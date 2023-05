Thank you @elonmusk!



I’ve long been inspired by your vision to create a brighter future. I’m excited to help bring this vision to Twitter and transform this business together! https://t.co/BcvySu7K76 — Linda Yaccarino (@lindayacc) May 13, 2023

La réaction de l'industrie et du public

1) Votre implication avec le WEF et l'Ad Council, qui promeuvent tous deux la propagande, la censure et le totalitarisme parrainés par l'État sous le couvert de "partenariats public/privé", est l'éléphant dans la pièce et doit être abordée(...).



3) Elon s'engage pour la liberté d'expression - nous avons également besoin de cet engagement de votre part.



2) You likely have seen your own highlight… — Chief Nerd (@TheChiefNerd) May 14, 2023

Les défis de la nouvelle PDG

Une décision qui devrait réjouir les actionnaires de Tesla

C’était la première fois que Yaccarino s’exprimait publiquement depuis l’annonce jeudi qu’elle était en pourparlers pour devenir la prochaine PDG de Twitter. Musk, qui occupe le poste de PDG depuis son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre dernier, a annoncé sa nomination vendredi.« J’ai toujours été inspirée par ta vision [celle d'Elon Musk] de créer un avenir meilleur. Je suis enthousiaste à l’idée d’aider à concrétiser cette vision sur Twitter et que nous transformions cette entreprise ensemble ! », a tweeté Yaccarino en réponse au tweet d'Elon Musk qui indiquait qu'elle est la nouvelle PDG de l'entreprise et qui définissait son rôle.Yaccarino, qui en tant que responsable de la publicité chez Comcast Corp’s NBCUniversal a passé plusieurs années à moderniser son activité publicitaire, a déclaré qu’elle était engagée dans l’avenir de Twitter et que les commentaires des utilisateurs étaient essentiels pour construire Twitter 2.0.Yaccarino reprendra une plateforme de médias sociaux qui a tenté d’inverser une chute des revenus publicitaires et qui est confrontée à des défis, ainsi qu’à une lourde dette.Depuis que Musk a acquis Twitter, les annonceurs ont fui la plateforme, craignant que leurs publicités n’apparaissent à côté de contenus inappropriés après que l’entreprise a perdu près de 80 % de son personnel. Musk a reconnu plus tôt cette année que Twitter avait subi une forte baisse des revenus publicitaires.« Elle est probablement exactement ce dont Elon a besoin pour établir la confiance entre les annonceurs », a déclaré Martin Sorrell, qui a fondé WPP plc, l'une des plus grandes sociétés de publicité au monde. Dave Campanelli, directeur des investissements chez Horizon Media, a déclaré que Yaccarino était « très, très dure dans les négociations », mais qu'il écoutait également les besoins des annonceurs. « Elle apportera un niveau de compréhension de l'espace publicitaire et de ce qu'il faut pour ramener les annonceurs sur la plateforme », a-t-il déclaré.Alors que Musk a déclaré que Yaccarino aiderait à construire une « application tout-en-un », qu’il a déjà dit pouvoir offrir une variété de services tels que les paiements entre pairs, sa sélection d’une vétérane de la publicité indique que les annonces numériques continueront à être un axe central de l’activité.Yaccarino a reçu les félicitations de plusieurs personnalités du monde des médias et de la technologie, dont le PDG de Netflix Reed Hastings, le PDG de Disney Bob Chapek et le PDG de Snap Evan Spiegel.« Bravo Linda ! Tu es une leader incroyable et tu vas faire des merveilles chez Twitter », a tweeté Hastings. « Je suis ravi pour toi Linda ! Tu es une visionnaire et une innovatrice, et je suis impatient de voir ce que tu vas accomplir chez Twitter », a écrit Chapek. « Tu es la meilleure Linda ! Je suis tellement heureux pour toi et pour Twitter. Tu vas faire un travail fantastique », a déclaré Spiegel.Les utilisateurs de Twitter ont également réagi à la nomination de Yaccarino, certains se disant optimistes quant à l'avenir de la plateforme, d'autres exprimant leur scepticisme ou leur inquiétude face aux changements potentiels. « J'espère que vous allez rendre Twitter plus sûr, plus inclusif et plus respectueux pour tous les utilisateurs. S'il vous plaît, ne laissez pas Musk ruiner cette plateforme », a commenté un utilisateur. « Je suis curieux de voir comment vous allez gérer la modération des contenus, la désinformation et le harcèlement sur Twitter. C'est un défi énorme et je vous souhaite bonne chance », a écrit un autre. « Je suis impatient de vous voir mettre sur pieds votre vision de Twitter 2.0. J'espère que vous allez ajouter plus de fonctionnalités intéressantes, comme les paiements en crypto-monnaie, les NFTs et les salons audio », a déclaré un troisième.Un autre déclare :Yaccarino aura la lourde tâche de redresser les finances de Twitter, qui a enregistré une perte nette de 1,14 milliard de dollars en 2022, contre un bénéfice net de 1,47 milliard de dollars en 2021. Le chiffre d’affaires de Twitter a également chuté de 28 % en 2022, passant de 3,46 milliards de dollars à 2,48 milliards de dollars.Yaccarino devra également faire face à la concurrence croissante d’autres plateformes de médias sociaux, comme Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, qui ont gagné des parts de marché et des utilisateurs au détriment de Twitter.Selon les derniers chiffres disponibles, Twitter comptait 187 millions d’utilisateurs actifs quotidiens monétisables au troisième trimestre 2022, soit une baisse de 9 % par rapport au même trimestre de l’année précédente. En comparaison, Facebook revendiquait 1,93 milliard d’utilisateurs actifs quotidiens au troisième trimestre 2022, soit une hausse de 6 % sur un an.Yaccarino devra également gérer les relations avec les régulateurs et les gouvernements du monde entier, qui ont augmenté leur surveillance et leur pression sur les plateformes de médias sociaux pour qu’elles respectent les lois locales et protègent les droits des utilisateurs.Twitter a été confronté à plusieurs controverses et conflits ces derniers mois, notamment avec l’Inde, la Turquie, le Nigeria et la Russie, qui ont tous menacé ou pris des mesures pour restreindre ou interdire l’accès à Twitter dans leurs pays respectifs.Malgré ces défis, Yaccarino a exprimé son optimisme et sa confiance dans l’avenir de Twitter. Elle a déclaré qu’elle travaillerait en étroite collaboration avec Musk et l’équipe de direction de Twitter pour réaliser la vision d’une « application tout-en-un » qui offrirait aux utilisateurs une expérience enrichissante et diversifiée.« Twitter est plus qu’une plateforme de médias sociaux. C’est un lieu où les gens se connectent, s’informent, s’amusent et se mobilisent pour changer le monde », a-t-elle déclaré. « Je suis honorée et ravie de rejoindre cette incroyable équipe et cette communauté passionnée. Ensemble, nous allons construire le Twitter du futur ».La nomination par Elon Musk d'un nouveau chef de Twitter pourrait libérer le milliardaire d'une distraction majeure et lui permettre de se concentrer davantage sur Tesla Inc, ont déclaré vendredi des analystes.Les actions de Tesla, qui ont gagné 40 % cette année, ont inversé leur cours pour se négocier en baisse d'environ 2 % alors que les marchés plus larges chutaient. L'action a connu sa pire année en 2022, perdant 65 %, dans le contexte de l'offre récurrente de Musk pour Twitter.Puis, en fin de semaine passée, Musk a déclaré que Linda Yaccarino prendrait la relève en tant que PDG de Twitter, lui permettant de se retirer pour assumer le rôle de directeur de la technologie au sein de l'entreprise.« Les investisseurs de Tesla sont susceptibles de célébrer également cette décision, l'approche très pratique de Musk sur Twitter faisant craindre qu'il n'ait détourné les yeux de ce géant des véhicules électriques », a déclaré Sophie Lund-Yates, analyste chez Hargreaves Lansdown.Depuis que Musk a acheté Twitter dans le cadre d'un accord de 44 milliards de dollars, les investisseurs de Tesla craignent qu'il ne puisse pas accorder toute son attention à l'entreprise, qui est dans une guerre des prix avec les nouveaux venus et les constructeurs automobiles hérités. « C'est un peu positif pour les actionnaires de Tesla, car il passera probablement un peu plus de temps sur Tesla », a déclaré Gene Munster, associé directeur chez Deepwater Asset Management. « Cependant, il y a d'autres choses qui sont en compétition pour son temps ».Bien que Twitter ait pris beaucoup de temps à Musk depuis son rachat, il gère toujours activement plusieurs autres entreprises telles que SpaceX et Neuralink. Musk a récemment formé une société d'intelligence artificielle appelée TruthGPT pour s'attaquer à ChatGPT d'OpenAI et à Bard d'Alphabet Inc.L'implication de Musk avec Twitter a été assez chaotique. Il a supprimé des milliers d'emplois dans la société de médias sociaux, licencié son équipe de direction, y compris son PDG, et a apporté de nombreux changements à ses politiques et à sa stratégie pour compter moins sur les publicités et plus sur l'argent des abonnements.Source : Linda YaccarinoQue pensez-vous du choix de Elon Musk de nommer Linda Yaccarino comme PDG de Twitter?Quels sont les avantages et les inconvénients d’une “application tout-en-un” comme le souhaite Elon Musk?Quelles sont les attentes et les craintes des utilisateurs de Twitter face aux changements potentiels de la plateforme?Comment Linda Yaccarino peut-elle restaurer la confiance des annonceurs, des partenaires et des régulateurs envers Twitter?Quels sont les principaux défis et opportunités que Linda Yaccarino devra affronter en tant que PDG de Twitter?