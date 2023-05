Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023

Une prise de contrôle qui a suscité la polémique

Elon Musk veut voir le salut de Twitter dans sa formule d'abonnement Twitter Blue

Musk a déclaré dans un tweet : « Ravi d'annoncer que j'ai embauché un nouveau PDG pour X/Twitter. Elle commencera dans environ 6 semaines ! »Cependant, le milliardaire n'a pas révélé qui prendrait les rênes de la société de médias sociaux en difficulté. D'ailleurs, par le passé, il a déjà fait des annonces qu'il n'a pas suivies.Des heures après son tweet, le Wall Street Journal a rapporté que Linda Yaccarino, responsable de la publicité de NBCUniversal, est en pourparlers pour assumer le rôle, selon des personnes proches de la situation. Yaccarino a été une avocate du secteur pour trouver de meilleurs moyens de mesurer l’efficacité de la publicité et a joué un rôle clé dans le lancement du service de streaming Peacock soutenu par la publicité de NBC. Yaccarino n’a pas répondu aux appels sollicitant des commentaires.Son départ serait un autre coup dur pour NBCUniversal après que Comcast a annoncé le mois dernier que le PDG Jeff Shell quittait son poste après avoir reconnu une relation inappropriée avec une femme dans l’entreprise, suite à une plainte qui a déclenché une enquête.Musk, dont le mandat de PDG a été marqué par la controverse, avait déclaré à un tribunal du Delaware en novembre qu’il prévoyait de réduire son temps chez Twitter et de trouver un nouveau dirigeant pour gérer l’entreprise de médias sociaux . En décembre, il avait tweeté : « Je démissionnerai en tant que PDG dès que je trouverai quelqu’un d’assez fou pour prendre le poste ! Après cela, je dirigerai simplement les équipes de logiciels et de serveurs ».C'était la première fois que Musk mentionnait son départ du rôle de chef de la plateforme de médias sociaux, puisque les utilisateurs de Twitter ont voté de manière décisive dans un sondage pour qu'il démissionne. Mais ce n'était pas la première fois qu'il indiquait qu'il n'allait pas diriger l'entreprise à long terme : en novembre, il a déclaré à un tribunal du Delaware qu'il réduirait son temps sur Twitter et finirait par trouver quelqu'un pour le diriger à sa place.Musk a admis lors de l'audience du tribunal du Delaware qu'il avait trop à faire. Il a cependant déclaré en décembre qu'il n'y avait pas de successeur et que « personne ne veut faire le travail qui peut réellement maintenir Twitter en vie ».Depuis la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk le 27 octobre 2022, de nombreux changements ont été apportés à la plateforme. Si certains ont été acceptés à bras ouverts, d'autres ne l'ont pas été. De nombreux employés ont été mis à la porte (peu après avoir pris le contrôle, Musk s'est séparé de près de la moitié des 7 500 employés de Twitter et les licenciements et démissions se sont poursuivis, il faut aussi noter que Musk a rapidement licencié les principaux dirigeants de l'entreprise, dont l'ancien PDG Parag Agrawal) et la plateforme a rétabli des comptes controversés et suspendus depuis longtemps (comme ceux appartenant à Donald Trump et à l’influenceur misogyne Andrew Tate).Depuis lors, Twitter est dans un état de quasi-agitation permanent avec Musk qui mène un agenda agressif et chaotique visant à réduire les coûts et à remodeler la plateforme.Elon Musk a également éprouvé de grosses difficultés sur un volet particulièrement sensible pour l'entreprise : les annonceurs.La difficulté de garder les annonceurs dans la barque était anticipée. Juste avant l'édition 2022 des NewFronts qui ont eu lieu en mai, Twitter a reconnu dans un dossier déposé auprès de la SEC que son activité publicitaire principale pourrait désormais être menacée à la suite du rachat d'Elon Musk, en plus de l'embauche et de la rétention des employés. Alors que la vision d'Elon Musk pour Twitter est celle d'une plateforme plus axée sur la liberté d'expression, il n'a pas offert d'assurance à la base d'annonceurs de Twitter que Twitter restera « sans danger pour les marques » après l'acquisition. Dans la mesure où il a clarifié sa vision, Musk a seulement déclaré qu'il pensait que tout discours non jugé illégal par un gouvernement serait bientôt autorisé sur Twitter.Les analystes notaient déjà qu'apporter une touche plus légère aux politiques de modération de contenu existantes de Twitter inquiétait les annonceurs, car elle pourrait permettre à davantage d'intimidation, de discours violents, de discours de haine, de désinformation et d'autres contenus abusifs de gagner du terrain. Et s'il y a quelque chose que les annonceurs n'aiment pas, c'est que leur entreprise soit promue aux côtés d'un contenu qui divise et est haineux.Sans surprise, en moins d'un mois, 50 des 100 plus gros annonceurs de Twitter ont indiqué qu'il n'allait plus faire de la publicité sur Twitter, certains ne l'ont pas notifié et ont simplement cessé de le faire. Ces annonceurs ont représenté près de 2 milliards de dollars de dépenses sur la plateforme depuis 2020 et plus de 750 millions de dollars de publicité rien qu'en 2022.En plus des annonceurs qui ont apparemment arrêté toute publicité sur Twitter à partir du 21 novembre, il y a sept autres annonceurs qui ont ralenti le rythme de leur publicité sur la plateforme à presque rien en novembre 2022. Depuis 2020, ces sept annonceurs ont représenté plus de 255 millions de dollars de dépenses sur Twitter et près de 118 millions de dollars de publicité en 2022.En novembre, un mois après la prise de pouvoir de Musk, les agences de publicité d'entreprise mondiales ont recommandé à bon nombre de leurs plus gros clients de suspendre leurs dépenses pour les publicités Twitter, y compris Omnicom Media (une agence représentant de grands noms comme Apple, Mercedes-Benz et McDonald's). D'autres marques, comme Volkswagen, General Motors et General Mills, ont également suspendu toutes les dépenses publicitaires sur Twitter. Les particuliers et les entreprises laissent leurs comptes derrière eux, comme Playbill, bien-aimé de Broadway.Plus de la moitié des 1 000 plus gros annonceurs de Twitter en septembre ne dépensaient plus sur la plateforme au cours des premières semaines de janvier, selon les données de la société d'analyse du marketing numérique Pathmatics, signe frappant de l'ampleur de l'exode des annonceurs faisant suite à l'acquisition de la société par Elon Musk. Quelque 625 des 1 000 principaux annonceurs Twitter, y compris de grandes marques telles que Coca-Cola, Unilever, Jeep, Wells Fargo et Merck, avaient retiré leur budget publicitaire en janvier, selon les estimations de Pathmatics, basées sur des données allant jusqu'au 25 janvier.La majorité des marques se sont retirées discrètement, retirant ou réduisant subtilement leurs dépenses publicitaires sans annonce publique. D'autres, comme Chevrolet, Chipotle, Ford, Jeep et d'autres, ont publié des déclarations à leur départ.Musk, qui se dit « absolutiste de la liberté d’expression », a déclaré qu’il avait repris Twitter pour empêcher la plateforme de devenir une chambre d’écho de la haine et de la division. Aussi, pour pouvoir évoluer sans bride, il a misé sur une plus grande indépendance vis-à-vis des annonceurs grâce à une formule d'abonnement.C'est ainsi qu'il a relancé le service d’abonnement Twitter Blue en décembre, où les utilisateurs peuvent payer un frais mensuel pour obtenir un badge bleu, ainsi que la possibilité d’éditer les tweets et de télécharger des vidéos de haute qualité. Il a déclaré que la vérification payante augmentait considérablement le coût d’utilisation des bots et facilitait leur identification.Il a également annoncé que seuls les abonnés vérifiés auraient leurs publications recommandées aux autres utilisateurs et seraient autorisés à voter dans les sondages. Il a justifié ces changements comme étant « le seul moyen réaliste de faire face aux essaims de bots IA avancés qui prennent le contrôle. C’est sinon une bataille perdue sans espoir ».Pourtant, le relancement de son service d’abonnement, Twitter Blue, a été chaotique, avec des usurpations d’identité et des fausses informations qui se sont répandues sur la plateforme et peu de personnes qui se sont inscrites au service que les changements étaient censés promouvoir.L’action de Tesla a bondi de 2,4 % après l’annonce de Musk. Le mouvement est susceptible d’apaiser les inquiétudes des investisseurs de Tesla, qui se sont de plus en plus préoccupés du temps que Musk consacre à redresser Twitter.Source : annonce d'Elon Musk, WSJQuelle lecture en faites-vous ?