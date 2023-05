Des employés en colère

Pichai et ses rapports avec l'argent

Les autres controverses de Pichai

Vendredi 21 avril, Alphabet a déposé auprès de la SEC un rapport sur les valeurs mobilières qui a révélé que Pichai s'est vu attribuer en 2022 une rémunération évaluée à 226 millions de dollars. Ce montant comprend une attribution triennale d'actions évaluée à 218 millions de dollars. Sa rémunération était de 6,3 millions de dollars l'année précédente, lorsqu'il n'avait pas reçu d'actions. En outre, le salaire annuel de Pichai est resté stable à 2 millions de dollars au cours des trois dernières années. En 2019, la dernière année où la rémunération de Pichai comprenait une attribution triennale d'actions, sa rémunération totale était évaluée à plus de 281 millions de dollars.La rémunération de Pichai le place bien au-dessus des autres cadres supérieurs d'Alphabet en 2022 . Prabhakar Raghavan, vice-président senior de Google Knowledge and Information, et Philipp Schindler, directeur commercial de Google, ont tous deux reçu environ 37 millions de dollars. La rémunération de la directrice financière de Google Ruth Porat s'est élevée à 24,5 millions de dollars. Leurs actions sont attribuées sur une base annuelle. Pichai a déclaré en janvier que les dirigeants d'Alphabet recevraient des primes moins élevées en raison des mesures de réduction des coûts, à la suite de la plus grande série de licenciements de l'histoire de l'entreprise.Au début du mois d'avril, la directrice financière Ruth Porat a annoncé aux employés qu'ils devaient s'attendre à de nouvelles réductions de dépenses. L'entreprise prévoit de réduire le nombre d'ordinateurs portables et de services offerts aux employés afin de réduire davantage les coûts. Alphabet a annoncé en janvier qu'il allait supprimer environ 12 000 emplois, soit 6 % de son effectif mondial, après des mois d'autres mesures visant à réduire les coûts et à fixer de nouvelles priorités. Selon le rapport, la rémunération totale médiane des employés d'Alphabet s'élevait à 279 802 dollars en 2022. La rémunération de Pichai était 808 fois supérieure à ce montant.En guise de comparaison, une personne gagnant le salaire minimum de 15,50 dollars par heure en Californie - où est basé le siège social d'Alphabet - devrait travailler 14,6 millions d'heures, soit un peu plus de 7 000 ans (avec des semaines de travail de 40 heures et sans congés) pour rattraper la rémunération de Pichai en 2022. Ce qui est bien sûr impossible à réaliser. Le rapport ajoute également que dans le cadre de son programme de rémunération, Alphabet a dépensé 5,94 millions de dollars pour la sécurité personnelle de Pichai. Enfin, le document indique que Kent Walker, directeur juridique d'Alphabet, a gagné environ 24,5 millions de dollars.Cette confluence d'événements a soulevé la colère des employés de Google. Dans les semaines qui ont suivi la publication de la rémunération annuelle de Pichai, les plateformes internes de Google se sont remplies de conversations et dereprochant au PDG d'avoir augmenté son salaire tout en réduisant les coûts ailleurs. Certains salariés ont également critiqué le rachat d'actions, qui a égalé son rachat de 2022.Desont commencé à circuler comparant Pichai au PDG d'Apple Tim Cook, qui a consenti en janvier à une réduction de plus de 40% de sa rémunération totale cible pour 2022. À peu près au même moment, le PDG de Zoom, Eric Yuan, a déclaré qu'il réduirait son salaire de 98% et déclinait sa prime après que l'entreprise ait supprimé 1 300 emplois. Le PDG de Twilio, Jeff Lawson, a déclaré qu'il accepterait également une réduction de salaire dans le cadre d'une réduction de 17% des effectifs.Plus d'une douzaine ded'employés ont rempli les forums de discussion internes de Google, dont beaucoup avec plusieurs centaines de likes. Unavec plus de 1 200 likes faisait référence aux commentaires de la chef des finances Ruth Porat, qui a écrit le mois dernier dans un rare e-mail à l'échelle de l'entreprise que l'entreprise procédait à des réductions « pluriannuelles » des coûts de services auxquels ont accès les employés. Les réductions allaient des ordinateurs portables et des dépenses des employés aux cours de fitness et aux articles de café.« Les économies de coûts de Ruth s'appliquent à tout le monde… sauf à notre VPS et à notre PDG qui travaillent dur », a déclaré leGoogle n'a pas fourni de commentaire officiel pour cette histoire.Ce n'est pas la première fois que Pichai est critiqué pour sa récente prise de décision. En janvier, Pichai a déclaré qu'il assumait « l'entière responsabilité » des conditions qui avaient conduit aux licenciements à l'échelle de l'entreprise.Lors d'une réunion générale, les employés ont demandé à Pichai pourquoi les dirigeants consentent à des réductions de salaire s'il prenait ses responsabilités. Pichai a répondu en disant que les vice-présidents seniors avaient accepté « des réductions significatives de leurs primes » et que lui-même renonçait à sa prime.Un autrepopulaire a montré une image du personnage de Shrek, Lord Farquaad, avec le texte « Sundar acceptant 226 millions de dollars tout en licenciant 12 000 Googleurs, en réduisant les avantages et en détruisant le moral et la culture ». Une citation du personnage disait: « Certains d'entre vous peuvent mourir, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire ».Dans le fantasme animé par ordinateur de 2001, Lord Farquaad est le dirigeant de Duloc qui exile de nombreuses créatures de contes de fées dans le marais.Le sujet de Pichai et de l'argent a été controversé depuis la fin de l'année dernière, lorsque le PDG a déclaré lors d'une réunion à l'échelle de l'entreprise que « nous ne devrions pas toujours assimiler le plaisir à l'argent ». À l'époque, il réagissait à certains avantages que l'entreprise éliminait, mais il a esquivé les questions des employés sur la réduction de la rémunération des dirigeants.Une partie de la frustration est dirigée contre le projet de Google de racheter 70 milliards de dollars d'actions, signe que la société dispose de suffisamment de liquidités pour couvrir ses opérations et ses investissements. Unrécent qui a été lu plus de 700 fois, « 70 milliards de dollars de rachats montrent que nous respectons plus les actionnaires externes que les Googleurs ».Ce n’est pas la première fois que Pichai est sous le feu des critiques pour ses récentes prises de décision.En 2021, des cadres ont commencé à parler après avoir quitté Google, expliquant au monde entier exactement pourquoi ils sont partis. « On me demande sans cesse pourquoi je suis parti maintenant*? Je pense que la meilleure question est pourquoi suis-je resté si longtemps ? » a indiqué Noam Bardin, qui a rejoint Google en 2013 lorsque l'entreprise a acquis le service de cartographie Waze, deux semaines après avoir quitté l'entreprise en février de cette année-là.« Les défis de l'innovation », a-t-il écrit, « ne feront qu'empirer à mesure que la tolérance au risque diminue ».De nombreux problèmes de Google, ont déclaré des cadres de l'entreprise, découlent du style de leadership de Sundar Pichai, le directeur général de la société. En juin 2021, quinze dirigeants actuels et anciens de Google, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat de peur de mettre en colère Google et Pichai, ont déclaré au New York Times que Google souffrait de nombreux pièges d'une grande entreprise en pleine maturité : une bureaucratie paralysante, un parti pris vers l'inaction et une fixation sur la perception du public.Pichai a également été confronté à des problèmes internes au sein de Google, notamment des conflits sur la culture du lieu de travail, le traitement des employés et la diversité. En décembre 2020, il a licencié une chercheuse en intelligence artificielle, Timnit Gebru, qui avait critiqué le manque de représentation des femmes et des minorités dans l’entreprise et dans le domaine de l’IA. Après que 2 000 employés ont signé une pétition protestant contre son licenciement, Pichai a envoyé un courriel promettant de restaurer la confiance perdue, tout en continuant à défendre la position de Google selon laquelle Gebru n’a pas été licenciée. Mais son geste n’a pas suffi à apaiser les tensions au sein de l’entreprise.Pichai a également été critiqué pour avoir annulé une réunion où il devait informer sur la controverse liée au genre, en raison des menaces que recevaient les employés de Google dont les noms avaient été divulgués sur d’autres sites. Il a licencié un employé qui affirmait que les femmes étaient biologiquement moins capables de gérer le travail que les hommes.Pichai doit donc faire face à de nombreux défis, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de Google. Il doit trouver un équilibre entre la croissance de l’entreprise, l’innovation technologique et la satisfaction des employés, des régulateurs et du public. Il doit également assurer le leadership d’une entreprise qui a une influence considérable sur l’information, la communication et la société dans le monde entier.Sources : NYT, rapport sur les valeurs mobilières d'Alphabet Que pensez-vous de l'augmentation du salaire de Sundar Pichai dans un contexte de réduction des coûts ? Comprenez-vous pourquoi cette augmentation fait polémique ?Comprenez-vous lesdes employés qui rappellent à Pichai que les PDG d'autres entreprises de la tech ont consenti à une baisse de leur salaire ?Quelles sont les mesures que Pichai pourrait prendre pour améliorer la culture du lieu de travail et la diversité chez Google ?