Un thème clé dont je veux discuter aujourd'hui est l'IA. J'ai souligné pour un certain nombre de ces appels maintenant qu'il y a deux vagues technologiques majeures à l'origine de notre feuille de route - une énorme vague d'IA aujourd'hui et une vague de métavers de construction pour l'avenir. Notre travail sur l'IA s'articule autour de deux*domaines principaux*: premièrement, l'énorme infrastructure de recommandations et de classement qui alimente tous nos principaux produits*: des flux aux Réels, en passant par notre système d'annonces et nos systèmes d'intégrité, et sur lesquels nous travaillons depuis de nombreuses années - et, deuxièmement, les nouveaux modèles de base génératifs qui permettent des classes de produits et d'expériences entièrement nouvelles.Notre investissement dans les recommandations et les systèmes de classement a généré une grande partie des résultats que nous constatons aujourd'hui dans notre moteur de découverte, nos Réels et nos publicités. En plus du contenu de vos amis et de votre famille, plus de 20 % du contenu de vos flux Facebook et Instagram est désormais recommandé par l'IA à partir de personnes, de groupes ou de comptes que vous ne suivez pas. Sur tout Instagram, cela représente environ 40 % du contenu que vous voyez. Depuis que nous avons lancé Reels, les recommandations de l'IA ont entraîné une augmentation de plus de 24 % du temps passé sur Instagram.Notre travail sur l'IA améliore également la monétisation. L'efficacité de la monétisation des Reels a augmenté de plus de 30 % sur Instagram et de plus de 40*% sur Facebook d'un trimestre à l'autre. Les revenus quotidiens des campagnes Shopping Advantage+ ont été multipliés par 7 au cours des six derniers mois[...].Au-delà des recommandations, l'autre objectif majeur de notre travail sur l'IA est les modèles de base pour permettre de nombreux nouveaux cas d'utilisation, y compris l'IA générative[...].Premièrement, pour nos produits, nous nous concentrons toujours sur la connexion et l'expression, et je m'attends à ce que notre travail sur l'IA reflète cela. Je pense qu'il y a une opportunité de présenter des agents d'IA à des milliards de personnes d'une manière qui sera utile et significative. Nous explorons des expériences de chat dans WhatsApp et Messenger, des outils de création visuelle pour les publications sur Facebook et Instagram et des publicités, ainsi que des expériences vidéo et multimodales au fil du temps. Je m'attends à ce que ces outils soient utiles à tous, des particuliers aux créateurs en passant par les entreprises. Par exemple, je m'attends à ce que beaucoup d'intérêt pour les agents d'intelligence artificielle pour la messagerie d'entreprise et le support client vienne une fois que nous aurons réussi cette expérience. Au fil du temps, cela s'étendra également à notre travail sur le métavers, où les gens pourront beaucoup plus facilement créer des avatars, des objets, des mondes et du code pour les lier tous ensemble.