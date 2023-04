Twitter Blue is now available globally! Sign up today to get your blue checkmark, prioritized ranking in conversations, half ads, long Tweets, Bookmark Folders, custom navigation, Edit Tweet, Undo Tweet, and more. Sign up here: https://t.co/SBRLJccMxD — Twitter Blue (@TwitterBlue) March 23, 2023

Exit les certifications gratuites acquises avant l'arrivée d'Elon Musk

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp



Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3… — Twitter Verified (@verified) March 23, 2023

Mais cette façon de procéder suscite de vives critiques

Les badges de vérification hérités ont bien disparu, ne laissant que ceux attribués via le service payant Twitter Blue.

Elon Musk a révélé qu’il offrait « quelques » abonnements à Twitter Blue à des célébrités, principalement celles qui avaient critiqué la vérification de Twitter Blue, comme LeBron James et Stephen King.

Pendant ce temps, un groupe d’utilisateurs a lancé une campagne « Bloquer les badges bleus » pour bloquer massivement tous ceux qui ont un badge de vérification.

Twitter a réagi en attribuant gratuitement des badges bleus à plus de comptes dont certains de ceux dans la campagne lancée pour bloquer les badges bleus, mais aussi d'autres utilisateurs, vivants ou morts, avec plus d’un million d’abonnés.

its ok he fired the people in charge of telling him its illegal https://t.co/9K01oQwP9k — slave to Woke (@dril) April 22, 2023

1. blue checks given out for free to certain celebs/big accounts w/o account owner's consent, despite twitter announcing blue checks would only be for paid subscribers

2. blue checks appearing on accounts of dead celebs



any viable causes of action? (1/25) — alexandra j. roberts (@lexlanham) April 23, 2023

Des difficultés à gérer son image

Si la fonction n’était disponible que dans une cinquantaine de pays, dans un tweet publié fin mars, le réseau a informé que « Twitter Blue est désormais disponible dans le monde entier ! Inscrivez-vous aujourd'hui pour obtenir votre pastille bleue, un classement prioritaire dans les conversations, deux fois moins de publicités, de longs Tweets, des dossiers de signets, une navigation personnalisée, modifier le Tweet, annuler le Tweet, et plus encore ».Le prix du plan d'abonnement dépendra du pays dans lequel vous vivez. En outre, le coût sera tributaire des plateformes. Par exemple, si vous obtenez un abonnement sur le Web Twitter, vous paierez 8 $ par mois, tandis que les utilisateurs d'Android et d'iOS devront payer 11 $ par mois. Cette différence de prix s'explique tout simplement par la répercussion du prix de la commission prélevée par Apple et Google sur les achats in-app.Par ailleurs, on notera deux formules d'abonnements : l'une mensuelle et l'autre annuelle (7 $ par mois soit 84 $ HT pour une année ou 108 $ TTC).Il faut noter que l'addition est plus salée sur iPhone. En euros, la facture s’élèvera à 114,99 euros par an (au lieu de 132 euros en temps normal) pour un abonnement annuel et 11 euros par mois pour un abonnement mensuel.Ceux qui ont obtenu leur badge bleu avant qu'Elon Musk ne devienne le PDG de l'entreprise devront également payer pour conserver le badge. Si vous êtes un ancien détenteur du badge Blue, vous devrez payer les frais d'abonnement mensuels pour conserver le badge et rester vérifié depuis le 1avril. Pour mémoire, il s'agit de la pastille bleue qui était précédemment accordée aux comptes en fonction de l'identité, de la notoriété et d'autres critères.En réalité, cette décision n'est pas vraiment une surprise : avant même d'être PDG de Twitter, Elon Musk s’était montré hostile contre le système d’attribution des badges. Il avait par exemple expliqué en décembre que l’obtention de ces certifications gratuites avait été faite de façon « corrompue ».En février, il a indiqué que ces pastilles seraient enlevées « bientôt » en utilisant encore le terme « corrompue » : « les anciennes pastilles bleues seront bientôt supprimées. Ce sont elles qui sont vraiment corrompues ».Depuis quelques jours, Twitter est en ébullition. Elon Musk a supprimé les derniers badges de vérification « hérités », ne laissant que ceux accordés aux abonnés du service payant Twitter Blue. Ou du moins, c’était l’idée. Mais voici ce qui s’est passé depuis :Cependant, Twitter ne précise pas clairement que ces personnes ne paient pas pour ses services. Pour l’instant, voici ce que vous obtenez si vous passez votre souris sur le badge de King (ou celui d’un autre utilisateur) :King s’est contenté de mentionner ce fait avec agacement, mais d’autres sont allés plus loin et ont suggéré que cela pourrait être un motif de poursuite judiciaire. L’argument est que Twitter a violé les règles contre l’approbation fausse avec son message (en d’autres termes, qu’il implique à tort que des célébrités paient pour un service qu’elles détestent en réalité).Au cours du week-end, Dril a cité un post faisant référence à la section 43 (a) du Lanham Act, une loi fédérale américaine qui interdit de lier l’identité de quelqu’un à un produit de manière trompeuse.Il faut dire qu'il n'est pas judicieux de prendre au sérieux des conseils juridiques sur les réseaux sociaux : les internautes aiment bien se lancer dans des interprétations bizarres de lois réelles. Cependant, il arrive de tomber sur des discussions sérieuses et bien argumentées sur la bizarrerie de cette situation.Dans le cas d'espèces, Alexandra Roberts, professeure à la Northeastern University School of Law, précise qu’il n’y a pas de cas évident contre Twitter. Au lieu de cela, il existe une variété de règles étatiques et fédérales (y compris le Lanham Act) que vous pourriez soutenir pour appliquer de manière intrigante et relativement inédite. Le Colorado, par exemple, interdit de représenter faussement le « parrainage, l’approbation, le statut, l’affiliation ou le lien » pour un produit.Roberts souligne également que les utilisateurs qui ont bénéficié de la pastille bleue sans payer pourraient avoir leur propre cause d’action contre Twitter - si le service leur nuit en quelque sorte ou s’ils n’ont pas consenti à être associés à lui. Mais elle conclut que personne n’a vraiment intérêt à poursuivre Twitter pour cette affaire.« Je pense qu’il est peu probable qu’une action en justice soit intentée », écrit-elle. « Et je pense qu’il est encore moins probable qu’une action en justice réussisse. »En attendant, Twitter semble avoir du mal à gérer la situation. Le service a déclaré qu’il travaillait à « clarifier » le statut desdits comptes, mais il n’a pas expliqué comment il comptait le faire. Il a également affirmé que l’attribution de badges bleus aux comptes de célébrités décédées était une erreur et qu’il les retirerait bientôt.Mais il est peu probable que cela suffise à apaiser les critiques de Twitter Blue, qui voient dans le service une tentative de monétiser un symbole de crédibilité et d’influence sur la plateforme. Certains utilisateurs ont même lancé une pétition pour demander à Twitter de restaurer les badges de vérification hérités et de rendre le service gratuit pour tous.Twitter Blue a été lancé en novembre 2022 comme une offre premium offrant des fonctionnalités supplémentaires aux utilisateurs, comme la possibilité d’annuler l’envoi d’un tweet, de créer des signets personnalisés ou d’accéder à des newsletters exclusives. Mais la fonctionnalité la plus controversée a été la vérification payante, qui permet aux abonnés de Twitter Blue de demander un badge bleu s’ils vérifient leur numéro de téléphone et respectent les règles de Twitter.Twitter a affirmé que cette fonctionnalité visait à rendre la vérification plus accessible et transparente, après avoir suspendu son processus de vérification publique en 2017 suite à un tollé. Mais de nombreux utilisateurs ont vu dans cette décision une forme d’élitisme et de discrimination, arguant que Twitter devrait vérifier gratuitement tous les utilisateurs qui le souhaitent ou qui en ont besoin pour se protéger contre le harcèlement ou la désinformation.La suppression des badges hérités a été perçue comme une provocation supplémentaire, car elle a privé de nombreux utilisateurs de leur statut de vérifiés sans leur donner la possibilité de le récupérer autrement qu’en payant. Certains ont même accusé Twitter de violer leur contrat implicite ou leur droit acquis en leur retirant leur badge.Twitter fait clairement face à un sérieux problème d’image et de confiance avec sa communauté. Et il n’est pas certain que distribuer des badges bleus gratuitement suffisent à le résoudre.Sources : Section 43(a) du Lanham Act , différents fils de discussions (dans le texte)Que pensez-vous de la décision d'Elon Musk de supprimer les badges hérités ?Que pensez-vous de Twitter Blue ?Que pensez-vous de la stratégie visant à attribuer des pastilles bleues à certains utilisateurs populaires bien qu'ils n'aient pas payé ?Est-il raisonnable, selon vous, d'évoquer d'éventuelles poursuites judiciaires ? Pourquoi ?Quelles sont les alternatives possibles à la vérification payante de Twitter Blue ?