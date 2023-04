Les difficultés d'évolution au sein d'Apple

Le projet Blackbird

Les employés d'Apple se seraient moqués de Siri

Au sein d'Apple, Siri reste largement ridiculisé pour son manque de fonctionnalités et d'améliorations depuis que Giannandrea a pris le relais, disent plusieurs anciens employés de Siri. Par exemple, l'équipe de construction du casque de réalité mixte d'Apple, dont son chef Mike Rockwell, a exprimé sa déception face aux démonstrations que l'équipe Siri a créées pour montrer comment l'assistant vocal pouvait contrôler le casque, selon deux personnes proches du dossier. À un moment donné, l'équipe de Rockwell a envisagé de créer des méthodes alternatives pour contrôler l'appareil à l'aide de commandes vocales, ont déclaré les gens (l'équipe du casque a finalement abandonné cette idée). Au sein d'Apple, Siri reste largement ridiculisé pour son manque de fonctionnalités et d'améliorations depuis que Giannandrea a pris le relais, disent plusieurs anciens employés de Siri. Par exemple, l'équipe de construction du casque de réalité mixte d'Apple, dont son chef Mike Rockwell, a exprimé sa déception face aux démonstrations que l'équipe Siri a créées pour montrer comment l'assistant vocal pouvait contrôler le casque, selon deux personnes proches du dossier. À un moment donné, l'équipe de Rockwell a envisagé de créer des méthodes alternatives pour contrôler l'appareil à l'aide de commandes vocales, ont déclaré les gens (l'équipe du casque a finalement abandonné cette idée).

Lors d'une réunion générale, les dirigeants de l'équipe d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique d'Apple ont abordé les tensions, convenant que des erreurs étaient inévitables et qu'il était de leur devoir d'éduquer les hauts dirigeants d'Apple sur la façon dont les modèles d'apprentissage automatique s'améliorent. Dans un exemple, Giannandrea et l'équipe de recherche dirigée par Venkatachary ont finalement pu parvenir à un compromis avec l'équipe de conception de Siri en créant un bouton permettant aux utilisateurs de signaler un problème ou un soucis avec le contenu d'une réponse de Siri, a expliqué un ancien employé de Siri. Lors d'une réunion générale, les dirigeants de l'équipe d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique d'Apple ont abordé les tensions, convenant que des erreurs étaient inévitables et qu'il était de leur devoir d'éduquer les hauts dirigeants d'Apple sur la façon dont les modèles d'apprentissage automatique s'améliorent. Dans un exemple, Giannandrea et l'équipe de recherche dirigée par Venkatachary ont finalement pu parvenir à un compromis avec l'équipe de conception de Siri en créant un bouton permettant aux utilisateurs de signaler un problème ou un soucis avec le contenu d'une réponse de Siri, a expliqué un ancien employé de Siri.

Ces incidents expliquent pourquoi de nombreux anciens employés du groupe IA d'Apple doutent que l'entreprise réussisse à développer la prochaine vague de produits d'IA basés sur les LLM. Les hauts dirigeants de l'entreprise n'ont pas montré beaucoup d'estomac pour le genre de gaffes qui font la une des journaux dans lesquelles ChatGPT et des services similaires sont tombés au cours des derniers mois. Ces incidents expliquent pourquoi de nombreux anciens employés du groupe IA d'Apple doutent que l'entreprise réussisse à développer la prochaine vague de produits d'IA basés sur les LLM. Les hauts dirigeants de l'entreprise n'ont pas montré beaucoup d'estomac pour le genre de gaffes qui font la une des journaux dans lesquelles ChatGPT et des services similaires sont tombés au cours des derniers mois.

Conclusion

À la fin de l'année dernière, un trio d'ingénieurs qui venait d'aider Apple à moderniser sa technologie de recherche a commencé à travailler sur le type de technologie sous-jacente à ChatGPT, le chatbot d'OpenAI qui captive le public depuis son lancement en novembre dernier. Pour Apple, il n'y avait qu'un seul problème : les ingénieurs n'y travaillaient plus. Ils avaient quitté l'entreprise pour travailler sur la technologie, connue sous le nom de modèles à grand langage, chez Google.Les trois hommes - Srinivasan Venkatachary, Steven Baker et Anand Shukla - ont quitté Apple l'automne dernier en partie parce qu'ils pensaient que Google était un meilleur endroit pour travailler sur les LLM, qui sont capables de comprendre le langage et de générer des réponses humaines, selon deux personnes familières avec leur pensée. Ils sont une denrée rare : Google les voulait tellement que son PDG, Sundar Pichai, a personnellement courtisé le groupe, tandis que le PDG d'Apple, Tim Cook, a tenté de les persuader de rester, selon deux personnes qui en ont parlé à Venkatachary. Ils travaillent maintenant sur les efforts de Google pour réduire le coût de la formation et améliorer la précision des LLM et des produits basés sur ces modèles, selon l'une de ces personnes.C'est en tout cas ce qu'avance un nouveau rapport de The Information, qui donne un aperçu du chaos apparent au sein des équipes d'Apple travaillant sur Siri et l'intelligence artificielle. Selon l'histoire, « un dysfonctionnement organisationnel et un manque d'ambition » ont miné les efforts d'Apple pour améliorer Siri et la technologie backend qui l'alimente.Ce dysfonctionnement a conduit Apple à prendre de plus en plus de retard sur des concurrents comme OpenAI, Microsoft et Google, amenant certains employés d'Apple à s'interroger sur l'avenir.Le rapport est basé sur « des entretiens avec plus de trois douzaines d'anciens employés d'Apple qui ont travaillé dans ses groupes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique ». Le rapport fait suite à une histoire similaire du New York Times plus tôt ce mois-ci, qui expliquait comment Siri est construit sur une base de données « maladroite » qui conduit finalement à prendre « des semaines » pour que Siri soit mis à jour avec des « fonctionnalités de base ».L'un des principaux problèmes auxquels est confrontée l'équipe Siri, dirigée par l'ancien cadre de Google John Giannandrea, est la rétention des employés. Giannandrea, qui a rejoint Apple en 2018 après avoir dirigé la recherche et l’IA chez Google, a pour mission de renforcer les capacités d’IA d’Apple et de rattraper ses concurrents comme Google et Amazon. Il a notamment supervisé la refonte du moteur de recherche d’Apple et le lancement de nouvelles fonctionnalités pour Siri.Giannandrea tente de recruter plus de talents en IA et de créer une culture plus collaborative au sein d’Apple. Il a également lancé des projets pour développer les propres LLM d’Apple et les intégrer à Siri et à d’autres produits.Mais il doit aussi faire face à des résistances internes de la part d’autres dirigeants qui craignent de perdre du pouvoir ou de voir leurs projets annulés. Par exemple, il a eu des conflits avec Craig Federighi, le responsable du logiciel d’Apple, qui supervise Siri depuis 2017 et qui est réticent à lui céder le contrôle. De plus, Giannandrea se heurte également à des contraintes techniques et éthiques, comme la protection de la vie privée des utilisateurs et le respect du droit d’auteur.Selon The Information, Apple a perdu trois de ses ingénieurs Siri au profit de Google : Srinivasan Venkatachary, Steven Baker et Anand Shukla. Ces employés ont initialement rejoint Apple en 2019, lorsque Apple a acquis leur startup Laserlike. Ces trois ingénieurs avaient travaillé sur les fonctionnalités de recherche de Siri, mais ils ont estimé que Google offrait plus d’opportunités et de ressources pour travailler sur cette technologie prometteuse qu'est LLM.En 2019, l'équipe Siri a exploré un projet visant à réécrire l'assistant virtuel à partir de zéro, sous le nom de code "Blackbird". Ce projet visait à créer une version allégée de Siri qui déléguerait la création de fonctions aux développeurs d'applications et fonctionnerait sur les iPhones plutôt que côté serveurs afin d'améliorer les performances et la confidentialité.Les démonstrations de Blackbird ont apparemment suscité l'enthousiasme des employés d'Apple en raison de son utilité et de sa réactivité. Blackbird est entré en concurrence avec le travail de deux cadres supérieurs de l'équipe Siri, chargés d'aider Siri à comprendre les requêtes et à y répondre. Ces personnes ont poussé à la réalisation de leur propre projet, sous le nom de code "Siri X", pour le 10anniversaire de l'assistant virtuel. Ce projet visait simplement à déplacer le traitement de Siri en local pour des raisons de confidentialité, sans l'ambitieuse fonctionnalité modulaire de Blackbird. Des centaines d'employés travaillant sur Blackbird ont été affectés à Siri X, ce qui a mis fin au projet le plus ambitieux. Siri X a été en grande partie achevé en 2021 et de nombreuses fonctions de l'assistant vocal sont désormais traitées localement.A l'intérieur d'Apple, ce rapport laisse entendre que « Siri reste largement moqué » par les employés. À un moment donné, l'équipe travaillant sur le casque Reality Pro d'Apple aurait été tellement frustrée par Siri qu'elle a envisagé de « construire des méthodes alternatives » pour contrôler le casque avec la technologie vocale.L'un des goulots d'étranglement auxquels Siri est confronté est que les « hauts dirigeants » d'Apple se méfient du fait que Siri fasse des gaffes majeures dans ses réponses. Ceci, comme nous l'avons vu à propos de ChatGPT, peut conduire à des titres embarrassants et à une mauvaise presse globale pour une plate-forme.En fait, de multiples incidents qui ont affecté Siri ont conduit les employés à être « sceptiques » quant au fait qu'Apple réussira un jour à faire correspondre la technologie derrière des choses comme ChatGPT :Le rapport nous offre un aperçu complet de l'état actuel de Siri et de la manière dont les ingénieurs d'Apple travaillent pour améliorer la plate-forme, malgré certains conflits internes. Il nous apprend que des équipes d'Apple planchent sur des modèles de langage naturel similaires à ceux utilisés pour ChatGPT, avec la potentialité de remplacer un jour Siri. Ce que nous ne savons pas, en revanche, ce sont les ambitions d'Apple en la matière. L'entreprise veut-elle préparer un concurrent à ChatGPT ? Améliorer simplement son assistant numérique ? Quoiqu'il en soit, il serait difficile de s'attendre à une refonte de Siri dès cette année.De plus, selon un autre rapport, les ingénieurs du fabricant d'iPhone ont fait des propositions pour incorporer des capacités d'apprentissage automatique dans Siri qui sont similaires à celles trouvées dans le très populaire ChatGPT. Il est prévu d'introduire des améliorations à Siri en 2024, mais l'approche prudente d'Apple concernant le développement de Siri au cours des 12 dernières années signifie qu'il n'y a aucune garantie que les changements seront approuvés par la direction.Source : rapport de The InformationQuelle lecture en faites-vous ?