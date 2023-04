La vidéo de 2016 dans laquelle Elon Musk fait la promotion de l'Autopilot



Tesla et Musk font face à une action en justice accusant le système d'aide à la conduite Autopilot de l'entreprise d'être à l'origine de la mort de Walter Huang, ingénieur chez Apple. L'accident mortel a eu lieu en 2018 et impliquant une Tesla Model X. Aujourd'hui, les avocats de sa famille cherchent à interroger Musk au sujet des déclarations qu'il avait faites sur la sécurité de l'Autopilot. Il s'agit principalement d'une interview réalisée en 2016 dans laquelle Musk affirmait qu'"une Model S et une Model X, à ce stade, peuvent se conduire de façon autonome avec une plus grande sécurité qu'une personne". Pourtant, aucune Tesla n'était en mesure de le faire.Les avocats de Tesla ont vivement combattu la demande de la famille de la victime. Pour justifier leur opposition, les avocats de Tesla ont déclaré que Musk ne pouvait pas se souvenir des détails de ses affirmations. Selon eux, comme beaucoup de personnalités publiques, il fait l'objet de plusieurs vidéos et enregistrements audio deepfakes qui prétendent le montrer en train de dire et de faire des choses qu'il n'a jamais dites ou faites en réalité. Toutefois, un juge de l'État de Californien a réfuté cet argument et a finalement rendu une ordonnance provisoire exigeant que le PDG de Tesla se présente au tribunal en vue d'une déposition sous serment.« L'argument de Tesla pour expliquer pourquoi Musk ne devrait pas être tenu de témoigner est profondément troublant pour le tribunal. Leur position est que, parce que Musk est célèbre et pourrait être davantage la cible de contrefaçons profondes, ses déclarations publiques sont immunisées. En d'autres termes, Musk, et d'autres personnes de son rang, peuvent dire ce qu'ils veulent dans le domaine public, puis se cacher derrière la possibilité que leurs déclarations enregistrées soient des deepfakes pour éviter d'assumer la propriété de ce qu'ils ont réellement dit et fait », a déclaré la juge Evette Pennypacker de la Cour supérieure du comté de Santa Clara.Les analystes ont affirmé que la déclaration des avocats de Musk était un aveu de faiblesse et montre que la défense n'a aucune marche de manœuvre. Autrement dit, "Musk et ses avocats sont coincés". Alors que les juges épargnent souvent aux PDG et autres hauts fonctionnaires de devoir faire des dépositions, la juge Pennypacker a déclaré que Musk pouvait être interrogé pendant environ trois heures au sujet de certaines déclarations qu'il a faites sur les fonctions de conduite assistée de Tesla. Son témoignage s'ajouterait aux centaines d'heures de dépositions déjà effectuées par d'autres témoins dans cette affaire, dont le procès est prévu cette année.Une audience sur la décision provisoire est normalement prévue ce jeudi à San Jose, au cours de laquelle les avocats de Tesla pourront tenter de persuader la juge de changer d'avis. Mais selon les analystes, il est peu probable que les avocats de Tesla arrivent à leur fin. La famille affirme que le système Autopilot a mal fonctionné et a dirigé la voiture vers le terre-plein central. Mais le constructeur automobile soutient que l'ingénieur jouait à un jeu vidéo sur son téléphone avant l'accident et qu'il n'a pas tenu compte des avertissements du véhicule. Cette recommandation contraste fortement avec les déclarations de Musk et certaines publicités de Tesla.Tesla affirme que les mains de la victime n'ont pas été détectées sur le volant à plusieurs reprises au cours des 19 minutes précédant l'accident, au cours desquelles le système Autopilot a émis deux alertes visuelles et une alerte sonore pour la conduite sans les mains. Il faut rappeler qu'une enquête du National Transportation Safety Board (NTSB) a confirmé que Huang jouait au jeu vidéo Three Kingdoms sur son téléphone au moment de l'accident. Les avocats de la famille Huang ont demandé à Tesla de leur fournir des documents confirmant les nombreuses déclarations publiques faites par Musk entre 2014 et 2017, mais ils n'ont pas obtenu gain de cause.Certaines de ces déclarations ont été citées dans de récentes actions en justice intentées par des consommateurs accusant Tesla de ne pas avoir tenu la promesse de longue date de Musk de produire une voiture entièrement autonome. La plupart accusent Musk et Tesla de publicité mensongère et réclament des sanctions adéquates. Les avocats de la famille Huang ont fait valoir que Tesla n'avait pas répondu de manière adéquate à leurs demandes d'informations au cours de la procédure de découverte avant le procès. Ils ont demandé au juge de sanctionner l'entreprise, mais la juge Pennypacker a rejeté cette demande dans sa décision de mercredi.Par ailleurs, l'argument des avocats de Tesla contraste avec de récentes révélations sur l'origine de la vidéo. Au début de l'année, des courriels ont révélé que Musk a supervisé personnellement la mise en scène de la vidéo sur la technologie de conduite autonome de Tesla visant à faire croire qu'une voiture Tesla pouvait se conduire toute seule. Des courriels de l'époque révèlent que Musk a même dicté le titre d'ouverture de la vidéo qui prétendait que la voiture se conduisait toute seule. Il aurait dit aux ingénieurs qu'"ils n'étaient pas tenus de coder en dur toutes les étapes de la fonction de conduite autonome juste pour les besoins de ladite vidéo".En juillet dernier, le département des véhicules à moteur (DMV) de Californie a accusé Tesla de faire de la publicité mensongère pour ses systèmes, ce qu'une poignée de clients de Tesla ont également allégué dans un procès intenté en septembre contre la société. En outre, la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis enquête activement sur deux accidents liés au système Autopilot. Tesla pourrait également faire l'objet d'une enquête criminelle de la part du ministère américain de la Justice concernant ses affirmations sur l'Autopilot. Ces déclarations et les noms Autopilot et Full Self-Driving sont considérés comme trompeurs.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'argument des avocats de Tesla ?Que pensez-vous de la décision de la juge de faire témoigner Musk sous serment ?Que peut-on attendre de ce procès ?Tesla sera-t-il obligé de changer les noms Autopilot et Full Self-Driving ?