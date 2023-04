Une détérioration qui a commencé avant la guerre

Le coût de la conformité

Un démantèlement forcé de Yandex ?

Sept jours après l’invasion de l’Ukraine, Vladimir Belugin a fait ses valises, annulé le bail de son appartement à Moscou, retiré ses enfants de la maternelle et commencé une nouvelle vie hors de Russie. Peu après, il a démissionné de son poste de directeur commercial pour les petites et moyennes entreprises chez Yandex, l’équivalent russe de Google et la plus grande entreprise technologique du pays.La guerre signifiait que tout allait changer en Russie, tant pour lui que pour son entreprise, a déclaré Belugin depuis sa nouvelle maison à Chypre : « Vous devez accepter les nouvelles règles de ne pas avoir de règles du tout en Russie ».Belugin était loin d’être le seul travailleur de la tech à partir. Dans les mois qui ont suivi le début de l’invasion, la Russie a connu un exode massif de spécialistes de l’informatique. Selon les chiffres du gouvernement, environ 100 000 spécialistes de l’informatique ont quitté la Russie en 2022, soit environ 10 % de la main-d’œuvre technologique (un chiffre qui est probablement sous-estimé). Parallèlement à ces départs, plus de 1 000 entreprises étrangères ont réduit leurs activités dans le pays, en partie à cause des sanctions les plus larges jamais imposées à une grande économie.Cela fait maintenant plus d’un an que l’invasion à grande échelle de l’Ukraine a commencé et les travailleurs de la tech, qui ont tout abandonné pour fuir la Russie, préviennent que le pays est en passe de devenir un village : coupé de l’industrie technologique mondiale, de la recherche, du financement, des échanges scientifiques et des composants critiques. Pendant ce temps, Yandex, l’un de ses plus grands succès technologiques, a commencé à se fragmenter, vendant des activités lucratives à VKontakte (VK), un concurrent contrôlé par des entreprises d’État.« J’ai eu l’impression qu’on m’avait volé mon pays », a regretté Igor, un cadre chez VK qui a de la famille en Russie et qui a demandé à changer son nom pour pouvoir parler librement. Lorsque la guerre a éclaté, dit-il, il a eu l’impression que 20 ans d’avenir de la Russie avaient été emportés en un battement de cœur.En Russie, la technologie était l’un des rares secteurs où les gens avaient le sentiment de pouvoir réussir par le mérite plutôt que par les relations. L’industrie avait également conservé un esprit d’ouverture : les entrepreneurs russes ont obtenu des financements internationaux et ont conclu des accords dans le monde entier. Pendant un temps, le Kremlin semblait également embrasser cette ouverture, invitant les entreprises internationales à investir en Russie.Mais des fissures dans l’industrie technologique russe ont commencé à apparaître bien avant la guerre. Depuis plus d’une décennie, le gouvernement tente de mettre l’internet et ses entreprises technologiques les plus puissantes sous une poigne étroite, menaçant une industrie qui promettait autrefois d’amener le pays vers l’avenir. Les experts disent que la guerre contre l’Ukraine n’a fait qu’accélérer les dégâts qui étaient déjà en cours, poussant davantage les plus grandes entreprises technologiques du pays vers l’isolement et le chaos et enfermant ses citoyens dans son internet domestique étroitement contrôlé, où les nouvelles proviennent de sources officielles du gouvernement et où la liberté d’expression est sévèrement limitée.Entre 2015 et 2021, le secteur de l’informatique en Russie a été responsable de plus d’un tiers de la croissance du PIB du pays, atteignant 3,7 billions de roubles (41,24 milliards d'euros) en 2021. Même si ce chiffre est inférieur à celui des États-Unis ou de la Chine, il est impressionnant pour un pays qui a subi une récession économique pendant une grande partie de cette période.Yandex était le fleuron de cette industrie. Fondée en 1997 par Arkady Volozh et Ilya Segalovich, l’entreprise a commencé comme un moteur de recherche spécialisé dans le traitement du russe, une langue complexe qui pose des défis particuliers aux algorithmes. Au fil des ans, Yandex s’est diversifié dans de nombreux domaines, allant des services de cartographie aux voitures autonomes, en passant par la livraison de nourriture et les services financiers. En 2021, Yandex était la quatrième entreprise technologique la plus valorisée d’Europe, avec une capitalisation boursière de 30 milliards de dollars.Mais Yandex a également attiré l’attention du Kremlin, qui voyait d’un mauvais œil son indépendance et son influence sur l’opinion publique. En 2019, le gouvernement a adopté une loi obligeant les entreprises technologiques « stratégiques » à limiter la participation des investisseurs étrangers à 20%. Yandex a dû créer une « fondation publique » pour contrôler ses actions avec droit de vote. En 2020, le gouvernement a exigé que Yandex cède sa division fintech à Sberbank, la plus grande banque du pays et un allié du Kremlin.L’invasion de l’Ukraine a aggravé la situation. En février 2022, le président Vladimir Poutine a signé un décret ordonnant aux entreprises technologiques russes de se conformer aux demandes du gouvernement en matière de censure et de surveillance. Peu après, Yandex a été accusé par les autorités russes d’avoir diffusé des informations « anti-russes » sur son portail d’information et son service de streaming vidéo. Le ministère russe des Communications a menacé de bloquer l’accès à Yandex si l’entreprise ne supprimait pas les contenus jugés « extrémistes » ou « terroristes ».En fait, dans les semaines qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un nombre record de 14 millions de personnes par jour se sont dirigées vers Yandex News. Mais au lieu de lire des informations sur les morts et les destructions civiles, on leur a dit que les libérateurs russes « dénazifiaient » l'Ukraine. Environ 70 % des informations sur Yandex News provenaient de sources médiatiques contrôlées par l'État faisant de la propagande.Anastasiia Diuzharden, qui était alors responsable du marketing de contenu chez Yandex Business, savait que l'entreprise devrait faire preuve de prudence pour survivre. « Si Yandex faisait des déclarations [anti-guerre], cela pouvait signifier la fin de cette entreprise », dit-elle.Mais la conformité de Yandex avait un coût. Trois semaines après l'invasion, Khudaverdyan a été sanctionné par l'UE pour avoir caché au public des informations sur la guerre et a démissionné de son rôle. Quatre jours plus tard, les actions Yandex ont été arrêtées de se négocier sur le Nasdaq.En avril 2022, Yandex a annoncé qu’elle vendait sa division e-commerce à VK, le plus grand réseau social du pays, détenu à 48% par Mail.ru Group, une entreprise contrôlée par des oligarques proches du Kremlin. En juin, Yandex a vendu sa division taxi à VK pour 3,8 milliards de dollars. En septembre, Yandex a vendu sa division cloud computing à VK pour 1,5 milliard de dollars. Ces transactions ont été présentées comme des partenariats stratégiques visant à renforcer la compétitivité des entreprises russes sur le marché mondial. Mais selon plusieurs sources proches de Yandex, il s’agissait en fait d’un démantèlement forcé orchestré par le gouvernement.« Yandex était la dernière entreprise technologique indépendante en Russie », a noté Belugin. « Maintenant, elle n’existe plus ».La guerre contre l’Ukraine a également eu un impact sur les autres acteurs du secteur technologique russe. Skolkovo, le parc technologique créé en 2010 avec l’ambition de devenir la Silicon Valley russe, a vu partir la plupart de ses partenaires internationaux après l’invasion. Les sanctions imposées par les États-Unis et l’Union européenne ont coupé l’accès des entreprises russes aux composants essentiels tels que les puces et les logiciels. Les restrictions sur les voyages et les visas ont rendu difficile la collaboration avec les chercheurs et les investisseurs étrangers.« La Russsie est devenue un pays isolé, sans avenir pour la technologie », dit Alexey, un ancien employé de Skolkovo qui a déménagé en Allemagne en 2022 et qui a également demandé à changer son nom.Les travailleurs de la tech qui ont quitté la Russie disent qu’ils n’avaient pas le choix. Certains craignaient pour leur sécurité personnelle, d’autres pour leur liberté d’expression ou leur intégrité professionnelle. Beaucoup ont trouvé des opportunités dans d’autres pays européens, aux États-Unis ou en Asie. Certains ont rejoint des entreprises internationales, d’autres ont créé leurs propres start-ups.Mais ils regrettent aussi ce qu’ils ont laissé derrière eux : leur pays, leur culture, leurs amis et leur famille. Ils espèrent qu’un jour, la situation s’améliorera et qu’ils pourront revenir.« Je suis fier d’être russe, je suis fier de ce que nous avons accompli dans le domaine de la technologie », dit Igor. « Mais je ne peux pas accepter ce que le gouvernement a fait à mon pays et à mon industrie. C’est une tragédie pour nous tous ».Sources : MIT, chiffres russes Que pensez-vous des témoignages et des analyses des professionnels russes de l'informatique ?Que pensez-vous des décisions du Kremlin sur son industrie technologique en général et sur Yandex en particulier (notamment concernant son démantèlement) ?