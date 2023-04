I think Mr. Musk should give my blue check to charity. I recommend the Prytula Foundation, which provides lifesaving services in Ukraine. It's only $8, so perhaps Mr. Musk could add a bit more. — Stephen King (@StephenKing) April 22, 2023

For the curious, I'm not subscribed to Twitter Blue. I haven't given anyone my phone number. What a sad, muddled place this has become. pic.twitter.com/Ju125xyoUx — Neil Gaiman (@neilhimself) April 23, 2023

La coche (ou badge) bleue de vérification de Twitter indique que la plateforme reconnaît un compte comme réel, crédible, authentique et présentant un intérêt pour le public. Cela signifie que le compte n'usurpe pas l'identité de quelqu'un. Seul Twitter peut vérifier les comptes et ajouter la coche bleue aux profils. Les tiers ne peuvent pas le faire. À ce propos, Twitter note : « un compte doté d'un badge de vérification à "coche bleue" indique que nous avons été en contact avec la personne ou l'entité que le compte représente et avons vérifié qu'il est approuvé ». Auparavant, la vérification était gratuite, mais les choses ont changé après l'arrivée d'Elon Musk.Il a mis fin à l'ancien régime de vérification et a déployé à la place un service d'abonnement appelé Twitter Blue qui vérifie le compte d'un utilisateur moyennant 8 dollars par mois ou 84 dollars par an lorsque la souscription est faite via le Web. Mais lorsque la souscription à Twitter Blue est faite par l'application iOS ou Android, elle coûte 11 dollars par mois ou 114,99 dollars par an (ou le tarif dans votre devise locale). Conformément aux directives de Musk, les badges de vérification hérités de l'ancien régime ont commencé à être retirés du site le 20 avril, bien que les choses se soient faites un peu dans le chaos, suscitant des critiques contre la plateforme.Les comptes qui ont refusé de payer l'abonnement à Twitter Blue et qui utilisaient jusque-là les badges hérités de l'ancien système ont tous perdu leurs coches de vérification. Cependant, au cours de ces trois derniers jours, Twitter semble avoir commencé à distribuer des coches bleues aux célébrités et aux comptes ayant plus d'un million de followers. Certaines des personnalités très connues ayant reçu la coche bleue sont déjà décédées et certains de leurs comptes étaient inactifs depuis de nombreuses années. Kobe Bryant, Anthony Bourdain, Chadwick Boseman et Michael Jackson font partie des célébrités qui ont reçu un badge bleu de Twitter Blue.Sur leurs profils, le badge indique clairement que les célébrités décédées s'étaient abonnées à Twitter Blue et avaient vérifié leurs numéros de téléphone. L'on ignore si Twitter leur a accordé ce badge gratuitement ou si l'entourage de ces personnes décédées a décidé de souscrire à Twitter Blue pour perpétuer les comptes. Cependant, alors que quelqu'un contrôlant la succession des célébrités aurait pu, en théorie, vérifier les comptes des célébrités, des comptes comme celui de Bourdain sont restés inactifs au cours des années qui ont suivi leur mort, le seul changement récent apparent sur ces comptes étant le badge de vérification apposé par Twitter.En outre, certaines personnalités ont déclaré avoir reçu le badge de vérification, mais affirment qu'ils n'ont pas payé l'abonnement au service Twitter Blue. Parmi eux, il y a l'auteur Neil Gaiman, l'acteur Ron Perlman, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et la bande dessinée Twitter Dril. « Pour les curieux, je ne suis pas abonné à Twitter Blue. Je n'ai donné mon numéro de téléphone à personne. Quel endroit triste et confus c'est devenu », a tweeté l'auteur Neil Gaiman dimanche après-midi. D'autres célébrités présentes sur Twitter ont exprimé des sentiments similaires. On ne sait pas exactement combien d'utilisateurs Twitter a revérifié de cette manière.Pour l'instant, on ne sait pas si Twitter a l'intention de rétablir les coches bleues pour certaines ou toutes les célébrités, qu'elles soient mortes ou vivantes, ou s'il s'agit simplement d'une nouvelle manœuvre de "trolling" de la part de Musk. « J'en paie personnellement quelques-uns », a tweeté Musk en réponse à une affirmation du compte T(w)itter Daily News selon laquelle "certaines célébrités se sont vu offrir un abonnement gratuit à Twitter Blue au nom d'Elon Musk". Il a ensuite tweeté : « un troll, moi ?? », accompagné d'un emoji rieur. Les critiques et les abonnés de ces comptes ont fait part de leur déception et de leur confusion sur Twitter.Les détracteurs de Twitter Blue ont fait valoir que cette mesure faciliterait grandement la diffusion de fausses informations, les utilisateurs étant désormais incapables de déterminer si le compte d'une célébrité est légitime ou non. Ils affirment que le relancement de Twitter Blue - qui offre des avantages tels qu'un bouton d'édition et un le badge de vérification, auparavant considéré par le public comme un symbole de statut pour les célébrités et désormais disponible à l'achat pour tout le monde - a été "décevant". Il aurait rapporté à la plateforme de médias sociaux 11 millions de dollars en abonnements mobiles depuis que Musk l'a relancé en décembre.Twitter Blue a attiré peu de nouveaux abonnés depuis sa relance. Selon les estimations du programmeur Travis Brown, moins de 600 000 comptes paient actuellement pour le service. Selon les critiques, il est compréhensible que beaucoup de ceux qui ont obtenu leur coche gratuitement soient contrariés par le fait que Twitter suggère qu'ils ont payé pour Twitter Blue. « C'est normal qu'il ait viré les gens qui lui disaient que c'était illégal », a plaisanté Dril, en montrant une capture d'écran montrant la page Wikipédia détaillant le Lanham Act, une loi fédérale qui définit, entre autres, ce qui constitue une fausse approbation aux États-Unis.En fait, les coches bleues posthumes de Twitter pourraient aller à l'encontre des lois protégeant les consommateurs contre les fausses recommandations. Selon le Code civil californien 3344.1, toute personne qui utilise le nom, la voix, la signature ou l'image d'une personnalité décédée - de quelque manière que ce soit - à des fins de publicité ou de vente de produits, de biens ou de services, sans le consentement de cette personne, est passible d'une amende de 750 dollars ou du montant des dommages réels subis, le montant le plus élevé étant retenu. Twitter pourrait donc être poursuivi en justice par certains bénéficiaires de la coche bleue.« Si l'on considère que la coche bleue indique qu'une personne est abonnée à Twitter Blue et qu'elle paie pour un produit, le fait de l'ajouter faussement à des comptes importants peut constituer une pratique commerciale trompeuse. Toute personne à qui Twitter aurait donné ce badge sans son accord pourrait être fondée à intenter une action pour fausse publicité. Cela serait distinct d'une enquête de la FTC sur les pratiques commerciales trompeuses », a tweeté Alejandra Caraballo, enseignante à la Harvard Law Cyberlaw Clinic, avant d'ajouter. Twitter ne dispose pas d'un service de relations publiques pouvant répondre aux demandes de commentaires.Quel est votre avis sur le sujet ?