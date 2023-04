Sundar Pichai, PDG de Google et d'Alphabet

Sundar Pichai dirige à la fois Alphabet et sa filiale Google. Pour rappel, Alphabet est une entreprise américaine créée en août 2015 comme un conglomérat de sociétés précédemment détenues par la société Google. Alphabet regroupe des entreprises telles que : le spécialiste de la cybersécurité Mandiant, le spécialiste de l'IdO Fitbit, le laboratoire Google X, le spécialiste de l'IA DeepMind, le constructeur de véhicules électriques à conduite autonome Waymo, ainsi que le moteur de recherche Google et d'autres entreprise de capital-risque. Basé en Californie, Alphabet fait partie des entreprises le plus souvent critiquées pour la rémunération des cadres supérieurs.Vendredi, Alphabet a déposé auprès de la SEC un rapport sur les valeurs mobilières qui a révélé que Pichai s'est vu attribuer en 2022 une rémunération évaluée à 226 millions de dollars. Ce montant comprend une attribution triennale d'actions évaluée à 218 millions de dollars. Sa rémunération était de 6,3 millions de dollars l'année précédente, lorsqu'il n'avait pas reçu d'actions. En outre, le salaire annuel de Pichai est resté stable à 2*millions de dollars au cours des trois dernières années. En 2019, la dernière année où la rémunération de Pichai comprenait une attribution triennale d'actions, sa rémunération totale était évaluée à plus de 281 millions de dollars.La rémunération de Pichai le place bien au-dessus des autres cadres supérieurs d'Alphabet en 2022. Prabhakar Raghavan, vice-président senior de Google Knowledge and Information, et Philipp Schindler, directeur commercial de Google, ont tous deux reçu environ 37 millions de dollars. La rémunération de la directrice financière de Google Ruth Porat s'est élevée à 24,5 millions de dollars. Leurs actions sont attribuées sur une base annuelle. Pichai a déclaré en janvier que les dirigeants d'Alphabet recevraient des primes moins élevées en raison des mesures de réduction des coûts, à la suite de la plus grande série de licenciements de l'histoire de l'entreprise.Au début du mois, la directrice financière Ruth Porat a annoncé aux employés qu'ils devaient s'attendre à de nouvelles réductions de dépenses. L'entreprise prévoit de réduire le nombre d'ordinateurs portables et de services offerts aux employés afin de réduire davantage les coûts. Alphabet a annoncé en janvier qu'il allait supprimer environ 12 000 emplois, soit 6 % de son effectif mondial, après des mois d'autres mesures visant à réduire les coûts et à fixer de nouvelles priorités. Selon le rapport, la rémunération totale médiane des employés d'Alphabet s'élevait à 279 802 dollars en 2022. La rémunération de Pichai était 808 fois supérieure à ce montant.En guise de comparaison, une personne gagnant le salaire minimum de 15,50 dollars par heure en Californie - où est basé le siège social d'Alphabet - devrait travailler 14,6 millions d'heures, soit un peu plus de 7 000 ans (avec des semaines de travail de 40 heures et sans congés) pour rattraper la rémunération de Pichai en 2022. Ce qui est bien sûr impossible à réaliser. Le rapport ajoute également que dans le cadre de son programme de rémunération, Alphabet a dépensé 5,94 millions de dollars pour la sécurité personnelle de Pichai. Enfin, le document indique que Kent Walker, directeur juridique d'Alphabet, a gagné environ 24,5 millions de dollars.L'explosion de la rémunération des cadres supérieurs, en l'occurrence des PDG, est un sujet controversé depuis quelques années. Selon une étude de l'Economic Policy Institute (EPI), un groupe américain de réflexion à but non lucratif basé à Washington, D.C., la rémunération des cadres supérieurs aurait augmenté de 1 460 % depuis 1978, et plus de 80 % de cette rémunération est généralement liée aux actions. Le groupe suggère que cet état de choses a consolidé le pouvoir dans les mains d'une poignée de personnes, en continuant à enrichir les 1 % plus riches de la planète, et a augmenté les inégalités entre les employés ordinaires et les dirigeants.« La hausse de la rémunération des PDG et des dirigeants en général a alimenté la croissance des revenus des 1 % et 0,1 % les plus riches, laissant moins de bénéfices de la croissance économique aux travailleurs ordinaires et creusant le fossé entre les très hauts revenus et les 90 % les plus pauvres. L'économie ne souffrirait d'aucun préjudice si les PDG étaient moins bien payés (ou plus taxés) », expliquent les analystes de l'institut. Tim Cook, PDG d'Apple, a réduit de 40 % sa propre rémunération pour 2023 après avoir essuyé les critiques des actionnaires et de la communauté pour avoir gagné au moins 100 millions de dollars en 2022 et 2021.Environ 75 % de la rémunération de Cook pour 2022 était liée aux actions de l'entreprise, la moitié dépendant de la performance du cours de l'action. Les actionnaires ont voté contre le salaire de Cook après que les actions d'Apple ont chuté de près de 27 % en 2022. Le vote n'est pas contraignant, mais le comité de rémunération du conseil d'administration a déclaré que Cook avait demandé cette réduction. « Le comité de rémunération a mis en balance les commentaires des actionnaires, les performances exceptionnelles d'Apple et une recommandation de Cook d'ajuster sa rémunération à la lumière des commentaires reçus », a déclaré la société.Pichai, âgé de 50 ans, a dû faire face à un secteur plus concurrentiel, avec des produits d'IA tels que le chatbot ChatGPT de la startup OpenAI, qui menacent de saper la domination de Google dans le domaine de la recherche. Le ralentissement général du secteur technologique a également eu des répercussions sur l'entreprise, dont les actions ont chuté de 39 % en 2022. Elles ont néanmoins remonté la pente en 2023, avec une hausse de 19 %. L'action Alphabet, quant à elle, a chuté de 39 % en 2022, dans un contexte de ralentissement généralisé de l'industrie et du marché. Les actions ont rebondi cette année, en hausse d'environ 19,5 % depuis janvier.Source : rapport sur les valeurs mobilières d'Alphabet (PDF)