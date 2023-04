Envoyé par Boris Eldagsen Envoyé par

Pour moi, travailler avec des générateurs d’images AI est une cocréation, dont je suis le directeur. Il ne s’agit pas d’appuyer sur un bouton — et c’est fait. Il s’agit d’explorer la complexité de ce processus, en commençant par affiner les invites de texte, puis développer un flux de travail complexe et mélanger diverses plateformes et techniques. Plus vous créez un tel flux de travail et définissez des paramètres, plus votre partie créative devient élevée. J’ai été le premier en Allemagne à enseigner cela comme un métier dans des ateliers en ligne ouverts :

« Merci d'avoir sélectionné mon image et d'en faire un moment historique, car c'est la première image générée par l'IA gagne dans une prestigieuse compétition internationale de PHOTOGRAPHIE. Combien d'entre vous savaient ou soupçonnaient que c'était une image IA générée ? Quelque chose à ce sujet ne semble pas correct, n'est-ce pas ?



Les images et la photographie d’IA ne devraient pas rivaliser avec un prix comme celui-ci. Ce sont des entités différentes. L’IA n’est pas de la photographie. Je n’accepterai donc pas le prix. J’ai postulé en tant que singe effronté, pour savoir si les compétitions sont préparées à voir les images d’IA entrer en scène. Elles ne le sont pas. Nous, le monde de la photo, avons besoin d’une discussion ouverte. Une discussion sur ce que nous voulons considérer comme la photographie et ce qui ne l’est pas. Le parapluie de la photographie est-il suffisamment grand pour inviter des images d’IA à y entrer — ou serait-ce une erreur ? Avec mon refus de la récompense, j’espère accélérer ce débat. Ayant été photographe pendant 30 ans avant de me tourner vers l’IA, je comprends les avantages et les inconvénients de ce débat et je serai heureux de participer aux échanges. Si vous ne savez pas quoi faire du prix, veuillez en faire don au fotofestival à Odesa, en Ukraine. Je vous fournirai volontiers les contacts.



C’est en décembre dernier que Boris Eldagsen a soumis au concours SWPA organisé par Sony sa photographie baptisée « Pseudomnesia : The Electrician » qui montre deux femmes de générations différentes en noir et blanc. Cette image qui a été entièrement générée par une IA a été envoyée au concours SWPA pour selon lui tester la compétition et créer une discussion sur l’avenir de la photographie. Le 13 janvier 2023, les responsables du concours lui ont annoncé que son image faisait partie de la liste restreinte. Après un second tour de délibérations, les organisateurs du concours ont annoncé le 2 mars dernier qu’il avait remporté le concours. Il faut préciser que le concours Sony world photography awards (SWPA) pour lequel Eldagsen avait competi était celui de la catégorie ouverte et créative. Elle autorise donc l’utilisation de « tout appareil ».Eldagsen qui a une autre philosophie de ce qu’est un concours de photographie et précisant « qu’il y aura un tollé parmi la communauté des photographes » déclare avoir envoyé plusieurs messages aux responsables du concours pour discuter de la relation entre l’IA et la photographie. Mais selon ses dires, ses demandes sont restées sans suite. Nous soulignons qu’Eldagsen est photographe depuis 1989 et a étudié la photographie et les arts visuels à l’Académie d’art de Mayence, l’art conceptuel à l’Académie des beaux-arts de Prague, et les beaux-arts à l’école des arts et de la communication de Sarojini Naidu à Hyderabad.Lorsque SWPA lui a fait savoir que son œuvre avait remporté le concours, il a envoyé le message suivant aux responsables du concours :Nous soulignons qu’un porte-parole de l’Organisation mondiale de la photographie, le volet photographique des organisateurs d’événements artistiques Creo, a confirmé que «».Voyant que ses messages adressés aux responsables de SWPA pour une discussion sur le sujet sont restés sans suite, Eldagsen a préféré refuser la récompense lors de la cérémonie de remise de prix qui a eu lieu à Londres le 13 avril dernier. Lors de la cérémonie, il a déclaré ce qui suit :Après le battage médiatique que cette affaire a connu, Eldagsen déclare que son image et son nom ont été retirés de la page Web de SWPA. Après s’être rendu à l’exposition SWPA qui a ouvert ses portes le 14 avril dernier à Somerset House à Londres, il rapporte que sa photo a également disparu des images exposées. Eldagsen trouve que tout cela est dommage, car cela aurait pu se terminer autrement si SWPA avait daigné répondre à ses questions, aux questions de la presse et aux questions des photographes.Avec les possibilités offertes par l’IA dans toutes sortes d’activités en passant par la rédaction de chansons, la génération de contenus, la rédaction d’essais pour les étudiants, et bien d’autres cas d’utilisation, le débat sur la tricherie et l’usurpation fait à nouveau surface avec d’un côté les puristes qui souhaitent séparer les tâches réalisées par l’IA de celles produites par les humains et de l’autre côté, ceux qui estiment que l’IA est un outil utilisé par l’homme et donc pourrait être utilisé comme tout autre outil d'aide sans que cela suscite de vives discussions. Pour Grek, à la question de savoir si « le parapluie de la photographie est assez grand pour inviter des images d’IA à y entrer », l’internaute répond « qu’évidemment il ne l’est pas ». Pour lui, « la photographie implique de prendre des photos, ce que la génération d’IA ne fait pas. Ce n’est même pas une discussion à avoir ». Par contre, le débat qui pourrait être ouvert à son avis est « de savoir si l’IA devrait ou non être autorisée dans l’une des différentes catégories d’art numérique ». À ce sujet, Grek est plus ouvert et pense que oui. Cela dit, il ne pense pas que « l’IA devrait être autorisée dans les compétitions, pour les mêmes raisons que les coureurs de vitesse de jeux vidéo séparent ceux assistés par des outils des coureurs humains, même si un système d’automatisation peut créer une course théoriquement parfaite. C’est censé être une démonstration de compétence et de maîtrise du métier, pas de saisie de valeurs dans un programme jusqu’à ce que vous en soyez satisfait. Il en va de même pour chacune de ces compétitions. Si des images générées par l’IA doivent faire partie d’un concours, il devrait s’agir d’un concours conçu pour les images générées par l’IA ».Pour Maître Fubar, « il existe des championnats réservés aux joueurs humains, car aucun humain aujourd’hui ne pourrait battre même des concurrents de logiciels d’échecs relativement simples ». Il doit en être de même avec l’IA. Phil de son côté se penche sur le fait « bien que le concours remporté par Eldagsen fasse partie de la catégorie créative qui autorise les images assistées par l’IA, les artistes ont fourni au concours une garantie que leur image n’était pas entièrement générée par l’IA. Cela donc traduit un niveau de tromperie assez sérieux ». Flimsy par contre se demande bien qui étaient les juges, car pour lui l’image à l’air vraiment fausse. « Que ce soit les doigts de la personne derrière, la profondeur de champ, les pixels, les yeux et l’ombre qui ne sont pas parfaits, tout est faux ».Source : Site web de Boris Eldagsen Selon vous, l’IA peut-elle s’inviter dans les concours de photographie ou autres réservés uniquement aux humains sans que cela pose des problèmes de tricherie ?Quels commentaires faites-vous sur la définition d’Eldagsen qui veut qu’une photographie soit appelée comme telle uniquement que si elle a été prise avec appareil photo ?Plus généralement, est-ce un mal d’utiliser un outil d’IA là où l’on attend un travail purement humain ?Quelles solutions suggérées vous pour mettre fin aux débats sur l’utilisation de l’IA dans les activités ou l’on attend uniquement le travail de l’humain ? Une révision des normes ? Une révision des mentalités ? Une stigmatisation de ces pratiques ?