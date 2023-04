Envoyé par GS1 Envoyé par Sur la base de leurs recherches, GS1 a établi une date de lancement de 2027 pour l'acceptation des codes-barres 2D dans les points de vente des détaillants. Les parties prenantes aux États-Unis (détaillants et fabricants) ont fait part de la nécessité de passer aux codes-barres 2D pour encoder des attributs de données supplémentaires et GS1 Digital Link sur les emballages afin de permettre des cas d'utilisation avancés. Les propriétaires de marques font maintenant la transition vers les emballages pour inclure les codes-barres 2D, tandis que les détaillants mettent à niveau leurs systèmes de point de vente pour permettre la lecture et le traitement des codes-barres 2D.



Pendant la transition, les articles nécessitent un double marquage avec CUP et codes-barres 2D. Après la date de lancement de 2027, l'objectif est que les codes-barres 2D - y compris ceux encodés avec GS1 Digital Link - puissent être scannés au point de vente par tous les détaillants. Les codes-barres CUP continueront d'être acceptés et scannés après la date du lancement de 2027. Ces changements permettront d'activer des fonctionnalités supplémentaires à valeur ajoutée au point de vente, ainsi que d'autres améliorations des processus des détaillants.

Envoyé par Carrie Wilkie Envoyé par L'évolution du code-barres CUP unidimensionnel que nous connaissons et aimons et qui nous a bien servis depuis plus de 50 ans, vers des codes-barres bidimensionnels (2D) sur les emballages de produits. L'objectif spécifique de Sunrise 2027 est de garantir que les détaillants puissent lire un code-barres bidimensionnel sur le point de vente. Les marques à ce stade peuvent commencer à s'éloigner du support 1D, si elles le souhaitent, pour avoir exclusivement un support de données 2D sur leur emballage.



La belle chose qu'il permet, c'est un tas de services à valeur ajoutée pour tout le monde dans la chaîne d'approvisionnement. Pensez à un cas où vous ne quittez peut-être pas une épicerie avec un produit rappelé, ou vous ne quittez pas une épicerie avec un produit périmé. À la pharmacie, vous avez peut-être des sensibilités que quelque chose dans le produit va déclencher. Au-delà de cela, il faut désencombrer le paquet. Donc, en tant que consommateur, il y a une chose que nous pouvons scanner, et beaucoup plus d'informations que celles qui pourraient jamais figurer sur l'étiquette de notre produit, mais nous ne sommes pas confus quant à ce que nous scannons et pourquoi nous le scannons. 2027 est la date cible à laquelle tous les détaillants du monde entier pourront scanner et lire ces codes-barres 2D.

Aujourd'hui, les codes-barres CPU sont unidimensionnels. Tout ce que nous pouvons mettre dans un code-barres CPU, ce sont des chiffres. En règle générale, aux États-Unis, nous disons cela sous la forme de 12 chiffres. En Europe, nous voyons 13 chiffres, mais cela ne vous donne aucune information sur ce produit en tant que consommateur. Il existe différents sites Web sur lesquels vous pouvez effectuer des recherches de produits. Un code-barres bidimensionnel vous permet d'encoder un grand nombre de données sur un support de données standardisé.



La plupart d'entre nous, surtout avec la pandémie, sont désormais familiarisés avec les codes QR. Nous les scannons pour à peu près tout. Vous allez dans votre restaurant préféré, et le menu est maintenant un code QR. Donc, vous faites cette interaction avec votre téléphone, en transférant cela sur l'emballage du consommateur où ils croient la même chose. Et donc nous obtenons toutes ces données supplémentaires que vous pouvez encoder de manière standard, ce qui signifie que le détaillant peut les lire au point de vente. Cela signifie que le distributeur peut le lire et extraire toutes ces différentes capacités dont nous avons parlé. En plus de tout cela, il peut y avoir des liens vers bien plus d'informations contenues dans ce code-barres qui peuvent être activées soit par un scan avec votre téléphone avec des menus, une application de détaillant, une application de marque ou une application de redevance qui ouvre encore plus de possibilités. Cela ne peut tout simplement pas arriver avec un code-barres unidimensionnel qui ne contient que 12 ou 13 chiffres.

Il existe de nombreux éléments réglementaires concernant la traçabilité, la durabilité et la sécurité alimentaire. D'un point de vue réglementaire, il est précieux de pouvoir tracer les produits et l'empreinte. Ils veulent savoir quels matériaux y sont entrés et s'ils ont été expédiés par train ou par camion, ainsi que comment ils se sont déplacés. Imaginez pouvoir scanner un code-barres 2D et voir non seulement des informations sur le produit lui-même, mais aussi des informations sur son empreinte carbone, puis pouvoir compléter cela en disant : "Je veux acheter une compensation carbone à cause de ce produit". Il existe de nombreux cas d'utilisation qui profitent à la marque et aux régulateurs qui commencent à ouvrir de nombreuses possibilités.

Le 24 juin de l'année prochaine (2024) marquera le 50anniversaire du premier article identifié par code-barres scanné dans une épicerie. Depuis lors, l'identification CUP (Code Universel Produit) et les codes-barres ont révolutionné l'efficacité de la vente au détail et de la chaîne d'approvisionnement pour de nombreuses industries. Alors que le CUP agit actuellement comme une plaque d'immatriculation figurative pour un produit particulier, il ne peut pas répondre aux exigences que les consommateurs demandent désormais.Il faut dire que nous sommes désormais à l'ère du consommateur connecté, qui attend un accès immédiat à des informations fiables. De plus, la traçabilité du cycle de vie des produits est devenue une priorité pour de nombreuses industries, s'occupant à la fois de la réduction des contrefaçons et des préoccupations environnementales.Un GTIN (Global Trade Identification Number) encodé dans un code-barres CUP ne peut pas fournir de données de traçabilité granulaire ni accéder à un contenu contrôlé par la marque.Aussi, en raison de l'adoption populaire et de la facilité de numérisation, GS1 souhaite introduire dès 2027 un nouveau code sur les produits qui ressemblera davantage à un code QR et sera également lié à internet. Non seulement les caisses enregistreuses mais aussi les consommateurs pourront scanner le code avec leur smartphone. Le GS1 Digital Link est une solution robuste permettant de scanner un seul symbole de code-barres sur les scanners des points de vente et de fournir aux consommateurs les informations qu'ils demandent.En clair, pour répondre aux besoins actuels et futurs des acheteurs, l'organisation mondiale de normalisation a introduit le GS1 Digital Link en tant que solution de remplacement du code-barres CUP et a fixé la date de 2027 comme date de lancement.Les codes-barres bidimensionnels sont prêts à offrir le contenu et la visibilité qui répondent aux attentes actuelles des marques et des détaillants, ainsi que des données qui alimentent l'innovation et la réglementation futures. Au cours des cinq dernières années, l'organisation de normalisation GS1 US s'est efforcée d'introduire les codes-barres 2D grâce à la recherche et à la collaboration avec les leaders de l'industrie.L'industrie s'est fixé comme objectif de 2027 d'apporter cette transition à l'allée des caisses. A travers la campagne Sunrise 2027, GS1 US éduque et prépare les organisations à ce changement.Carrie Wilkie,au sein du GS1 US, s'est prêté à l'exercice de l'interview pour éclairer le public.GS1 US a publié un « kit de test des capacités de code-barres » pour aider les détaillants à évaluer leur état de préparation pour la transition 2D.Source : GS1 Que pensez-vous de cette transition ? Le code-barres tel qu'il est répondait-il déjà à vos besoin ou l'amélioration de cette technologie est la bienvenue ?Vous arrive-t-il de scanner du code QR ? Dans quel but ?