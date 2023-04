Le bras de fer entre TikTok et les États-Unis a commencé en 2019 lorsque l'ancien président Donald Trump a déclaré qu'il interdirait l'application dans le pays à moins que ByteDance ne vende sa participation à une entreprise américaine, une mesure recommandée par un groupe d'agences fédérales connu sous le nom de Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS). Trump avait alors affirmé que le fait que l'application de partage de vidéos extrêmement populaire soit détenue par une entité basée en Chine, en l'occurrence ByteDance, représentait une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Mais la vente forcée n'a pas abouti.Et l'application n'a pas été interdite non plus. Ce n'est qu'en 2022 que des interdictions partielles ont commencé à être prononcées. À ce jour, le gouvernement fédéral et plus d'une trentaine d'États des États-Unis ont interdit TikTok sur les appareils fournis par le gouvernement. Mais les détracteurs de TikTok souhaitent aller plus loin et aboutir à une interdiction totale des activités de TikTok dans le pays. Les partisans d'une interdiction totale invoquent deux lois chinoises qui obligent les entreprises du pays à coopérer avec le gouvernement dans le cadre des activités de renseignement de l'État, ce qui serait un risque pour la sécurité nationale des États-Unis.Ils évoquent aussi d'autres épisodes troublants. Par exemple, en décembre dernier, ByteDance a annoncé avoir licencié quatre employés qui ont accédé aux adresses IP et à d'autres données de deux journalistes qui tentaient de découvrir la source d'une fuite concernant l'entreprise. Le Montana pourrait montrer la voie à suivre aux autres États et au gouvernement fédéral des États-Unis pour interdire complètement TikTok dans le pays, car la Chambre des représentants de l'État nord-américain a adopté jeudi un texte allant dans ce sens, avec 60 voix pour et 39 contre. Le texte a été adopté en mars par le Senat de l'État avec 30 voix pour et 20 voix contre.Ainsi, à moins qu'une masse critique de législateurs ne reviennent sur leur position lors d'un vote final à la Chambre dans les prochains jours, l'interdiction, qui a attiré l'attention du monde entier, ira sur le bureau du gouverneur Greg Gianforte. Le gouverneur a déclaré qu'il examinerait attentivement tout projet de loi que l'Assemblée législative enverrait sur son bureau et a fait remarquer qu'il avait déjà interdit TikTok sur les appareils de l'État. Le projet de loi s'est heurté à des obstacles en cours de route. Un grand fournisseur d'accès à Internet a déclaré qu'il ne pouvait pas bloquer TikTok dans le Montana, ce qui a incité les législateurs à réécrire la loi.Un groupe commercial financé par Apple et Google, qui gèrent les boutiques d'applications auxquelles l'application serait interdite, a déclaré qu'il était impossible pour les entreprises d'empêcher l'accès à TikTok dans un seul État. Mais dans sa forme actuelle, le projet, parrainé par Shelly Vance, R-Belgrade, interdirait à ByteDance, la société mère de la plateforme basée en Chine, d'autoriser "l'exploitation de TikTok par l'entreprise ou les utilisateurs" dans la "juridiction territoriale" du Montana, tant que la plateforme est détenue par une société basée en Chine ou dans un autre pays désigné comme un "adversaire étranger" par le gouvernement fédéral.Elle rendrait également illégal le fait que des entreprises comme Apple et Google permettent à leurs utilisateurs de télécharger l'application de la plateforme à partir de leurs magasins d'applications respectifs. Les détracteurs de la Chine ont participé à des auditions pour soutenir le projet de loi, affirmant qu'ils craignent que TikTok ne transmette les données de ses utilisateurs au gouvernement chinois ou qu'il ne diffuse de la propagande et de la désinformation en faveur de Pékin sur le forum. Des responsables du FBI et de la CIA, ainsi que d'autres agences fédérales et de nombreux législateurs des deux partis, ont fait part de ces inquiétudes.Cependant, ils n'ont présenté aucune preuve que cela s'était produit. « Nous sommes confrontés à une menace sans précédent de la part du parti communiste chinois », a déclaré Brandon Ler, R-Savage, à la Chambre des représentants jeudi. Pour riposter, TikTok a incité ses utilisateurs à s'opposer à la législation en appelant et en envoyant des courriels au gouverneur républicain du Montana, mais cela semble n'avoir pas eu trop d'effets. Les opposants ont fait valoir que le projet de loi isolerait injustement une plateforme de médias sociaux spécifique et nuirait aux Montanais qui utilisent cette plateforme pour commercialiser leurs entreprises.Ils ont également déclaré que les utilisateurs de TikTok seraient probablement en mesure de contourner l'interdiction en utilisant un VPN. Selon certaines sources, les démocrates minoritaires ont repoussé le projet de loi jeudi en proposant un amendement qui aurait élargi son champ d'application pour inclure toutes les applications de médias sociaux qui collectent des informations personnelles et permettent de les transférer à une personne ou une entité dans des pays étrangers désignés comme adversaires. « Protégeons les Montanais de toutes les entreprises de médias sociaux abusives », a déclaré Katie Sullivan D-Missoula, auteur de l'amendement.Sullivan, avocate, a également fait valoir que l'élargissement du projet de loi à une catégorie d'entreprises plutôt qu'à une seule entité nommément désignée rendrait la mesure plus susceptible de survivre à une contestation judiciaire. Les partisans républicains du projet de loi ont rétorqué que l'amendement rendrait le projet de loi inapplicable et ont déclaré qu'ils considéraient TikTok comme un problème spécifique méritant une législation individualisée. L'amendement a donc été rejeté. Outre l'interdiction, le projet de loi prévoit des amendes pour les entorses commises par les entreprises, mais il n'y a rien concernant les utilisateurs.Le projet de loi autorise une amende de 10 000 dollars pour chaque violation de ses exigences, mais exempte l'utilisation des applications par les forces de l'ordre, les intérêts de sécurité nationale et les utilisations gouvernementales essentielles autorisées par le gouverneur sur le système de technologie de l'information de l'État. Il ne comprend pas de dispositions qui permettraient à l'État de poursuivre des Montanais pour avoir contourné l'interdiction, qui entrerait en vigueur au début de 2024. Outre l'interdiction sur les appareils de l'État, le système universitaire du Montana a également bloqué l'accès à TikTok sur les réseaux du campus en janvier.Au-delà du Montana, le Congrès américain a également discuté d'une interdiction nationale de la plateforme. Le Congrès envisage une loi qui ne vise pas TikTok, mais qui donne au ministère du Commerce la possibilité de restreindre les menaces étrangères sur les plateformes numériques. Cette proposition est soutenue par la Maison Blanche, mais il a été repoussé par les défenseurs de la vie privée, les commentateurs de droite et d'autres personnes qui estiment que le texte est trop large. Austin Knudsen, procureur général du Montana, a exhorté les législateurs de l'État à adopter le projet de loi, car il n'était pas certain que le Congrès agirait rapidement.Il milite en faveur d'une interdiction fédérale. « Je pense que le Montana a l'occasion de jouer un rôle de premier plan. Je ne suis pas du genre à interdire les entreprises privées, mais je pense qu'il s'agit d'une situation extraordinaire. Il s'agit d'une entreprise contrôlée par une menace existentielle et un ennemi des États-Unis », a-t-il déclaré en mars. La bataille dans le Montana est un aperçu de ce à quoi les États-Unis pourraient être confrontés au niveau national si les législateurs ou la Maison Blanche tentaient d'interdire TikTok à l'échelle du pays. Même si une loi interdisant l'application est adoptée à l'avenir, l'application pourrait s'avérer très difficile.Selon les experts, la mise en œuvre d'une interdiction est technologiquement difficile et impliquerait des entreprises de l'ensemble de l'économie numérique. TikTok pourrait susciter des réactions hostiles parmi ses 150 millions d'utilisateurs américains. Ajouté à cela, toute interdiction est susceptible de faire l'objet de contestations juridiques, les tribunaux ayant rejeté la tentative de Donald Trump de bloquer TikTok en 2020. « Nous pensons également qu'il s'agit d'un exercice flagrant de censure et d'une violation flagrante des droits à la liberté d'expression des Montanais », a déclaré Keegan Medrano, de l'ACLU du Montana.Source : projet de loi du Montana visant à bannir TikTok Quel est votre avis sur le sujet ?