This platform will neither promote nor limit their accounts, but we will rapidly address any attempts at gaming the system.



It is a weak move to engage in censorship just because others do so. Letting our press be free when theirs is not demonstrates strength. — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2023

To @elonmusk



1. Is this a violation of TOS calling for genocide of #Ukraine

2. How is a terrorist state verified

3. Why did you allow #Russian leaders back on the platform lifting #Twitters regulations against #Putin and #Russian officials

4. Why are you not abiding by sanctions pic.twitter.com/3pIyNBtjWp — Anonymous Operations (@AnonOpsUnited) April 9, 2023

En avril 2022, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la précédente équipe dirigeante de Twitter a décidé de limiter considérablement la portée des comptes liés au gouvernement russe. Le réseau social a déclaré qu'il "n'amplifierait pas et ne recommanderait pas les comptes gouvernementaux appartenant à des États qui limitent l'accès à l'information libre et sont engagés dans un conflit armé interétatique". Dans le cas de la Russie, toujours engagée dans le conflit en Ukraine, cela signifie que ses comptes officiels ne seront pas recommandés dans les recherches, dans la chronologie de la page d'accueil et dans d'autres parties du site.Mais beaucoup de choses ont changé depuis que Musk a racheté la plateforme de médias sociaux et la politique concernant les comptes officiels des gouvernements et États engagés dans un conflit semble avoir également changé récemment. Twitter a entièrement supprimé cette section. En répondant à un utilisateur de Twitter au cours de la semaine dernière, Musk a déclaré que l'entreprise n'inciterait ni ne limiterait désormais les comptes gouvernementaux et que l'entreprise s'attaquerait rapidement à toute tentative de détournement du système. Historiquement, il y a eu de nombreux cas où le Kremlin a utilisé des comptes Twitter pour manipuler un récit.En conséquence de ce changement, des tests effectués récemment ont montré que les comptes du gouvernement russe apparaissaient en tête de certains résultats de recherche et dans les suggestions d'autres comptes à suivre. Des observateurs ont signalé que les tweets du gouvernement russe apparaissaient dans le flux "Pour vous" de Twitter, pour un compte nouvellement créé, même s'il ne les suivait pas. Musk tente en effet d'écarter le réseau social de son rôle d'arbitre de la vérité. Au cours du week-end, le compte "Anonymous Operations" a dénoncé l'inaction de Twitter face au tweet d'un responsable russe encourageant la "disparition de l'Ukraine".En réponse, Musk a déclaré que toutes les informations sont "plus ou moins propagandistes" et qu'il est d'avis que les gens devraient pouvoir décider par eux-mêmes, indiquant que Twitter n'interviendra pas dans des affaires qui auraient pu violer la politique d'expression du réseau social sous l'ancienne direction. Musk a annulé de nombreuses mesures de modération du réseau social déployées par l'ancienne équipe dirigeante, affirmant qu'il voulait promouvoir la liberté d'expression. Le milliardaire est critiqué pour ce choix, notamment par le gouvernement américain et l'UE, qui a appelé Musk à se conformer aux règles européennes en la matière.Sous la direction de Musk, Twitter a pris des décisions sévères concernant les médias. Récemment, Twitter a bloqué les réponses, les retweets et les mentions "j'aime" des messages contenant des liens Substack, après que la plateforme de newsletter a dévoilé un clone de Twitter appelé Notes. Twitter a depuis levé la plupart de ces restrictions, mais semble toujours limiter les recherches avec des liens Substack. Par ailleurs, dans le cadre de sa guerre perpétuelle avec les médias, Musk a qualifié le NPR (National Public Radio) de "média affilié à l'État américain", puis l'a remplacé par "média financé par le gouvernement" après les protestations.D'autres publications telles que la BBC, PBS et Voice of America ont également été qualifiées de "médias financés par le gouvernement". La BBC s'est opposée à cette étiquette et a déclaré que l'organisation était financée par "le public britannique par le biais de la redevance". Au début du mois, Musk a supprimé la coche du compte du New York Times, qui avait refusé de payer le service de vérification payant de Twitter pour conserver son badge. L'entreprise a initialement prévu de supprimer les anciennes marques de vérification le 1er avril, mais n'a pas encore donné suite. Depuis qu'il a racheté Twitter, il est difficile de deviner les plans de Musk.La semaine dernière, il est apparu que Twitter avait assoupli les restrictions sur les comptes des médias d'État russes et chinois, tels que RT.com et le Global Times, et a bloqué le compte du gouvernement pakistanais en Inde. Ce blocage a été qualifié de terriblement choquant" par les observateurs, car le fait de s'engager dans cette forme de censure et de ne pas y résister est clairement dû à la nouvelle direction en place sous la houlette de Musk, qui se décrit comme un absolutiste de la liberté d'expression. La liste des comptes bloqués à la demande de l'Inde comprenait des noms tels que Pieter Friedrich, Gagandeep Singh et Sandeep Singh.Il faut noter que le réseau d'Internet par satellite Starlink de Musk a été une arme cruciale pour l'Ukraine qui cherche à se défendre contre l'invasion russe, mais Musk a décidé de limiter les capacités du matériel, affirmant qu'il cherche à éviter que les Ukrainiens utilisent le service pour cibler et attaquer les Russes. Selon SpaceX, le réseau Starlink a été déployé en Ukraine uniquement à des fins de communication et non militaires. Mais les critiques estiment que la position affichée par Musk et SpaceX est trop favorable à la Russie de Vladimir Poutine. Cela a également valu à Musk des critiques de la part du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.Alors que Twitter fait l'objet de critiques depuis que Musk a racheté l'entreprise, certains analystes ont fait remarquer que le milliardaire est critiqué dans tous les sens et que cela pourrait empêcher le personnage de se concentrer sur une voie concrète pour diriger Twitter. Musk a évoqué la liberté d'expression - et le fait que Twitter ne peut pas être l'arbitre de la vérité - pour rétablir de nombreux comptes qui ont été bannis sous l'ancienne direction, tel que celui de Donald Trump. Les comptes officiels du gouvernement russe n'étaient pas bannis, mais simplement limités. Selon eux, Musk a sans doute supprimé cette restriction pour la même raison.Ils affirment également que Musk tente probablement de donner à l'Ukraine et à la Russie les mêmes capacités de communication sur la plateforme. Une situation que beaucoup dénoncent, affirmant qu'il n'est pas concevable de laisser un canal d'expression tel que Twitter à la portée d'un agresseur au non de la liberté d'expression. Les critiques citent les campagnes de désinformations auxquelles le Kremlin pourrait se livrer. Par le passé, des chercheurs ont rapporté que les médias sociaux sont un élément clé de la "stratégie de désinformation" du Kremlin. Les avis sont partagés entre les détracteurs de Musk et ceux qui soutiennent son initiative.Enfin, l'un des plus grands problèmes de Twitter aujourd'hui est le fait que Musk semble prendre des décisions sur un coup de tête ou du jour au lancement, et ce, sans en informer les utilisateurs de Twitter. Cela a été le cas avec le changement de la politique d'accès aux API de la plateforme, par exemple. Près de six mois après qu'il a pris les rennes de Twitter, Musk n'a présenté aucun véritable plan directeur concret et semble naviguer à vue. La seule chose concrète, c'est que Musk s'est lancée dans une quête effrénée de sources de revenus, entraînant des bouleversements majeurs sur la plateforme, ce qui a rendu les grands utilisateurs mécontents.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la décision de Twitter de rétablir les comptes du gouvernement russe ?La liberté d'expression justifie-t-elle cette décision de Musk ? Approuvez-vous cette décision ?Twitter doit-il bannir le compte de Vladimir Poutine pour cause de désinformation ?Ou le président russe doit-il être banni en raison du fait qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI ?Que pensez-vous des propos de Musk selon lesquels Twitter ne peut pas s'ériger en arbitre de la vérité ?Selon vous, qu'est-ce qui explique la guerre continuelle qui oppose Musk aux médias sur Twitter ?