Ce fut une année de baisse pour bon nombre des 2 640 milliardaires de la planète, y compris ceux qui se trouvent tout en haut du sommet. Les 25 personnes les plus riches du monde valent collectivement 2,1 billions (1 billion est équivalent à 1 000 milliards) de dollars, selon la liste des milliardaires mondiaux de Forbes, publiée mardi, soit une baisse combinée de 200 milliards de dollars par rapport aux 2,3 billions de dollars de 2022.



Les deux tiers des 25 premiers sont plus « pauvres » qu'ils ne l'étaient l'année dernière, comparé à environ la moitié de la liste globale. Personne n'a perdu plus que Jeff Bezos alors que les actions d'Amazon se sont effondrées de 38%. La baisse a retiré 57 milliards de dollars de la fortune de Bezos et l'a fait passer du n°2 mondial en 2022 au n°3 cette année. Le deuxième plus grand perdant de cette année, Elon Musk, a fait pire. Il a perdu son titre de personne la plus riche du monde après son achat coûteux de Twitter, qu'il a financé en partie par la vente d'actions Tesla, contribuant à effrayer les investisseurs. Musk, qui vaut 39 milliards de dollars de moins qu'il y a un an, est désormais n°2.



Deux personnes ont perdu leur place parmi les 25 premiers. Zhang Yiming, qui a fondé Tik Tok-parent Bytedance, a perdu une place, du n ° 25 au n ° 26, alors que son entreprise en difficulté a pris une coupe de cheveux aux investisseurs. Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, connu sous le nom de CZ, est passé du n ° 19 l'année dernière au n ° 167 au milieu de l'hiver crypto.



Pourtant, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles parmi cet ensemble d'élite. Bernard Arnault, à la tête du géant du luxe LVMH, a gagné 53 milliards de dollars, soit plus que n'importe quel milliardaire, et suffisamment pour le propulser au premier rang pour la première fois. Huit autres membres du top 25 se sont enrichis depuis le classement 2022, dont le détaillant espagnol Amancio Ortega (+ 17,7 milliards de dollars), le cofondateur de Bloomberg LP et ancien maire de New York Michael Bloomberg (+ 12,5 milliards de dollars) et le magnat des télécommunications mexicain Carlos Slim Helú (+ 11,8 milliards de dollars).

Elon Musk : Musk s'est surtout tweeté en dehors de la première place des classements, l'action Tesla ayant chuté de près de 50 % depuis qu'il a annoncé son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars en avril dernier, dépassant de loin la baisse de 18 % du très technologique Nasdaq. Les investisseurs ont déploré les 23 milliards de dollars d'actions Tesla qu'il a vendues pour financer l'acquisition. SpaceX, quant à lui, continue de monter en flèche, la société étant valorisée à près de 140 milliards de dollars dans une offre publique d'achat clôturée au début de 2023, contre 127 milliards de dollars auxquels les investisseurs l'évaluaient en mai dernier. Pourtant, Musk vaut 39 milliards de dollars de moins qu'il y a un an.

Les difficultés rencontrées par Amazon

L'année 2022 a été difficile pour de nombreux secteurs et l'industrie technologique ne fait pas exception. Les actions ont chuté massivement et cela a vraiment fini par causer une brèche majeure dans la fortune appartenant à certains des plus grands fondateurs d'entreprises.Cette semaine, Forbes a publié son classement annuel des milliardaires les plus riches.Jeff Bezos d'Amazon a vu sa richesse être la plus touchée en 2022. Pour être plus précis, nous parlons d'une baisse massive de 57 milliards de dollars par rapport à la période de mars de l'année dernière. Aujourd'hui, il va mieux et tient bon à 114 milliards de dollars, faisant de lui le troisième individu le plus riche du monde. Les actions d'Amazon ont chuté d'un bon 50 % en 2022 et cela s'est produit pour la première fois depuis que nous avons vu l'entreprise publique perdre 1 000 milliards de dollars de la valeur de sa part de marché.En termes de perte de richesse, en deuxième place, n'était autre que le milliardaire technologique et PDG de Tesla et Twitter, Elon Musk. Sa valeur nette s'élève à 180 milliards de dollars, soit 39 milliards de moins que ce qu'il valait l'année dernière à la même période. La première place revient au PDG de LVMH Bernard Arnault. Sa valeur nette s'élève à 211 milliards de dollars.Forbes note que :Quelques remarques sur les milliardaires de la tech :Alors que la crise de la COVID-19 a contraint de nombreuses entreprises à mettre la clé sous le paillasson ou à assurer le minimum requis pour éviter la faillite, Amazon a enchaîné les records. En effet, avec le confinement qui a été imposé dans de nombreux pays, Amazon a vu la demande pour ses services de commerce en ligne et de cloud croître au fil des mois. Ainsi, au premier trimestre 2020 par exemple, son chiffre d’affaires a augmenté de 26 % par rapport à celui de l’année précédente sur la même période. Au second trimestre 2020, l’entreprise a doublé ses bénéfices en enregistrant 5,2 milliards de dollars dans ses caisses, ce qui correspond au plus gros bénéfice jamais réalisé sur un trimestre par l'entreprise en 26 ans d’existence.Pour soutenir ses activités en hausse constante, Amazon a dû également renforcer ses équipes dans cette période de crise sanitaire et de récession mondiale. De janvier à octobre 2020, l’entreprise américaine a embauché 427 300 employés, ce qui portait le nombre total de ses employés dans le monde à 1,2 million. Cela signifiait qu'à cette période là, en moyenne, Amazon a embauché 1 400 nouveaux travailleurs chaque jour sur 10 mois.Depuis, la croissance exceptionnelle de l’e-commerce s’est tassée et le risque de récession économique combiné à l’inflation a fait planer le spectre d’un recul des ventes et d’une hausse des coûts.Amazon a déçu les investisseurs en octobre avec des revenus du troisième trimestre qui n'ont pas répondu aux attentes. Pire encore, la société a déclaré qu'elle s'attend à afficher une croissance d'une année sur l'autre de seulement 2 à 8 % au quatrième trimestre. C'est bien pour une entreprise normale, mais il n'y a rien de normal chez Amazon qui était, jusqu'alors, une machine de croissance implacable. Comme de nombreuses autres entreprises, Amazon a également dû faire face à la baisse des achats en ligne alors que les consommateurs, moins préoccupés par le covid-19, commencent à revenir dans les magasins de détail.Jeudi 27 octobre, Amazon a annoncé une baisse de 9 % de son bénéfice net au troisième trimestre et fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, assorti de prévisions jugées prudentes pour le quatrième trimestre. Le marché a très mal réagi à cette publication. Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, l'action Amazon chutait de plus de 11 %. Amazon a néanmoins renoué avec les profits après deux trimestres consécutifs de pertes, avec un bénéfice net de 2,87 milliards de dollars pour la période de juillet à septembre, selon un communiqué.Quant au chiffre d'affaires, il a progressé de 14 % sur un an, à 127,1 milliards de dollars, soit le double du rythme observé aux premier et deuxième trimestres (7 %). Même Amazon Web Services (AWS), l'activité de cloud computing qui affichait jusqu'à ce moment là une croissance et une profitabilité exponentielles trimestre après trimestre, a vu ses revenus augmenter de façon plus modérée à 27 %, contre 39 % un an auparavant. « L'incertitude macroéconomique a entraîné une hausse du nombre de clients d'AWS désireux de contrôler leurs coûts » et ainsi d'économiser sur leurs dépenses technologiques, a expliqué Brian Olsavsky, le directeur financier, lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats.En revanche, la plateforme de commerce en ligne a renoué avec la hausse de son chiffre d'affaires, après trois trimestres consécutifs de contraction. Autre point positif, la vigueur de la publicité, secteur dans lequel Amazon est un acteur relativement récent, et qui a affiché une croissance de 25 % sur un an, qui tranche avec les difficultés d'autres grandes entreprises technologiques sur ce marché, comme Meta ou Alphabet. Par ailleurs, Amazon a vu ses coûts augmenter plus rapidement que son chiffre d'affaires, notamment ses dépenses technologiques (+35 % sur un an), mais aussi de promotion des ventes et de marketing (+37 %).« Il se passe évidemment beaucoup de choses dans l'environnement macroéconomique », a déclaré le PDG Andy Jassy à la suite du rapport sur les résultats du troisième trimestre. « Et nous équilibrerons nos investissements pour être plus rationalisés sans compromettre nos principaux paris stratégiques à long terme ».Malgré tout, la grande enseigne du commerce en ligne prévoyait un ralentissement de sa croissance, au cours des fêtes de fin d’année, lié notamment à l’incertitude économique. Une situation qui a fait perdre à Amazon plus de 1 000 milliards de dollars en capitalisation boursière.Le coup de boost de la pandémie s'étant déjà estompé. L'entreprise a dû faire face à des coûts élevés en raison de décisions de surinvestissement et d'expansion rapide, tandis que les changements dans les habitudes d'achat et la forte inflation ont pesé sur les ventes.