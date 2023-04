Twitter seems to be violating its own policy by recommending posts from Chinese state media accounts. I’ve seen a few of these recently on my “For you” tab from state afflicted accounts that I do not follow. pic.twitter.com/Nb0AGxSzad — Wenhao (@ThisIsWenhao) March 28, 2023

Les lignes directrices de Twitter l'obligent à bloquer n'importe quel compte sur sa plateforme en réponse à une demande légale valide, telle qu'une décision de justice. Twitter India a de nouveau bloqué le compte officiel du gouvernement pakistanais en réponse à une demande légale. L'on ignore exactement pourquoi le gouvernement indien a ordonné ce blocage, mais le média local Medianama a noté qu'il pourrait s'agir d'une ordonnance émise par le gouvernement indien en vertu de la section 69A de la loi indienne sur les technologies de l'information (Information Technology Act - IT Act) adoptée en 2000, plutôt que d'une décision de justice.Si tel est le cas, les raisons du blocage du compte seraient alors confidentielles. En outre, si le blocage d'un compte gouvernemental officiel par un autre pays est rare, plusieurs sources indiquent que c'est la troisième fois que l'Inde bloque "@GovtofPakistan" et la deuxième fois en six mois. Le compte aurait été bloqué en juillet et en octobre 2022. Le fil Twitter du gouvernement pakistanais est actuellement inaccessible aux utilisateurs indiens (du moins sans l'utilisation d'un VPN). Toutefois, selon un rapport de l'agence de presse Reuters, il est toujours possible de le consulter et d'interagir avec dans des pays tels que les États-Unis et le Canada.Selon certaines sources, ce nouveau blocage pourrait être lié à la traque du séparatiste sikh Amritpal Singh, qui est actuellement en fuite. En mars, l'Inde a fermé une grande partie des services d'Internet mobile dans l'État du Pendjab, frontalier du Pakistan, alors qu'elle recherchait cet homme de 30 ans. Selon certaines allégations, Singh aurait été financé par le Pakistan. L'Inde aurait également déjà étouffé d'autres voix liées à la situation au Pendjab. Le Software Freedom Law Center (SFLC) a dénombré le blocage de 122 comptes appartenant à des journalistes, des poètes et des hommes politiques à la suite des troubles survenus dans l'État.Ce blocage a été qualifié de terriblement choquant" par les observateurs, car le fait de s'engager dans cette forme de censure et de ne pas y résister est clairement dû à la nouvelle direction en place sous la houlette d'Elon Musk, qui se décrit comme un absolutiste de la liberté d'expression. La liste des comptes bloqués comprenait des noms tels que Pieter Friedrich, Gagandeep Singh et Sandeep Singh. De même, elle incluait des politiciens canadiens tels que Jagmeet Singh ainsi que la poétesse Rupi Kaur. Un membre du mouvement pro-Khalistan, Simranjit Singh Mann, figurait également sur la liste. Ici également, les raisons de ce blocage n'ont pas filtré.Il a été annoncé par la suite que ces comptes ajoutaient des voix sikhes de premier plan et publiaient des faits crédibles dans la tourmente qui secoue actuellement le Pendjab. Mais la nouvelle n'est pas très bien accueillie. Nombreux sont ceux qui accusent Musk et son équipe de promouvoir la désinformation. D'autres observateurs suggèrent que le gouvernement indien abuse de la section 69A. « Malheureusement, il y a eu beaucoup d'incidents de ce type », a déclaré Prateek Waghre, directeur politique de l'Internet Freedom Foundation (IFF), à The Register. Waghre a déclaré que l'application des critères de la section 69A semble s'élargir.Avant l'arrivée de Musk, Twitter a contesté les ordres de suppression émanant du gouvernement indien. « Twitter soutenait qu'il pouvait retenir des tweets, mais pas un compte entier », a déclaré Waghre. Toutefois, ce litige est toujours en cours et Twitter doit donc se conformer à toutes les ordonnances jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement. Waghre a ajouté qu'en Inde, cette responsabilité de conformité incombe aux employés individuels. Le respect des ordonnances gouvernementales est donc une question de sécurité pour les employés. Twitter India toutefois compte beaucoup moins d'employés depuis les licenciements au début de l'année 2023.« Il y a des questions sur la façon dont les choses ont été affectées. Peut-être qu'il n'y a pas assez de capacité pour traiter ces demandes », a déclaré Waghre. L'année dernière, les comptes officiels des ambassades du Pakistan aux Nations unies, en Égypte, en Turquie et en Iran ont également été interdits par Twitter India. L'Inde a également bloqué 16 chaînes d'information basées sur YouTube, dont six étaient basées au Pakistan. Pour ce faire, elle aurait eu recours aux pouvoirs d'urgence prévus par les règles de 2021 relatives aux technologies de l'information. Ces chaînes ont été accusées d'être des vecteurs de désinformation dans le pays.Selon la note de presse officielle publiée par le ministère à l'époque, les chaînes YouTube avaient une audience cumulée de plus de 680 millions de téléspectateurs et auraient diffusé de fausses informations pour inciter à la discorde en Inde. Les chaînes YouTube bloquées auraient utilisé de fausses vignettes sensationnelles, des images de présentateurs de journaux et des logos de chaînes d'information télévisées pour paraître authentiques et induire les spectateurs en erreur en leur faisant croire à de fausses nouvelles. Par ailleurs, mercredi dernier, l'Union européenne a décidé de retirer le Pakistan de sa liste des "pays tiers à haut risque".Enfin, Twitter aurait changé de cap sur la restriction de l'influence des médias soutenus par l'État, violant ainsi ses propres politiques. La politique de Twitter stipule que la plateforme ne doit pas amplifier ou recommander des comptes étiquetés comme étant des médias affiliés à l'État. Cependant, de telles entités apparaîtraient régulièrement dans l'onglet "Pour vous" du site de médias sociaux. En outre, ces comptes n'apparaissaient pas dans les résultats de recherche si l'utilisateur ne les suivait pas. Cependant, les utilisateurs ont remarqué leur inclusion soudaine. Ces médias parrainés par l'État seraient basés en Russie et en Chine.Source : Twitter Quel est votre avis sur le sujet ?