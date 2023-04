The real tragedy of @NYTimes is that their propaganda isn’t even interesting — Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2023

Le programme de vérification hérité de Twitter - qui fonctionnait avant que Musk ne prenne les rênes de la plateforme vers la fin de l'année dernière accordant des coches bleues aux utilisateurs dont l'identité était confirmée - était censé commencer à "s'éteindre" samedi. Cependant, de nombreux comptes bien connus ont encore des symboles de vérification accordés dans le cadre de l'ancien régime. De nombreuses personnalités et organisations de premier plan - dont Lebron James, la Maison Blanche, Patrick Mahomes, Dan Rather et le New York Times (NYT) - ont déclaré qu'elles ne paieraient pas pour Twitter Blue afin de conserver leurs coches bleues.Le NYT a annoncé dans un article publié jeudi qu'il ne paierait pas Twitter pour la vérification de ses comptes institutionnels. En réponse à un mème plaisantant sur la décision du NYT de ne pas payer 1 000 $ par mois pour conserver la coche dorée que Twitter vend pour vérifier les entreprises, Musk a tweeté samedi : « oh, d'accord, nous allons l'enlever alors ». Ce qu'il a ensuite fait. Dans la journée de dimanche, Musk a publié des remarques désobligeantes sur le journal - qui a fait des reportages agressifs sur Twitter et sur les défauts des systèmes de conduite partiellement automatisés de Tesla, l'entreprise de voitures électriques qu'il dirige également.Le compte Twitter principal du NYT n'a plus de coche à côté de son nom depuis dimanche, alors que plusieurs autres comptes du journal, dont ceux des sections arts, opinion et jeux, en avaient toujours une. Selon certains, faire de la révocation du statut vérifié du NYT un exemple semble être une affaire personnelle pour Musk. Musk a également tweeté que le NYT était "hypocrite" parce que l'organe de presse est "super agressif lorsqu'il s'agit de forcer tout le monde à payer son abonnement". (Il y a environ deux ans, le NYT a augmenté pour la première fois le prix de l'abonnement à sa plateforme numérique, le portant à 17 dollars par mois.)Un porte-parole du NYT a déclaré à Forbes : « nous n'avons pas l'intention de payer les frais mensuels de vérification pour nos comptes Twitter institutionnels. Nous ne rembourserons pas non plus les journalistes pour les comptes Twitter Blue personnels, sauf dans de rares cas où ce statut serait un élément essentiel pour les besoins du reportage ». De nombreux utilisateurs autres que le NYT qui ont annoncé qu'ils ne paieront pas l'abonnement à Twitter Blue n'ont pas encore perdu leurs symboles de vérification. Par exemple, les comptes du Los Angeles Times et du Washington Post ont toujours des coches dorées au moment de la publication de cet article.Depuis qu'il a acheté Twitter à l'automne dernier, Musk a menacé à plusieurs reprises de retirer les badges de vérification aux utilisateurs non payants, affirmant que l'ancien système de vérification était "corrompu". Le service pourrait également être conçu pour aider à consolider les revenus de Twitter ; la plateforme fait face à une perte d'annonceurs depuis l'arrivée de Musk. Dans le cadre de Twitter Blue, les organisations participantes devront payer un abonnement de 1 000 dollars par mois, et les utilisateurs individuels devront payer un abonnement mensuel de 8 dollars pour conserver la cloche indiquant que leur identité a été vérifiée par Twitter.Les utilisateurs qui font partie d'organisations payantes peuvent également être vérifiés en étant associés à celles-ci. Les 10 000 organisations les plus suivies et des centaines de grands annonceurs de Twitter seront apparemment exemptés de payer pour conserver leur vérification. Une fois qu'une organisation est approuvée, elle devient seule responsable de la vérification des comptes qui lui sont liés et de l'apposition sur ces comptes d'un badge d'affilié. En outre, Twitter Blue offre également aux abonnés un flux avec moins de publicités et la possibilité d'éditer et d'écrire des tweets plus longs. Mais les choses se sont très mal passées au début.Twitter a déclaré que le fait de facturer des frais pour devenir vérifié permet aux entreprises et aux organisations gouvernementales d'éviter l'usurpation d'identité sur la plateforme. Mais le premier programme de vérification payant de Twitter Blue, lancé l'année dernière, a permis à des usurpateurs d'identité de faire des ravages sur la plateforme. En réaction, certaines organisations se sont vu attribuer une coche jaune. Beaucoup s'attendaient à ce que le NYT fasse partie des 10 000 organisations les plus suivies et des 500 premiers annonceurs que Twitter considérerait comme des exceptions et n'exigerait pas d'abonnement pour conserver le statut vérifié.La semaine dernière, le NYT a déclaré avoir examiné un document interne de Twitter décrivant ce plan. Ainsi, l'on ne sait pas si ce plan a été abandonné ou si le NYT a perdu son éligibilité en tant qu'exception en rejetant publiquement le plan d'affaires de Musk. Pour les organes de presse, tels que le NYT, l'intérêt d'être présent sur Twitter n'est pas forcément de générer du trafic, mais d'atteindre les consommateurs avides d'informations sur la plateforme. En refusant de s'abonner, les organismes de presse pourraient voir leur engagement sur la plateforme diminuer, car Twitter cessera de recommander leurs tweets dans l'onglet "Pour vous".Le New York Times, qui compte 55 millions d'abonnés, s'attend probablement à ce que la perte du statut vérifié n'ait pas d'incidence majeure sur l'engagement global. Les organismes de presse plus modestes souffriraient probablement davantage, mais ils n'ont peut-être pas non plus le budget nécessaire pour investir 1 000 dollars par mois afin de s'assurer que leurs tweets sont promus au-delà de leurs abonnés. Selon le NYT, pour ces organisations et d'autres petites entreprises, l'investissement dans la vérification serait probablement considéré comme une dépense publicitaire. La décision de Musk est critiquée par certains anciens employés de Twitter.L'ancien chef de l'équipe mondiale de commerce et de médias de Twitter, Nathan Hubbard, a tweeté ce week-end que les anciens comptes vérifiés étaient "l'élément vital de la plateforme" et qu'ils étaient à l'origine de "la quasi-totalité" de l'engagement de la plateforme. Le changement de politique de Twitter pourrait donc entraîner une diminution de l'engagement global sur la plateforme, car les comptes populaires qui choisissent de ne pas payer pour Twitter Blue deviennent moins visibles. Dans le même temps, les utilisateurs de Twitter auront probablement du mal à discerner quels comptes de célébrités ou de personnalités sont légitimes.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du refus du NYT de payer pour la vérification de Twitter Blue ?Elon Musk a-t-il pris la bonne décision en révoquant le badge du compte Twitter du NYT ?Quels impacts la suppression des badges des organes de presse comme le NYT pourrait avoir sur Twitter ?Pensez-vous que les badges de vérifications améliorent la sécurité sur la plateforme ?