Activez l'audio spatial pour un effet de son surround

Utilisez le réseau Find My pour localiser un écouteur perdu

Alisabeth Hayden a marqué les AirPods comme "perdus" sur l'application

Il est possible de Vérifier la batterie restante à l'aide de son iPhone

En débarquant de l'avion à l'aéroport international de San Francisco - et un peu désorientée après un vol de neuf heures depuis Tokyo - elle a laissé sa veste en jean sur son siège, à l'arrière de l'avion.« Je m'en suis rendu compte avant même d'être descendue de l'avion », dit-elle. « J'étais l'avant-dernière à quitter l'avion, alors j'ai demandé à l'hôtesse de l'air si je pouvais aller la chercher. Il m'a répondu que non - la loi fédérale m'obligeait à descendre de l'avion et à me tenir à côté de l'appareil, là où les poussettes sont amenées. J'étais fatiguée, il m'a dit qu'il me l'apporterait, j'ai dit OK ».Il la lui a effectivement apportée - et elle a pris le vol suivant pour Seattle. « Un enfant criait à côté de moi et je me suis dit : "Au moins, j'ai mes AirPods" », se souvient-elle. Elle a attrapé sa veste - elle avait laissé les deux poches de poitrine boutonnées, l'une avec ses écouteurs, l'autre avec quelques yens japonais à l'intérieur. « Les poches étaient ouvertes et mes AirPods avaient disparu », dit-elle.Si vous possédez les écouteurs supra-auriculaires AirPods, AirPods Pro ou AirPods Max de troisième génération, vous pourrez profiter de l'audio spatial. Cette technologie crée un effet sonore surround à 360 degrés lorsque vous regardez la télévision, écoutez de la musique ou participez à des appels FaceTime. Pour activer la reconnaissance spatiale ou vérifier si elle est activée, assurez-vous que les AirPods que vous portez sont connectés à votre iPhone ou iPad via Bluetooth. Touchez ensuite Réglages > Bluetooth, puis choisissez vos AirPods. Appuyez sur l'icône "i" et sélectionnez Audio spatiale.L'avion avait déjà décollé pour Seattle, mais Hayden a utilisé le Wi-Fi en vol pour localiser les écouteurs à l'aide de l'application, qui permet de localiser les appareils Apple. Les AirPods étaient visibles à San Francisco.Il est facile de perdre des AirPods individuels, mais heureusement, vous pouvez les retrouver grâce à l'applicationd'Apple. Si vos AirPods sont liés à votre identifiant Apple et que vous avez configuré l'applicationsur votre iPhone, vous pourrez visualiser le dernier emplacement de vos AirPods sur une carte. Si vous perdez un AirPod, vous pouvez également l'inviter à émettre un son afin de le retrouver s'il se trouve à proximité de vos autres appareils Apple et s'il est connecté au Bluetooth.Pour ce faire, lancez l'application, accédez à l'onglet Appareils, touchez votre AirPod et appuyez sur l'option Jouer un son. Avec iOS 15, Apple a étendu la portée de l'application, de sorte que vous pouvez désormais localiser des AirPods Pro ou AirPods Max perdus avant même qu'ils ne soient à portée de Bluetooth.Gardez à l'esprit que les AirPods perdent une partie de leur magie lorsqu'ils sont couplés à un produit n'appartenant pas à Apple. Si vous retirez l'AirPod de votre oreille, la musique ne sera pas mise en pause et les commandes de lecture ne fonctionneront pas non plus. Pour recommencer à utiliser les AirPods avec votre iPhone, il suffit de sélectionner à nouveau "AirPods" dans les paramètres Bluetooth de l’iPhone pour les appairers à nouveau.Alisabeth Hayden a marqué les AirPods comme « perdus » sur l'application, de sorte que toute personne qui les utiliserait entendrait un message lui indiquant qu'ils lui appartenaient et lui donnant son numéro de téléphone.United Airlines, dit-elle, a été "horrible" dans ses communications avec elle. Ils m'ont d'abord dit : « Je suis désolée que vous ayez perdu vos affaires sur notre vol ». J'ai répondu : « Je ne les ai pas perdus, un employé m'a empêché de récupérer ma veste... et maintenant, mes AirPods à 250 dollars ont disparu ».Un inspecteur de la police de San Mateo, travaillant à l'aéroport, a fait correspondre l'adresse à partir de laquelle les écouteurs émettaient un signal à l'adresse d'un employé de l'aéroport - un entrepreneur chargé de charger des aliments dans les avions. United Airlines précisera plus tard à Hayden, dans un courriel, qu'il ne s'agissait pas d'un employé de United Airlines mais d'un fournisseur.C'est ce qu'elle dit aujourd'hui : « Je ne peux pas faire de suppositions, mais ce que je sais, c'est qu'ils étaient dans la poche quand je me suis levée, je n'ai pas été autorisée à retourner à mon siège, et quand le steward m'a apporté [la veste], ils n'étaient plus là - et quand je les ai retrouvés, ils étaient chez un employé. United Airlines a confirmé que l'employé travaillait pour un de ses fournisseurs et a déclaré que l'affaire avait été confiée aux forces de l'ordre.Elle a ajouté dans un communiqué : « United Airlines exige de ses fournisseurs qu'ils respectent les normes les plus strictes et nous collaborons avec les autorités locales dans le cadre de l'enquête qu'elles mènent sur cette affaire. Selon Hayden, l'inspecteur lui a dit que « l'information avait été transmise à United Cargo et qu'ils allaient convoquer cette personne dans leur bureau pour l'interroger ».« Les jours suivants, je surveillais mes AirPods chez cet homme. Ils auraient dû s’éteindre, car je ne les avais pas chargés avant mon voyage, mais je recevais sans cesse une notification indiquant qu'ils avaient été "vus" [par l'application] - ce qui signifiait que quelqu'un avait connecté son iPhone aux AirPods. »Il existe plusieurs options pour vérifier l'état de la batterie de vos AirPods et de l'étui de chargement. Il est possible soit d’ouvrir l'étui de chargement à côté de votre iPhone (cela fonctionne également sur l'iPad et l'iPod Touch), ce qui devrait inciter votre téléphone à afficher une fenêtre contextuelle indiquant l'état de la batterie. Vous pouvez ajouter le widget de batterie au panneau Today du Centre de notification. N'oubliez pas que le widget de la batterie n'inclura les AirPods que si vous les utilisez activement.Il est par ailleurs possible de vérifier l'état de la batterie des AirPods sur une Apple Watch. Pour cela, placez votre étui AirPods ouvert à côté de votre montre, puis ouvrez le Centre de contrôle et touchez l'option Batterie. En plus d'afficher les statistiques de la batterie de votre montre, vous trouverez de plus les statistiques de vos AirPods et de l'étui.Quelques jours plus tard, le détective a rappelé Alisabeth Hayden pour lui dire que l'employé avait été interrogé. Il avait nié avoir les AirPods, jusqu'à ce qu'on lui montre les captures d'écran de suivi à son domicile - à ce moment-là, il a dit qu'ils lui avaient été donnés par l'un des nettoyeurs de l'avion. Cette personne a nié être au courant de la situation. L'affaire est désormais gérée par le service de police de l'aéroport de San Francisco, qui prévoit de la soumettre au bureau du procureur du district de San Mateo, a confirmé un porte-parole du comté de San Mateo à CNN.Après 12 jours de traque, Hayden a finalement récupéré ses AirPods, mais pas en parfait état. « On dirait qu'ils ont été piétinés », dit-elle. Lorsqu'elle a signalé leur état à United, on lui a répondu qu'elle devait faire part de ses commentaires en remplissant le formulaire de contact sur le site Web de la compagnie. Une semaine plus tard, et après que CNN ait contacté la compagnie aérienne au sujet de son cas, Hayden a été informée qu'elle recevrait 271,91 dollars de "dépenses".Source : CNN