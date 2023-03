Envoyé par Rand Paul Envoyé par



Cette stratégie du GOP [ndlr. Parti Républicain] intervient alors que les sondages indiquent que 71 % des jeunes femmes et 53 % des jeunes hommes ont voté pour un candidat démocrate au Congrès. Certes, de nombreux démocrates se sont joints aux républicains pour demander cette suspension, mais comme pour la plupart de ces problèmes, le blâme reviendra davantage aux républicains.





La stratégie de suspension de TikTok intervient également alors que le GOP se plaint simultanément que les sociétés libérales américaines de médias sociaux annulent et censurent les conservateurs. Ainsi, sans une once d'ironie, nombre de ces mêmes "conservateurs" s'agitent désormais pour suspendre une plateforme appartenant à un groupe international qui comprend plusieurs investisseurs américains.



Ainsi, d'une part, les républicains se plaignent de la censure, tandis que d'autre part, ces mêmes républicains préconisent de censurer les applications de médias sociaux qu'ils craignent d'être influencées par les Chinois.



Avant de suspendre TikTok, ces censeurs pourraient vouloir découvrir que le gouvernement chinois interdit déjà TikTok. Hmmm... voulons-nous vraiment imiter les interdictions d'expression de la Chine*?



Le titre de John Tamny dit tout : "Le harcèlement nauséabond de TikTok suppose que les Américains seront sauvés de l'autoritarisme chinois si les politiciens américains agissent comme les autoritaires chinois".



TikTok doit être suspendu, estiment les censeurs, car ils est détenu et contrôlé par le gouvernement communiste chinois, mais TikTok obéit-il aux ordres du gouvernement chinois ? Eh bien, allez sur l'application et recherchez Falun Gong, la secte religieuse anticommuniste qui est persécutée en Chine. Allez sur TikTok et recherchez des vidéos prônant l'indépendance de Taïwan, critiquant le Premier ministre chinois Xi Jinping. Partout sur TikTok, les vidéos critiquent les positions officielles chinoises. C'est pourquoi TikTok est interdit en Chine.



En tant que Drs. Mueller et Farhat de Georgia Tech écrivent : « Si les craintes nationalistes concernant les opérations d'influence chinoises conduisent à s'écarter des principes constitutionnels américains soutenant un discours politique libre et ouvert, nous aurons réussi à saper notre système de gouvernement plus efficacement que n'importe quelle propagande chinoise ne pourrait le faire ».



Si vous veniez à suspendre TikTok, quelle serait la prochaine étape*?



Pour ceux qui craignent que le gouvernement chinois puisse d'une manière ou d'une autre avoir accès aux informations de millions d'adolescents américains, sachez que tous les médias sociaux aspirent les données personnelles que les gens fournissent volontairement. Si vous veniez à suspendre TikTok, quelle serait la prochaine étape*? On peut dire que plusieurs applications nationales censurent davantage les conservateurs. Je le sais, car j'ai été censuré et banni. Je n'ai aucun amour perdu pour aucune de ces entreprises. J'ai une foule de plaintes concernant les plateformes nationales de médias sociaux qui "censurent" les conservateurs, mais je ne suis pas favorable à leur suspension ou à les forcer à accepter mes opinions.



Si vous n'aimez pas TikTok ou Facebook ou YouTube, ne les utilisez pas. Mais ne pensez pas que toute interprétation de la Constitution vous donne le droit de les suspendre.



La mission de TikTok semble être, comme la plupart des autres entreprises, de gagner de l'argent et beaucoup. TikTok coopère par l'intermédiaire du Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis pour s'assurer que toutes les données sur les Américains sont protégées de tout espionnage du gouvernement chinois. TikTok a accepté d'héberger toutes les données sur le cloud d'Oracle avec un accès à la surveillance du gouvernement américain.



Le premier amendement n'est pas vraiment nécessaire pour protéger la parole que tout le monde accepte. Le premier amendement est précisément là pour protéger les discours qui pourraient être impopulaires ou controversés. Les tribunaux américains ont annulé la suspension de l'administration Trump et, je crois, annuleront toute suspension du Congrès.



J'espère que les esprits plus sains réfléchiront à ce qui est le plus dangereux : des vidéos d'adolescents dansant ou le précédent du gouvernement américain interdisant la parole. Pour moi, c'est une réponse facile, je défendrai la Déclaration des droits contre tout venant, même, le cas échéant, des membres de mon propre parti.

Les républicains du Congrès ont mis au point une stratégie nationale pour perdre définitivement les élections pendant une génération : suspendre une application de médias sociaux appelée TikTok que 94 millions, principalement de jeunes Américains, utilisent.Cette stratégie du GOP [ndlr. Parti Républicain] intervient alors que les sondages indiquent que 71 % des jeunes femmes et 53 % des jeunes hommes ont voté pour un candidat démocrate au Congrès. Certes, de nombreux démocrates se sont joints aux républicains pour demander cette suspension, mais comme pour la plupart de ces problèmes, le blâme reviendra davantage aux républicains.La stratégie de suspension de TikTok intervient également alors que le GOP se plaint simultanément que les sociétés libérales américaines de médias sociaux annulent et censurent les conservateurs. Ainsi, sans une once d'ironie, nombre de ces mêmes "conservateurs" s'agitent désormais pour suspendre une plateforme appartenant à un groupe international qui comprend plusieurs investisseurs américains.Ainsi, d'une part, les républicains se plaignent de la censure, tandis que d'autre part, ces mêmes républicains préconisent de censurer les applications de médias sociaux qu'ils craignent d'être influencées par les Chinois.Avant de suspendre TikTok, ces censeurs pourraient vouloir découvrir que le gouvernement chinois interdit déjà TikTok. Hmmm... voulons-nous vraiment imiter les interdictions d'expression de la Chine*?Le titre de John Tamny dit tout : "Le harcèlement nauséabond de TikTok suppose que les Américains seront sauvés de l'autoritarisme chinois si les politiciens américains agissent comme les autoritaires chinois".TikTok doit être suspendu, estiment les censeurs, car ils est détenu et contrôlé par le gouvernement communiste chinois, mais TikTok obéit-il aux ordres du gouvernement chinois ? Eh bien, allez sur l'application et recherchez Falun Gong, la secte religieuse anticommuniste qui est persécutée en Chine. Allez sur TikTok et recherchez des vidéos prônant l'indépendance de Taïwan, critiquant le Premier ministre chinois Xi Jinping. Partout sur TikTok, les vidéos critiquent les positions officielles chinoises. C'est pourquoi TikTok est interdit en Chine.En tant que Drs. Mueller et Farhat de Georgia Tech écrivent : « Si les craintes nationalistes concernant les opérations d'influence chinoises conduisent à s'écarter des principes constitutionnels américains soutenant un discours politique libre et ouvert, nous aurons réussi à saper notre système de gouvernement plus efficacement que n'importe quelle propagande chinoise ne pourrait le faire ».Pour ceux qui craignent que le gouvernement chinois puisse d'une manière ou d'une autre avoir accès aux informations de millions d'adolescents américains, sachez que tous les médias sociaux aspirent les données personnelles que les gens fournissent volontairement. Si vous veniez à suspendre TikTok, quelle serait la prochaine étape*? On peut dire que plusieurs applications nationales censurent davantage les conservateurs. Je le sais, car j'ai été censuré et banni. Je n'ai aucun amour perdu pour aucune de ces entreprises. J'ai une foule de plaintes concernant les plateformes nationales de médias sociaux qui "censurent" les conservateurs, mais je ne suis pas favorable à leur suspension ou à les forcer à accepter mes opinions.Si vous n'aimez pas TikTok ou Facebook ou YouTube, ne les utilisez pas. Mais ne pensez pas que toute interprétation de la Constitution vous donne le droit de les suspendre.La mission de TikTok semble être, comme la plupart des autres entreprises, de gagner de l'argent et beaucoup. TikTok coopère par l'intermédiaire du Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis pour s'assurer que toutes les données sur les Américains sont protégées de tout espionnage du gouvernement chinois. TikTok a accepté d'héberger toutes les données sur le cloud d'Oracle avec un accès à la surveillance du gouvernement américain.Le premier amendement n'est pas vraiment nécessaire pour protéger la parole que tout le monde accepte. Le premier amendement est précisément là pour protéger les discours qui pourraient être impopulaires ou controversés. Les tribunaux américains ont annulé la suspension de l'administration Trump et, je crois, annuleront toute suspension du Congrès.J'espère que les esprits plus sains réfléchiront à ce qui est le plus dangereux : des vidéos d'adolescents dansant ou le précédent du gouvernement américain interdisant la parole. Pour moi, c'est une réponse facile, je défendrai la Déclaration des droits contre tout venant, même, le cas échéant, des membres de mon propre parti.

Un PDG qui n'a pas su convaincre les législateurs

Mercredi, le sénateur Rand Paul (Républicain -Kentucky) s'est prononcé contre un effort bipartite visant à suspendre TikTok, condamnant les républicains et les démocrates pour une décision qui, selon lui, pourrait porter atteinte au premier amendement qui protège la liberté d'expression : « J'espère que les esprits plus sains réfléchiront à ce qui est le plus dangereux : des vidéos d'adolescents dansant ou le précédent du gouvernement américain interdisant les discours », a déclaré Paul au Sénat mercredi.Les remarques de Paul ont suivi une tentative du sénateur Josh Hawley (Républicain - Missouri) visant à faire suspendre TikTok dans tout le pays au Sénat mercredi. Plus tôt cette année, Hawley a présenté le No TikTok on United States Devices Act, un projet de loi qui ordonnerait au président d'interdire l'utilisation de l'application sur les appareils américains, y compris ceux appartenant aux consommateurs.Hawley a tenté de le faire passer par une demande unanime mercredi. Paul s'y est opposé et la motion a échoué. Mais le projet de loi de Hawley n'est qu'une des mesures que le Congrès a déjà introduites pour interdire TikTok. En mars, le sénateur Mark Warner (D-VA) a présenté son RESTRICT Act, un projet de loi qui donnerait au secrétaire au Commerce la possibilité d'interdire les applications et technologies étrangères qui menacent la sécurité nationale des États-Unis.« Je peux être sacrément sûr qu'il n'y a pas d'exclusion spéciale du premier amendement pour les communistes », a déclaré Hawley, répondant aux objections de Paul mercredi. « Maintenant, le premier amendement peut protéger les vidéos de danse. Bien sûr, téléchargez celles que vous voulez. Mais le premier amendement ne protège pas le droit d'espionner les citoyens américains ».Paul a écrit mercredi un éditorial pour USA Today expliquant plus en détail sa position sur TikTok. Parallèlement à ses préoccupations concernant le premier amendement, Paul a fait valoir que l'interdiction de l'application menaçait l'avenir du Parti républicain :Paul est le dernier législateur à avoir soutenu TikTok. La semaine dernière, un petit groupe de démocrates de la Chambre dirigé par le représentant Jamaal Bowman (Démocrate -New-York) a tenu une conférence de presse avec une trentaine de créateurs de TikTok opposés à la suspension imminente.« Vous pouvez suspendre TikTok, mais il existe toujours des courtiers en données qui vendent nos données à d'autres pays et à des entreprises d'autres pays. Ils vendent au plus offrant », a déclaré Bowman la semaine dernière.La conférence de presse de Bowman a eu lieu un jour avant que le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, ne témoigne devant le House Energy and Commerce Committee. Tout au long de l'audience, les législateurs des deux côtés de l'allée ont exprimé de profondes inquiétudes concernant l'application et son potentiel de nuire à la sécurité nationale.Pendant plus de cinq heures de témoignage, Chew a nié à plusieurs reprises que l'application partage des données ou a des liens avec le Parti communiste chinois et a affirmé que la plate-forme faisait tout pour assurer la sécurité de ses 150 millions d'utilisateurs américains.Chew a déclaré que TikTok depuis plus de deux ans "construisait ce qui équivaut à un pare-feu pour protéger les données des utilisateurs américains protégés contre tout accès étranger non autorisé. L'essentiel est le suivant : les données américaines stockées sur le sol américain, par une société américaine, supervisée par American personnel », a déclaré Chew.Mais pas un seul législateur n'a offert son soutien à TikTok, car ils ont jugé les réponses de Chew sur la Chine évasives et ont exprimé des inquiétudes quant au pouvoir que l'application détient sur les enfants américains. D'autres ont accusé TikTok de promouvoir des contenus qui encouragent les troubles alimentaires chez les enfants, la vente illégale de drogues et l'exploitation sexuelle.« TikTok pourrait être conçu pour minimiser les dommages causés aux enfants, mais une décision a été prise de rendre les enfants toxicomanes de manière agressive au nom du profit », a déclaré la représentante Kathy Castor, démocrate, lors de l'audience du comité de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants.Chew a répondu à de nombreuses questions pointues en disant que les problèmes étaient « complexes » et non uniques à TikTok.TikTok affirme avoir dépensé plus de 1,5 milliard de dollars en efforts de sécurité des donnéesLa société affirme avoir dépensé plus de 1,5 milliard de dollars en efforts de sécurité des données sous le nom de « Project Texas », qui compte actuellement près de 1 500 employés à temps plein et est sous contrat avec Oracle pour stocker les données des utilisateurs américains de TikTok. Mais les critiques n'ont pas été apaisées, car la société n'a pas annoncé de nouveaux efforts pour protéger la vie privée.Chew, qui a commencé son témoignage en faisant référence à ses racines singapouriennes, a déclaré : « Nous ne promouvons ni ne supprimons de contenu à la demande du gouvernement chinois ». Il a ajouté: « C'est notre engagement envers ce comité et tous nos utilisateurs que nous garderons (TikTok) à l'abri de toute manipulation par un gouvernement ». Il a déclaré que l'application filtre strictement le contenu qui pourrait nuire aux enfants.On ne sait pas comment les législateurs procéderont après l'audience ni à quelle vitesse ils pourraient adopter une législation visant à renforcer les pouvoirs légaux de l'administration Biden pour interdire TikTok.Une vingtaine de sénateurs américains (10 démocrates et 10 républicains) ont soutenu une législation bipartite donnant à l'administration du président Joe Biden une voie pour interdire TikTok, et le sort de l'application est devenu un nouvel élément de tensions entre Washington et Pékin. TikTok a déclaré il y a quelques jours que l'administration Biden avait exigé que ses propriétaires chinois cèdent leurs participations sous peine d'une éventuelle interdiction.Interrogé sur une éventuelle cession, Chew a déclaré que le problème « ne concernait pas la propriété » et a fait valoir que les préoccupations des États-Unis pourraient être résolues en déplaçant les données vers ses centres de stockage américains.Le ministère chinois du Commerce a déclaré que forcer la vente de TikTok « nuirait gravement à la confiance des investisseurs du monde entier, y compris la Chine, à investir aux États-Unis », et que la Chine s'opposerait à toute vente.Certains législateurs ont cité les commentaires de la Chine pour rejeter l'affirmation de TikTok selon laquelle il est séparé du gouvernement chinois.Source : tribune sénateur Rand Paul Que pensez-vous des arguments qu'il avance pour défendre TikTok ?