Google : les États-Unis en demandent trop

Gouvernement des États-Unis : Google a prétendu à tort qu'il avait suspendu la suppression automatique

Pendant tout ce temps, Google a faussement dit aux États-Unis que Google avait « mis en place une suspension légale » qui « suspend la suppression automatique ». En effet, au cours de l'enquête des États-Unis et de la phase de découverte de ce litige, Google a déformé à plusieurs reprises ses politiques de conservation des documents, ce qui a donné la fausse impression que l'entreprise préservait toutes les conversations pertinentes. Non seulement Google a affirmé sans équivoque au cours de l'enquête que sa suspension légale suspendait la suppression automatique, mais Google a continuellement omis de divulguer - tant aux États-Unis qu'à la Cour - sa politique de suppression automatique 24 heures sur 24. Au lieu de cela, à chaque tournant, Google a réaffirmé qu'il préservait et recherchait toutes les communications écrites potentiellement pertinentes.



Ron DeSantis, gouverneur de Floride

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis estime que Google devrait être démantelé

Google a défendu son utilisation de « chats sans historique » pour de nombreuses communications internes, niant l'allégation du gouvernement américain selon laquelle il a intentionnellement détruit les preuves nécessaires dans une affaire antitrust. Le paramètre de désactivation de l'historique entraîne la suppression automatique des messages dans les 24 heures.Le gouvernement américain et 21 États ont demandé le mois dernier à un tribunal de sanctionner Google pour avoir prétendument utilisé la fonction de suppression automatique sur les chats pour détruire des preuves et ont accusé Google d'avoir faussement dit au gouvernement qu'il avait suspendu ses pratiques de suppression automatique sur les chats soumis à une suspension légale. Plus tôt ce mois-ci, Google s'est opposé à la requête en sanctions dans le cadre d'un dépôt devant le tribunal de district américain du district de Columbia.Google a déclaré qu'il utilise une « approche à plusieurs niveaux » pour préserver les chats. « En cas de litige, Google demande aux employés en attente légale de ne pas utiliser d'applications de messagerie comme Google Chat pour discuter des sujets en cause dans le litige et, s'ils le doivent, de basculer leurs paramètres sur "historique activé" pour les chats concernant les sujets à question dans le litige, afin que ces messages soient préservés », indique le dossier de Google.Le dépôt de Google est venu en réponse au gouvernement américain faisant valoir que Google aurait dû désactiver la suppression automatique par défaut au lieu de « déléguer son fardeau aux dépositaires individuels pour préserver le chat 0potentiellement pertinent ».« Google a consciemment omis de conserver les preuves pertinentes. La destruction quotidienne des preuves pertinentes était inévitable lorsque Google a défini une valeur par défaut à l'échelle de l'entreprise pour supprimer les messages de chat hors historique toutes les 24 heures, puis a choisi de maintenir ce paramètre de suppression automatique pour les dépositaires soumis à une suspension de litige », ont déclaré les avocats antitrust du ministère américain de la Justice au tribunal le 23 février.Le procès des États-Unis et des États contre Google a débuté en octobre 2020 et allègue que Google maintient illégalement des monopoles sur les marchés de la recherche et de la publicité de recherche par le biais de pratiques anticoncurrentielles et d'exclusion. Les États-Unis ont déclaré que Google « avait le devoir de préserver les messages de chat des employés » à partir de 2019, lorsqu'il est devenu clair qu'un litige était imminent.Google a déclaré que les plaignants du gouvernement « soutiennent que les règles fédérales exigent spécifiquement que Google ait appliqué un historique forcé sur la configuration de tous les dépositaires pour tous les chats créés pendant que le dépositaire était en attente légale, quelle que soit la pertinence possible du message pour le litige ».Mais les règles fédérales n'exigent que des « mesures raisonnables pour préserver » les informations, a souligné Google. « Les vastes efforts de préservation de Google ici - et en particulier sa méthodologie en ce qui concerne les chats sans historique - étaient des "étapes raisonnables" en vertu de la règle », a expliqué Google.Google a déclaré que les procureurs généraux des États-Unis et des États « ne se sont pas vu refuser l'accès aux informations matérielles nécessaires pour poursuivre ces affaires et qu'ils n'ont fourni aucune preuve que Google a intentionnellement détruit ces preuves ». Google a également fait valoir que les objections sont venues trop tard, alléguant que le gouvernement savait avant le début du litige « qu'il y avait un sous-ensemble de chats qui n'était pas automatiquement retenu ».« Les requêtes des plaignants n'ont pas lieu d'être dès le départ car ils ont été informés de l'approche de Google en matière de chat pendant des années, mais ne se sont opposés que bien après la fin de la découverte. Ces tactiques ne doivent pas être tolérées », a déclaré Google au tribunal.Google a déclaré que ses divulgations de novembre 2019 dans un questionnaire ESI (Informations stockées électroniquement) « montrent que la distinction entre les discussions "confidentielles" et les autres discussions était évidente pour quiconque souhaitait poursuivre l'affaire dès le début de l'enquête du DOJ. Par exemple , la réponse au questionnaire ESI précise que les "messages de chat sont généralement conservés pendant une période de 30 jours s'ils ont été enregistrés, et potentiellement plus longtemps si les messages enregistrés sont en attente légale" ».Google a également déclaré que « le fonctionnement du produit Google Chat n'est pas un secret », car il s'agit d'un produit accessible au public et le site Web Google Chat explique la fonction d'arrêt de l'historique.La motion du ministère de la Justice du mois dernier a déclaré que les choses se sont passées très différemment. « Google a systématiquement détruit une catégorie entière de communications écrites toutes les 24 heures » pendant près de quatre ans, a déclaré la motion du gouvernement, poursuivant :Les discussions sans historique font également l'objet d'un litige dans une action en justice distincte déposée par Epic Games, qui alléguait que Google monopolisait illégalement le marché de la distribution d'applications mobiles et du traitement des paiements par application mobile sur Android. Epic a déposé une requête pour sanctionner Google pour spoliation présumée de preuves en octobre.« Je pense que des entreprises comme Google devraient être démantelées. Elles sont tout simplement trop grandes et ont trop de pouvoir. Je pense qu'elles exercent une influence plus négative sur notre société que les trusts qui ont été démantelés au début du XXe siècle. Je pense qu'elles ont une influence très négative. Je pense donc qu'il faut être ferme à ce sujet », a-t-il déclaré lors d'une retraite sur invitation pour le réseau conservateur Teneo Network. Le gouverneur a déjà pris position à de nombreuses reprises contre les Big Tech, notamment en accusant les plateformes en ligne telles que Meta et Twitter de faire taire les voix des conservateurs.S'appuyant sur des exemples très médiatisés, notamment la suspension de Donald Trump par Facebook et la décision de Twitter de bloquer brièvement un article sur l'ordinateur portable de Hunter Biden, les républicains affirment que les entreprises technologiques américaines ont systématiquement supprimé les points de vue conservateurs et se sont immiscées dans les élections d'une manière qui a favorisé les démocrates. Ils accusent les entreprises technologiques de soutenir et de défendre les valeurs de gauche. Une étude publiée en 2021 par des chercheurs de l'université de New York a conclu que ces affirmations étaient sans fondement.En 2021, DeSantis a signé un projet de loi visant à interdire aux entreprises technologiques, en particulier les sociétés de médias sociaux, de bannir des utilisateurs ou de modérer des contenus sur la base d'opinions politiques. Cependant, la loi reste bloquée devant les tribunaux en raison de contestations du premier amendement. « Je pense que protéger les droits des gens à participer à des discours politiques est un rôle absolument approprié du gouvernement », a-t-il déclaré lors de l'événement qui a eu lieu en 2021. DeSantis a également proposé le mois dernier un projet de loi visant à interdire TikTok sur les appareils du gouvernement de l'État.Selon Leonard Leo, président du groupe conservateur Teneo Network, le réseau Teneo vise à "écraser la domination libérale" dans de nombreux domaines de la société américaine. Leo est également un influent activiste juridique et dirigeant de longue date de la Federalist Society, un un groupe conservateur et libertarien qui préconise une interprétation textualiste et originaliste de la Constitution des États-Unis. En plus du gouverneur DeSantis, de nombreux législateurs libéraux et les experts politiques des États-Unis ont également appelé à une application plus stricte de la législation antitrust à l'égard des grandes entreprises technologiques.Lors de la course à la présidence de 2020, la sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass) a fait campagne sur un programme de démantèlement d'Amazon, de Facebook et de Google. En 2021, les démocrates du Congrès ont présenté des projets de loi visant à scinder les entreprises technologiques, mais ces projets n'ont jamais été adoptés. Matt Stoller, un expert des questions antitrust travaillant pour l'American Economic Liberties Project, a déclaré qu'il était difficile de dire si les commentaires privés de DeSantis traduisaient une véritable inquiétude au sujet de la concentration du pouvoir des entreprises ou simplement une colère contre les Big Tech.« Il y a une guerre à droite à propos sur les questions antitrust. Je suis sceptique, mais ouvert à l'idée que DeSantis veuille faire quelque chose de sérieux au sujet du pouvoir économique », a déclaré Stoller. Par ailleurs, selon les observateurs, la rage de DeSantis à l'égard des entreprises technologiques n'est pas toujours répartie équitablement. Le gouverneur de Floride s'en prend régulièrement aux entreprises qu'il considère comme promouvant un "virus de l'esprit éveillé" (en parlant du wokisme), mais selon les observateurs, DeSantis fait en réalité tout ce qu'il peut pour soutenir les entreprises qui adoptent une position opposée.Le sentiment de DeSantis à l'égard des Big Tech est néanmoins partagé par Jonathan Kanter, procureur général adjoint du ministère américain de la Justice (DOJ). Il a déclaré à deux reprises au début du mois que la corne d'abondance des pratiques commerciales douteuses des Big Tech ressemble beaucoup à l'industrie pétrolière à l'époque de la Standard Oil. Ces propos suggèrent qu'il pourrait durcir le ton face à des entreprises telles que Alphabet (Google), Apple et Meta à l'avenir. Principal responsable de la lutte antitrust du DOJ, Kanter dirige de nombreuses poursuites contre les Big Tech et milite également pour leur démantèlement.Kanter a déjà déployé ses armes contre la toute-puissance de Google, qui détient un monopole indiscutable sur le marché de la recherche en ligne, mais aussi sur celui de la publicité numérique. Google est accusé de profiter des données recueillies par le biais de son moteur de recherche pour optimiser les performances de son activité publicitaire, consolidant sa position dominante sur ces marchés. Ainsi, l'une des actions intentées par le ministère américain de la Justice vise à séparer les activités de recherche de Google de ses activités de publicité numérique, dans ce qui pourrait être l'exemple le plus proche de l'histoire de Standard Oil.En janvier, Kanter a annoncé une action en justice du DOJ contre Google, l'accusant de maintenir un monopole illégal sur le marché de la publicité en ligne. Il vise notamment à séparer certaines parties de l'activité publicitaire de Google du reste de l'entreprise. Une autre enquête antitrust en cours sur Google Maps suggère que l'agence pourrait être intéressée par une remise en cause de la domination du géant de Mountain View sur les services de cartographie numérique. Fin février, les avocats du DOJ ont accusé Google de destruction de preuves et ont demandé à un juge fédéral de prendre les mesures appropriées pour sanctionner la société.Sources : motion de Google Quelle lecture faites-vous de cette situation ?