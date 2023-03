Envoyé par Elon Musk Envoyé par À partir du 15 avril, seuls les comptes vérifiés seront éligibles pour figurer dans les recommandations Pour Vous. C'est le seul moyen réaliste de faire face à la prise de contrôle des essaims de robots IA avancés. Autrement, ce serait une bataille perdue d'avance. Le vote dans les sondages nécessitera une vérification pour la même raison. Cela dit, il est normal d'avoir des comptes de robots vérifiés s'ils respectent les conditions d'utilisation et ne se font pas passer pour un humain.

Twitter booste secrètement une liste d'utilisateurs favoris

Il semble que l'expérience Twitter soit sur le point de changer pour presque tout le monde sur la plate-forme, même ceux qui souscrivent au service d'abonnement Twitter Blue du PDG Elon Musk.Lundi, Musk a tweeté qu'après le 15 avril, « seuls les comptes vérifiés seront éligibles pour figurer dans les recommandations» et éligibles pour voter dans les sondages (ce qui peut être un moyen pour les comptes de stimuler l'engagement). Musk affirme que c'est « la seule façon réaliste d'aborder » une « bataille perdue d'avance sans espoir » avec « des essaims de robots IA avancés prenant le contrôle » de la plate-forme.Ces changements entreront apparemment en vigueur deux semaines après la fin de la vérification héritée (la pastille bleue qui était précédemment accordée aux comptes en fonction de l'identité, de la notoriété et d'autres critères) qui est prévue pour le 1avril. Cela rend probable le fait que bientôt certains des comptes les plus appréciés et les plus fiables de Twitter ne seront plus largement promus auprès des utilisateurs via l'onglet « Pour vous » s'ils refusent de payer 8 $ par mois pour avoir accès aux avantages des abonnés.Pour mémoire, le prix du plan d'abonnement dépendra du pays dans lequel vous vivez. En outre, le coût sera tributaire des plateformes. Par exemple, si vous obtenez un abonnement sur le Web Twitter, vous paierez 8 $ par mois, tandis que les utilisateurs d'Android et d'iOS devront payer 11 $ par mois. Cette différence de prix s'explique tout simplement par la répercussion du prix de la commission prélevée par Apple et Google sur les achats in-app.Par ailleurs, on notera deux formules d'abonnements : l'une mensuelle et l'autre annuelle (7 $ par mois soit 84 $ HT pour une année ou 108 $ TTC).Après avoir fait ces annonces, Musk a réitéré les affirmations passées selon lesquelles facturer des frais d'abonnement consiste à rendre Twitter plus fiable et à « traiter tout le monde de la même manière » : « Il s'agit plutôt de traiter tout le monde de la même manière. Il ne devrait pas y avoir de norme différente pour les célébrités imo », a-t-il répondu à un utilisateur qui lui a demandé « Hé Elon Musk, pourquoi est-ce que les pastilles bleues disparaissent à moins que nous ne payions Twitter ? Je suis ici depuis 15 ans, donnant mon ⏰ et mes pensées pleines d'esprit sans rémunération. Maintenant, vous me dites que je dois payer pour quelque chose que vous m'avez donné gratuitement ? »« Ma prédiction est que ce sera la seule plate-forme en laquelle vous pouvez avoir confiance », a tweeté Musk, peu de temps après avoir déclaré qu'en ce qui concerne l'amplification des tweets, « il ne devrait pas y avoir de norme différente pour les célébrités imo ».En novembre, Musk a reconnu que le lancement de Twitter Blue était également un élément essentiel de sa stratégie de monétisation visant à mettre fin à la dépendance quasi totale de Twitter vis-à-vis des revenus publicitaires : « Nous devons payer les factures d'une manière ou d'une autre ! Twitter ne peut pas compter entièrement sur les annonceurs. Que diriez-vous de 8 $ ? ». À ce moment-là, Musk a promis d'expliquer en détail sa stratégie Twitter Blue : « J'expliquerai cette orientation sous une forme plus longue avant que cela ne soit mis en œuvre. C'est le seul moyen de vaincre les robots et les trolls ».Twitter n'a pas encore expliqué en détail comment la société s'attend à ce que Twitter Blue résolve son problème de spam bot comme promis.Alors que les comptes Twitter avec des coches héritées se préparent à ces changements signalés (que certains utilisateurs ont décrits comme s'apparentant à un « shadowbanning » des utilisateurs gratuits), Platform a signalé que Twitter a toujours montré une préférence claire pour certains de ses utilisateurs les plus en vue. Une liste secrète de 35 utilisateurs expérimentés de Twitter dont les comptes sont marqués VIP bénéficient actuellement d'une visibilité accrue dans les flux, les ingénieurs allant même jusqu'à modifier le code pour s'assurer qu'ils apparaissent dans l'onglet « Pour vous ».Les ingénieurs de Twitter ont veillé à ce que les tweets de ces utilisateurs VIP soient automatiquement plus visibles que les autres, a déclaré Platformer. Les tweets des utilisateurs VIP contournent également un algorithme Twitter qui empêche l'affichage d'un trop grand nombre de messages d'un utilisateur particulier, par Platformer.Les 14 noms répertoriés semblaient également couvrir l'éventail politique. Le président Joe Biden figurait sur la liste des 14 utilisateurs de Platformer, mais pas l'ancien président Donald Trump (bien que ce dernier publie désormais exclusivement sur Truth Social, malgré le rétablissement de son compte Twitter en novembre).Toutes les personnes sur la liste ne sont pas des fans de Musk. Le PDG de Twitter a une longue histoire de querelle publique avec Ocasio-Cortez. En décembre, Musk a eu une dispute sur Twitter avec Ocasio-Cortez, au cours de laquelle elle lui a dit de « mettre fin au proto-fascisme » et de poser son téléphone.Cette liste secrète d'utilisateurs privilégiés a changé au fil du temps, a rapporté Platformer. Étant donné que la liste changeante pouvait être liée aux employés qui avaient accès à chaque version de celle-ci, Platformer n'a publié qu'une liste partielle des noms de la liste qu'il a examinée, essayant de protéger l'identité de la source des documents divulgués. Dans le rapport de Platformer, les comptes VIP que Twitter a renforcés comprenaient des célébrités, des journalistes, des athlètes et des politiciens.Parmi eux figurent les comptes Twitter du joueur de la NBA LeBron James, de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), de l'investisseur Twitter Marc Andreessen, du compte communautaire Tesla et du président Joe Biden. Les comptes Twitter populaires gérés par @dril, le comédien Jaboukie Young-White et la star de YouTube MrBeast sont également boostés. Il en va de même pour les comptes des commentateurs conservateurs Ben Shapiro et @Catturd2 et les comptes des journalistes Matt Yglesias, Glenn Greenwald, Noah Smith et Adrian Wojnarowski.Selon Platformer, Twitter a commencé à dynamiser ces comptes après que Musk a remarqué que son propre engagement sur Twitter semblait éteint, ce qui a agacé les ingénieurs parce que Biden a obtenu plus de vues sur son tweet du Super Bowl que Musk. L'objectif des ingénieurs lors de la création de la liste secrète était de surveiller ces comptes et d'étudier l'impact des changements dans l'algorithme de recommandation de Twitter sur l'engagement et la visibilité des utilisateurs expérimentés sur la plateforme.« Si les ingénieurs identifiaient des segments du système de classement où les tweets de ces comptes "chutaient", ils pourraient modifier le code pour s'assurer que les tweets de ces comptes étaient toujours affichés », ont déclaré des sources à Platformer.À la suite de ces tests, des sources ont déclaré à Platformer que les tweets de ces comptes étaient affichés plus fréquemment dans l'onglet « Pour vous » qu'ils ne l'auraient été de manière organique.Donner la priorité à ces utilisateurs célèbres et bien connus, a noté Platformer, va directement à l'encontre des déclarations précédentes de Musk selon lesquelles Twitter Blue est conçu pour diminuer le « système de seigneurs et de paysans » de Twitter pour qui obtient une pastille bleue et qui n'en a pas (de facto qui a un contenu amplifié et qui n'en a pas).Source : Platformer Êtes-vous pour ou contre ce système de VIP, indépendamment de la raison qui a visé à l'instaurer en premier lieu ? Pourquoi ?Comprenez-vous les motivations derrière ce système ?Que pensez-vous de la liste des VIP ?