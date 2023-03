TikTok affirme avoir dépensé plus de 1,5 milliard de dollars en efforts de sécurité des données

« Votre technologie conduit littéralement à la mort »

Autant d'éléments qui poussent Wedbush à estimer que TikTok a de plus en plus de chance de se voir suspendue aux États-Unis

Jeudi, les législateurs américains ont échangé avec le PDG de TikTok au sujet de l'influence potentielle de la Chine sur la plate-forme et ont déclaré que ses courtes vidéos nuisaient à la santé mentale des enfants, reflétant les préoccupations bipartites concernant le pouvoir de l'application sur les Américains. Le témoignage du PDG Shou Zi Chew devant le Congrès n'a guère apaisé les inquiétudes des États-Unis concernant la société mère de TikTok, ByteDance, basée en Chine, et a donné un nouvel élan aux appels des législateurs à interdire la plate-forme dans tout le pays.Pendant plus de cinq heures de témoignage, Chew a nié à plusieurs reprises que l'application partage des données ou a des liens avec le Parti communiste chinois et a affirmé que la plate-forme faisait tout pour assurer la sécurité de ses 150 millions d'utilisateurs américains.Chew a déclaré que TikTok depuis plus de deux ans "construisait ce qui équivaut à un pare-feu pour protéger les données des utilisateurs américains protégés contre tout accès étranger non autorisé. L'essentiel est le suivant : les données américaines stockées sur le sol américain, par une société américaine, supervisée par American personnel », a déclaré Chew.Mais pas un seul législateur n'a offert son soutien à TikTok, car ils ont jugé les réponses de Chew sur la Chine évasives et ont exprimé des inquiétudes quant au pouvoir que l'application détient sur les enfants américains. D'autres ont accusé TikTok de promouvoir des contenus qui encouragent les troubles alimentaires chez les enfants, la vente illégale de drogues et l'exploitation sexuelle.« TikTok pourrait être conçu pour minimiser les dommages causés aux enfants, mais une décision a été prise de rendre les enfants toxicomanes de manière agressive au nom du profit », a déclaré la représentante Kathy Castor, démocrate, lors de l'audience du comité de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants.Chew a répondu à de nombreuses questions pointues en disant que les problèmes étaient « complexes » et non uniques à TikTok.La société affirme avoir dépensé plus de 1,5 milliard de dollars en efforts de sécurité des données sous le nom de « Project Texas », qui compte actuellement près de 1 500 employés à temps plein et est sous contrat avec Oracle pour stocker les données des utilisateurs américains de TikTok. Mais les critiques n'ont pas été apaisées, car la société n'a pas annoncé de nouveaux efforts pour protéger la vie privée.Chew, qui a commencé son témoignage en faisant référence à ses racines singapouriennes, a déclaré : « Nous ne promouvons ni ne supprimons de contenu à la demande du gouvernement chinois ». Il a ajouté: « C'est notre engagement envers ce comité et tous nos utilisateurs que nous garderons (TikTok) à l'abri de toute manipulation par un gouvernement ». Il a déclaré que l'application filtre strictement le contenu qui pourrait nuire aux enfants.On ne sait pas comment les législateurs procéderont après l'audience ni à quelle vitesse ils pourraient adopter une législation visant à renforcer les pouvoirs légaux de l'administration Biden pour interdire TikTok.Une vingtaine de sénateurs américains (10 démocrates et 10 républicains) ont soutenu une législation bipartite donnant à l'administration du président Joe Biden une voie pour interdire TikTok, et le sort de l'application est devenu un nouvel élément de tensions entre Washington et Pékin. TikTok a déclaré il y a quelques jours que l'administration Biden avait exigé que ses propriétaires chinois cèdent leurs participations sous peine d'une éventuelle interdiction.Interrogé sur une éventuelle cession, Chew a déclaré que le problème « ne concernait pas la propriété » et a fait valoir que les préoccupations des États-Unis pourraient être résolues en déplaçant les données vers ses centres de stockage américains.Le ministère chinois du Commerce a déclaré que forcer la vente de TikTok « nuirait gravement à la confiance des investisseurs du monde entier, y compris la Chine, à investir aux États-Unis », et que la Chine s'opposerait à toute vente.Certains législateurs ont cité les commentaires de la Chine pour rejeter l'affirmation de TikTok selon laquelle il est séparé du gouvernement chinois.Lors de l'audience de jeudi à la Chambre, le représentant Neal Dunn a demandé à Chew si ByteDance avait espionné des Américains à la demande de Pékin. Chew a répondu: « Non ».Le républicain Dunn a ensuite posé des questions sur les informations des médias américains selon lesquelles une équipe de ByteDance basée en Chine prévoyait d'utiliser TikTok pour surveiller l'emplacement de citoyens américains spécifiques, et a répété sa question pour savoir si ByteDance espionnait. « Je ne pense pas que l'espionnage soit la bonne façon de le décrire », a déclaré Chew. Il a poursuivi en décrivant les rapports comme impliquant une « enquête interne », mais a été interrompu par Dunn, qui a qualifié l'utilisation généralisée de TikTok de « cancer ».Le législateur démocrate Tony Cardenas a déclaré que Chew était un « bon danseur avec des mots » et l'a accusé d'éviter les questions difficiles sur les preuves que l'application a nui à la santé mentale des enfants. Chew a déclaré que la société investissait dans la modération du contenu et l'intelligence artificielle pour limiter ce contenu.La représentante Diana DeGette, une démocrate, a déclaré que les efforts de TikTok pour empêcher la propagation de fausses informations sur la plate-forme ne fonctionnaient pas. « Vous ne m'avez donné que des déclarations générales selon lesquelles vous investissez, que vous êtes inquiet, que vous travaillez. Ce n'est pas assez pour moi. Ce n'est pas assez pour les parents d'Amérique », a déclaré DeGette.Le représentant Gus Bilirakis a montré au comité une collection de courtes vidéos TikTok qui semblaient glorifier l'automutilation et le suicide, ou dire carrément aux téléspectateurs de se suicider. « Votre technologie mène littéralement à la mort », a déclaré Bilirakis. « Nous devons sauver nos enfants des grandes entreprises technologiques comme la vôtre, qui continuent de profiter d'eux et de les manipuler pour votre propre profit ».Chew a déclaré à Bilirakis que TikTok prend la question du suicide et de l'automutilation « très, très au sérieux ».TikTok n'est pas disponible en Chine, où ByteDance propose un équivalent chinois Douyin. Pourtant, l'audience a été étroitement surveillée dans le pays, avec des articles d'actualité connexes rassemblant des millions de vues sur le site de microblogging Weibo où de nombreux utilisateurs ont exprimé leur sympathie pour Shou et critiqué « l'hostilité » américaine.« La législation bipartite en cours dans le Beltway ouvre maintenant la voie à une suspension et la goutte d'eau qui finira par briser le vase pour TikTok sera une décision du CFIUS [ndlr. Committee on Foreign Investment in the United States, littéralement Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis], suivie d'une déclaration officielle de la Maison-Blanche de Biden autour d'une probable interdiction de TikTok », a expliqué Ives.Pour mémoire le CFIUS évalue les risques pour la sécurité nationale posés par les entreprises à capitaux étrangers et a enquêté pour savoir si la propriété chinoise de l'entreprise pourrait permettre au gouvernement chinois d'accéder aux informations personnelles des utilisateurs américains de TikTok.En septembre, le président Biden a signé un décret exécutif énumérant les risques spécifiques que le CFIUS devrait prendre en compte lors de l'évaluation des sociétés à capitaux étrangers. L'ordonnance, qui précise qu'elle entend « souligner... les risques présentés par l'accès d'adversaires étrangers aux données des personnes aux États-Unis », se concentre spécifiquement sur l'utilisation potentielle des données par les entreprises étrangères « pour la surveillance, le traçage, le suivi et le ciblage d'individus ou de groupes d'individus, avec des impacts négatifs potentiels sur la sécurité nationale ».L'équipe d'audit interne et de contrôle des risques mène des audits et des enquêtes réguliers sur les employés de TikTok et ByteDance, pour des infractions telles que les conflits d'intérêts et l'utilisation abusive des ressources de l'entreprise, ainsi que pour les fuites d'informations confidentielles. Les documents internes examinés par les médias montrent que des cadres supérieurs, dont le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, ont ordonné à l'équipe d'enquêter sur des employés individuels, et qu'elle a enquêté sur des employés même après leur départ de l'entreprise.Mais toute suspension américaine de TikTok ne signifierait pas que sa base d'utilisateurs perde immédiatement l'accès à la plate-forme, selon Wedbush. Au lieu de cela, la suspension pourrait signifier que TikTok se verra accorder une fenêtre de trois à six mois pour soit entrer en bourse via une introduction en bourse, soit se vendre à une société américaine.« Bien que le prix soit époustouflant, la valeur stratégique et la plate-forme grand public de TikTok intéresseront un certain nombre d'acteurs stratégiques financiers et technologiques une fois qu'une vente deviendra la voie officielle », a déclaré Ives.Les acheteurs potentiels de la populaire plate-forme de médias sociaux comprennent un consortium potentiel d'acteurs du capital-investissement, ainsi que des géants de la technologie à grande capitalisation, notamment Microsoft, Apple, Oracle, et/ou des offres conjointes d'une poignée d'entreprises technologiques en fonction de la structure et de l'étiquette de prix de l'accord.« Une introduction en bourse et des retombées potentielles sont également des résultats potentiels, bien que l'algorithme très discuté reste une variable X majeure, car détacher l'algorithme de ByteDance serait un processus très complexe avec beaucoup d'examens de la part des régulateurs américains », a déclaré Ives, ajoutant qu'un mur de contestations judiciaires de ByteDance pourrait retarder tout progrès vers une vente potentielle.La suspension potentielle de TikTok serait probablement une aubaine pour les sociétés de médias sociaux qui ont vu les dollars publicitaires détournés d'eux et vers TikTok, y compris Facebook, Snapchat et YouTube de Google.« Pour Meta et Zuckerberg ainsi que Snapchat et Google, regarder l'audience de TikTok était comme manger du pop-corn en regardant un bon film, car la perturbation des médias sociaux de TikTok profitera clairement à Meta et Snapchat », a déclaré Ives.Source : WedbushQuelle lecture faites-vous de cette analyse ? Partagez-vous le même point de vue et parvenez-vous à la même conclusion ?Que pensez-vous des réponses du PDG de TikTok ?