Twitter Blue is now available globally! Sign up today to get your blue checkmark, prioritized ranking in conversations, half ads, long Tweets, Bookmark Folders, custom navigation, Edit Tweet, Undo Tweet, and more. Sign up here: https://t.co/SBRLJccMxD — Twitter Blue (@TwitterBlue) March 23, 2023

Envoyé par Twitter Envoyé par La possibilité de modifier le Tweet : cette fonctionnalité très demandée vous donne une fenêtre de 30 minutes pour apporter un nombre limité de modifications aux Tweets publiés. Utilisez-le pour faire des mises à jour, taguer quelqu'un ou réorganiser les médias que vous avez joints. Modifier le Tweet ne s'applique actuellement qu'aux Tweets originaux et aux Tweets cités.

cette fonctionnalité très demandée vous donne une fenêtre de 30 minutes pour apporter un nombre limité de modifications aux Tweets publiés. Utilisez-le pour faire des mises à jour, taguer quelqu'un ou réorganiser les médias que vous avez joints. Modifier le Tweet ne s'applique actuellement qu'aux Tweets originaux et aux Tweets cités. Dossiers de signets : les dossiers de signets permettent aux abonnés de Twitter Blue de regrouper et d'organiser les Tweets favoris dans des dossiers pour une découverte plus rapide ultérieurement. Twitter Blue vous permet un nombre illimité de signets et de dossiers de signets qui sont toujours privés.

les dossiers de signets permettent aux abonnés de Twitter Blue de regrouper et d'organiser les Tweets favoris dans des dossiers pour une découverte plus rapide ultérieurement. Twitter Blue vous permet un nombre illimité de signets et de dossiers de signets qui sont toujours privés. Icônes d'application personnalisées : avec les icônes d'application personnalisées, vous pouvez modifier l'affichage de l'icône de votre application Twitter sur votre téléphone. Choisissez parmi plusieurs options colorées. Vérifiez régulièrement vos paramètres pour de nouveaux looks en vedette disponibles pour une durée limitée.

avec les icônes d'application personnalisées, vous pouvez modifier l'affichage de l'icône de votre application Twitter sur votre téléphone. Choisissez parmi plusieurs options colorées. Vérifiez régulièrement vos paramètres pour de nouveaux looks en vedette disponibles pour une durée limitée. Images de profil NFT : nous ajoutons les NFT comme l'une des nombreuses façons de personnaliser votre profil Twitter afin que vous puissiez montrer les NFT que vous possédez dans une image de profil en forme d'hexagone sur votre compte Twitter. Après une connexion temporaire à votre portefeuille crypto qui vous permet de configurer un NFT comme photo de profil, votre actif numérique s'affiche dans une forme hexagonale spéciale qui vous identifie en tant que propriétaire de ce NFT.

nous ajoutons les NFT comme l'une des nombreuses façons de personnaliser votre profil Twitter afin que vous puissiez montrer les NFT que vous possédez dans une image de profil en forme d'hexagone sur votre compte Twitter. Après une connexion temporaire à votre portefeuille crypto qui vous permet de configurer un NFT comme photo de profil, votre actif numérique s'affiche dans une forme hexagonale spéciale qui vous identifie en tant que propriétaire de ce NFT. Thèmes : les thèmes Twitter Blue vous permettent de choisir parmi des options colorées pour le thème de votre application.

les thèmes Twitter Blue vous permettent de choisir parmi des options colorées pour le thème de votre application. Navigation personnalisée : cette fonctionnalité vous permet de choisir ce qui apparaît dans votre barre de navigation, afin d'accéder rapidement au contenu et aux destinations Twitter qui vous intéressent le plus. Vous pouvez sélectionner au moins 2 et jusqu'à 6 éléments à conserver dans votre barre de navigation inférieure ou à restaurer par défaut si vous changez d'avis.

cette fonctionnalité vous permet de choisir ce qui apparaît dans votre barre de navigation, afin d'accéder rapidement au contenu et aux destinations Twitter qui vous intéressent le plus. Vous pouvez sélectionner au moins 2 et jusqu'à 6 éléments à conserver dans votre barre de navigation inférieure ou à restaurer par défaut si vous changez d'avis. Onglet Spaces : nous testons une nouvelle interface dans Spaces qui facilite l'accès au contenu audio. Le nouvel onglet Spaces est un endroit où trouver des podcasts, des stations audio thématiques, des Spaces enregistrés et des Spaces en direct. Ce test de fonctionnalité nécessite des paramètres de langue intégrés à l'application pour s'afficher en anglais. Il n'est actuellement disponible que pour les abonnés Twitter Blue sur les appareils iOS et Android, et pour un certain nombre de personnes dans le monde.

nous testons une nouvelle interface dans Spaces qui facilite l'accès au contenu audio. Le nouvel onglet Spaces est un endroit où trouver des podcasts, des stations audio thématiques, des Spaces enregistrés et des Spaces en direct. Ce test de fonctionnalité nécessite des paramètres de langue intégrés à l'application pour s'afficher en anglais. Il n'est actuellement disponible que pour les abonnés Twitter Blue sur les appareils iOS et Android, et pour un certain nombre de personnes dans le monde. Top Articles : Top Articles est un raccourci vers les articles les plus partagés de votre réseau. Cette fonctionnalité répertorie automatiquement les articles les plus partagés par les personnes que vous suivez, ainsi que les personnes qu'elles suivent, afin que vous puissiez facilement trouver le type de contenu que vous souhaitez lire.

: Top Articles est un raccourci vers les articles les plus partagés de votre réseau. Cette fonctionnalité répertorie automatiquement les articles les plus partagés par les personnes que vous suivez, ainsi que les personnes qu'elles suivent, afin que vous puissiez facilement trouver le type de contenu que vous souhaitez lire. Lecteur : Transformez les longs fils de discussion en une expérience de lecture plus belle. Nous avons conçu Lecteur pour vous permettre de profiter de vos discussions avec moins de bruit. Activez la fonction Lecteur lorsque vous appuyez sur l'icône du lecteur en haut du fil, ou utilisez-la pour modifier la taille de votre texte.

Transformez les longs fils de discussion en une expérience de lecture plus belle. Nous avons conçu pour vous permettre de profiter de vos discussions avec moins de bruit. Activez la fonction lorsque vous appuyez sur l'icône du lecteur en haut du fil, ou utilisez-la pour modifier la taille de votre texte. Annuler un Tweet : Annuler un Tweet vous donne la possibilité de retirer un Tweet après l'avoir envoyé, mais avant qu'il ne soit visible par les autres sur Twitter. Il ne s'agit pas d'un bouton de modification, mais d'une chance de prévisualiser et de réviser votre Tweet avant qu'il ne soit publié pour que le monde entier puisse le voir. Une fois la période d'annulation terminée, le Tweet est visible par vos abonnés et vous pouvez le laisser ou le supprimer, comme vous le feriez normalement sur Twitter.

Annuler un Tweet vous donne la possibilité de retirer un Tweet après l'avoir envoyé, mais avant qu'il ne soit visible par les autres sur Twitter. Il ne s'agit pas d'un bouton de modification, mais d'une chance de prévisualiser et de réviser votre Tweet avant qu'il ne soit publié pour que le monde entier puisse le voir. Une fois la période d'annulation terminée, le Tweet est visible par vos abonnés et vous pouvez le laisser ou le supprimer, comme vous le feriez normalement sur Twitter. Classements prioritaires dans les conversations : cette fonctionnalité donne la priorité à vos réponses sur les Tweets avec lesquels vous interagissez.

cette fonctionnalité donne la priorité à vos réponses sur les Tweets avec lesquels vous interagissez. Téléchargement vidéo plus long : partagez plus de contenu avec vos abonnés. Les abonnés Twitter Blue peuvent télécharger des vidéos d'une durée maximale d'environ 60 minutes jusqu'à une taille de fichier de 2 Go (1080p) (Web uniquement). En savoir plus ici.

partagez plus de contenu avec vos abonnés. Les abonnés Twitter Blue peuvent télécharger des vidéos d'une durée maximale d'environ 60 minutes jusqu'à une taille de fichier de 2 Go (1080p) (Web uniquement). En savoir plus ici. Deux fois moins de publicités : à venir !

à venir ! Tweets plus longs : vous souhaitez tweeter plus de 280 caractères ? Les Tweets plus longs permettent aux abonnés Blue de tweeter jusqu'à 4 000 caractères. Vous pouvez également composer des Tweets plus longs dans un Tweet de citation ou une réponse. Les fonctionnalités standard telles que la publication de médias, la création de sondages et l'utilisation de hashtags s'appliquent toujours. Tout le monde pourra lire des Tweets plus longs, mais seuls les abonnés Blue peuvent les créer.

vous souhaitez tweeter plus de 280 caractères ? Les Tweets plus longs permettent aux abonnés Blue de tweeter jusqu'à 4 000 caractères. Vous pouvez également composer des Tweets plus longs dans un Tweet de citation ou une réponse. Les fonctionnalités standard telles que la publication de médias, la création de sondages et l'utilisation de hashtags s'appliquent toujours. Tout le monde pourra lire des Tweets plus longs, mais seuls les abonnés Blue peuvent les créer. Authentification à deux facteurs par SMS : en tant qu'abonné Twitter Blue, vous pouvez ajouter une autre couche de protection à votre compte en accédant à l'authentification à deux facteurs par SMS. Veuillez noter que la disponibilité de l'authentification à deux facteurs par SMS pour Twitter Blue peut varier selon le pays et l'opérateur.

Exit les certifications gratuites acquise avant l'arrivée d'Elon Musk

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp



Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3… — Twitter Verified (@verified) March 23, 2023

Legacy blue checks will be removed soon. Those are the ones that are truly corrupt. — Elon Musk (@elonmusk) February 10, 2023

Musk aurait ignoré les avertissements concernant les usurpations d'identité

Envoyé par Twitter Envoyé par



Notre équipe utilise un critère d'éligibilité sur le moment où la coche est donnée pour s'assurer que nous maintenons l'intégrité de la plateforme. Votre compte doit répondre aux critères suivants pour recevoir ou conserver la coche bleue :

Complet : Votre compte doit avoir un nom d'affichage et une photo de profil

Votre compte doit avoir un nom d'affichage et une photo de profil Utilisation active : Votre compte doit être actif au cours des 30 derniers jours pour vous abonner à Twitter Blue

Votre compte doit être actif au cours des 30 derniers jours pour vous abonner à Twitter Blue Sécurité : votre compte doit être âgé de plus de 90 jours lors de l'inscription et avoir un numéro de téléphone confirmé

votre compte doit être âgé de plus de 90 jours lors de l'inscription et avoir un numéro de téléphone confirmé Non trompeur :

Votre compte ne doit avoir aucune modification récente de votre photo de profil, de votre nom d'affichage ou de votre nom d'utilisateur (@handle) Votre compte ne doit présenter aucun signe indiquant qu'il est trompeur ou trompeur Votre compte ne doit présenter aucun signe de manipulation de plateforme et de spam



La coche apparaîtra une fois que notre équipe aura examiné votre compte abonné à Twitter Blue et s'il répond à nos exigences.



À la suite de ce changement, Twitter n'acceptera plus les candidatures pour les coches bleues de vérification selon les critères précédents (actif, notable et authentique). Seuls les comptes activement abonnés à Twitter Blue peuvent recevoir la coche bleue.Notre équipe utilise un critère d'éligibilité sur le moment où la coche est donnée pour s'assurer que nous maintenons l'intégrité de la plateforme. Votre compte doit répondre aux critères suivants pour recevoir ou conserver la coche bleue :La coche apparaîtra une fois que notre équipe aura examiné votre compte abonné à Twitter Blue et s'il répond à nos exigences.À la suite de ce changement, Twitter n'acceptera plus les candidatures pour les coches bleues de vérification selon les critères précédents (actif, notable et authentique).

Any individual person’s Twitter account affiliated with a verified organization is automatically verified https://t.co/5j6gx6UKHm — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2023

Elon Musk cherche d'autres sources de financement de Twitter...

...tandis que les critiques se font déjà entendre

I’m already signed up and it’s worth every penny. I get to support Elon musk, free speech, and Twitter all for less then I spend on coffee each day. Of course I’m not a Poor 7.00 means very little to me. It’s worth it having my opinions pinned to the top of threads like this one… — Patrick (@IamWPS) March 24, 2023

Jusqu’à présent la fonction n’était disponible que dans une cinquantaine de pays. Dans un tweet, le réseau informe en effet que « Twitter Blue est désormais disponible dans le monde entier ! Inscrivez-vous aujourd'hui pour obtenir votre pastille bleue, un classement prioritaire dans les conversations, deux fois moins de publicités, de longs Tweets, des dossiers de signets, une navigation personnalisée, Modifier le Tweet, Annuler le Tweet, et plus encore ».Le prix du plan d'abonnement dépendra du pays dans lequel vous vivez. En outre, le coût sera tributaire des plateformes. Par exemple, si vous obtenez un abonnement sur le Web Twitter, vous paierez 8 $ par mois, tandis que les utilisateurs d'Android et d'iOS devront payer 11 $ par mois. Cette différence de prix s'explique tout simplement par la répercussion du prix de la commission prélevée par Apple et Google sur les achats in-app.Par ailleurs, on notera deux formules d'abonnements : l'une mensuelle et l'autre annuelle (7 $ par mois, soit 84 $ HT pour une année ou 108 $ TTC).Il faut noter que l'addition est plus salée sur iPhone. En euros, la facture s’élèvera à 114,99 euros par an (au lieu de 132 euros en temps normal) pour un abonnement annuel et 11 euros par mois pour un abonnement mensuel.Un abonnement Twitter Blue est donc nécessaire si vous voulez obtenir le badge vérifié. De plus, l'abonnement Blue offrira de nombreuses fonctionnalités exclusives. Les principaux ajouts sont la longueur des tweets qui passe à 4 000 caractères, la possibilité d’éditer un tweet jusqu'à cinq fois dans les 30 minutes qui suivent sa publication voire de l’annuler. Il faut également noter qu'il est possible de choisir comme image de profil un NFT dont on est propriétaire, ou encore de partager ses moments favoris avec une vidéo 1080p (Full HD). Les abonnés Twitter Blue bénéficient d'un meilleur classement dans les réponses et résultats de recherches (cette dernière est justifiée par l’entreprise comme une lutte contre les escroqueries et les spams), et (bientôt) verront deux fois moins de publicités dans leur fil. De plus, les abonnés Blue pourront tester de nouvelles fonctionnalités avant qu'elles ne soient disponibles pour les utilisateurs non payants.Voici la liste complète telle que présentée par Twitter :Ceux qui ont obtenu leur badge bleu avant qu'Elon Musk ne devienne le PDG de l'entreprise devront également payer pour conserver le badge. Si vous êtes un ancien détenteur du badge Blue, vous devrez payer les frais d'abonnement mensuels pour conserver le badge et rester vérifié à partir du mois prochain. Pour mémoire, il s'agit de la pastille bleue qui était précédemment accordée aux comptes en fonction de l'identité, de la notoriété et d'autres critères.En réalité, cette décision n'est pas vraiment une surprise : avant même d'être PDG de Twitter, Elon Musk s’était montré hostile contre le système d’attribution des badges. Il avait par exemple expliqué en décembre que l’obtention de ces certifications gratuites avait été faite de façon « corrompue ».En février, il a indiqué que ces pastilles seraient enlevées « bientôt » en utilisant encore le terme « corrompue » : « les anciennes pastilles bleues seront bientôt supprimées. Ce sont elles qui sont vraiment corrompues ».Le passage d’une certification visant à authentifier les comptes de politiques, journalistes, scientifiques, marques à une certification accessible à tous contre paiement inquiète. Lors du premier lancement de Twitter Blue en novembre dernier, plusieurs utilisateurs avaient immédiatement usurpé l'identité de marques, de politiciens et d'influenceurs. Il faut dire que lors de ce lancement, Musk aurait ignoré les avertissements internes de l'équipe de confiance et de sécurité de Twitter selon lesquels les escrocs abuseraient de la vérification payante. Elon Musk a du temporairement suspendre le système après seulement deux jours : « Fondamentalement, tromper les gens n'est pas acceptable », a déclaré Musk à l'époque aux utilisateurs de Twitter.Musk a relancé le système payant en décembre, mais n'a pas précisé exactement quand il mettrait en œuvre le plan initial de suppression des pastilles bleues que Twitter appelle désormais les comptes « vérifiés hérités ». La version mise à jour de Twitter Blue comporte certaines règles pour limiter l'abus des comptes vérifiés. En voici quelques-unes :Les institutions et les entreprises bénéficieront d’un système spécial pour être protégé : elles auront droit à leur propre version de Twitter Blue, baptisée Blue for Business. Leurs badges qui étaient dorés depuis quelques semaines passeront au gris.Elon Musk a précisé que toute personne qui perdrait sa certification dans le futur pourrait la conserver si elle est « affiliée » à une organisation payant un abonnement. Il n’a toutefois pas donné de détail sur le processus.Pour mémoire, c'est en décembre que Twitter a annoncé un niveau d'abonnement Blue pour les organisations afin de créer un « nouveau type de réseau » sur le site de microblogging. La société a également partagé quelques détails sur la façon dont Twitter Blue for Business sera différent de l'abonnement payant régulier. Mais l'entreprise ne s'est pas étendue sur cette information sur Blue for Business dont Elon Musk a parlé : tout employé affilié à une organisation payante va bénéficier gratuitement de l'abonnement payant Twitter Blue (et pourra donc entre autre tester les nouvelles fonctionnalités de Twitter avant les utilisateurs réguliers sans souscrire à aucun des plans d'abonnement de l'entreprise).Le nouvel abonnement payant de Musk pour les entreprises sur Twitter permet à une entreprise de lier un nombre quelconque de ses individus, entreprises et marques affiliés à son compte. Une fois la liaison effectuée, les comptes affiliés recevront un petit badge de la photo de profil de leur société mère à côté de leur coche bleue ou dorée, les aidant ainsi à se distinguer sur Twitter. En plus d'être vérifiés sur la plate-forme, ils bénéficieront également de tous les avantages dont bénéficient les utilisateurs réguliers de Blue sans dépenser un centime.Twitter teste actuellement Blue for Business avec certaines entreprises et devrait avoir un déploiement plus large du niveau d'abonnement cette année.Ces mesures devraient permettre de récupérer quelques revenus et financement pour Twitter. Il n'est plus question de revendre du mobilier, d'abonnements sans pubs ou encore de ne pas payer les loyers, Elon Musk envisagerait en effet d'étendre l'activité du réseau à d'autres sphères, et de la transformer en plateforme financière ! Le système permettrait d'effectuer des paiements en ligne (achat, virement...) ou physique (ce qui n'est pas sans rappeler certains services existants ou encore PayPal).Twitter Blue est loin de faire l'unanimité. D'ailleurs, malgré son déploiement, le succès n'est certainement pas tel qu'Elon Musk l'aurait espéré... du moins, pour le moment. Le fait que les pastilles de certifications gratuites disparaissent crée encore plus la polémique. A ces sujets, certains internautes réagissent.Il y a ceux qui sont contre, comme ceux-ci :« La moitié des annonces ! Mais nous avons déjà 10x plus d'annonces en premier lieu ! »« C'est marrant, je vois plus de pub qu'avant »« Rien d'autre qu'un chantage d'entreprise. Cela va se retourner contre lui et coûter encore plus cher à Twitter ».« Personne n'est vraiment excité à ce sujet. Personne. Maintenant, les gens vont être confus quant à savoir qui est célèbre, qui a de la notoriété, qui est porte-parole officiel, fonctionnaire, etc. si TOUT LE MONDE a les mêmes coches de couleur. Rendez les coches héritées VERTES au lieu de les supprimer des comptes ».« J'ai annulé le mien [ndlr. Compte Twitter Blue]. Cela me permet uniquement de modifier les messages que je crée, mais jamais les réponses que je fais aux messages d'autres personnes. J'ai aussi eu encore beaucoup d'annonces. La raison pour laquelle je l'avais essayé dans un premier temps était que je pouvais éditer n'importe quel message/réponse ».Il y a ceux qui sont pour :« Je sais que j'apprécie tous les avantages liés à l'adhésion à Twitter Blue*! J'adore absolument ! »« Je suis déjà inscrit et ça vaut chaque centime. Je peux soutenir Elon Musk, la liberté d'expression et Twitter pour moins que je ne dépense en café chaque jour »Et il y a ceux qui ne savent pas combien de temps le processus de vérification dure.Source : Twitter ( 1 Que pensez-vous de cette décision de Twitter ?Elon Musk va-t-il selon vous dans la bonne direction en tentant de s'éloigner de la dépendance aux annonceurs et en s'attaquant à d'autres sources de financement ?Comprenez-vous les critiques qui s'insurgent contre Twitter Blue et celles qui sont contre la suppression des coches bleues héritées ?