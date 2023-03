Le schéma danois se reproduit

Les données de localisation TikTok de deux journalistes britanniques ont été consultées à tort - et illégalement - par l'équipe d'audit interne de TikTok pour essayer de traquer leurs sources, bien sûr les journalistes devraient avoir des inquiétudes.



Je soupçonne que le directeur technique de tout le monde examinera cela de très près.



Jusqu'à présent, les organes de presse étaient très désireux d'utiliser TikTok, car il s'agit de l'une des plateformes de médias sociaux à la croissance la plus rapide pour les éditeurs de nouvelles au cours de l'année dernière, et cela a été une bonne source d'audience et de trafic.



Les journalistes chevronnés de la BBC mettent en garde depuis des mois contre « l'obsession » de la société pour TikTok

Quite intriguing. BBC News making big play for views on TikTok but now the BBC is telling staff not to have it on their phones. https://t.co/3cv9lgxfzP — Krishnan Guru-Murthy (@krishgm) March 20, 2023

D'autres plateformes de médias sociaux ont également fait l'objet de critiques concernant la confidentialité et les données

Envoyé par BBC Envoyé par Bien qu'il n'y ait aucune preuve solide de cela, il y a eu un certain nombre d'incidents qui ont soulevé des soupçons malgré le démenti répété de TikTok selon lequel il n'a jamais partagé de données avec le gouvernement chinois. Il affirme que toutes les données des utilisateurs occidentaux sont stockées à l'extérieur du pays.



Par exemple, un TikToker américain a partagé une vidéo critiquant le traitement réservé par le gouvernement chinois aux musulmans ouïghours, et elle a été retirée. TikTok a dit que c'était une erreur.



Cela s'est ajouté à la nervosité des gouvernements et des spécialistes de la sécurité - malgré les dénégations constantes de l'entreprise.



Tous les réseaux sociaux occidentaux, qui, selon TikTok, recueillent des données similaires sur leurs utilisateurs, sont officiellement bloqués en Chine.



La Chine a accusé les États-Unis de diffuser de la désinformation et de supprimer TikTok. L'ancien président Donald Trump et l'actuel président Joe Biden pensent que la plateforme devrait être vendue à une société américaine.

Les applications TikTok et Netflix interdites sur les téléphones des fonctionnaires en France

Le gouvernement britannique a fait la même chose que les États-Unis en interdisant TikTok sur les téléphones des ministres et des fonctionnaires.Le ministre du Cabinet, Oliver Dowden, a fait une déclaration au Parlement annonçant l'interdiction, qui intervient quelques semaines après que le Sénat américain a ordonné à tous les employés fédérés de supprimer l'application de médias sociaux appartenant à la Chine des téléphones portables attribués par le gouvernement. Les États-Unis menacent actuellement d'interdire TikTok à l'échelle nationale à moins que le propriétaire ByteDance ne cède l'application, mais Dowden a souligné que l'interdiction britannique de TikTok ne s'appliquerait qu'aux appareils gouvernementaux.Bien que ByteDance ait fermement nié ces informations, TikTok a été accusé de transmettre les données des utilisateurs au gouvernement chinois, et la décision du gouvernement fait suite à un examen du National Cyber ​​Security Centre du Royaume-Uni.Dowden a qualifié l'interdiction gouvernementale de TikTok de « bonne cyber-hygiène ».« Notre sécurité doit toujours passer en premier », a-t-il ajouté. « Compte tenu du risque particulier lié aux appareils gouvernementaux susceptibles de contenir des informations sensibles, il est prudent et proportionné de restreindre l'utilisation de certaines applications, en particulier lorsque de grandes quantités de données peuvent être stockées et accessibles ».Il y aura des exemptions à l'interdiction gouvernementale de TikTok, examinées au « cas par cas », a ajouté Dowden, et il a également annoncé que le gouvernement passerait à un système dans lequel les téléphones ne pourront accéder qu'aux applications tierces qui sont sur une liste pré-approuvée.Les pays qui interdisent l'utilisation de TikTok à leurs fonctionnaires sont les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la France et la Belgique. Il en va de même pour toute personne travaillant à la Commission européenne. Cependant, il est toujours autorisé sur les appareils personnels.Le radiodiffuseur de service public danois a conseillé au personnel de ne pas avoir TikTok sur leurs téléphones professionnels, pour des raisons de sécurité. DR a déclaré que la décision faisait suite à un examen de la sécurité et aux avertissements du Centre danois pour la cybersécurité. Les journalistes ayant besoin d'accéder à l'application pour effectuer des recherches doivent désormais demander l'autorisation d'utiliser ce que le personnel appelle des « téléphones TikTok » spéciaux.DR est la première agence de presse à publier de tels conseils.À son tour, la BBC a décidé d'agir en recommandant à son personnel de supprimer l'application. La BBC semble être la première organisation médiatique britannique à publier ces directives et seulement la deuxième au monde après le radiodiffuseur de service public danois. La BBC a déclaré qu'elle continuerait à utiliser la plate-forme à des fins éditoriales et marketing pour le moment.Il faut dire que la BBC a poussé ses journalistes à utiliser la plateforme TikTok plus régulièrement comme moyen de se connecter avec un public plus jeune. Certains de ses employés s'en sont offusqués et l'ont clairement fait entendre auprès de médias britanniques. De hauts députés conservateurs ont depuis exhorté la société à reconsidérer son orientation.La BBC a expliqué que sa décision est mue par une grande crainte : celle de voir les données récoltées par la plateforme à partir des téléphones d'entreprise être partagées avec le gouvernement chinois par la société mère de TikTok, ByteDance, car son siège social est à Pékin.TikTok a estimé que les décisions visant à interdire l'utilisation de son application sont basées sur « des idées fausses fondamentales ». À cela, BBC rétorque qu'il a été découvert que les employés de ByteDance avaient suivi les emplacements d'une poignée de journalistes occidentaux en 2022, bien que la société mère de TikTok a affirmé qu'ils ont été licenciés.Alicia Kearns, qui préside la commission des affaires étrangères, a été interrogée sur son avis sur la décision de la BBC et a tweeté :Dominic Ponsford, rédacteur en chef de la publication professionnelle de l'industrie du journalisme The Press Gazette, a déclaré qu'il serait intéressant de voir ce que d'autres organisations médiatiques décident de faire.Il a déclaré à la BBC:Dans les conseils envoyés à ses employés, la BBC a déclaré: « Nous ne recommandons pas d'installer TikTok sur un appareil d'entreprise de la BBC à moins qu'il n'y ait une raison commerciale justifiée ».Les employés de la BBC ont reçu l'instruction après « des inquiétudes soulevées par les autorités gouvernementales du monde entier concernant la confidentialité et la sécurité des données ».Dans une séance de questions-réponses sur les conseils, la BBC s'est demandée : « La BBC interdira-t-elle l'utilisation de TikTok sur les appareils d'entreprise, ou mon appareil personnel que j'utilise à des fins professionnelles de la BBC ? »La réponse : « Nous examinons actuellement les préoccupations de TikTok et fournirons d'autres mises à jour basées sur les directives du gouvernement et du National Cyber ​​Security Center ».Les journalistes chevronnés de la BBC mettent en garde depuis des mois contre « l'obsession » de la société pour TikTok, certains s'inquiétant du fait que la société a admis avoir suivi des journalistes travaillant pour Forbes, BuzzFeed et le Financial Times. Un initié de la BBC a déclaré que ce n'était « pas exactement le moment de lancer sans discernement des ressources sur une plate-forme ». Une source de TikTok a déclaré à l'époque qu'elle était heureuse de discuter des problèmes de sécurité avec les journalistes de la BBC et de « dissiper leurs inquiétudes ».TikTok a déclaré: « Nous sommes déçus des conseils que la BBC a partagés, mais nous nous félicitons du fait que TikTok puisse toujours être utilisé à des fins éditoriales, marketing et de reporting. La BBC a une forte présence sur notre plate-forme, avec de multiples comptes allant des actualités à la musique atteignant notre communauté engagée à la fois au Royaume-Uni et dans le monde. Nous pensons que ces interdictions sont basées sur des idées fausses fondamentales et motivées par une géopolitique plus large. Nous restons en dialogue étroit avec la BBC et nous nous engageons à travailler avec eux pour répondre à toutes leurs préoccupations. »La plate-forme de courtes vidéos est connue pour les danses virales, les sketches et ses filtres. Elle est extrêmement populaire parmi les jeunes, avec plus de 3,5 milliards de téléchargements dans le monde.Le présentateur de Channel 4 News, Krishnan Guru-Murthy, a tweeté en réaction à la décision: « Assez intrigant. BBC News investit gros pour les vues sur TikTok, mais maintenant la BBC dit au personnel de ne pas l'avoir sur leurs téléphones ».Un porte-parole de la BBC a déclaré que la BBC prenait la sûreté et la sécurité de ses systèmes, données et personnes « incroyablement au sérieux ». Dans un e-mail adressé au personnel, il a déclaré: « La décision est basée sur les préoccupations soulevées par les autorités gouvernementales du monde entier concernant la confidentialité et la sécurité des données. Si l'appareil est un appareil d'entreprise de la BBC et que vous n'avez pas besoin de TikTok pour des raisons professionnelles, TikTok doit être supprimé de l'appareil mobile de l'entreprise de la BBC ».Les collaborateurs disposant de l'application sur un téléphone personnel qui s'en servent également pour le travail ont été invité à contacter l'équipe de sécurité de l'information de la société pour de plus amples discussions, pendant qu'elle examine les préoccupations concernant TikTok.BBC News possède sa propre chaîne TikTok avec 1,2 million d'abonnés et a récemment recruté des journalistes pour travailler spécifiquement à la création de contenu pour elle. Un compte séparé de la BBC, qui partage des extraits de programmes de la BBC, compte plus de quatre millions d'abonnés.Lorsqu'il lui a été demandé, par BBC News, pourquoi la BBC continuait d'encourager indirectement l'utilisation de l'application par le public tout en la supprimant de nombreux téléphones d'entreprise, la société a déclaré qu'elle donnait des conseils au personnel ayant accès à des données sensibles et n'émettait pas de avertissement public sur l'utilisation générale de TikTok.La BBC reconnaît que d'autres plateformes de médias sociaux ont également fait l'objet de critiques concernant la confidentialité et les données, notant qu'elles appartiennent principalement aux États-Unis tandis que ByteDance a été accusé d'être influencé par Pékin.De son côté, la France ne s'est pas contentée d'interdire TikTok : le gouvernement a interdit vendredi avec effet immédiat l'installation et l'utilisation de toutes les applications dites «récréatives» sur les téléphones professionnels des 2,5 millions d'agents de la fonction publique d'État. Cette interdiction concerne l'application vidéo chinoise TikTok, mais aussi «Netflix ou Candy Crush». Une liste exhaustive des applications interdites n'a pas été communiquée.Ces applications «ne présentent pas les niveaux de cybersécurité et de protection des données suffisants pour être déployés sur les équipements des administrations», indique un communiqué de presse du ministre de la Fonction publique Stanislas Guérini.Source : BBC Que pensez-vous de la direction prise par la BBC ?Que pensez-vous du fait que les États-Unis veulent interdire TikTok sur l'étendue de leur territoire ? Décision justifiée ? Représailles étant donné que la Chine a elle même bannie de son territoire les applications américaines qu'elles jugeait menaçante pour sa sécurité nationale ? Volonté d'empêcher une application chinoise de prendre le pas sur les champions américains comme Facebook ?TikTok est vraiment pire que Facebook et compagnie, fait-il de l'ombre aux concurrents américains, ou faut-il réellement craindre l'espionnage du Parti Communiste Chinois ?Que pensez-vous de la décision de la France qui ne se contente pas de bannir TikTok, mais s'attaque aussi à des applications américaines comme Netflix ?