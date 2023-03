La Chine affirme qu'elle fera échouer toute initiative visant à forcer la vente de TikTok

Entre les projets de loi visant à bannir TikTok et les pressions qu'elle subit pour céder son activité américaine à un acteur local, le sort de la société chinoise de médias sociaux est plus qu'incertain aux États-Unis. Mais la Chine, qui a déjà accusé en 2020 Washington de vouloir voler sans vergogne TikTok, n'entend pas rester les bras croisés face aux nouvelles injonctions de l'administration Biden. Lors d'une conférence de presse tenue quelques heures avant l'audition de Shou Zi Chew par le Congrès américain, le porte-parole du ministère chinois du Commerce, Shu Jueting, a fait part de l'opposition de Pékin à la proposition de l'administration Biden.« Forcer la vente de TikTok portera gravement atteinte à la confiance des investisseurs du monde entier, y compris de la Chine, qui souhaitent investir aux États-Unis. Si la nouvelle est vraie, la Chine s'y opposera fermement », a déclaré Shu. La Chine a évoqué les nouvelles règles d'exportation. Elle a suggéré que même si les États-Unis parvenaient à forcer la vente et à surmonter les obstacles juridiques nationaux, la Chine pourrait intervenir et faire échouer l'opération à sa guise. « La vente ou la cession de TikTok implique l'exportation de technologies, qui doit suivre les procédures d'approbation réglementaires de la Chine », a déclaré le porte-parole.Shu a ajouté : « le gouvernement chinois prendra une décision conformément à la loi ». En effet, l'idée de forcer l'entreprise à se défaire de la propriété chinoise a fait surface pour la première fois sous l'administration Trump, aboutissant à un accord pour que TikTok vende ses activités américaines à Oracle à la fin de l'année 2020. À l'époque, TikTok a également rejeté une offre d'acquisition de Microsoft, bien qu'en fin de compte aucune des deux sociétés n'ait réussi et que l'étrange accord se soit évanoui après une série de contestations juridiques réussies. Les choses sont restées suspendues après l'entrée en fonction de l'administration Biden début 2021.Cependant, ces derniers jours, l'administration Biden a repris la mission languissante pour forcer la vente. En rejetant la proposition américaine, dont le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) serait le fer de lance, la Chine a réitéré un point qu'elle avait déjà soulevé sous l'administration Trump. Fin 2020, le ministère chinois du Commerce a mis à jour ses règles d'exportation, étendant son contrôle sur l'IA. La nouvelle réglementation pouvait alors s'appliquer à ByteDance, qui exploite l'IA pour servir du contenu sur TikTok. ByteDance a ensuite déclaré qu'elle respecterait strictement les nouvelles règles en matière d'exportation.Les actions de certaines entreprises américaines de médias sociaux qui sont en concurrence avec TikTok pour la publicité ont augmenté jeudi, la société mère de Facebook, Meta, clôturant en hausse de 2,2 % et Snap en hausse de 3,1 %. Selon certains analystes, de plus en plus d'investisseurs craignent une interdiction totale de TikTok aux États-Unis.Jeudi, les membres de la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants ont interrogé pendant près de cinq heures le PDG de TikTok sur les risques que la plateforme fait peser sur la sécurité des mineurs, la confidentialité des données et la sécurité nationale des États-Unis. « Le peuple américain a besoin de connaître la vérité sur la menace que représente TikTok pour notre sécurité nationale et personnelle », a déclaré la présidente de la commission, Cathy McMorris Rodgers (R-Wa.), dans son discours d'ouverture, ajoutant que TikTok est une arme et un outil de surveillance à la solde du Parti communiste chinois (PCC).« Les entreprises technologiques américaines n'ont pas de bons antécédents en matière de confidentialité des données », a rappelé le PDG de TikTok à la commission, tout en répétant aux membres du Congrès que les questions qu'ils se posaient au sujet de TikTok reflétaient des problèmes à l'échelle de l'industrie, qui vont bien au-delà d'une seule application. Dans son témoignage, il a défendu la solution de 1,5 milliard de dollars proposée par TikTok pour répondre à ces préoccupations, connu sous le nom de "Project Texas".Pour Chew, cette mesure est nettement plus appropriée que de forcer la vente de TikTok ou d'interdire TikTok aux États-Unis.Chew a déclaré qu'avec le projet Texas, TikTok a lancé un effort "sans précédent" pour être plus transparent sur son algorithme et sa collecte de données que n'importe quelle autre entreprise des Big Tech. Il a également déclaré qu'il n'avait vu "aucune preuve" que le projet Texas - qui, selon lui, garantirait que les données de TikTok se trouvent derrière un pare-feu américain et hors de portée de la Chine - ne répondait pas aux préoccupations du Congrès en matière de sécurité nationale. Il a toutefois refusé de commenter un rapport selon lequel ByteDance a accès à des données qui pourraient être utilisées pour suivre et espionner les Américains.Le rappel de la législation chinoise sur les exportations par le porte-parole du ministère chinois du Commerce - et le fait que la Chine exerce un contrôle réglementaire - semble avoir compromis le témoignage du PDG de TikTok, qui insiste sur l'indépendance de TikTok. Chew a été interrogé sur le degré d'implication de la Chine - et du PCC - dans les affaires de TikTok et sur le fait de savoir s'il pensait que la Chine avait le pouvoir d'empêcher une vente. Le PDG n'a pas directement nié que la Chine pourrait intervenir pour empêcher la vente de l'application de médias sociaux. (TikTok compte un peu plus de 150 millions d'utilisateurs aux États-Unis.)Les choses sont devenues plus personnelles pour Chew lorsque les membres du Congrès ont fait pression sur lui pour qu'il révèle ses propres liens avec le PCC, ce qu'il a éludé à plusieurs reprises. Il a rappelé à la commission que son témoignage portait exclusivement sur TikTok. Il a également refusé de répondre à certains membres de la commission qui lui demandaient s'il condamnait les violations des droits de l'homme commises par la Chine à l'encontre des Ouïghours, une minorité ethnique turque vivant en Chine. Rien de ce qu'a dit Chew n'a semblé affaiblir le front uni bipartisan contre TikTok présenté par les membres de la commission.Aucun législateur n'a apporté son soutien à TikTok, jugeant évasives les réponses du PDG de TikTok sur la Chine et s'inquiétant du pouvoir que l'application exerce sur les enfants américains. D'autres membres de la commission ont accusé TikTok de promouvoir des contenus qui encouragent les troubles alimentaires chez les enfants, la vente de drogues illégales et l'exploitation sexuelle. « TikTok pourrait être conçu pour minimiser les dommages causés aux enfants, mais la décision a été prise de rendre les enfants agressivement dépendants au nom des profits », a déclaré la démocrate Kathy Castor lors de l'audition. Chew a réfuté ces allégations.Chew a déclaré que TikTok investissait massivement dans la modération du contenu et l'intelligence artificielle pour limiter ce type de contenu. La représentante démocrate Diana DeGette a déclaré que les efforts de TikTok pour empêcher la diffusion d'infox sur la plateforme ne fonctionnaient pas. « Vous ne m'avez donné que des déclarations générales selon lesquelles vous investissez, vous êtes préoccupés, vous faites du travail. Cela ne me suffit pas. Ce n'est pas suffisant pour les parents d'Amérique », a déclaré DeGette. Chew a également rejeté les allégations selon lesquelles TikTok promouvait les contenus incitant à l'automutilation et au suicide.Chew n'a pas répondu à de nombreuses questions, promettant plutôt d'y donner suite. Les membres de la commission ont eu 10 jours ouvrables pour soumettre des questions écrites à TikTok. Les questions en suspens portaient sur des sujets aussi variés que la manière dont TikTok vend les données de ses utilisateurs (et à qui), la part des revenus de TikTok conservée par ByteDance et le nombre de ressources techniques partagées entre TikTok et d'autres entreprises appartenant à ByteDance. Dans son témoignage écrit, préparé avant l'audition, Chew a affirmé que "ByteDance n'est pas un agent de la Chine" et a fait quatre promesses au Congrès.Chew s'est engagé à faire de la sécurité des utilisateurs une priorité absolue, à empêcher tout accès étranger non autorisé aux données des utilisateurs américains, à empêcher tout gouvernement de manipuler le contenu de TikTok, et à faire preuve de transparence et de responsabilité pour toutes ces promesses en donnant accès à des contrôleurs tiers indépendants pour examiner les changements apportés au code de TikTok. Il a précisé que TikTok filtrait strictement les contenus susceptibles de nuire aux enfants. Enfin, il a également ajouté : « nous nous engageons à garder TikTok à l'abri de toute manipulation de la part d'un gouvernement ».Rick Allen (R-Ga.) a déclaré que Chew ne lui avait donné "aucune raison de croire" que TikTok se conformerait à des ordres américains contraires aux souhaits du PCC. Bien que Chew ait continuellement nié que le PCC contrôlait TikTok - tout en restant vague sur d'autres questions -, Diana Harshbarger (R-Tenn.) a déclaré qu'il était clair pour elle que "ByteDance place la Chine en premier et les États-Unis en dernier". Jan Schakowsky (D-Ill.) a déclaré à Chew qu'étant donné que le ministre chinois du Commerce avait confirmé que la Chine pourrait bloquer la vente de TikTok, "tout ce qu'il a dit sur la distance entre TikTok et la Chine s'est révélé faux".Interrogé sur une éventuelle cession lors de son audition, Chew a déclaré que la question n'avait rien à voir avec la propriété et que les préoccupations des États-Unis pouvaient être prises en compte en transférant les données dans ses centres de stockage américains. Au cours de l'audition, les membres de la commission ont évoqué plusieurs projets de loi qui pourraient contraindre TikTok à modifier son mode de fonctionnement. Certains membres de la commission ont demandé à Chew si TikTok s'engagerait à respecter les exigences de leurs projets de loi avant que ceux-ci ne soient adoptés. La plupart du temps, Chew a éludé ces demandes.En raison de la forte opposition bipartisane dressée contre TikTok, certains observateurs ont affirmé que Chew avait perdu l'audition avant même d'entrer dans la salle. Cependant, l'on ignore toujours si cela suffira pour interdire TikTok aux États-Unis. À ce propos, Josh Richman, directeur des relations avec les médias de l'Electronic Frontier Foundation (EFF), a déclaré que le gouvernement américain n'avait pas encore apporté la preuve qu'une interdiction était justifiée et qu'une telle interdiction serait probablement mise en échec par une contestation du premier amendement devant les tribunaux. Le PDG de Chew a dénoncé un acharnement sur son entreprise.Après l'audition, les sénateurs Mark Warner (D-Va.) et John Thune (R-S.D.) - parrains du projet de loi RESTRICT, qui donnerait au secrétaire américain au Commerce, Gina Raimondo, le pouvoir d'interdire TikTok sur les appareils personnels afin de protéger la sécurité nationale - ont publié une déclaration commune. Ils ont déclaré : « rien de ce que nous avons entendu de la part de Chew aujourd'hui n'a apaisé nos inquiétudes en matière de sécurité nationale ». Les deux sénateurs ont suggéré que leur projet de loi "traitera de manière exhaustive la menace permanente posée par la technologie d'adversaires étrangers", telle que TikTok.En 2022, un projet de loi bipartisan sur la confidentialité des données est mort au Congrès, mais certains membres du Congrès se mobilisent toujours pour qu'une loi similaire soit adoptée. L'auteur de ce projet de loi, Frank Pallone (D-N.J.), membre de la commission, a déclaré lors de l'audition que les Américains sont "impuissants" en l'absence d'une loi complète sur la confidentialité des données qui garantisse que les entreprises minimisent la collecte et offrent aux consommateurs un véritable contrôle sur leurs données personnelles. « Un projet de loi sur la confidentialité des données est le seul moyen d'arrêter TikTok », a déclaré Rodgers.Vendredi, lors d'une conférence de presse régulière, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'avait jamais demandé aux entreprises de collecter ou de fournir au gouvernement chinois des données provenant de l'étranger d'une manière qui violait les lois locales, et que "les États-Unis présumaient de la culpabilité de TikTok et supprimaient de manière déraisonnable" l'entreprise.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations du PDG de TikTok lors de son audition ?Que pensez-vous des préoccupations des législateurs américains ? Sont-elles fondées ?Selon vous, la pression des États-Unis sur TikTok est-elle un simple acharnement politique ?Pensez-vous que les États-Unis puissent forcer la vente de TikTok ? Quelles seraient les conséquences de cet acte ?Si cette vente forcée se produisait, à quels types de représailles pourrait-on s'attendre de la part de la Chine ?