+1 627 dans la dernière heure

+45,914 dans le dernier jour

+151 292 la semaine dernière

In the coming weeks, Twitter will prioritize replies by:



1. People you follow

2. Verified accounts

3. Unverified accounts



Verified accounts are 1000X harder to game by bot & troll armies.



There is great wisdom to the old saying: “You get what you pay for.” — Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2023

C'est officiel ! Mastodon a atteint les dix millions de comptes, du moins selon le décompte du bot "Mastodon User Count", qui examine toutes les instances connues dans le Fediverse à la recherche de nouveaux comptes. Il est donc probable que la barre des dix millions ait été atteinte un peu plus tôt. La même source indiquait quelques statistiques intéressantes concernant la création des comptes :Contrairement aux grands réseaux sociaux, Mastodon est à la fois gratuit et sans publicité. Il est développé par une organisation à but non lucratif dirigée par le créateur de Mastodon, Eugen Rochko, et est soutenu par un financement participatif.Lorsqu'Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceX, a racheté Twitter, promettant d'en faire « un puissant outil de la liberté d'expression », cet argument n'a pas semblé convaincant pour tous les utilisateurs de la plateforme. Certains utilisateurs, mécontents, ont préféré partir, ce qui a bénéficié à des concurrents comme Mastodon.« Il est amusant de constater que l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à m'intéresser à l'espace des médias sociaux décentralisés en 2016, ce qui m'a finalement conduit à créer Mastodon, est la rumeur selon laquelle Twitter - la plateforme dont j'étais un utilisateur quotidien depuis des années à ce moment-là - pourrait être vendu à un autre milliardaire controversé. Parmi, bien sûr, d'autres raisons telles que toutes les terribles décisions relatives aux produits que Twitter avait prises à l'époque. Et maintenant, cela s'est finalement produit, et pour les mêmes raisons, des masses de gens viennent à Mastodon », expliquait alors Rochko l'année dernière.Mastodon est un logiciel libre que les gens peuvent utiliser comme base pour créer leurs propres réseaux sociaux. Bien que son apparence soit similaire à celle de Twitter, il en diffère également dans le sens où Twitter est un réseau social unique auquel les gens s'inscrivent. En ce qui concerne les réseaux sociaux, Mastodon ressemble davantage à Discord, dans la mesure où les utilisateurs doivent trouver des instances Mastodon spécifiques pour les rejoindre. Ceux qui souhaitent créer leur propre instance Mastodon doivent également l'héberger eux-mêmes, une étape qui peut rebuter de nombreux utilisateurs non techniques.Toutefois, cela n'empêche pas les gens de le considérer comme une alternative « sérieuse » à Twitter.Mastodon a franchi le cap des 10 millions de comptes grâce à un nombre accru d'inscriptions. Comme l'indique la page, environ 1 500 inscriptions ont été enregistrées par heure. L'augmentation, pour laquelle il semble ne pas y avoir de raison immédiate, dure depuis quelques jours. Avant cela, le nombre d'inscriptions était d'environ 200 personnes par heure. Normalement, les augmentations d'inscriptions peuvent être expliquées relativement facilement et liées à des déclarations d'Elon Musk ou à d'étranges perturbations sur Twitter. Ce n'est pas le cas cette fois.D'ailleurs, un utilisateur déclare être sceptique face à cette croissance étant donné qu'il ne lui trouve pas d'explication.En décembre de l'année dernière, la plateforme décentralisée de médias sociaux avait annoncé avoir atteint plus de 2 millions d'abonnés après qu'Elon Musk a repris la plate-forme de micro-blogging Twitter. Mastodon est passé d'environ 300 000 utilisateurs actifs par mois à 2,5 millions, parmi lesquels des journalistes, des personnalités politiques, des écrivains, des acteurs et des organisations, entre octobre et novembre derniers.« Chez Mastodon, nous pensons qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un intermédiaire entre vous et votre public et que les journalistes et les institutions gouvernementales en particulier ne devraient pas avoir à s'appuyer sur une plateforme privée pour atteindre le public », avait déclaré la plateforme de médias sociaux.« Notre logiciel gratuit et open source permet à quiconque d'exploiter une plate-forme de médias sociaux entièrement sur sa propre infrastructure, entièrement sous son propre contrôle, tout en se connectant à un réseau social mondial décentralisé », a-t-il ajouté.Mastodon n’est pas centralisé comme Twitter. En clair, il n'y a pas un seul site sur lequel s’inscrire, mais des centaines, à choisir entre autres selon vos envies, votre langue, et vos centres d’intérêt. Ce sont ce qu’on appelle des instances. Ces dernières sont nombreuses (près de 12 000 dont plus de 400 en français), vous n’aurez donc pas trop de mal à trouver celle qui vous convient.Il faut préciser cependant que chaque instance à ses propres règles, donc vérifiez bien si vous êtes en accord avec celles-ci avant de vous inscrire. De plus, chaque instance est gérée par un administrateur ou une administratrice, qui ont le « pouvoir » de bloquer ou réduire au silence des comptes, voire l’accès à d’autres instances. Mieux vaut donc bien se renseigner. Mais dans tous les cas, votre instance vous permettra de suivre des utilisateurs inscrits sur d’autres instances.L'équivalent du tweet sur Mastodon est le pouet (ou toot, en anglais). Ces courts messages fonctionnent de la même manière que sur Twitter. Une fois inscrits sur votre instance (ce qui vous attribuera une adresse sous la forme “votre_pseudo”@” votre_instance”), vous pourrez partager du texte, des images, des liens, etc.Chaque message est limité à 500 caractères (contre 280 sur Twitter). Et vous pourrez évidemment liker un message, le mettre de côté dans vos favoris, ou suivre et utiliser un hashtag. Mais contrairement à Twitter, Mastodon n’autorise pas (encore ?) les retweets, c’est-à-dire le partage d’un message d’un autre utilisateur sur votre profil. Vous pouvez “booster” une publication, c’est-à-dire la mettre en avant et lui donner de l’importance, mais pas la commenter (si ce n’est en réponse, comme pour n’importe quel pouet).Enfin, dernier point important : sur Mastodon, il n’y a pas de DM (messages privés) à proprement parler. Vous pourrez vous adresser de manière privée à une personne, mais pas dans une section prévue pour cela. Il faudra donc indiquer que le message est privé, car si vous oubliez de le faire, tout le monde pourra voir votre message…Plus tôt ce mois-ci, Mastodon a été la victime d'une attaque DDoS, un type de cyberattaque qui tente de rendre un site Web ou une ressource réseau indisponible en l'inondant de trafic malveillant afin de l'empêcher de fonctionner. L'attaque a ciblé un de ses serveurs.« Le site pourrait ne pas fonctionner comme prévu. Nous travaillons à atténuer l'attaque. Fastly nous aide. Si vous avez un doute, vérifiez les informations sur status.mastodon.social », a déclaré Rochko dans un pouet. L'incident a vite été géré :Pendant ce temps, Twitter continuera de se concentrer sur les clients payants. Pour mémoire, Twitter Blue coûte 8 euros par mois, à moins que vous ne vous inscriviez sur mobile, auquel cas le prix est plus élevé (11 euros par mois) en raison des frais liés à l’App Store.L'objectif derrière Twitter Blue est de réduire la dépendance de Twitter à l’égard des annonceurs. Pour ce faire, Twitter a quelques atouts dans sa manche : donner à ses utilisateurs payants un accès anticipé à certaines fonctionnalités; ils vont profiter du badge bleu, qui signifiait autrefois qu’un compte était vérifié; ils ont la possibilité de choisir différents thèmes et icônes d’application; la possibilité d’annuler et d’éditer des tweets, etc. Certaines fonctionnalités sont promises, mais ne sont pas disponibles, comme la possibilité de voir deux fois moins de publicités.Quoiqu'il en soit, pour tenter de convaincre plus de monde, un changement dans l'algorithme de Twitter est prévu.Dans un tweet du 18 mars, Elon Musk a déclaré que les réponses aux tweets seraient bientôt réorganisées par ordre de priorité, la priorité absolue étant accordée aux réponses des personnes que vous suivez sur Twitter, suivies de celles des personnes qui paient pour le service Twitter Blue.Si vous ne suivez pas un compte et que vous n’êtes pas un utilisateur payant, vos tweets se verront attribuer la priorité la plus basse, ce qui les placera au même niveau que les bots et autres tweets indésirables. Musk a déclaré : « Les comptes vérifiés sont 1000 fois plus difficiles à manipuler par les armées de robots et de trolls ».Source : Mastodon Êtes-vous surpris de voir Mastodon gagner autant d'utilisateurs ?Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer cette situation ?Avez-vous déjà utilisé Mastodon ? Si oui, qu'en pensez-vous ? Si non, l'envisagez-vous ?Que pensez-vous de la stratégie d'Elon Musk pour les clients Twitter Blue en général et sur les réponses aux tweets en particulier ?