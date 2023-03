Le visa H-1B est un visa de travail temporaire permettant aux entreprises basées aux États-Unis d’embaucher des employés venant de l'étranger, et ce, en raison de leurs qualifications ou de leurs compétences particulières. Ce type de visa est particulièrement plébiscité et enregistre un nombre élevé de candidatures chaque année. Nombreuses sont les sociétés qui y ont recours et pour diverses raisons. Le secteur américain des technologies dépend fortement des visas de travail, notamment du fameux H-1B, pour attirer les talents dont il a besoin pour pourvoir des postes dans des domaines spécialisés et compétitifs comme l'ingénierie et l'informatique.Les leaders du secteur - dont Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et Satya Nadella, PDG de Microsoft - plaident depuis de nombreuses années en faveur d'une réforme du système H-1B afin de permettre à un plus grand nombre de ces talents de travailler aux États-Unis. Il y a bien eu certaines modifications autour du système H-1B ces dernières années, mais les experts dénoncent de nouvelles restrictions. Par exemple, en avril 2017, des réformes introduites par l'administration Trump ont rendu plus difficile l'utilisation du programme de visa H-1B par les entreprises américaines pour amener des développeurs informatiques étrangers aux États-Unis.L'objectif de l'administration consistait à réserver les visas temporaires aux professionnels hautement qualifiés, notamment les titulaires de doctorat et de master. Mais un rapport publié cette semaine par Business Insider affirme que le système d'immigration américain est défectueux. Le processus ardu et la disponibilité limitée des visas d'immigration seraient des obstacles auxquels les entreprises et les travailleurs nés à l'étranger sont constamment confrontés. Dans le même temps, le rapport affirme également que les difficultés rencontrées pour faire venir des immigrants aux États-Unis poussent les entreprises à les embaucher dans d'autres pays.Cognizant, qui recrute des talents étrangers pour les entreprises technologiques aux États-Unis, a déclaré dans un récent dossier réglementaire qu'elle s'inquiétait des obstacles à l'immigration qui l'empêchent de placer des travailleurs chez ses clients : « nous pourrions ne pas être en mesure d'utiliser efficacement nos employés si une réglementation accrue, des changements de politique et des charges administratives liées à l'immigration, aux visas de travail ou au placement sur le lieu de travail des clients nous empêchent de déployer nos employés en temps voulu, voire de les déployer tout court, pour répondre aux besoins de nos clients ».Selon certaines sources, malgré les craintes croissantes d'incertitude économique, la demande de visas H-1B de l'industrie technologique est restée forte tout au long de l'année 2022. Selon les services américains de citoyenneté et d'immigration (USCIS), les employés ont soumis 483 000 enregistrements H-1B pour l'exercice 2023, ce qui représente une augmentation de 57 % par rapport à l'exercice 2022. Quelque 127 600 candidatures auraient été sélectionnées. Le rapport d'Insider affirme que cela encourage les entreprises à ouvrir des succursales à l'étranger et y recruter des personnes qui, autrement, seraient venues travailler aux États-Unis.« Nous voyons des sociétés qui, historiquement, étaient totalement nationales, sans aucune présence à l'étranger, et très liées à une présence physique, commencer à explorer des opportunités », a déclaré Joel Eisenreich, directeur de la division fiscale de Deloitte. Pour ceux qui défendent les mesures prises par l'administration Trump en 2017, le visa H-1B est utilisé abusivement pour embaucher de la main-d'œuvre spécialisée à moindre coût. Mais selon le rapport d'Insider, les limitations n'ont pas amélioré les choses, mais au contraire les ont aggravées. Google, Amazon et Apple s'étaient fortement opposés aux restrictions sur les visas H-1B.Selon le rapport, alors que la limitation du nombre de visas H-1B a réduit les capacités entreprises technologiques américaines à recruter des talents étrangers et à les faire venir aux États-Unis, l'avènement du travail à distance leur a ouvert d'autres opportunités. Les entreprises américaines peuvent désormais embaucher n'importe qui, n'importe où, et économiser sur l'espace de bureau. « Chaque fois qu'un travail peut être effectué à partir d'un ordinateur, c'est ce que nous voyons », a déclaré à Insider Job Van Der Voort, fondateur de Remote, une startup de conseil en recrutement qui aide les entreprises à embaucher des travailleurs à l'étranger.Lorsqu'il a créé sa société, il pensait qu'il s'agirait principalement de programmeurs, mais il s'est rendu compte que tous les rôles sont concernés, des cadres de niveau C aux assistants de direction, en passant par les programmeurs et les spécialistes du marketing. Des recherches menées par Envoy Global apportent d'autres preuves de la croissance de cette tendance. Dans une enquête menée auprès de 500 professionnels des ressources humaines spécialisés dans l'immigration d'entreprise, 81 % d'entre eux ont déclaré avoir dû transférer un employé étranger dans un bureau à l'étranger en raison de problèmes liés à l'obtention d'un visa américain.Par ailleurs, 86 % des personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise recrutait en dehors des États-Unis pour des postes initialement prévus aux États-Unis, en raison de l'incertitude liée aux visas. De nombreux autres rapports font état d'emplois transférés en Inde ou dans des pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. « Au fur et à mesure que les gens se sentent à l'aise avec le travail à distance et que d'autres pays, pour des raisons démographiques et économiques, deviennent plus réceptifs à l'immigration de personnes hautement qualifiées, les États-Unis ne sont plus le seul port d'escale », a déclaré Dick Burke, PDG d'Envoy Global.Selon le rapport, les problèmes d'obtention de visa et la réduction des coûts expliquent en grande partie l'augmentation des embauches à l'étranger par les entreprises américaines. La réduction des coûts joue également un rôle, car les entreprises technologiques, grandes et petites, cherchent à se replier sur elles-mêmes lorsque les signes de la demande s'affaiblissent. Plus précisément, le rapport affirme que la délocalisation d'emplois vers des pays où les salaires sont moins élevés n'est pas une nouveauté pour les entreprises américaines, mais elle a connu une recrudescence dans le secteur technologique au cours des derniers mois.Par exemple, la société technologique TaskUS, basée au Texas, a licencié 200 personnes en raison du ralentissement de l'économie et de l'inflation, tout en annonçant qu'elle chercherait à se développer à l'étranger. Certains acteurs majeurs comme Google Cloud Platform auraient également commencé à délocaliser certains emplois de support client au Mexique. Mais selon les experts, les salaires versés aux travailleurs ne représentent qu'une partie de l'équation des coûts. Les États-Unis auraient prévu d'augmenter cette année les frais exigés des entreprises qui souhaitent parrainer un visa, jusqu'à 600 dollars par demandeur.Selon le rapport, il s'agirait de la première augmentation de ce type depuis 2016, mais elle rendra encore plus difficile et plus coûteux pour les entreprises d'obtenir les talents dont elles ont besoin. En fin de compte, comme les États-Unis continuent d'avoir des lois plus restrictives sur l'immigration et que le travail à distance continue d'être popularisé, les entreprises continueront de délocaliser les emplois et d'embaucher dans les pays étrangers. « La principale conséquence pour les entreprises est que, si elles veulent être compétitives, elles doivent élargir leur horizon pour envisager des recrutements internationaux », a déclaré Burke.Mais le phénomène a également suscité son lot de controverses. Certains experts ont mis en garde contre le fait que le travail à distance empêche les jeunes employés de progresser dans leur carrière. En outre, le travail à distance rend les travailleurs plus remplaçables. Lorsque, pour changer d'emploi, il suffit de se connecter à un nouvel ordinateur portable fourni par l'entreprise et que les patrons ont des employés qu'ils ne rencontreront peut-être jamais en personne, il y a une inquiétude sous-jacente concernant le fait que le travail à distance rende les emplois encore plus faciles à remplacer par d'autres personnes prêtes à travailler pour un salaire plus faible.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des restrictions sur les visas permettant l'immigration des talents technologiques vers les États-Unis ?Selon vous, ces restrictions constituent-elles une bonne ou mauvaise politique ?Selon vous, quels impacts ces restrictions pourraient-elles avoir sur le secteur des technologies aux États-Unis ?Les États-Unis pourraient-ils prendre dans l'innovation technologique au profit des pays comme la Chine et l'Inde ?