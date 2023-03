Envoyé par Stéphane Kasriel Envoyé par Quelques nouveautés sur les produits*: dans l'ensemble de l'entreprise, nous examinons de près nos priorités afin d'accroître notre concentration. Nous mettons fin aux objets de collection numériques (NFT) pour le moment afin de nous concentrer sur d'autres moyens de soutenir les créateurs, les particuliers et les entreprises.



Tout d'abord : un grand merci aux partenaires qui nous ont rejoints dans ce voyage et qui font un excellent travail dans un espace dynamique. Fiers des relations que nous avons construites. Et nous sommes impatients de soutenir les nombreux créateurs de NFT qui continuent d'utiliser Instagram et Facebook pour amplifier leur travail. Nous avons appris une tonne de choses que nous pourrons appliquer aux produits que nous continuons à développer pour soutenir les créateurs, les personnes et les entreprises sur nos applications, à la fois aujourd'hui et dans le métavers.



Soyons clairs : créer des opportunités pour les créateurs et les entreprises de se connecter avec leurs fans et de monétiser reste une priorité, et nous allons nous concentrer sur les domaines où nous pouvons avoir un impact à grande échelle, tels que la messagerie et les opportunités de monétisation pour Reels. Et nous continuerons d'investir dans les outils fintech dont les particuliers et les entreprises auront besoin à l'avenir. Nous rationalisons les paiements avec Meta Pay, simplifions le paiement et les paiements et investissons dans les paiements par messagerie sur Meta.

Plus tôt cette année, nous avons commencé à tester les objets de collection numériques sur Instagram et à partir d'aujourd'hui, nous élargirons la possibilité pour les personnes, les créateurs, les entreprises et les collectionneurs de partager les objets de collection numériques qu'ils ont créés ou qu'ils possèdent. De plus, nous prenons désormais en charge les connexions de portefeuille avec Coinbase Wallet et Dapper, ainsi que la possibilité de publier des objets de collection numériques minés sur la blockchain Flow. Nous avons été tellement inspirés par les créateurs qui ont partagé leurs objets de collection numériques. Natalie Amrossi (@misshattan), photographe aérienne et de rue, a utilisé cette fonction pour faire connaître certains de ses travaux et, en retour, a vu ses ventes augmenter. Nous avons également vu des personnes partager et afficher des œuvres d'art NFT qu'elles ont collectées pour soutenir leurs collègues créateurs.





Étendre l'accès à plus de personnes



Aujourd'hui, nous commençons notre expansion internationale dans 100 pays d'Afrique, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques. Pour publier un objet de collection numérique, il vous suffit de connecter votre portefeuille numérique à Instagram. À ce jour, nous prenons en charge les connexions avec des portefeuilles tiers, notamment Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet et Dapper Wallet. Les blockchains prises en charge à l'heure actuelle incluent Ethereum, Polygon et Flow. Il n'y a pas de frais associés à la publication ou au partage d'un objet de collection numérique sur Instagram.



Notre engagement continu envers l'équité, la sécurité et la durabilité



Il est essentiel que nous continuions à construire dans cet espace de manière responsable en réduisant les barrières à l'entrée, en veillant à ce que cette technologie soit sûre et accessible pour les personnes, et en réduisant l'impact environnemental de notre produit. Voici ce que nous faisons pour y parvenir :

Nous nous concentrons sur l'autonomisation des voix diverses. Grâce à cette expansion, nous visons à améliorer l'accessibilité et à rendre l'espace NFT plus inclusif. Les NFT ont permis à des artistes plus diversifiés de se faire connaître et de monétiser leur travail en dehors des canaux traditionnels. En permettant à davantage de personnes dans le monde de partager leurs objets de collection numériques sur Instagram, nous sommes en mesure d'ouvrir de nouvelles voies pour la connexion artistique et la monétisation.

Nous voulons qu'Instagram soit un endroit sûr et agréable pour tout le monde. Par conséquent, les gens peuvent utiliser nos outils pour sécuriser leurs comptes et signaler les objets de collection numériques qui vont à l'encontre des directives de notre communauté.

La communauté Web3 répond à l'annonce de Meta

Meta perd énormément d'argent à cause du métavers

Dans un fil Twitter, Stéphane Kasriel, responsable du commerce et des technologies financières chez Meta, a annoncé que les fonctionnalités prenant en charge les NFT seraient désactivées sur la plateforme :La société n'a publié aucune information sur le moment précis où les fonctionnalités seraient désactivées. En fin de compte, la nouvelle a été un choc pour de nombreux créateurs de la plateforme, d'autant plus que la société n'a déployé les fonctionnalités que ces derniers mois.Instagram a commencé à tester ses fonctionnalités NFT avec certains créateurs en mai 2022. Cependant, la plupart des utilisateurs n'ont eu leur premier véritable aperçu des intégrations NFT de la plateforme qu'en août de la même année, lorsque la société a activé les fonctionnalités pour les utilisateurs de 100 pays partout dans le monde.Cependant, à l'époque, les fonctionnalités permettaient uniquement aux utilisateurs d'afficher les NFT qu'ils avaient créés ou collectés. Les fonctionnalités NFT de base des plateformes n'avaient pas encore été ajoutées, à savoir la possibilité pour les utilisateurs de créer, d'acheter et de vendre des NFT entre eux.Ce n'est qu'en novembre 2022 que les choses ont changé. Juste avant la nouvelle année, Instagram a permis à une poignée de créateurs de commencer à vendre des NFT sur la plateforme. Les artistes sélectionnés étaient pleins d'espoir, estimant que cette décision conduirait à une nouvelle économie des créateurs plus équitable.Dave Krugman est l'un des créateurs qui ont été sélectionnés pour tester les fonctionnalités du marché NFT d'Instagram. Dans une interview, Krugman a déclaré qu'il était enthousiasmé par ces nouveaux outils, car ils lui permettront, ainsi qu'à sa communauté, de partager la valeur qu'ils créent.« À l'ère des communautés créatives interconnectées, le nom du jeu est l'alignement des incitations. Si les choses qui profitent à mon public me profitent également, nous sommes en mesure de créer une symbiose sociale », a déclaré Krugman. Il a poursuivi en expliquant que les NFT créent un lien financier entre le créateur et le collectionneur qui aligne leurs priorités. « Lorsque quelqu'un possède un actif numérique que j'ai créé, la valeur de cet actif est liée à mon propre succès créatif. Ainsi, nos incitations sont alignées à un niveau profond – nous partageons un objectif commun, et cela crée une connexion plus saine entre la communauté et le créateur », a-t-il déclaré.Krugman a également noté que ces fonctionnalités pourraient l'aider à mieux atteindre des sous-ensembles spécifiques de son public. « Les objets de collection numériques me permettent de créer des communautés de niche au sein de ma communauté plus large, des micro-économies qui aident à financer et à alimenter mon art créatif. Plus je reçois de soutien, plus je peux pousser mes idées. Et plus je les pousse loin, plus je reçois de soutien. C'est un cercle vertueux », a-t-il expliqué.Krugman a ajouté qu'il était tout à fait normal qu'Instagram soit le premier à intégrer les NFT dans son expérience utilisateur à ce degré, étant donné le rôle qu'il a déjà joué dans la suppression des « gardiens » de la publication. « Instagram a été un catalyseur dans ma carrière créative. Il a décentralisé la publication d'images, un peu comme l'imprimerie l'a fait pour l'écrit. Cela a tout changé pour moi, et cette prochaine étape est une continuation claire de cette décentralisation de l'accès et de l'engagement avec notre public », a-t-il déclaré.C'était il y a seulement quatre mois.Lorsque la nouvelle a éclaté, Krugman a été l'un des premiers créateurs à réagir. « Quelle décision qui manque de perspective ! L'inclusion d'objets de collection numériques a tellement de potentiel pour aider les créateurs à engager leurs communautés et à contrebalancer les pièges des économies publicitaires basées sur l'attention. Vous avez démissionné avant même d'avoir commencé. Une vraie honte qui vient défaire beaucoup de travail vraiment intelligent par des gens formidables là-bas ».De son côté, Connie Ansaldi, PDG et fondatrice de Carnaval Art, un service de fidélisation pour les entreprises basé sur la blockchain, a affirmé que l'entreprise manquait de prévoyance et laissait sa peur les guider. « Vous ne pensez pas à long terme. Et si vous aviez dit adieu à Internet lorsque la bulle a explosé dans les années 2000 ? Il n'y aurait pas de Google ou Meta », a-t-elle dit.D'autres artistes bien connus, tels que le créateur de Nyan Cat, Chris Torres, se sont moqués de l'entreprise pour son plan mal conçu et mal pensé.Mais malgré la surprise et la colère des créateurs, des mouvements soudains comme celui-ci ne sont pas tout à fait sans précédent chez Meta – en particulier ces derniers mois.Durant l'édition 2021 de la Facebook Connect, l'entreprise a annoncé qu'elle s’appellerait désormais Meta. Comme Google l'avait fait auparavant en présentant Alphabet, Meta est la maison-mère de différentes entreprises dont Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger et Oculus. « Notre marque était trop liée à un seul de nos services et ne reflétait pas tout ce que nous faisons », a expliqué le PDG du groupe. « Ce nouveau nom marque notre nouvel objectif : aider à donner vie au métavers. »Jusqu'à présent en tout cas, nous sommes toujours bien loin de voir la réalisation des ambitions de Mark Zuckerberg : Meta reste toujours une société qui tire l'essentiel de ses revenus de la publicité (et pas du métavers donc). De plus, Meta le métavers est un véritable gouffre financier.Reality Labs a généré 727 millions de dollars au quatrième trimestre et 2,16 milliards de dollars de revenus pour l'ensemble de 2022 (une baisse par rapport aux 2,27 milliards de dollars en 2021) y compris les ventes de casques Quest. En d'autres termes, la division a perdu plus de six fois le montant d'argent qu'elle a généré en revenus l'année dernière, tout en représentant moins de 2% des ventes totales de Meta.Les analystes s'attendaient à ce que Reality Labs enregistre une perte d'exploitation trimestrielle de 4,36 milliards de dollars sur des revenus de 715,1 millions de dollars, selon StreetAccount.Les ventes de casques VR aux États-Unis ont diminué de 2 % en 2022 par rapport à l'année précédente début décembre, selon les données de la société de recherche NPD Group.En juillet, Meta a annoncé qu'il augmentait le prix de son casque Quest 2 VR de 100 $. La société a déclaré à l'époque que la hausse des prix était nécessaire pour tenir compte des pressions inflationnistes.Meta a ensuite lancé son casque Quest Pro VR plus cher en octobre, le présentant aux entreprises comme un appareil de travail d'entreprise pour 1 500 $. Le Quest Pro est une nouvelle branche de la gamme de casques Quest VR, avec un nouveau processeur et un nouvel écran, un corps et des contrôleurs considérablement repensés, des caméras orientées vers l'intérieur pour le suivi des yeux et du visage et un flux vidéo couleur pour les applications de réalité mixte.Lors de la présentation, Meta a vanté deux nouvelles fonctionnalités majeures que vous ne trouverez pas sur ses anciens casques. La première est un ensemble de caméras orientées vers l'intérieur qui suivent vos yeux et votre visage. Celles-ci ont plusieurs utilisations, en plus de tout ce que les développeurs extérieurs à Meta pourraient en faire. Elles sont censées laisser le Quest Pro détecter s'il est correctement ajusté et activer le rendu fovéal, ce qui réduit les exigences de traitement en ne rendant que les détails fins là où vos yeux sont pointés. Elles alimentent également les expressions faciales des avatars de Meta, qui pourront sourire, faire un clin d'œil et lever un sourcil lorsque vous le ferez.La deuxième fonctionnalité est la vidéo relais en couleur (une étape intermédiaire entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée holographique). Le Quest Pro utilise des caméras haute résolution orientées vers l'extérieur pour capturer des images du monde et les restituer à l'intérieur du casque, qui peut ensuite placer des objets virtuels dans la pièce avec vous. Cela signifie que vous pouvez faire quelque chose comme épingler une image virtuelle sur votre vrai mur ou (puisqu'il s'agit d'un casque orienté entreprise) utiliser un ensemble d'écrans virtuels tout en continuant à voir le monde qui vous entoure.En novembre 2022, le même mois où il a déployé ses principales fonctionnalités NFT, Meta a licencié quelque 11 000 employés. Instagram et Meta n'ont pas encore fourni des informations sur leur décision d'interrompre leurs fonctionnalités NFT, et il n'est pas clair si leurs pertes financières faisaient ou non partie de la considération. Cela dit, il semble que les plans de Meta pour avancer dans son initiative de la construction du métavers ne soient pas très bien partis.Source : annonce de Stephane Kasriel