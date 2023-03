As the bank of choice for crypto, Silvergate Bank's failure is disappointing, but predictable. I warned of Silvergate's risky, if not illegal, activity—and identified severe due diligence failures. Now, customers must be made whole & regulators should step up against crypto risk. — Elizabeth Warren (@SenWarren) March 8, 2023

Fondée en 1988, Silvergate s'est lancée dans la cryptographie en 2013. Rapidement, elle serait devenue une sorte de pierre angulaire du secteur des cryptomonnaies. Avec l'essor de la cryptomonnaie et l'hésitation des banques traditionnelles à travailler avec ce secteur volatile, Silvergate s'était imposée comme l'un des partenaires les plus importants de l'industrie naissante, offrant des services financiers clés en échange de profits considérables. En travaillant avec les plus grandes entreprises du secteur, de Coinbase à FTX de Sam Bankman-Fried , le cours de l'action de Silvergate a augmenté de plus de 1 500 % entre novembre 2019 et novembre 2021.Selon certaines sources, la fortune de la banque était liée à l'industrie, 90 % de sa base de dépôts provenant d'entreprises de cryptomonnaies. Lorsque le marché baissier s'est installé, Silvergate a subi de grandes sorties de fonds, dont 8,1 milliards de dollars de dépôts d'actifs numériques au cours du seul quatrième trimestre 2022. La situation a été exacerbée par l'effondrement en novembre de l'un de ses principaux clients, FTX. La semaine dernière, elle a annoncé qu'elle tarderait à déposer son rapport annuel auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, invoquant des problèmes de capital et des incertitudes sur sa viabilité.Ce retard a provoqué l'exode de clients de la banque, dont Coinbase, Circle et Paxos. Après cela, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) des États-Unis placerait la banque sous séquestre et commencerait à trouver un acheteur dès vendredi dernier. L'un des noms cités par le secteur des cryptomonnaies était Wells Fargo, mais un porte-parole de Wells Fargo a démenti cette allégation. Bien que Silvergate ait annoncé vendredi qu'elle fermerait sa division Silvergate Exchange Network, un fournisseur de paiements 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les clients, cela a duré tout le week-end.Mardi, un rapport a indiqué que Silvergate était en pourparlers avec des représentants de la FDIC pour sauver la banque. Mais mercredi, Silvergate a annoncé qu'elle fermait ses portes et qu'elle restituait les dépôts. Dans un communiqué de presse, la holding de la banque, Silvergate Capital Corporation, a déclaré qu'elle avait pris la décision de fermer "à la lumière des récents développements de l'industrie et de la réglementation". Le communiqué de presse indique également que Silvergate estime qu'une "réduction ordonnée des activités de la banque et une liquidation volontaire de la banque constituent la meilleure voie à suivre".« Alors que l'impact de l'effondrement de FTX continue de se propager, nous voyons aujourd'hui ce qui peut arriver lorsqu'une banque dépend trop d'un secteur risqué et volatil comme celui des cryptomonnaies », a déclaré le sénateur Sherrod Brown (D-Ohio), président de la commission bancaire du Sénat, dans un communiqué. La sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.) a qualifié la situation de "décevante, mais prévisible". Elle ferait allusion au fait que Silvergate est passée du statut de banque traditionnelle pour s'investir totalement dans les cryptomonnaies. Elle a laissé entendre que la banque pourrait avoir été engagée dans une activité illégale.Selon certains analystes, il y a plusieurs inquiétudes sur ce que sera le paysage des cryptomonnaies sans Silvergate, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir vers qui les entreprises se tourneront pour obtenir de l'argent. L'une des principales préoccupations est que les entreprises de cryptomonnaies se tournent vers des institutions moins réglementées pour leurs besoins bancaires, ce qui pourrait rendre l'espace encore plus risqué pour toutes les parties concernées. En d'autres termes, si aucune banque respectant les règles n'est disposée à faire des affaires avec elles, elles devront peut-être trouver une banque qui ne les respecte pas.Toutefois, des acteurs comme Coinbase, Crypto.com et Paxos auraient commencé à s'éloigner de la banque. Même le stablecoin Tether aurait profité de l'occasion pour prendre ses distances avec l'institution. Selon certaines sources, la liste des partenaires de Silvergate était fortement limitée, et le gouvernement américain l'examinait de près pour son rôle dans l'effondrement de FTX. La chute brutale de FTX à léser un peu plus d'un million de créanciers. L'effondrement de Silvergate attirera presque certainement l'attention des législateurs, en particulier ceux qui s'inquiètent de la contagion des cryptomonnaies dans le secteur financier traditionnel.Si certaines entreprises ont commencé à se tourner vers la Signature Bank, basée à New York, celle-ci a fait savoir qu'elle réduirait ses activités dans le domaine des actifs numériques. En outre, les régulateurs bancaires ont émis à plusieurs reprises des directives sur les risques de liquidité associés à l'industrie des cryptomonnaies, un avertissement qui se répercutera compte tenu des difficultés de Silvergate. « Il y a beaucoup de problèmes que les banques voient, sans beaucoup de récompenses », a déclaré Joseph Silvia, ancien conseiller de la Federal Reserve Bank of Chicago et associé de Dickinson Wright, dans une interview accordée à Fortune.Le département californien de la protection financière et de l'innovation - qui est l'autorité de régulation de Silvergate - a déclaré qu'il surveillait la situation afin de faciliter la liquidation volontaire. Avec la FDIC, tous les dépôts des clients, qu'il s'agisse de particuliers ou de sociétés, seraient assurés à hauteur de 250 000 dollars, mais Silvergate ne semble pas encore s'en préoccuper. Dans son communiqué de presse, la banque indique que le plan de liquidation comprendra le remboursement intégral de tous les dépôts. Silvergate est la première faillite d'une banque soutenue par la FDIC depuis 2020 et seulement la neuvième depuis 2017.Mais le cas de Silvergate est différent puisque Silvergate se liquide volontairement au lieu d'être mise sous séquestre par la FDIC. L'effondrement de Silvergate a déjà des répercussions sur le bitcoin. Les données de CryptoQuant montrent que le volume de transfert, libellé en BTC, a baissé de 35 % au cours des dernières 24 heures. Parallèlement, le nombre total de transactions sur la blockchain du bitcoin a chuté de 17 % au cours de cette même période, et le nombre d'adresses actives a baissé de 10 %. Pour le mois de mars, le volume des échanges de bitcoins s'élève à environ 25 milliards de dollars, contre environ 36 milliards pour février.Source : communiqué de presse de Silvergate Capital Corporation Quel est votre avis sur le sujet ?