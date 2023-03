Le directeur du FBI Christopher Wray,

If we fail to deal with @tiktok_us we will have no one to blame but ourselves when China turns it into a weapon against us



pic.twitter.com/r0U7RQDIU9 — Marco Rubio (@marcorubio) March 8, 2023

TikTok ne partage pas ces conclusions

Envoyé par TikTok Envoyé par Une suspension américaine de TikTok est une suspension de l'exportation de la culture et de la valeur américaines aux milliards de personnes qui utilisent notre service dans le monde entier. Nous sommes déçus de voir cette législation précipitée aller de l'avant, malgré son impact négatif considérable sur les droits à la liberté d'expression de millions d'Américains qui utilisent et aiment TikTok.

Un projet de loi vise à donner à Biden le pouvoir d'interdire l’application TikTok

Le 8 mars, dans le cadre d'une commission sénatoriale, le directeur du FBI Christopher Wray, a estimé que la menace que représente TikTok pourrait échapper aux services de renseignement.Le gouvernement chinois pourrait utiliser TikTok pour contrôler les données de millions d'utilisateurs américains, a déclaré le directeur du FBI durant cette audience.« L'élément le plus fondamental qui traverse chacun de ces risques et menaces que vous avez mentionnés et que je pense que les Américains doivent comprendre est que quelque chose qui est très sacré dans notre pays [la différence entre le secteur privé et le secteur public] est une ligne qui est inexistante dans la manière dont le PCC [Parti communiste chinois] fonctionne », a déclaré Wray à Rubio lors de l'audience.« C'est un outil qui est en fin de compte sous le contrôle du gouvernement chinois – et pour moi, les préoccupations de sécurité nationale sont évidentes », a déclaré Wray.Il a aussi assuré que le gouvernement chinois pourrait également utiliser TikTok pour contrôler les logiciels sur des millions d'appareils et manipuler l'opinion américaine pour la diviser au sujet de Taiwan ou d'autres problèmes.« Oui, et je ferais remarquer sur ce dernier point, en particulier, que nous ne sommes pas sûrs que nous verrions de nombreux signes extérieurs si cela [ndlr. la manipulation] se produisait », a déclaré Wray à propos des inquiétudes selon lesquelles la Chine pourrait diffuser aux utilisateurs de la désinformation.Rubio a fait valoir que TikTok présente « une menace substantielle pour la sécurité nationale pour le pays d'un type auquel nous n'avons pas été confrontés dans le passé ».Les commentaires de Wray interviennent un jour après que le général Paul Nakasone, chef de la National Security Agency (NSA) des États-Unis, a déclaré au Comité sénatorial des services armés qu'il craignait que TikTok ne censure les vidéos pour façonner l'opinion publique d'une manière qui menace les intérêts de la sécurité nationale des États-Unis.C'est la dernière d'une presse à huis clos de responsables américains à tirer la sonnette d'alarme sur les risques de sécurité présumés de TikTok alors que le Congrès envisage de donner à l'administration Biden plus d'autorité pour faire face à la menace présumée posée par la plate-forme, jusqu'à et y compris l'interdiction de l'application aux États-Unis.De son côté, TikTok nie les allégations et a appelé l'administration Biden à finaliser un accord qui permettrait à la plateforme de continuer à fonctionner aux États-Unis en échange d'une plus grande transparence :Le PDG de TikTok, Shou Chew, a déclaré cette semaine que le gouvernement chinois « ne nous a jamais demandé les données des utilisateurs américains » et que la société ne les fournirait pas si le gouvernement le demandait. Chew a également déclaré que « la désinformation et la propagande n'ont pas leur place sur notre plateforme, et nos utilisateurs ne s'y attendent pas ».La société a pris des mesures volontaires pour isoler les données des utilisateurs américains du reste de son organisation mondiale, notamment en hébergeant ces données sur des serveurs exploités par le géant américain de la technologie Oracle. La société négocie également un éventuel accord avec l'administration Biden qui pourrait permettre à TikTok de continuer à opérer aux États-Unis sous certaines conditions.La commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis a voté la semaine dernière, en suivant la ligne des partis, pour donner au président Joe Biden le pouvoir d'interdire TikTok, propriété de la Chine, dans ce qui serait la restriction américaine la plus étendue sur une application de médias sociaux.Les législateurs ont voté par 24 voix contre 16 pour approuver la mesure visant à accorder à l'administration de nouveaux pouvoirs pour interdire l'application appartenant à ByteDance - qui est utilisée par plus de 100 millions d'Américains - ainsi que d'autres applications considérées comme des risques pour la sécurité. « TikTok est une menace pour la sécurité nationale... Il est temps d'agir. Quiconque a téléchargé TikTok sur son appareil a donné au PCC (Parti communiste chinois) une porte dérobée à toutes ses informations personnelles.C'est un ballon-espion dans leur téléphone », a déclaré le représentant Michael McCaul, le président républicain de la commission qui a parrainé le projet de loi.Les démocrates se sont opposés au projet de loi, affirmant qu'il était précipité et qu'il fallait faire preuve de diligence raisonnable en débattant et en consultant des experts. Le projet de loi ne précise pas comment l'interdiction fonctionnerait, mais donne à Joe Biden le pouvoir d'interdire toute transaction avec TikTok, ce qui pourrait empêcher toute personne aux États-Unis d'accéder à l'application ou de la télécharger sur son téléphone.Le projet de loi demande également à Biden d'imposer une interdiction à toute entité qui « pourrait » transférer des données personnelles sensibles à une entité soumise à l'influence de la Chine.TikTok a été de plus en plus critiqué ces dernières semaines par crainte que les données des utilisateurs ne se retrouvent entre les mains du gouvernement chinois, ce qui porterait atteinte aux intérêts de la sécurité occidentale.La semaine dernière, la Maison-Blanche a donné 30 jours aux agences gouvernementales pour s'assurer que TikTok ne figure sur aucun appareil ou système fédéral. Plus de 30 États américains, le Canada et les institutions politiques de l'Union européenne ont également interdit le chargement de TikTok sur les appareils appartenant à l'État.Le sort de cette dernière mesure est encore incertain et doit faire face à des obstacles importants avant de pouvoir devenir une loi. Le projet de loi devrait être adopté par l'ensemble de la Chambre et du Sénat américain, qui est contrôlé par les démocrates, avant de pouvoir être transmis à Biden.« Une interdiction de TikTok par les États-Unis est une interdiction de l'exportation de la culture et des valeurs américaines au milliard de personnes qui utilisent notre service dans le monde entier », a déclaré une porte-parole de TikTok après le vote.L'administration Biden n'a pas dit si elle était favorable ou non à l'avancement du projet de loi ni répondu si elle pensait que Biden avait maintenant l'autorité légale d'interdire TikTok. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré : « TikTok pose un problème et une question et nous avons donc des préoccupations à ce sujet en ce qui concerne les données des Américains ».Le représentant Gregory Meeks, le principal démocrate de la commission, a déclaré qu'il était fermement opposé à la législation, mais qu'il comprenait les préoccupations concernant TikTok. « L'instinct républicain d'interdire les choses qu'il craint, des livres aux discours, semble désinhibé », a déclaré Meeks, ajoutant que le projet de loi obligerait l'administration à sanctionner TikTok et d'autres filiales de la société mère de TikTok.En 2020, le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (Committee on Foreign Investment in the United States : CFIUS), un puissant organe de sécurité nationale, a recommandé à l'unanimité à ByteDance de céder TikTok par crainte que les données des utilisateurs ne soient transmises au gouvernement chinois. TikTok et le CFIUS négocient depuis plus de deux ans sur les exigences en matière de sécurité des données. TikTok a déclaré avoir dépensé plus de 1,5 milliard de dollars en efforts rigoureux de sécurité des données et rejette les allégations d'espionnage. Meeks souhaite que les négociations se poursuivent.Gregory Meeks a déclaré que le projet de loi est « dangereusement » large et nécessiterait des sanctions américaines sur les entreprises coréennes et taïwanaises qui fournissent aux entreprises chinoises des puces à semi-conducteurs et d'autres équipements en raison de ses larges restrictions sur les transferts de données vers la Chine.L'American Civil Liberties Union a appelé les législateurs à s'opposer au projet de loi, le qualifiant de « grave violation de nos droits au titre du premier amendement ». Michael McCaul a déclaré après le vote qu'il s'attendait à ce que le projet de loi soit voté par la Chambre ce mois-ci.Le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, doit se présenter devant la commission de l'énergie et du commerce des États-Unis le 23 mars, après avoir rencontré les législateurs le mois dernier au Capitole.Source : passage du directeur du FBI devant la commission sénatoriale du renseignement (vidéo dans le texte)Qu'en pensez-vous ? TikTok réellement capable de façonner l'opinion publique selon vous ?Que pensez-vous des arguments avancés par les uns pour condamner l'application ou par les autres pour la défendre ?TikTok vraiment pire que les autres applications de type réseau social selon vous ?