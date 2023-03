Les eBooks de Roald Dahl sont automatiquement mis à jour

Censure du langage dans les livres classiques pour que les lecteurs ne se sentent pas blessés

Là c'est moi [ndlr. faisant référence à l'image qui accompagne le message] qui me demande s'ils vont changer les mots que j'ai utilisés dans mon travail après ma mort, pour épargner ceux qui sont fragiles et facilement offensés. Des mots comme 'gros' et 'laid'. Et 'connard' et 'baiser'. Et 'grosse, moche, gourmande, pathétique petite conne stupide'. Des trucs comme ça. Là c'est moi [ndlr. faisant référence à l'image qui accompagne le message] qui me demande s'ils vont changer les mots que j'ai utilisés dans mon travail après ma mort, pour épargner ceux qui sont fragiles et facilement offensés. Des mots comme 'gros' et 'laid'. Et 'connard' et 'baiser'. Et 'grosse, moche, gourmande, pathétique petite conne stupide'. Des trucs comme ça.

This is me pondering whether they'll change any of the words I've used in my work after I'm dead, to spare those who are fragile and easily offended. Words like 'fat' and 'ugly'. And 'cunt' and 'fuck'. And 'fat, ugly, greedy, pathetic little stupid fucking cunt'. Stuff like that. pic.twitter.com/RCV0aNh9f4 — Ricky Gervais (@rickygervais) February 24, 2023

Conclusion

L'un des nombreux avantages de vivre dans une société libre est que personne ne peut vous dire quoi penser. Les points de vue ne peuvent généralement pas vous être imposés et vous n'êtes pas obligé de vous engager dans un contenu ou un discours avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Pourtant, dans le cas que nous verrons ici, certaines entités estiment être mieux placés pour décider de ce qui est bon pour une majorité d'individus.Voici ce qui est au cœur de la controverse sur la censure, impliquant des lecteurs sensibles qui se sont tournés vers des classiques de l'enfance dans leurs éditions imprimées et électroniques*: vous, en tant que consommateur de culture, êtes toujours encouragé à penser par vous-même - sauf quand il y a une possibilité que vous pourriez être offensé. Dans ce cas, quelqu'un d'autre (l'éditeur) réfléchira à votre place.C'est certainement dans les droits et la compétence d'un éditeur comme Dahl's, Puffin, de « désinfecter » à titre posthume le livre qu'il veut (la société est, après tout, une entreprise privée). Là où tout cela devient vite dérangeant, cependant, c'est la tournure technologique que toute cette manie de censure a prise.Mettre à jour les éditions nouvellement imprimées des livres de Roald Dahl et supprimer les expressions et termes « problématiques » comme « gros » ou « laid » est une chose. Mais qu'en est-il de mettre à jour automatiquement les versions eBook de ces livres que les gens auraient pu acheter dans l'espoir d'obtenir l'édition classique et originale des tomes de Dahl*?La situation doit servir de piqûre de rappel à ceux qui ont tendance à l'oublier : l'achat d'un livre électronique auprès d'un détaillant numérique comme Amazon ne signifieque vous achetez un livre que vous possédez entièrement vous-même. Au lieu de cela, vous achetez une licence d'utilisation de la version numérique de ce livre, ce qui ne ressemble en rien à cette pile de romans sur la table de chevet près de votre lit.De plus, l'achat d'une licence pour profiter de ces livres électroniques comprend également une épée à double tranchant.En effet, il arrive parfois des informations supplémentaires qui valent la peine d'être incluses après la publication d'un livre. Dans ces cas, l'éditeur peut publier une mise à jour de l'eBook (une mise à jour qui inclut, par exemple, des rapports supplémentaires). Le revers de la médaille, cependant, c'est lorsqu'un éditeur choisit de vireret décide de vous embarquer dans l'aventure, que cela vous plaise ou non.Dans la nouvelle version depar exemple, Augustus Gloop ne sera plus décrit comme « gros ». Dans un autre des livres de Dahl,, l'éditeur aurait changé le passage « Même si elle travaille comme caissière dans un supermarché ou en tapant des lettres pour un homme d'affaires » en « Même si elle travaille comme scientifique de haut niveau ou dirige une entreprise ».Le Times de Londres fait partie des magazines signalant que les propriétaires des livres électroniques Roald Dahl se voient imposer des changements comme ceux-ci, tandis que Puffin a déclaré qu'il continuerait à vendre séparément les versions non modifiées et aseptisées des livres. Dahl, bien sûr, est décédé en 1990 et n'a rien à dire sur tout cela.Et l'humoriste Ricky Gervais de réagir en ces termes :L'art n'est pas censé plaire à tout le monde ou faire en sorte que tout le monde se sente bien. Changez-le pour qu'il plaise à tous les goûts, et à ce moment-là, ce n'est plus de l'art.En somme, les propriétaires d'ebooks Roald Dahl voient leurs ebooks automatiquement mis à jour avec les nouvelles versions censurées « contenant des centaines de changements de langage liés au poids, à la santé mentale, à la violence, au sexe et à la race », rapporte le journal britannique The Times. Les lecteurs qui ont acheté ces versions, commeetont maintenant les versions censurées.Puffin Books, la société qui publie les romans de Dahl, a mis à jour ses livres électroniques, dans lesquels Augustus Gloop n'est plus décrit comme gros ou Mme Twit comme terriblement laide. Le biographe de Dahl, Matthew Dennison, a accusé l'éditeur de « forcer les lecteurs à accepter une nouvelle orthodoxie dans laquelle Dahl lui-même n'a joué aucun rôle ».Le Telegraph note que de son vivant, Dahl lui-même « a menacé de ne plus jamais écrire un autre mot si ses éditeurs changeaient le langage, promettant d'envoyer son "énorme crocodile" pour les engloutir s'ils le faisaient ». Depuis la mort de Dahl en 1990, son animal de compagnie n'obtiendra donc pas le dîner promis en cas de violation de l'accord avec les éditeurs de son maître.Source : Vidéo dans le textePour ou contre l’aseptisation forcée des livres numériques en particulier et des œuvres d'art en général ?Que pensez-vous de cette décision des éditeurs de Roald Dahl ? Le timing (titre posthume) rend-il cette décision plus ou moins lourde ? Dans quelle mesure ?Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer cette décision ?L'utilisateur devrait-il, selon vous, avoir le droit de décider s'il veut la version censurée ou non ?Un évènement qui vient rappeler que l'utilisateur n'est pas propriétaire d'un livre numérique, même s'il l'a acheté ?