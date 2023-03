Envoyé par Sir Christopher Hon Envoyé par J'ai apprécié notre récent dialogue concernant la base de coûts d'Alphabet. Je suis encouragé de voir que vous prenez maintenant des mesures pour redimensionner la base de coûts d'Alphabet et comprenez que ce n'est jamais une décision facile de laisser partir les gens.



J'ai soutenu dans ma lettre précédente que les effectifs d'Alphabet avaient augmenté au-delà de ce qui était nécessaire sur le plan opérationnel. Au cours des 5 dernières années, Alphabet a plus que doublé ses effectifs, ajoutant plus de 100 000 employés, dont 30 000 au cours des 9 premiers mois de 2022 seulement. La décision de supprimer 12 000 emplois est un pas dans la bonne direction, mais elle n'inverse même pas la très forte croissance des effectifs de 2022.



Je pense que la direction devrait viser à réduire les effectifs à environ 150 000, ce qui est en ligne avec les effectifs d'Alphabet fin 2021. Cela nécessitera une réduction totale des effectifs de l'ordre de 20 %.



Il est important que la direction profite également de l'occasion pour remédier à la rémunération excessive des employés. Le salaire médian chez Alphabet en 2021 s'élevait à près de 300 000 dollars, et le salaire moyen est bien supérieur. La concurrence pour les talents dans l'industrie technologique a considérablement diminué, ce qui a permis à Alphabet de réduire considérablement la rémunération par employé. En particulier, Alphabet devrait limiter la rémunération à base d'actions compte tenu de la baisse du cours de l'action.



J'espère poursuivre le dialogue avec vous sur ces questions en temps voulu.

Googler Reviews and Development

Moins de promotions

Envoyé par Albert Fong Envoyé par Si vous recherchez « promotion » sur Google, vous ne trouverez peut-être pas Google à côté. La promotion de l'emploi tire à sa fin chez Google, et cela pourrait signaler un changement à venir pour d'autres grandes entreprises qui ont utilisé des parcours de carrière rapides dans le passé pour attirer les talents. Le middle management est sur le point d'en prendre pour son grade, mais les implications sont susceptibles d'avoir un impact sur la main-d'œuvre.



Les évaluations de performances ont reçu beaucoup d'attention ces derniers temps, principalement en raison de la façon dont elles se sont militarisées pour abattre les rangs. Maintenant, cependant, les survivants de la mise à pied sont sur le point de faire face à une autre tournure du développement professionnel - la stagnation de carrière. Dans le cas de Google, ils prévoient de limiter les promotions en tirant parti des évaluations de performances qui empêchent les travailleurs d'obtenir des notes plus élevées. Ce n'est pas différent de ce que fait Meta, qui consiste à réduire les rangs des cadres intermédiaires. Les implications ne se limitent pas aux changements de titre et aux opportunités de gestion, mais ont également un impact sur les augmentations de salaire.



D'un autre côté, vous pouvez avancer un argument raisonnable selon lequel l'inflation des titres a explosé ces dernières années. Cela est particulièrement vrai pour les jeunes dans la vingtaine avec des titres de vice-président grandioses et peu d'expérience et de compétences pour les soutenir. Ce n'est pas une critique, mais plutôt une réalité croissante dans le milieu de travail d'aujourd'hui où de nobles titres sont décernés comme des chevaliers payés pour retenir les travailleurs. Cela a créé des problèmes importants sur le lieu de travail, entraînant des inégalités salariales, des rôles et des responsabilités injustes et des tensions entre collègues.



Que vous soyez ou non d'accord avec l'approche de Google, c'est hors de propos. La réalité est que gravir les échelons de l'entreprise est devenu plus difficile... pour le meilleur et pour le pire.

L'année dernière, Google était encore en pleine restructuration pour tenter de réduire ses coûts, notamment en préparant des licenciements massifs. La pression extérieure s'intensifiait sur l'entreprise pour la pousser à améliorer la productivité de ses travailleurs. C'est dans ce contexte qu'un nouveau système de gestion des performances a été mis sur pieds entre autres pour aider les responsables à écarter des milliers d'employés peu performants au début de cette année, mais aussi pour permettre aux managers de ne pas avoir à verser des primes et des actions.Il faut dire que le fonds spéculatif londonien TCI (TCI Fund Management Limited), qui est un important actionnaire de Google, a invité l'entreprise à réduire le nombre d'employés. « L'entreprise a trop d'employés et le coût par employé est trop élevé. Nos conversations avec d'anciens responsables d'Alphabet suggèrent que l'entreprise pourrait être exploitée plus efficacement avec beaucoup moins d'employés », a déclaré TCI dans une lettre envoyée au PDG de Google Sundar Pichai.Selon des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en 2021, la rémunération médiane d'un employé type d'Alphabet s'élevait à 295 884 dollars. Une analyse de S&P Global indique que ce montant était 67 % plus élevé que chez Microsoft et 153 % plus élevé que celui des 20 plus grandes entreprises technologiques des États-Unis. « Rien ne justifie cette énorme disparité. Les informaticiens et les ingénieurs d'Alphabet qui sont en mesure de toucher les plus hauts salaires ne représentent qu'une "fraction" de la base des employés », a déclaré TCl dans sa lettre ouverte.Sir Christopher Hohn, le milliardaire qui dirige se fonds spéculatif, a donc estimé qu'Alphabet payait trop ses salariés et l'a d'ailleurs rappelé dans une autre note plus tard , dans laquelle il a demandé de réduire davantage les effectifs :Baptisé GRAD (Googler Reviews and Development), le nouvel outil d'évaluation introduit par Google réajustera l'échelle de notation utilisée pour les employés tout en rationalisant le processus d'évaluation. GRAD est entrée en vigueur en mai 2022. Ses autres caractéristiques semblent conçues pour améliorer le moral des employés ainsi que les possibilités de promotion. « Les promotions auront lieu deux fois par an et nous continuerons à investir dans de nouveaux moyens permettant aux Googlers de faire évoluer leur carrière grâce à la mobilité interne », peut-on lire sur la page Web de Google qui explique le fonctionnement de GRAD.« Les évaluations de performance auront lieu une fois par an et notre nouvelle échelle de notation reflétera le fait que la plupart des Googlers ont un impact significatif au quotidien. Nous avons tout examiné, à commencer par les commentaires des employés, ainsi que les recherches, les meilleures pratiques du secteur et tout ce que nous avons appris sur la manière de concevoir des processus équitables et cohérents », ajoute Google. Dans le cadre de GRAD, les responsables auraient été invités à classer 6 % des employés, soit environ 11 000 personnes, dans la catégorie des employés peu performants en matière d'impact sur l'entreprise.Dans le précédent système d'évaluation des performances, les responsables étaient censés classer 2 % des employés dans cette catégorie. Selon certains analystes, le nouveau système réduit également le pourcentage d'employés pouvant obtenir une note élevée. Les détails du système n'ont pas encore été communiqués. Mais selon les directives internes examinées par certaines sources, même une évaluation « d'impact modéré » - l'avant-dernière note la plus basse - signifie que l'employé « n'a pas toujours été aux normes attendues » pour son rôle. Les sources rapportent que les directives notent que ces répartitions ne doivent pas être forcées.Comme de nombreuses grandes entreprises technologiques, Google dispose d'untentaculaire.Leest une expression anglo-saxonne usitée dans le milieu des affaires pour désigner les managers ou responsables faisant le lien entre le top management ou direction générale et les collaborateurs d’une entreprise ou organisation. Dit autrement, le management intermédiaire sert de courroie de transmission des décisions du top management et chargé de les faire exécuter par les salariés. Leconcerne autant le management fonctionnel que l’opérationnel.Selon les résultats de l'enquête interne de l'année dernière, cela a affecté la capacité de l'entreprise à livrer des produits efficacement. Google est également en train d'essayer de réduire ses coûts alors que la croissance ralentit et que les craintes de récession persistent. L'entreprise a ralenti les embauches et a annoncé en janvier qu'elle supprimait 12 000 emplois, soit environ 6 % de la main-d'œuvre.Dans l'e-mail de lundi, le géant de la technologie a déclaré qu'il allait promouvoir moins de personnes à des postes senior « pour s'assurer que le nombre de Googlers occupant des postes senior et de direction augmente proportionnellement à la croissance de l'entreprise ». « Si votre manager pense que vous êtes prêt à être promu, il vous nommera », indique l'e-mail. Les travailleurs occupant des postes techniques qui souhaitent « se nommer eux-mêmes » disposeront d'un « court laps de temps » entre le 6 et le 8 mars pour le faire, indique l'e-mail.L'e-mail aurait été envoyé pour annoncer le début du premier processus de promotion de l'entreprise pour 2023, connu en interne sous le nom de Googler Reviews and Development (GRAD).Un porte-parole de Google a confirmé au média qui l'a rapporté que l'entreprise prévoyait moins de promotions aux postes senior et de direction cette année. Cependant, la société a déclaré que le changement n'aurait pas d'incidence sur les niveaux inférieurs.Le nouveau système a provoqué une anxiété généralisée parmi les employés de Google après son annonce l'année dernière. Certains managers auraient été « contraints d'appliquer un quota », ont écrit les travailleurs et les représentants des employés dans une lettre obtenue par le New York Times.Dans sa dernière tentative de réduction des coûts dans un contexte de préoccupations économiques, Google aurait commencé à licencier certains de ses employés en Chine, selon le média technologique Pandaily basé à Pékin. La récente série de licenciements aurait affecté des postes de direction et des employés à haut salaire, selon le quotidien, alors que la division chinoise de Google tente de réinitialiser la norme salariale et de réduire les coûts d'exploitation.Albert Fong,, s'est exprimé sur le sujet :Sources : BI Comprenez-vous pourquoi Alphabet procède à la réduction du nombre de promotions (et donc à la réduction d'augmentations) ? Êtes-vous d'accord ou non avec cette stratégie ? Pourquoi ?Que pensez-vous des propos de l'actionnaire Alphabet qui pense que l'entreprise paie trop ses employés ?Avec des mesures comme celle-ci et la réduction de son empreinte immobilière , Alphabet va-t-il dans le bon sens selon vous ?