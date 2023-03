Plus de quatre mois après le rachat de Twitter par Elon Musk, l'entreprise de médias sociaux fait toujours l'objet de changements profonds et il est difficile de prédire le moment où elle entrera dans une phase de stabilité. Ces changements sans cesse, parfois brusques ou mal entrepris , ont entraîné des bouleversements majeurs pour tous les utilisateurs de la plateforme, y compris les développeurs qui utilisent les API ou d'autres produits de Twitter et les annonceurs. La vision de Musk est de rendre Twitter rentable le plus rapidement possible et multiplier les sources de revenus de l'entreprise afin de pouvoir rapidement rembourser ses emprunts lors du rachat.Même si une bonne partie des 44 milliards de dollars que lui a coûtés la privation de Twitter a été tirée de la vente d'action Tesla, Musk a contracté des prêts auprès de certaines banques. Ainsi, Musk doit rembourser quelque 13*milliards de dollars de dettes qui ont contribué à payer la transaction, avec des paiements d'intérêts annuels estimés à plus d'un milliard de dollars. Ce qui explique le fait que Musk s'est lancé dans "une quête effrénée" de revenus dès les premiers jours de son arrivée à la tête Twitter. Cependant, ce faisant, le PDG de Twitter a frustré les annonceurs, qui constituent une part non négligeable (environ 90 %) des recettes de l'entreprise.Un grand nombre d'annonceurs ont déserté la plateforme de médias sociaux. Un rapport publié en janvier estimait qu'au moins 500 annonceurs ont interrompu leurs dépenses sur le site de microblogging depuis l'arrivée de Musk. Ce chiffre a été fourni par Siddharth Rao, responsable de l'ingénierie et chargé de la supervision des ingénieurs travaillant sur l'activité publicitaire de Twitter. Musk lui-même a reconnu que la situation était critique et Twitter a commencé à proposer des offres spéciales aux annonceurs depuis le mois de décembre, mais les résultats sont mitigés et la fuite des annonceurs a creusé un trou dans le chiffre d'affaires de l'entreprise.Dans une mise à jour destinée aux investisseurs, Twitter a fait état d'une baisse d'environ 40 %, en glissement annuel, de son chiffre d'affaires et de son bénéfice pour le mois de décembre. En tant qu'entreprise publique en décembre 2021, Twitter n'a pas publié de données financières mensuelles. Mais pour le quatrième trimestre qui s'est terminé le 31 décembre 2021, Twitter a déclaré un chiffre d'affaires de 1,57 milliard de dollars, avec un bénéfice net de 182 millions de dollars. Selon certaines sources, à la mi-décembre, environ 70 % des 100 principaux annonceurs de Twitter avant le rachat par Musk ne faisaient plus de publicité sur la plateforme.« Twitter a affiché une perte nette au cours de huit des dix années allant de 2012 à 2021 et n'a pas enregistré de bénéfice annuel depuis 2019 », indique le rapport du Wall Street Journal (WSJ). Le dernier rapport public sur les résultats de Twitter avant que Musk ne rachète l'entreprise concernait le deuxième trimestre 2022. Twitter a déclaré un chiffre d'affaires de 1,18 milliard de dollars et une perte nette de 270 millions de dollars au cours de ce trimestre. Malgré la baisse du chiffre d'affaires et des revenus, le rapport indique que Twitter a récemment effectué un premier paiement d'intérêts au groupe de banques qui ont prêté ces 13 milliards de dollars.L'un des moyens utilisés par Musk pour augmenter les revenus de Twitter est la vente d'abonnements payants aux utilisateurs, ce qui leur permet d'éditer des tweets et d'accéder à des fonctions réservées aux abonnés sur la plateforme. Le nouveau plan d'abonnement de Musk (Twitter Blue) a été relancé le 12 décembre après un premier lancement raté en novembre. Twitter a également brusquement coupé l'accès à ses API aux développeurs, tuant par la même occasion toutes les applications tierces qui ont contribué au succès de la plateforme. Il y a quelques semaines, Twitter a annoncé qu'elle va maintenant monnayer l'accès à ses API.Selon le rapport, les banques - dont Morgan Stanley, Barclays PLC et Bank of America - qui ont prêté à Musk les 13 milliards de dollars qu'il a utilisés pour acheter Twitter n'ont pas été en mesure de vendre cette dette à des investisseurs tiers, une pratique courante lorsque les banques aident à financer des rachats d'entreprises importants. Le rapport affirme également que la montée en puissance de la "dette suspendue" dans les bilans des banques a limité leur capacité à soutenir d'autres opérations de fusion et d'acquisition, ce qui explique en partie la sécheresse actuelle des transactions. Twitter n'a pas répondu à une demande de commentaire.L'équipe de Musk a envisagé de lever des capitaux supplémentaires, qui pourraient être utilisés pour aider à rembourser une partie de la dette la plus coûteuse qu'elle a contractée dans le cadre de son achat de la société. Une partie de la dette de Twitter est assortie d'un taux d'intérêt annuel de près de 15 %. Musk prend également des mesures pour réduire les coûts. Il a déclaré en décembre que le personnel de Twitter n'était plus que d'environ 2 000 personnes, contre près de 8 000 avant son arrivée, et qu'"il réduisait les coûts comme un fou". Twitter a procédé à de nouveaux licenciements le week-end dernier, mais n'a pas voulu en divulguer le nombre.Twitter a récemment déclaré que certains annonceurs revenaient sur la plateforme. L'année dernière a également été marquée par un ralentissement du marketing en ligne qui a affecté de nombreuses plateformes publicitaires numériques, les internautes passant moins de temps en ligne qu'aux premiers jours de la pandémie et les annonceurs inquiets d'un éventuel ralentissement économique ayant réduit leurs dépenses. Musk a déclaré qu'il s'attendait à ce que Twitter atteigne le seuil de rentabilité en 2023. « Twitter a encore des défis à relever, mais la tendance est maintenant à l'équilibre si nous continuons à travailler », a-t-il tweeté en février.Source : Wall Street JournalQuel est votre avis sur le sujet ?