Une situation qui intervient après un licenciement massif

Des employés de Google ont commencé à se moquer de leur employeur

Sundar Pichai défend cette position

Fin février, Google a demandé à ses employés dans sa division cloud de partager leurs bureaux à partir du prochain trimestre, évoquant « l'efficacité immobilière ». Afin de partager un bureau entre plusieurs employés, Google a encouragé le personnel à alterner leurs journées de travail, comme les lundis et mercredis ou les mardis et jeudis. Les jours sans bureau attribué, les employés sont autorisés à venir au bureau, mais ils devront être dans un environnement de travail partagé.« La plupart des Googleurs partageront désormais un bureau avec un autre Googleur », indique le document interne, notant que l'entreprise s'attend à ce que les employés arrivent un jour sur deux afin qu'ils ne soient pas au même bureau le même jour. « Tout au long du processus d'appariement, ils conviendront d'une configuration de bureau de base et établiront des normes avec leur partenaire de bureau et leurs équipes pour garantir une expérience positive dans le nouvel environnement partagé ».Le nouveau modèle de partage de bureau s'appliquera aux cinq plus grands sites américains de Google Cloud, notammentKirkland (à Washington), New York, San Francisco, Seattle et Sunnyvale (en Californie).En interne, la direction a donné au nouvel agencement des sièges un titre : « Cloud Office Evolution » ou tout simplement « CLOE », qu'elle décrit comme « combinant le meilleur de la collaboration prépandémique avec la flexibilité du travail hybride ». Le nouveau plan d'espace de travail n'est pas un programme pilote temporaire, note le document. « Cela conduira finalement à une utilisation plus efficace de notre espace », est-il indiqué.Google a également utilisé ses données internes sur ses modèles de retour au bureau des employés pour éclairer la décision, a indiqué la FAQ. En plus des modèles de retour au bureau plus lents, l'entreprise a ralenti l'embauche et licencié 12 000 employés en janvier, soit 6% de son personnel mondial.« Au cours des deux dernières années, nous avons connu des périodes de croissance spectaculaire. Pour accompagner et alimenter cette croissance, nous avons embauché pour une réalité économique différente de celle que nous connaissons aujourd'hui », écrit Pichai.« Nous paierons les employés pendant toute la période de notification (minimum 60 jours). Nous offrirons également une indemnité de départ commençant par 16 semaines de salaire, plus deux semaines pour chaque année supplémentaire passée chez Google et nous accélérerons la mise à disposition d'au moins 4 mois de couverture santé. Nous verserons les primes au titre de l’année 2022. Nous offrirons 6 mois de soins de santé, des services de placement et une aide à l'immigration aux personnes concernées », indique le PDG au sujet du traitement des employés aux États-Unis. Les travailleurs des autres régions du monde seront pris en charge en fonction des lois et pratiques locales.Google a ainsi emboîté le pas à d’autres grandes entreprises technologiques. Le secteur de la technologie a connu un sérieux ralentissement ces derniers mois, après un pic de succès lorsque le monde s'est replié sur lui-même pendant la pandémie. Le ralentissement de l'économie mondiale, la hausse des taux d'intérêt et les luttes réglementaires ont poussé les entreprises technologiques, dont Alphabet et Amazon, à ralentir ou à arrêter leurs recrutements. Fin août 2022, Snap a licencié 1300 personnes et réduit ses investissements. Au début du mois de novembre 2022, Twitter a licencié la moitié de ses effectifs à la suite du rachat de l'entreprise par Elon Musk pour 44 milliards de dollars.Microsoft a licencié environ 1000 employés dans plusieurs divisions en octobre de l’année dernière, puis a procédé au licenciement de 10 000 personnes, soit 5% de ses effectifs mondiaux. L'équipe derrière AltSpaceVR ainsi que l'équipe Mixed Reality Tool Kit ont été licenciées dans leur intégralité. AltSpaceVR était l'une des principales plates-formes sociales de réalité virtuelle, avec l'acquisition de la société par Microsoft en 2017, mais elle est maintenant prête à être fermée en mars et semble enterrer les ambitions métavers de Microsoft. Microsoft Mesh va apparemment prendre sa place, mais il reste à voir à quel point l'entreprise est engagée dans le concept de métavers. Quoi qu'il en soit, ces licenciements jettent de sérieux doutes sur l'avenir d'HoloLens, qui peine actuellement à conserver son contrat militaire avec le gouvernement américain.Néanmoins, pour le milliardaire Christopher Hohn, fondateur du TCI Fund Management actionnaire chez Alphabet, l'entreprise disposait toujours de plus de travailleurs que nécessaire. Dans une lettre adressée au PDG d'Alphabet, Hohn a reconnu que licencier des gens n'est jamais un choix facile, mais il a également indiqué à Pichai que les effectifs d'Alphabet (la société mère de Google) devaient être réduits de 20 %. Il suggère donc de licencier 14 % supplémentaires du personnel pour arrondir à une « réduction des effectifs » de 20%. Cela représente environ 28 000 travailleurs, en plus des 12 000 déjà licenciés.Dans sa lettre, Hohn note que « la direction devrait également saisir l'occasion pour s'attaquer à la rémunération excessive des employés ». Sa logique pour la réduction de la rémunération est que « la concurrence pour les talents dans l'industrie technologique a considérablement diminué ».Les employés de Google sont bien payés (et sont parmi les mieux payés de toute l'industrie). Pourtant, lorsque votre salaire quotidien s'élève à près de sept revenus annuels médians des employés de Google et représente plus de 16 000 fois le revenu quotidien d'un travailleur au salaire minimum californien, il est peut-être préférable de ne pas publier publiquement vos opinions sur le revenu des travailleurs. Pour mémoire, la fortune de Hohn s'élève à 7,48 milliards de dollars et, selon Fortune Magazine, il s'est payé près de 2 millions de dollars par jour en 2022, faisant de lui l'homme le mieux payé de l'histoire de la Grande-Bretagne. Il est le 302e homme le plus riche du monde.Des mèmes ont commencé à apparaître sur la plate-forme de l'entreprise Memegen, se moquant du changement (parodiant spécifiquement les dirigeants qui essayent de vanter le nouvel agencement de bureau dans ce qui est considéré comme une simple mesure de réduction des coûts).« Toutes les mesures de réduction des coûts n'ont pas besoin d'être emballées dans un joli papier cadeau pour qu'elles sonnent bien pour les employés », indiquait un mème populaire. « Un simple "nous réduisons l'espace de bureau pour réduire les coûts" rendrait le leadership plus crédible ».Un porte-parole de Google a expliqué : « Depuis notre retour au bureau, nous avons mené des projets pilotes et mené des enquêtes auprès des employés du Cloud pour explorer différents modèles de travail hybrides et aider à façonner la meilleure expérience. Nos données montrent que les Googleurs du Cloud apprécient la collaboration en personne garantie lorsqu'ils sont au bureau, ainsi que la possibilité de travailler à domicile quelques jours par semaine. Grâce à ces commentaires, nous avons développé notre nouveau modèle de rotation, combinant le meilleur de la collaboration prépandémique avec la flexibilité et la concentration que nous apprécions tous du travail à distance, tout en nous permettant d'utiliser nos espaces plus efficacement ».Cette décision intervient alors que Google réduit son empreinte immobilière dans le cadre d'une réduction des coûts plus large. Cependant, il n'a pas encore précisé les régions ou les bâtiments qu'il prévoit de réduire.Lors de son appel aux résultats du quatrième trimestre, les dirigeants de Google ont déclaré qu'ils prévoyaient d'engager des coûts d'environ 500 millions de dollars liés à la réduction de l'espace de bureau mondial au cours du trimestre en cours, et ont averti que d'autres charges immobilières étaient possibles à l'avenir. Plus tôt ce mois-ci, SFGate a annoncé que la société mettrait fin aux baux pour « un certain nombre d'espaces inoccupés » dans la région de la baie de San Francisco, la région où se trouve son siège social.L'unité cloud, qui représente plus d'un quart des revenus de Google, est l'un des secteurs à plus forte croissance de l'entreprise, mais n'est pas rentable.Au quatrième trimestre, Google Cloud a rapporté 7,32 milliards de dollars, en croissance de 32 % par rapport à l'année précédente, bien plus rapidement que le taux de croissance global de l'entreprise de moins de 10 %. Mais ce chiffre d'affaires était inférieur aux attentes du consensus de Wall Street, et l'unité Cloud perd toujours des centaines de millions de dollars chaque trimestre (480 millions de dollars au quatrième trimestre, bien que cela représente près de la moitié de la perte de l'année précédente).Dans l'ensemble, cependant, Google a réalisé un bénéfice net de 13,62 milliards de dollars au cours du trimestre et de 59,97 milliards de dollars pour l'ensemble de 2022. Les deux étaient des baisses importantes par rapport à 2021.Le PDG de Google, Sundar Pichai, a défendu la nouvelle politique de partage de bureau de l'unité cloud pour les employés, décrivant certains des bureaux de l'entreprise comme pratiquement vides et rappelant aux employés que l'immobilier est cher.« Pour moi, il est évident qu'ils essaient d'être efficaces et d'économiser de l'argent, mais en même temps utilisent également des ressources », a déclaré Pichai lors d'une réunion à l'échelle de l'entreprise la semaine dernière, selon un enregistrement audio obtenu par CNBC. « Il y a des gens, soit dit en passant, qui se plaignent régulièrement d'entrer et de voir de grandes étendues de bureaux vides et on a l'impression que c'est une ville fantôme – ce n'est tout simplement pas une expérience agréable ».Pichai a souligné également qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au bureau « seulement deux jours par semaine », ce qui, selon lui, rend l'utilisation de l'espace actuel inefficace. « Nous devrions être de bons intendants des ressources financières », a déclaré Pichai. « Nous avons des biens immobiliers chers. Et s'ils ne sont utilisés que 30% du temps, nous devons faire attention à la façon dont nous y pensons ».Lors de la même réunion générale, Anas Osman, vice-président de la stratégie et des opérations de Google Cloud, a déclaré qu'environ un tiers des employés se rendaient dans les bureaux au moins quatre jours par semaine, citant les données d'un projet pilote mené par le groupe concernant le retour aux emplacements physiques.Dans le cadre du projet pilote, a déclaré Osman, les employés ont eu la possibilité d'avoir un bureau dédié ou partagé.« Ces bureaux individuels étaient en fait utilisés environ 35% du temps à quatre jours ou plus », a déclaré Osman. « Nous pensons qu'il s'agit d'un bon équilibre entre la recherche d'efficacité et la création d'une meilleure expérience ».À certains égards, le partage a également conduit à plus de productivité, a-t-il déclaré. « Les données du projet pilote montrent que les Googleurs ont signalé une collaboration nettement meilleure lorsqu'ils avaient assigné des jours au bureau, même si c'était dans un modèle de rotation et un bureau partagé », a déclaré Osman.Pichai a déclaré que la nouvelle politique ne s'applique qu'aux employés du cloud pour le moment, et a ajouté que l'entreprise « donne aux équipes la liberté d'expérimenter ». La division cloud représente environ un quart de l'effectif global de l'entreprise.Au cours de la réunion, Pichai a abordé les préoccupations des employés concernant le déploiement de la politique de partage de bureau et la manière dont elle a été communiquée au personnel.« Nous devons toujours nous efforcer d'être aussi simples que possible », a déclaré Pichai. « Je pense qu'il est important de comprendre qu'à notre échelle, presque toutes les communications sont de nature publique. Vous parlez au monde et il y a beaucoup, beaucoup de parties prenantes et donc parfois, la nuance est importante et les mots peuvent avoir un impact matériel et je pense que parfois vous voyez cela se refléter dans certaines des communications ».Source : réunion générale de GoogleÊtes-vous surpris de voir Google adopter de telles mesures ?Est-il, selon vous, envisageable que ces mesures s'étendent à d'autres divisions de Google et/ou d'autres sites de Google ?Comprenez-vous les réactions des employés qui auraient préféré que leur employeur assume ses tentatives de réductions des coûts opérationnels au lieu de présenter cette mesure comme étant un moyen de s'adapter à l'ère post-covid ?Avez-vous une anecdote sur les réductions de coût déguisées par une entreprise en « truc trop cool dans l'air du temps » ?Que pensez-vous de l'argumentation du PDG de Google pour défendre cette stratégie ?