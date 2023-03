Twitter n'est plus un espace sûr contre la cyberintimidation, selon le rapport intitulé « Twitter ne peut plus vous protéger des trolls »

Moins de bras, moins de travail fourni

Des préoccupations selon lesquelles l'exploitation sexuelle des enfants est en augmentation sur Twitter et n'est pas suffisamment soulevée auprès des forces de l'ordre.

Les campagnes de harcèlement ciblées visant à restreindre la liberté d'expression et les opérations d'influence étrangère - autrefois supprimées quotidiennement de Twitter - ne sont « pas détectées », selon un récent employé.

Des données exclusives montrant à quel point la haine misogyne en ligne la ciblant est en augmentation depuis la prise de contrôle, et qu'il y a eu une augmentation de 69*% des nouveaux comptes suite à des profils misogynes et abusifs.

Les victimes de viol ont été ciblées par des comptes qui sont devenus plus actifs depuis la prise de contrôle d'Elon Musk, avec des indications qu'ils ont été rétablis ou nouvellement créés.

« Une personne totalement nouvelle, sans l'expertise, fait ce que faisaient auparavant plus de 20 personnes »

Envoyé par Marianna Spring Envoyé par Les abus sur Twitter n'ont rien de nouveau pour moi - je suis une journaliste qui y partage ma couverture de la désinformation, des complots et de la haine. Mais pendant la majeure partie de l'année dernière, j'ai remarqué qu'ils diminuaient régulièrement sur tous les sites de médias sociaux. Et puis en novembre, j'ai réalisé que ça avait encore empiré sur Twitter.



Il s'avère que j'avais raison. Une équipe du Centre international des journalistes et de l'Université de Sheffield a suivi les propos haineux que je reçois, et leurs données ont révélé que les abus dont je suis victime sur Twitter avaient plus que triplé depuis que M. Musk a pris le relais, par rapport à la même période de l'année d'avant.



Tous les sites de médias sociaux ont subi des pressions pour lutter contre la haine en ligne et les contenus préjudiciables - mais ils disent qu'ils prennent des mesures pour y faire face. Des mesures qui ne semblent plus être à l'ordre du jour chez Twitter.



Lisa Jennings Young, ancienne responsable de la conception de contenu, dit que toute son équipe a été licenciée

« Il n'y a personne pour travailler dessus en ce moment », une ancienne employé de Twitter regrette le délaissement de certaines fonctionnalités

Envoyé par Spring Envoyé par Ces dispositifs de sécurité ont été mis en œuvre à peu près au moment où les abus à mon endroit sur Twitter semblaient diminuer, selon les données rassemblées par l'Université de Sheffield et le Centre international des journalistes. Il est impossible de corréler directement les deux, mais compte tenu de ce que les preuves nous disent sur l'efficacité de ces mesures, il est possible d'établir un lien.



Mais après que M. Musk a repris la société de médias sociaux fin octobre 2022, toute l'équipe de Lisa a été licenciée et elle-même a choisi de partir fin novembre. J'ai demandé à Mme Jennings Young ce qui était arrivé à des fonctionnalités telles que l'alerte aux réponses préjudiciables.



« Il n'y a personne pour travailler là-dessus en ce moment », m'a-t-elle dit. Elle n'a aucune idée de ce qui est arrivé aux projets qu'elle faisait.

Fin février 2023, Elon Musk a envoyé un e-mail à ses employés restants sur Twitter lundi matin pour leur dire qu'après une nouvelle série de licenciements soudains au cours du week-end, ceux qui restent recevront des récompenses en actions basées sur la performance « très importantes » le 24 mars, selon une note interne. Dans la même note, il explique que cette dernière série de licenciements de l'entreprise est « une refonte organisationnelle difficile axée sur l'amélioration de l'exécution future ».Twitter aurait licencié environ 200 autres employés, soit environ 10 % de ses effectifs.« La semaine dernière, nous avons achevé une refonte organisationnelle difficile axée sur l'amélioration de l'exécution future, en utilisant autant de commentaires que nous pouvions recueillir de l'ensemble de l'entreprise », a écrit Musk. « Ceux qui restent sont très appréciés par ceux qui les entourent ».La courte note de service, intitulée « Performance Awards », est la première communication de Musk aux employés de Twitter depuis qu'il a licencié des centaines d'autres d'entre eux, dont plusieurs loyalistes seniors et presque toute l'équipe produit sans avertissement au cours du week-end.Cette dernière série de suppressions d'emplois a réduit ses effectifs à environ 2 000 employés, selon le New York Times.Certains travailleurs ont apparemment réalisé que la partie était terminée pour eux lorsqu'ils ont été déconnectés des comptes de messagerie professionnels, des ordinateurs portables et d'autres applications au cours du week-end. Même l'équipe d'infrastructure de monétisation supervisant les flux de revenus de Twitter a été touchée par les suppressions d'emplois, passant de 30 personnes à huit.Les rumeurs des derniers licenciements ont commencé lorsqu'il a été rapporté que la chef de produit Twitter, Esther Crawford, qui dirigeait le service d'abonnement Blue et la plateforme de paiement à venir, avait été licenciée ou avait autrement quitté l'entreprise.Après plusieurs séries de réduction d'effectifs et après avoir exigé que les employés soient « extrêmement hardcore », Musk n'a pas encore partagé de détails sur la façon dont il compensera les récompenses en actions qui ont disparu lorsqu'il a privatisé Twitter. Dans de précédents commentaires internes, il a fait allusion au système qu'il a mis en place chez SpaceX pour permettre aux employés de vendre régulièrement les actions de l'entreprise aux investisseurs intéressés. Compte tenu de la situation financière difficile de Twitter par rapport à SpaceX, on ne sait pas quel sera l'appétit pour son action à court terme.Pendant ce temps, Musk a rendu difficile pour les personnes qui travaillent chez Twitter de connaître toute l'étendue de ses réductions du personnel. L'annuaire interne de l'entreprise est hors ligne depuis sa prise de fonction. La semaine dernière, Musk a interdit aux employés d'utiliser le Slack de l'entreprise. Après avoir désactivé Slack, Musk a également désactivé Google Chat pour les e-mails professionnels sans explication (une décision qui, selon les employés, visait désormais à contrecarrer la communication interne pendant les licenciements).Des initiés de Twitter ont déclaré à la BBC que la société n'est plus en mesure de protéger les utilisateurs contre le trolling, la désinformation coordonnée par l'État et l'exploitation sexuelle des enfants, à la suite de licenciements et de changements sous le propriétaire Elon Musk.Des données académiques exclusives et des témoignages d'utilisateurs de Twitter étayent leurs allégations, suggérant que la haine prospère sous la direction de Musk, avec des trolls enhardis, une intensification du harcèlement et une augmentation des comptes suivant des profils misogynes et abusifs.Les employés actuels et anciens de l'entreprise ont déclaré à BBC Panorama que les fonctionnalités destinées à protéger les utilisateurs de Twitter contre le trolling et le harcèlement s'avèrent difficiles à maintenir, dans un contexte qu'ils décrivent comme un environnement de travail chaotique dans lequel Musk est surveillé par des gardes du corps à tout moment. Marianna Spring, la reporter de la BBC derrière cette histoire, affirme avoir parlé à des dizaines de personnes, dont plusieurs enregistrées pour la première fois.L'ancienne responsable de la conception du contenu a déclaré que tous les membres de son équipe - qui ont créé des mesures de sécurité telles que des boutons de rappel - ont été licenciés. Elle a ensuite démissionné. Une recherche interne de Twitter suggère que ces mesures de sécurité ont réduit le trolling de 60 %. Un ingénieur travaillant pour Twitter a confié à Spring que « personne ne s'occupe de ce type de travail maintenant », comparant la plate-forme à un bâtiment qui semble bien de l'extérieur, mais dont l'intérieur est « en feu ».L'enquête de Spring a également révélé :À San Francisco, siège du siège social de Twitter, Spring a cherché des réponses. Quel meilleur endroit pour les obtenir que d'un ingénieur - responsable du code informatique qui fait fonctionner Twitter ? Parce qu'il travaille toujours au sein de Twitter, il a demandé à la BBC de cacher son identité. Aussi, le quotidien a décidé de l'appeler Sam.« Pour quelqu'un à l'intérieur, c'est comme un bâtiment où toutes les pièces sont en feu », a-t-il révélé.« Quand on la regarde de l'extérieur, la façade a l'air bien, mais je vois que rien ne fonctionne. Toute la plomberie est cassée, tous les robinets, tout ».Il dit que le chaos a été créé par l'énorme perturbation de la dotation en personnel. Au moins la moitié des effectifs de Twitter ont été licenciés ou ont choisi de partir depuis que Musk l'a acheté. Maintenant, les gens d'autres équipes doivent changer d'orientation, dit-il. « Une personne totalement nouvelle, sans l'expertise, fait ce que faisaient auparavant plus de 20 personnes », explique Sam. « Cela laisse beaucoup plus de risques, beaucoup plus de possibilités de choses qui peuvent mal tourner ».Il explique que les fonctionnalités précédentes existent toujours, mais ceux qui les ont conçues et maintenues sont parties - il pense qu'elles sont maintenant laissées sans pilote. « Il y a tellement de choses cassées et personne ne s'en occupe, que vous voyez ce comportement incohérent », a-t-il confié à Spring.Le niveau de désarroi, selon lui, est dû au fait que Musk ne fait pas confiance aux employés de Twitter. Il explique qu'Elon Musk fait venir des ingénieurs de son autre entreprise – le constructeur de voitures électriques Tesla – et leur demande d'évaluer le code des ingénieurs en quelques jours seulement avant de décider qui licencier. Un code comme celui-là prendrait des « mois » à comprendre, a-t-il déclaré.Il pense que ce manque de confiance est trahi par le niveau de sécurité dont Musk s'entoure : « Où qu'il aille dans le bureau, il y a au moins deux gardes du corps - des gardes du corps très volumineux, grands, dignes d'un film hollywoodien. Même quand [il va] aux toilettes », explique-t-il. Il pense que pour Musk, c'est une question d'argent. Il dit que le personnel de nettoyage et de restauration a été entièrement licencié et que Musk a même tenté de vendre les plantes de bureau aux employés.Lisa Jennings Young, ancienne responsable de la conception de contenu chez Twitter, était l'une des personnes spécialisées dans l'introduction de fonctionnalités conçues pour protéger les utilisateurs contre la haine. Twitter était un foyer de trolling bien avant que Musk ne prenne le relais, mais elle affirme que son équipe a bien avancé pour limiter cela. Une recherche interne sur Twitter, vue par la BBC, semble étayer cette affirmation.« Ce n'était pas du tout parfait. Mais nous essayions, et nous améliorons les choses tout le temps », dit-elle. C'est la première fois qu'elle parle publiquement de son expérience depuis son départ après la prise de pouvoir de Musk.L'équipe de Jennings Young a travaillé sur plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont le mode sécurisé, qui peut automatiquement bloquer les comptes abusifs. Ils ont également conçu des étiquettes appliquées aux tweets trompeurs, et quelque chose appelé l'alerte aux « réponses préjudiciables ». Cette fonctionnalité alerte les utilisateurs avant qu'ils n'envoient un tweet dans lequel la technologie d'intelligence artificielle a détecté des mots déclencheurs ou un langage nuisible.Les propres recherches de Twitter, consultées par la BBC, semblent montrer que cette alerte et d'autres outils de sécurité sont efficaces.« Globalement, 60*% des utilisateurs ont supprimé ou modifié leur réponse lorsqu'ils ont eu la chance de passer par l'alerte aux réponses préjudiciables », dit-elle. « Mais ce qui était plus intéressant, c'est qu'après avoir alerté les gens une fois, ils ont composé 11% de réponses préjudiciables en moins à l'avenir ».Face à cela, elles ont décidé de tenter une expérience.Elle a suggéré un tweet dont elle se serait attendue à déclencher une alerte : « Les employés de Twitter sont des perdants paresseux, sautez du pont du Golden Gate et mourez ». Spring l'a partagé sur un profil privé en réponse à l'un de ses tweets, mais à la surprise de Jennings Young, aucune alerte n'a été déclenché. Un autre tweet avec un langage offensant qu'elles ont partagé a, quant à lui, déclenché une alerte. Cependant, Lisa a expliqué que l'alerte aurait dû être déclenché dans le message souhaitant la mort d'un utilisateur, pas seulement des jurons. Comme Sam l'avait prédit, cela ne semblait pas fonctionner comme prévu.Au cours de cette enquête, Spring a reçu des messages de nombreuses personnes qui lui ont dit à quel point les messages de haine qu'elles reçoivent sur Twitter a augmenté depuis que Musk a pris la relève - partageant des exemples de racisme, d'antisémitisme et de misogynie.Source : BBCQue pensez-vous de cette enquête ? Vous semble-t-elle crédible ? Pourquoi ?Avez-vous remarqué, vous ou quelqu'un de votre entourage, une augmentation du trolling, de la cyberintimidation, des propos haineux sur la plateforme ?De façon générale, êtes vous pour ou contre la censure ? Dans le cas d'espèce, peut-on parler d'une absence de censure ?Selon vous, Elon Musk a-t-il eu raison de virer tous les travailleurs derrières les outils de censures ou pas ? Pourquoi ?