Le cas de João Eleutério da Silva n’est pas un cas isolé

L’homme de 51 ans dit avoir modifié ses habitudes de rencontre sur Tinder au cours des 18 derniers mois. Il a peur de devenir une autre victime de la récente vague d'enlèvements, d'arnaques aux transferts d'argent, et même d'homicides, qui ont tous commencé par attirer des hommes comme lui sur des applications de rencontre.Ainsi, lorsque sa correspondance sur Tinder, une femme de plusieurs dizaines d'années plus jeune que lui, a montré un intérêt intense, mais a refusé de se rencontrer en public, il est devenu méfiant. « L'offre [de compagnie] était trop facile, a déclaré da Silva. Je ne me sentais pas en sécurité et j'ai fini par ne pas donner suite à la conversation. »« Je me méfie... lorsque des femmes beaucoup plus jeunes que moi et portant très peu de vêtements sur les photos font des propositions en avant, a déclaré da Silva. Si j'ai 51 ans et qu'elle en a 23, comment ne pas penser que je suis en train de me faire piéger pour un éventuel vol ? ».Le comportement de João Eleutério da Silva n'est pas injustifié : les statistiques de la police montrent que neuf enlèvements sur dix à São Paulo au cours de l'année écoulée se sont produits après qu'un rendez-vous a été organisé via Tinder et des applications similaires. Selon Eduardo Bernardo Pereira, un policier de la division anti-kidnapping de São Paulo, les hommes comme da Silva - âgés de 30 à 65 ans - sont les principales cibles.La peur de ce que l'on appelle les « vols Tinder » a poussé des milliers de Brésiliens à utiliser des applications de rencontre pour mettre au point leurs propres mesures de sécurité.L'augmentation des arnaques a coïncidé avec l'adoption généralisée de deux formes de technologie : les applications de rencontre et le paiement mobile. Une combinaison de facteurs récents a rendu les hommes particulièrement vulnérables à cette forme d'escroquerie au Brésil. Les criminels utilisent de faux profils d'applications de rencontre pour attirer facilement des cibles peu méfiantes dans un lieu privé, puis leur soutirent de l'argent en utilisant un mode de paiement QR instantané utilisé par 67 % des Brésiliens. Les criminels ont découvert qu'ils pouvaient utiliser le mode de paiement QR pour soutirer de grandes quantités d'argent aux victimes qu'ils escroquent en utilisant des applications comme Tinder.Selon Gustavo Torrente, professeur de cybersécurité à la Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP), un centre d'enseignement technologique de São Paulo, les criminels suivent systématiquement ce même schéma, avec un effet dévastateur.Dans un livre intitulé, l’auteur Nancy Jo Sales indique avoir réalisé que les reportages sur les chats vidéo dignes d'une comédie romantique et les rendez-vous socialement distants étaient loin de la réalité de la situation sur le terrain. « En fait, la façon dont Big Dating a profité de son nouveau public captif - des personnes qui ont l'impression de ne pas pouvoir sortir autrement que sur ses plateformes - équivaut à une leçon d'objet de capitalisme du désastre », écrit-il.« Au cours des huit dernières années, j'ai parlé à des centaines de personnes de leurs expériences sur les applications de rencontre. Et la culture des rencontres en ligne n'est pas devenue moins impersonnelle depuis la pandémie, selon les sources avec lesquelles j'en ai parlé, principalement des femmes âgées de 25 à 60 ans. Elles ne se sentaient pas moins objectivées par de nombreux hommes sur ces plateformes », ajoute Nancy Jo Sales.Les misogynies occasionnelles sont omniprésentes sur les sites de rencontre, tout comme le harcèlement pur et simple. Selon une étude réalisée par Pew en 2020, 57 % des utilisatrices de sites de rencontres âgées de 18 à 34 ans ont déclaré que quelqu'un leur avait envoyé un message sexuellement explicite ou une image non sollicitée. Six femmes sur dix de moins de 35 ans ont déclaré que quelqu'un avait continué à les contacter après qu'elles aient dit qu'elles n'étaient pas intéressées, et 44 % ont déclaré que quelqu'un sur un site de rencontres les avait traitées de manière insultante.Les personnes de couleur sont également régulièrement victimes de formes infâmes de harcèlement sur les sites de rencontre. Elles voient des profils criblés de déclarations racistes sous forme de « préférences », telles que « Pas de Noirs » ou « Pas d'Indiens, pas d'Asiatiques, pas d'Africains. » Une étude réalisée en 2018 par Cornell a exposé les préjugés racistes des algorithmes employés par les sites de rencontres, qui, selon elle, permettent aux « utilisateurs qui nourrissent des préjugés intimes, qu'ils soient conscients ou non » de « continuer à prendre des décisions intimes éclairées par ces préjugés ».Renforçant sans doute le racisme dans la vie réelle. Pendant ce temps, les personnes transgenres signalent continuellement qu'elles sont bannies des sites de rencontre pour la seule raison qu'elles sont transgenres.Les sites de rencontres ont aussi un gros problème avec les agressions sexuelles, que les entreprises ne font rien ou presque pour résoudre. Une enquête menée en 2019 para révélé que « plus d'un tiers des femmes ont déclaré avoir été agressées sexuellement par une personne rencontrée via une application de rencontre", et "parmi ces femmes, plus de la moitié ont déclaré avoir été violées. »À São Paulo, lorsqu'une escroquerie prend la forme d'une séduction, l'objectif est souvent d'attirer une victime potentielle dans un lieu privé et isolé, a déclaré Pereira, responsable de la lutte contre les enlèvements. Il a averti que si de nombreux hommes avaient clairement adopté de plus grandes précautions lors de leurs rencontres, il y avait encore des lacunes dans les soins de base qui les rendaient vulnérables.Pour Franco Ribeiro, un utilisateur de Tinder à Juiz de Fora, une petite ville du sud-est du Brésil, la déception est le principal sentiment que lui a laissé la saga des arnaques sur Tinder. Il est déçu que la responsabilité de la sécurité lui incombe à lui - plutôt qu'aux applications ou à la police - et que, alors que d'autres hommes ont passé leurs meilleures années de rencontres, ils doivent maintenant renoncer à des perspectives prometteuses au nom de la sécurité.« Le risque d'être sur ces applications est énorme, a-t-il déclaré. Et cela s'ajoute au fait qu'il est vraiment difficile de trouver de bonnes personnes sur ces applications de toute façon... Je vais probablement continuer à utiliser [Tinder] mais je ne m'attends plus à ce que cela change ma vie. »Source : RestofworldQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de ces histoires d'hommes appâtés par des profils de femmes ?Avez-vous connaissance d'histoires d'hommes kidnappés par des femmes via des sites de rencontre ?