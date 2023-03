Des commentaires anonymes de plusieurs employés de Twitter suggèrent qu'après la dernière vague de licenciements , l'entreprise semble naviguer en eaux troubles. La société est en proie à des pannes logicielles soudaines et un autre effort de transparence douteux a laissé les employés restants de l'entreprise plus désemparés que d'habitude. La semaine dernière, notamment le mercredi, les employés de Twitter ont eu droit à l'équivalent technologique d'un jour de neige. L'instance Slack interne de Twitter était hors service, les employés ne pouvaient plus communiquer et des responsables leur ont dit que la panne était liée à une "maintenance de routine".Le même jour, Jira, un outil que la société utilise pour suivre l'avancement des mises à jour des fonctionnalités et la conformité aux réglementations, aurait également cessé de fonctionner. Sans moyen de discuter et sans code à envoyer, la plupart des ingénieurs ont pris un jour de congé et d'autres deux jours. L'accès à Jira aurait été rétabli le lendemain, mais pas Slack. Il s'est avéré que Slack n'était pas en panne à cause d'une maintenance de routine. « Il n'existe pas de maintenance de routine. C'est des conneries », aurait déclaré un employé de Slack Platformer. Selon cet employé, Slack ferme rarement ses services pour des raisons de maintenance.Dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, Twitter n'aurait pas payé sa facture à Slack. Cependant, des sources rapportent que ce n'est pas non plus la raison pour laquelle Slack est tombé en panne. Cela suggère tout simplement que quelqu'un chez Twitter a manuellement coupé l'accès. Platformer n'a pas été en mesure de connaître la raison avant la publication de son rapport sur l'incident, mais ce geste suggère que Musk s'est peut-être retourné contre l'application de communication, ou du moins qu'il veut voir si Twitter peut fonctionner sans Slack et les dépenses qui y sont associées. Une autre de mesure de Musk pour réduire les coûts ?Il est difficile de répondre à la question pour le moment. Sur Blind, l'application de discussion anonyme sur le lieu de travail, la disparition de ces outils essentiels a été accueillie avec un mélange d'incrédulité, de frustration et (dans une moindre mesure) de jubilation. « Nous n'avons pas payé notre facture pour l'abonnement à Slack. Maintenant, tout le monde travaille à peine. On ne sait plus où donner de la tête », a écrit un employé de Twitter. Un autre employé a qualifié la fermeture de Slack de "goutte d'eau qui fait déborder le vase". « Bizarrement, c'est la désactivation de Slack qui m'a poussé à enfin commencer à postuler pour sortir », a-t-il écrit.Selon le rapport de Platformer, alors que certains employés ont décidé de prendre un ou deux jours de congés lorsque la panne est survenue, d'autres ont communiqué par courriel afin de poursuivre travailler. Pour les employés de Twitter, Slack est plus qu'un moyen d'envoyer des messages à leurs collègues : c'est aussi une réserve de mémoire institutionnelle, conservée dans des documents sur lesquels les travailleurs doivent de plus en plus compter depuis que Musk a purgé des milliers d'employés depuis son arrivée aux commandes. Si la mise hors service de Slack est définitive, cela pourrait bouleverser davantage le travail des ingénieurs de Twitter.« Après le départ de tout le monde, je n'avais personne à qui poser des questions quand j'étais coincé. J'avais l'habitude de rechercher les messages d'erreur sur Slack et j'obtenais de l'aide 99 % du temps », a écrit sur Blind un employé de Twitter qui est resté après la première série de licenciements. Selon les experts, il n'y a jamais de bon moment pour qu'une entreprise perde sa principale infrastructure de communication. Toutefois, la perte de Slack risque d'être particulièrement stressante pour les employés qui travaillent sur la dernière grande idée de Musk : la publication en open source de l'algorithme qui classe les tweets dans le fil d'actualité.Musk a annoncé que Twitter prévoit d'ouvrir son algorithme cette semaine. « Préparez-vous à être déçu au début lorsque notre algorithme sera mis en open source la semaine prochaine, mais il s'améliorera rapidement », a-t-il écrit sur Twitter. Cependant, les critiques estiment qu'il n'est pas certain que Twitter respecte l'échéance. Musk semble annoncer une nouvelle chose à venir "la semaine prochaine" tout le temps, et souvent ces échéances passent et la fonctionnalité qui était censée arriver n'est plus jamais entendue. (Vous vous souvenez du conseil de modération du contenu ? Ou la possibilité pour les créateurs de faire payer les vidéos).Un autre des projets en cours de Musk consiste à améliorer les performances de Twitter. En décembre, Musk a fait état de progrès. « Des changements significatifs de l'architecture du serveur dorsal ont été déployés. Twitter devrait être plus rapide », a-t-il tweeté le 28 décembre. Des données indiquent que Twitter s'est lentement dégradé depuis ce mois-là, lorsqu'il a fermé son centre de données de Sacramento. L'information provient de Singlepane, une startup dont l'outil mesure les problèmes de latence à l'aide de signaux externes ; l'entreprise a surveillé activement ce qu'elle décrit comme une dégradation de la qualité de service de Twitter.D'après les données de l'entreprise, Twitter a constaté une augmentation de la latence - le temps qui s'écoule entre le moment où l'on effectue une action telle que l'actualisation de la chronologie et celui où l'on voit les nouveaux tweets s'afficher dans son flux - pendant les périodes où le nombre de personnes utilisant le service est plus élevé. Singlepane a constaté des pics de latence pendant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, par exemple, et à la suite du récent tremblement de terre en Turquie. Les ingénieurs de Twitter auraient affirmé à ces certaines sources que ces données correspondent à ce qu'ils constatent en interne.Mais il n'y a pas que les grands événements extérieurs qui peuvent ralentir la plateforme ou la rendre moins stable. Lorsqu'un utilisateur rend son compte privé, les systèmes de Twitter doivent passer en revue tous les tweets de l'historique du compte et les marquer comme privés, avant de les rendre visibles aux personnes qui suivent le compte privé. Cela peut représenter une demande importante de données pour un compte important, comme celui d'Elon Musk, par exemple.Les données de Singlepane montrent que Twitter a connu d'importants problèmes de latence lorsque Musk a rendu son compte privé début février, dans le cadre de ses efforts pour comprendre pourquoi moins de personnes aimaient ses tweets dernièrement. (Il a trouvé une solution distincte à ce problème quelques jours plus tard). En plus de toutes les autres nouvelles, certaines parties de l'Asie auraient connu une panne de Twitter d'environ 20 minutes la semaine dernière.Quel est votre avis sur le sujet ?