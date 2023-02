I appreciate the outpouring of support today when the FT article came out. Thank you all for the kind words. Yes, it is true that our flagship fund is shutting down. — Galois Capital (@Galois_Capital) February 20, 2023

Although this is the end of an era for Galois, the work we have done together for the past few years has not been in vain. I can’t say more than this for now. Stay tuned. — Galois Capital (@Galois_Capital) February 20, 2023

Le désastre FTX a eu un impact considérable sur le marché des cryptomonnaies et est considéré comme l'une des plus grandes escroqueries économiques et financières de ces vingt dernières années. En déposant le bilan le 11 novembre dernier, FTX a entraîné dans sa chute des dizaines d'autres sociétés et fonds spéculatifs en cryptomonnaies. La chute de FTX serait le résultat de plusieurs années de mauvaise gestion par les responsables de la bourse, notamment le fondateur et ancien PDG Sam Bankman-Fried, ainsi que de pratiques financières douteuses. FTX transférait régulièrement les fonds des clients vers sa société sœur Alameda Research.Quelques jours après l'effondrement de FTX, le fonds spéculatif Galois Capital a admis que la moitié de son capital a été bloqué sur la bourse de cryptomonnaies. Cette semaine, Galois Capital a décidé de fermer ses portes et de répartir les fonds qu'il détient encore entre les investisseurs. Un récent rapport du Financial Times, qui cite une lettre du cofondateur Kevin Zhou aux investisseurs, indique que l'entreprise n'est plus viable en raison de "la gravité de son exposition à FTX". La lettre ajoute que toutes les transactions ont cessé, et que le fonds a inversé ses participations, Galois Capital aurait vendu ses créances de faillite pour environ 0,16 $ sur le dollar.« Compte tenu de la gravité de la situation de FTX, nous ne pensons pas qu'il soit tenable de continuer à exploiter le fonds à la fois financièrement et culturellement. Encore une fois, je suis terriblement désolé de la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons », a écrit Kevin Zhou. Il a déclaré dans sa lettre que la fermeture du fonds permettrait aux clients de recevoir 90 % de l'argent non bloqué sur FTX. En outre. Il a ajouté que les 10 % restants seraient temporairement retenus jusqu'à ce que les discussions avec les administrateurs et le commissaire aux comptes soient finalisées. Kevin Zhou s'est également exprimé sur l'effondrement de FTX.Il a fait part de sa préférence pour la vente de la créance du fonds sur FTX, plutôt que de passer par une longue procédure judiciaire. Selon lui, les procédures de faillite peuvent durer une dizaine d'années ou plus. Kevin Zhou, qui travaillait auparavant à la plateforme Kraken, est connu pour avoir critiqué la cryptomonnaie Luna - et le stablecoin TerraUSD qui lui était lié - avant son effondrement qui a entraîné une perte de 40 milliards de dollars en 2022. Une grande partie des transactions de Galois Capital consistait à agir en tant que teneur de marchés, ce qui lui permettait de réaliser de minuscules gains sur les transactions d'autres investisseurs.« Toute cette saga tragique, de l'effondrement de Luna à la crise du crédit de 3AC [Three Arrows Capital] en passant par l'échec de FTX/Alameda, a certainement fait reculer l'espace cryptographique de manière significative. Cependant, je reste, même maintenant, plein d'espoir pour l'avenir à long terme de la cryptomonnaie », a-t-il écrit. Lundi, Kevin Zhou a écrit dans un fil de discussion sur Twitter : « bien que ce soit la fin d'une ère pour Galois Capital, le travail que nous avons fait ensemble ces dernières années n'a pas été vain. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Restez à l'écoute. Ces revers sont temporaires et finiront par passer ».La fin de l'année 2022 a été une période de troubles pour les investisseurs en cryptomonnaies qui ont dû faire face à de grosses pertes, principalement en raison de la chute de FTX. Les pertes ne se limitent pas seulement à la plateforme FTX, mais s'étendent à tout l'écosystème des cryptomonnaies. Galois Capital, qui gérait l'année dernière environ 200 millions de dollars d'actifs et était considéré comme l'un des plus grands fonds quantitatifs axés sur les cryptomonnaies, a envoyé une lettre aux investisseurs indiquant que si le fonds avait pu retirer un peu d'argent de la bourse FTX, elle avait encore "environ la moitié de son capital bloquée sur FTX".« Je suis sincèrement désolé que nous nous trouvions dans cette situation. Nous travaillerons sans relâche pour maximiser nos chances de récupérer le capital bloqué par tous les moyens », a écrit Zhou, ajoutant que cela pourrait prendre "quelques années" pour récupérer "un certain pourcentage" de ses actifs. Cela suggère qu'il n'est pas certain que les investisseurs récupèrent un jour la totalité de leurs placements. Au milieu des allégations, Galois Capital a déclaré que son exposition à FTX se situait entre 40 et 45 millions de dollars. Toutefois, certains experts estiment que les investisseurs de Galois Capital pourraient tout perdre dans cette histoire.Dans une situation qui rappelle celle de Lehman Brothers en 2008, les fonds spéculatifs se sont retrouvés avec des milliards de dollars bloqués sur la bourse FTX, que beaucoup considéraient comme l'une des plateformes de négociation les plus fiables dans un secteur souvent peu ou pas réglementé. Parmi les autres entreprises et fonds spéculatifs qui ont été sérieusement touchés par l'effondrement spectaculaire de FTX, citons Genesis Trading et Galaxy Digital de Michael Novogratz. Le prêteur de cryptomonnaies BlockFi a également été entraîné dans la chute brutale de FTX et a annoncé fin novembre 2022 qu'il déposait le bilan.La bourse de cryptomonnaies AAX avait également suspendu les retraits mi-novembre afin d'éviter la fraude et l'exploitation. En outre, le fonds de cryptomonnaies Ikigai a déclaré en novembre dernier avoir perdu une partie de l'argent des investisseurs dans FTX. Tout comme la bourse de cryptomonnaies AAX, il a également suspendu les retraits. Jusqu'à un million de créanciers ont été identifiés dans la faillite de FTX dans le Delaware. Son fondateur, Sam Bankman-Fried, doit être jugé en octobre pour fraude, et il a plaidé non coupable.Quel est votre avis sur le sujet ?