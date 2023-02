Des travailleurs dépités

Le bilan anti-syndical de Musk

Campagne syndicale à Buffalo

Plus tôt cette semaine, il a été signalé que les travailleurs de Tesla de l'usine Autopilot de l'entreprise à Buffalo, New York, avaient envoyé une lettre au PDG Elon Musk indiquant leur intention de se syndiquer. Cette fois-ci, les organisateurs du même endroit accusent l'entreprise d'avoir licencié illégalement des employés « en représailles à l'activité syndicale et pour décourager l'activité syndicale », a rapporté Bloomberg.L'usine de Buffalo, également connue sous le nom de Gigafactory 2, abrite plus de 800 analystes chargés d'étiqueter les données de vision pour former le logiciel Autopilot de Tesla. Bloomberg rapporte que les employés se sont plaints d'une surveillance excessive (y compris le suivi des frappes) et d'objectifs de productivité si élevés que les employés se sont sentis obligés de ne pas aller aux toilettes. Les travailleurs recherchent également une meilleure sécurité d'emploi et une meilleure rémunération. Le syndicat espère également syndiquer les 1 000 employés de fabrication basés à Buffalo.Le rapport de Bloomberg ne dit pas comment Tesla a justifié les licenciements. Cependant, il rapporte que l'entreprise a averti les employés de l'utilisation de la technologie sur le lieu de travail et les a appelés à « protéger la confidentialité, l'intégrité et la sécurité de toutes les informations commerciales de Tesla ». L'avertissement est venu un jour après la publication d'un rapport Bloomberg contenant des citations de divers employés de l'usine. Près de 200 employés qui effectuaient un travail similaire de formation à Autopilot ont été licenciés des opérations californiennes de Tesla l'année dernière.Cependant, une employée a déclaré que les licenciements galvanisent plutôt qu'intimident les travailleurs. « Le message qu'ils envoient est assez clair », a déclaré Sara Constatino. « Et c'est vraiment, je pense, en train de se retourner contre eux ». Le NLRB va maintenant enquêter sur les allégations et pourrait poursuivre Tesla devant un juge s'il en juge le bien-fondé.« Je me sens pris au dépourvu », a déclaré Arian Beck, l'un des travailleurs licenciés qui soutient la campagne syndicale. « J'ai attrapé Covid et j'étais absent du bureau, puis j'ai dû prendre un congé de deuil. Je suis retourné au travail, on m'a dit que je dépassais les attentes, puis mercredi est arrivé... »Se faisant appeler Tesla Workers United, les travailleurs s'associent au Workers United, affilié au SEIU, le même syndicat qui a remporté les élections supervisées par le NLRB dans près de 300 magasins Starbucks depuis décembre 2021, suite à une campagne qui a également commencé à Buffalo.Dirigé par le multimilliardaire Elon Musk, Tesla est le seul grand constructeur automobile entièrement non syndiqué aux États-Unis. Le même jour que les licenciements à Buffalo, Musk a révélé qu'il avait donné près de 2 milliards de dollars de ses propres actions Tesla à des organisations caritatives l'année dernière.« Ces licenciements sont inacceptables », a déclaré Tesla Workers United dans un communiqué de presse. « Pour notre PDG, Elon Musk, licencier 30 travailleurs et annoncer son don caritatif de 2 milliards de dollars le même jour est ignoble. Nous ne faisons qu'un ».Dans le communiqué de presse, le syndicat a déclaré que les travailleurs de la gigafactory avaient également reçu mercredi soir un e-mail de l'entreprise annonçant une nouvelle politique leur interdisant d'enregistrer les réunions sur le lieu de travail sans l'autorisation de tous les participants. Chez Starbucks et d'autres entreprises, des travailleurs pro-syndicaux ont enregistré des managers en train de faire des menaces illégales ou de mentir.« Cette [nouvelle] politique viole le droit fédéral du travail et bafoue également la loi de consentement à parti unique de New York pour enregistrer les conversations », a déclaré Tesla Workers United.Tesla, qui a fermé son service de relations publiques en 2020, n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les licenciements.Les licenciements de mercredi à Buffalo s'ajoutent à un long dossier d'abus de travail présumés et documentés pour Musk et ses entreprises.En 2017, les travailleurs de Tesla à l'usine de l'entreprise à Fremont, en Californie, ont entamé les démarches pour se syndiquer sous l'égide United Auto Workers (UAW). Musk a répondu en diffamant publiquement l'un des employés pro-syndicaux en le présentant comme un « agitateur rémunéré » et en promettant aux ouvriers de l'usine des yaourts glacés gratuits.Depuis lors, le NLRB a statué que Tesla avait commis plusieurs pratiques de travail déloyales à l'usine de Fremont, notamment en empêchant les travailleurs de porter des t-shirts syndicaux et un tweet de Musk avertissant que les employés perdraient leurs options d'achat d'actions s'ils se syndiquaient.À ce jour, l'UAW n'a pas proposé d'élections pour la représentation syndicale.À la fin de 2018, le United Steelworkers et l'International Brotherhood of Electrical Workers ont annoncé une campagne conjointe pour syndiquer l'usine de Buffalo, mais cet effort n'a pas non plus abouti à des plans pour une élection de représentation syndicale.Tesla fait face à au moins dix poursuites judiciaires d'anciens travailleurs alléguant un racisme et un harcèlement sexuel endémiques, y compris à l'usine de Fremont, où les travailleurs ont également signalé plus de violations de la sécurité que dans les abattoirs et les scieries.Dans l'usine Tesla de Berlin, le syndicat allemand IG Metall a également exprimé ses inquiétudes concernant les mauvaises conditions de travail, notamment les horaires exténuants et la surveillance de l'entreprise.Pendant ce temps, Musk fait face à une foule de controverses avec les employés de ses autres entreprises. En novembre dernier, huit anciens employés de SpaceX ont déposé une plainte alléguant qu'ils avaient été licenciés illégalement en représailles pour avoir écrit une lettre ouverte critiquant le milliardaire.Après avoir repris Twitter l'automne dernier, Musk a licencié des milliers d'employés, y compris des concierges syndiqués au siège de l'entreprise, tout en demandant au personnel restant de travailler 80 heures par semaine. Pas plus tard que la semaine dernière, le PDG aurait licencié un ingénieur de Twitter dans un contexte de frustration suite à la divulgation par cet ingénieur que le propre compte de Musk sur le site de médias sociaux ne recevait pas suffisamment d'attention.La gigafactory Tesla de Buffalo, qui emploie actuellement environ 1 900 personnes, a ouvert ses portes en 2017 grâce à une subvention de 950 millions de dollars de l'État de New York. L'usine fabriquait à l'origine des panneaux solaires et des produits de stockage d'énergie, mais produit désormais des équipements pour les superchargeurs de véhicules électriques. La campagne syndicale est menée par un groupe d'analystes logiciels de la gigafactory qui travaillent sur le programme Autopilot de l'entreprise pour les « voitures autonomes » de Tesla. Il y a environ 800 analystes de l'Autopilot employés dans l'installation.«Les gens en ont assez d'être traités comme des robots », a déclaré Al Celli, l'un des organisateurs des travailleurs, à Bloomberg. « Nous sommes tellement pressés de faire avancer les choses que je ne sais pas si c'est vraiment bien pensé ».Un autre travailleur, Nick Piazza, a déclaré à The Buffalo News que la campagne de syndicalisation avait été accélérée lorsque la direction a obligé les employés à utiliser leurs congés payés pour ne pas venir travailler pendant le blizzard qui a secoué l'ouest de New York pendant les vacances de Noël (une tempête historique qui a été blâmée pour 47 décès).Les travailleurs pro-syndicaux ont commencé à distribuer des tracts à la gigafactory de Buffalo le jour de la Saint-Valentin pour syndiquer leurs collègues tout en appelant la direction à rester neutre dans la campagne syndicale en adhérant aux principes d'élection équitable. Mais le lendemain, plus de 30 travailleurs ont été licenciés.Malgré les représailles apparentes, Tesla Workers United espère toujours réaliser une percée syndicale à Buffalo, tout comme Starbucks Workers United l'a fait il y a un peu plus d'un an.« Nous sommes en colère. Cela ne nous ralentira pas. Cela ne nous arrêtera pas », a déclaré Sara Costantino, actuellement employée de Tesla et membre du comité d'organisation, à l'Associated Press. « Ils veulent que nous ayons peur », a-t-elle indiqué avant de conclure « Nous pouvons le faire. Nous allons le faire ».Sources : Bloomberg, Tesla Workers United Dans la situation, ces licenciements sont-ils, selon vous, des représailles ? Si oui, êtes-vous surpris ?Qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, tous ses efforts déployés pour contrer la syndicalisation ?