La lettre de Wojcicki à ses employés

La PDG de YouTube, Susan Wojcicki, qui a dirigé la plate-forme de vidéos en ligne la plus populaire au monde au cours des neuf dernières années, quitte son poste. Elle sera remplacée par Neal Mohan, son lieutenant de longue date. Elle va rester en tant que conseillère chez Google, maison mère du service. Son départ marque le retrait d'une des rares femmes occupant un poste de direction parmi les géants de la tech.Dans une lettre envoyée aux employés de YouTube, Wojcicki a déclaré qu'elle partait afin de « commencer un nouveau chapitre axé sur ma famille, ma santé et mes projets personnels qui me passionnent ».Au cours de son mandat, YouTube est devenu de plus en plus important pour Google, qui a acheté le site en 2006, et Alphabet, la société holding qui les héberge tous les deux : en 2022, YouTube a généré 29,2 milliards de dollars de ventes publicitaires, soit plus de 10 % du chiffre d'affaires d'Alphabet.Le départ de Wojcicki a également un symbolisme significatif pour Google et la technologie en général. Pendant des années, elle a été l'une des rares femmes à diriger une énorme entreprise de technologie. Et elle faisait partie intégrante de la fondation de Google (elle a loué son garage de la Silicon Valley aux cofondateurs Larry Page et Sergey Brin en 1998, et a rejoint l'entreprise en tant que 16employée un an plus tard).« Susan occupe une place unique dans l'histoire de Google et a apporté la contribution la plus incroyable aux produits utilisés par les gens du monde entier », ont déclaré Page et Brin dans un communiqué. « Nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce qu'elle a fait au cours des 25 dernières années ».Wojcicki a commencé chez Google en charge du marketing, a aidé à développer son activité de publicité en ligne et, à un moment donné, a dirigé le service vidéo de l'entreprise qui tentait de concurrencer YouTube. Elle a fini par dire que Google devrait acheter le site à la place.Au cours de son mandat à la tête de YouTube, elle s'est efforcée d'accroître son accessibilité aux annonceurs, tout en essayant simultanément de lutter contre un groupe énorme et indiscipliné de créateurs de vidéos qui alimentaient le site.Cela a périodiquement conduit à des critiques de la part des vidéastes, qui ont déclaré que les changements de règles et les décisions de modération de YouTube leur rendaient difficile la possibilité de gagner leur vie, tandis que d'autres estimaient que la société ne prenait pas des décisions suffisamment fermes pour décourager les discours de haine et autres contenus désagréables. « Nous avons réussi à contrarier tout le monde », a déclaré Wojcicki dans une interview en 2019.Wojcicki a passé des années à travailler en étroite collaboration avec Mohan, son successeur. Les deux ont d'abord travaillé ensemble pour développer l'activité de publicité display de Google, et Mohan est le numéro 2 de Wojcicki sur YouTube depuis 2015.« Susan a construit une équipe exceptionnelle et a en Neal un successeur qui est prêt à démarrer et à diriger YouTube au cours de sa prochaine décennie de succès », a déclaré le PDG d'Alphabet, Sundar Pichai, dans un communiqué.Salut les YouTubeurs,Il y a vingt-cinq ans, j'ai pris la décision de rejoindre quelques étudiants diplômés de Stanford qui construisaient un nouveau moteur de recherche. Ils s'appelaient Larry et Sergey. J'ai vu le potentiel de ce qu'ils construisaient, ce qui était incroyablement excitant, et même si l'entreprise n'avait que quelques utilisateurs et aucun revenu, j'ai décidé de rejoindre l'équipe.Ce serait l'une des meilleures décisions de ma vie.Au fil des ans, j'ai porté de nombreux chapeaux et fait tellement de choses : gestion du marketing, cocréation de Google Image Search, direction de la première recherche de vidéos et de livres de Google, ainsi que des premières parties de la création d'AdSense, travail sur les acquisitions YouTube et DoubleClick, j'ai occupé le poste de SVP of Ads et, au cours des neuf dernières années, de PDG de YouTube. J'ai relevé chaque défi qui s'est présenté à moi parce qu'il avait une mission qui a profité à la vie de tant de personnes dans le monde : trouver des informations, raconter des histoires et soutenir les créateurs, les artistes et les petites entreprises. Je suis tellement fier de tout ce que nous avons accompli. Cela a été exaltant, significatif et dévorant.Aujourd'hui, après près de 25 ans ici, j'ai décidé de prendre du recul par rapport à mon rôle de responsable de YouTube et d'ouvrir un nouveau chapitre axé sur ma famille, ma santé et mes projets personnels qui me passionnent.Le moment est venu pour moi, et je me sens capable de le faire, car nous avons une équipe de direction incroyable en place chez YouTube. Lorsque j'ai rejoint YouTube il y a neuf ans, l'une de mes premières priorités était de recruter une équipe de direction incroyable. Neal Mohan était l'un de ces leaders, et il sera le SVP et le nouveau chef de YouTube. J'ai passé près de 15 ans de ma carrière à travailler avec Neal, d'abord lorsqu'il est venu chez Google avec l'acquisition de DoubleClick en 2007 et que son rôle s'est développé pour devenir SVP des annonces display et vidéo. Il est devenu Chief Product Officer de YouTube en 2015. Depuis lors, il a mis en place une équipe produit et UX de premier ordre, a joué un rôle central dans le lancement de certains de nos plus grands produits, notamment YouTube TV, YouTube Music et Premium and Shorts, et a dirigé notre équipe Confiance et sécurité, en veillant à ce que YouTube assume sa responsabilité en tant que plate-forme mondiale. Il a un sens formidable de notre produit, de notre entreprise, de nos communautés de créateurs et d'utilisateurs et de nos employés. Neal sera un formidable leader pour YouTube.Avec tout ce que nous faisons à travers les courts métrages, le streaming et les abonnements, ainsi que les promesses de l'IA, les opportunités les plus excitantes de YouTube sont à venir, et Neal est la bonne personne pour nous diriger.Pour tous les YouTubers avec qui j'ai eu le privilège de travailler, vous avez tant fait pour améliorer cette plate-forme au fil des ans. Vous avez créé la plus grande économie créative que le monde ait jamais vue, permis des formes d'art et de narration entièrement nouvelles et aidé des millions de créateurs et d'artistes à atteindre de nouveaux publics, tout en investissant dans une croissance responsable afin que cette brillante communauté de créateurs, d'artistes, de téléspectateurs , et les annonceurs pouvaient non seulement coexister, mais prospérer ensemble. Merci!Quant à moi, à court terme, je prévois de soutenir Neal et d'aider à la transition, ce qui impliquera de continuer à travailler avec certaines équipes YouTube, de coacher les membres de l'équipe et de rencontrer des créateurs. À plus long terme, j'ai convenu avec Sundar d'assumer un rôle de conseil auprès de Google et Alphabet. Cela me permettra de faire appel à mes différentes expériences au fil des ans pour offrir des conseils et des orientations à travers Google et le portefeuille des sociétés Alphabet. C'est une période extrêmement importante pour Google - cela me rappelle les premiers jours - une innovation produit et technologique incroyable, d'énormes opportunités et un mépris sain pour l'impossible.Et au-delà de cela, je serai toujours là, donc j'aurai l'occasion de remercier les milliers de personnes de toute l'entreprise et du monde avec qui j'ai travaillé et appris. Mais pour l'instant, je tiens à remercier Sundar pour son leadership, son soutien et sa vision au fil des ans. Je tiens également à remercier Larry et Sergey de m'avoir invité dans ce qui a vraiment été l'aventure d'une vie. J'ai toujours rêvé de travailler pour une entreprise dont la mission pourrait changer le monde pour le mieux. Grâce à vous et à votre vision, j'ai eu la chance de vivre ce rêve. Cela a été un privilège absolu d'en faire partie et je suis ravi de la suite.Merci pour tout,SuzanneSource : lettre aux employés de YouTube À quelle fréquence allez-vous sur YouTube ? 