Les actions TSMC

Charlie Munger n'aime vraiment pas la crypto. En fait, il en parle publiquement depuis un certain temps. Il dit qu'il aurait aimé que cela n'ait jamais été inventé. Il dit que Bitcoin est « stupide et diabolique » et utile aux « kidnappeurs et extorqueurs ». Il compare la crypto à la « mort aux rats » et à une « maladie vénérienne ». Et il dit que c'est « presque fou d'acheter ce truc ou de l'échanger ».Munger a un jour décrit Bitcoin comme « dégoûtant et contraire aux intérêts de la civilisation » et a revisité le sujet lorsqu'il a été interrogé lors de l'assemblée annuelle des actionnaires du Daily Journal Corporation, une société d'édition américaine qu'il préside.Comme les opinions de Munger sont largement sollicitées, la réunion a été diffusée en streaming.« Je pense que les gens qui s'opposent à mon point de vue [sur la crypto] sont des idiots, parce que je ne pense pas qu'il y ait un argument rationnel pour s'y opposer », a-t-il déclaré. Ce qu'a très vite souligné CNBC comme vous pouvez le constater sur la capture d'écran.« Vous ne pouvez penser à rien sur Terre qui ait fait plus de bien à la race humaine que la monnaie. Les monnaies nationales étaient absolument nécessaires pour transformer l'homme de "singe prospère" à "civilisation humaine" parce qu'elles permettaient tous ces échanges pratiques. Donc, si quelqu'un dit "je vais créer quelque chose qui remplace en quelque sorte la monnaie nationale", c'est comme dire que "je vais remplacer l'air national". C'est idiot, ce n'est pas juste un peu stupide, c'est totalement stupide et bien sûr c'est très dangereux.« Les gouvernements ont eu complètement tort de l'autoriser et bien sûr, je ne suis pas fier que mon pays ait autorisé cette m*rde. Le gars qui a pris la bonne décision à ce sujet est le dirigeant chinois qui a jeté un coup d'œil à la crypto et il a dit "Pas dans ma Chine". Eh bien, il n'y a pas de crypto en Chine, il a raison et nous avons tort ».Parlant de la Chine, Munger a exprimé son opinion selon laquelle les perspectives d'invasion de Taïwan par l'Empire du Milieu ont considérablement diminué depuis l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie. Selon l'estimation de Munger, la Chine pensait que l'invasion russe réussirait, mais a changé ses hypothèses après la défense réussie de l'Ukraine.« Je pense que ce n'est pas envisageable… en tout cas pas avant très, très longtemps », a-t-il déclaré, ce qui rend les investissements en Chine plus attrayants.Cela signifie également que les craintes que la Chine puisse perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales en semi-conducteurs soient réduites.Il a été demandé à Munger ce qu'il pensait du leadership d'Elon Musk sur Twitter, en particulier en ce qui concerne son attitude envers la modération de contenu.« Elon Musk est un homme très talentueux mais aussi particulier, et donc je n'achète pas, et je ne le vends pas à découvert. Je dis juste, eh bien, c'est une personne très inhabituelle », a déclaré Munger. Une figure de style bien choisie lorsqu'il parle d'Elon Musk en le comparant à une action. Pour mémoire, la vente à découvert (en anglais : short selling) est une stratégie financière qui consiste à investir de manière à générer un profit dans le cas où le prix d'un actif financier baisse. Il s'agit du contraire de la position longue.Par la suite, Munger a loué sa participation dans l'ascension de Tesla au sommet du marché des véhicules électriques et le qualifiant de « génie ». Mais Munger a ensuite mentionné le fabricant chinois de véhicules électriques BYD comme un challenger et un exemple de la dureté du capitalisme pour ses joueurs.Munger est revenu sur ce thème de la compétition en citant l'exemple désormais très ancien de Kodak ayant raté - et été détruit par - la photographie numérique.Mais il a également plaidé pour que son approche de l'investissement et de la vie soit valable au motif qu'il n'a jamais fait d'exercice régulièrement « sauf lorsque l'Army Air Corps m'a fait faire de l'exercice ».« Pendant les 99 premières années, je me suis débrouillé pour ne pas faire d'exercice du tout », a-t-il ajouté, et lorsqu'on lui a demandé, il a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de changer cela.Pour mémoire, Berkshire Hathaway de Warren Buffet a vendu plus de 86% de sa participation dans Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) à peine trois mois après avoir acheté pour 4,1 milliards de dollars d'actions, selon un dépôt réglementaire publié mardi. Avec plus de 50 millions d'actions désormais vendues, l'entité basée à Omaha en conserve désormais environ 8,3 millions, d'une valeur de 618 millions de dollars. Au moment de l'achat à la mi-novembre, TSMC s'échangeait à environ 72 $ par action. En février, il s'échangeait à environ 96 $. On ne sait pas exactement quand l'entreprise a vendu, mais elle semble avoir réalisé des centaines de millions de bénéfices en un seul trimestre, ce qui est plutôt pratique.Warren Buffett et compagnie ne renouvellent généralement pas les actions à la hâte, préférant les actions avec une croissance à long terme et des perspectives de revenus.La valeur de TSMC a eu tendance à augmenter tout au long de la propriété des actions par Berkshire Hathaway. La société a annoncé des revenus plus élevés que prévu en janvier pour son quatrième trimestre, mais des prévisions moins optimistes pour 2023. Le directeur financier du fabricant de puces a déclaré qu'il s'attendait à ce que « les activités soient encore plus affectées par la faiblesse continue de la demande du marché final et un nouvel ajustement des actions des clients ».La société n'a pas seulement vendu des actions de TSMC mardi. Elle a également abandonné ses participations dans d'autres entreprises comme Activision Blizzard, tout en achetant 20,8 millions supplémentaires dans Apple, dont les actions ont augmenté.Et mardi, TSMC a fait ses propres annonces. À une période où les grandes enseignes de la technologie licencient du personnel par milliers, le conseil d'administration de TSMC a adopté des résolutions pour distribuer des primes aux employés totalisant 4 milliards de dollars (y compris des primes de performance à hauteur de 2,6 milliards de dollars).Aussi, interrogé sur Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC), qui vient de rapporter à Berkshire Hathaway un bénéfice rapide et net, Munger a déclaré qu'il pensait que la société « a fait un bon achat à ces prix ». « Naturellement, je déteste une entreprise comme celle-là. Chez Berkshire, nous aimons recevoir beaucoup d'argent excédentaire avec lequel nous pouvons faire autre chose ».Il faut dire que Munger n'aime pas les semi-conducteurs : « L'industrie des semi-conducteurs est une industrie très particulière : vous devez prendre tout l'argent que vous avez gagné et à chaque nouvelle génération de puces, vous jetez tout l'argent que vous avez gagné auparavant, donc c'est un investissement obligatoire de tout… pour rester dans le jeu » a-t-il regretté.Sources : vidéo dans le texte, passage vidéo sur les crypto Que pensez-vous de son point de vue ?