We continue to see general instability and errors reported via the @Tesla mobile app and its infrastructure, resulting in vehicle interactions failing in various countries (primarily outside of North America).



All third parties, such as Teslascope, are also impacted by this. https://t.co/IKpcPIFbjH pic.twitter.com/mtiz9VLujO — Teslascope (@teslascope) February 14, 2023

📢Tesla continues to have a global outage today, in the past hours it's got worse (a common app shot below).



Gridio customers: we suggest you Pause Gridio from the bottom of our app fo’ 24h, to avoid your car not being able to start charging overnight. Let’s hope Tesla fixes it! pic.twitter.com/8m6v1x6twy — Gridio (@GridioApp) February 14, 2023

Tesla a de nouveau fait l'objet de critiques mardi après que son application mobile soit tombée en panne subitement. Autrement dit, l'application que les propriétaires de véhicules Tesla utilisent pour gérer leurs véhicules et leurs systèmes de recharge Powerwall était hors service mardi et affichait une erreur 503 pour la maintenance du serveur ("503 Server Maintenance"). Les propriétaires de Tesla ne pouvaient pas verrouiller ou déverrouiller leurs véhicules ou trouver des stations de recharge à l'aide de l'application. Les propriétaires de Tesla ont commencé à signaler des problèmes d'accès à l'application Tesla vers 5 h 34 HNE (soit vers 11h en France).Au début de l'après-midi mardi, les rapports d'erreurs de maintenance du serveur continuaient d'inonder les sites de médias sociaux tels que Reddit, Twitter, Facebook et la propre communauté d'utilisateurs de Tesla. Un homme appelé Richard a posté sur Twitter : « l'application Tesla est en panne depuis 6 heures. ROYAUME-UNI. Un peu de communication serait la bienvenue ». Kelvin Capalot, qui craignait de ne pas pouvoir accéder à son véhicule sans l'aide de l'application, a posté : « même chose en Suisse, je ferais mieux d'être de retour dans les 4 prochaines heures ou je ne peux pas ouvrir ma voiture, j'ai laissé ma carte magnétique à la maison ».De nombreux témoignages sont venus de toute l'Europe. Tesla n'a pas communiqué sur le problème et n'a pas répondu aux demandes de commentaires (la société ne dispose pas d'un service de relation de presse). Mais selon le compte Twitter Teslascope, les problèmes de l'application auraient initialement affecté les conducteurs de Tesla en Amérique avant de s'étendre à l'Europe. Les rapports signalent que les conducteurs en Chine ne sont pas affectés, puisque les propriétaires de Tesla en Chine utilisent une application hébergée sur une autre plateforme. L'on ignore toujours la raison de la panne de l'application en Europe et aux États-Unis.Selon certaines sources, la panne peut être liée à un problème de centre de données ou de CSP (Communications Service Provider), car Tesla utilise des systèmes sur site et dans le cloud pour la gestion des charges de travail. L'on estime que Tesla héberge actuellement des charges de travail sur AWS, mais le CSP ne signale aucune panne de système. Teslascope a également que l'infrastructure de Tesla connaissait des temps d'arrêt imprévus. Afin de contourner la panne de l'application Tesla, les utilisateurs peuvent accéder à leur véhicule à l'aide de leur carte-clé physique, puis contrôler la climatisation à partir du système interne de la voiture.Tesla a dû faire face à un hiver difficile, avec de longues files d'attente pour les chargeurs et des vidéos virales de conducteurs incapables d'accéder à leur voiture par temps froid. Malgré cela, l'entreprise a réussi à écouler un nombre record de 1,31 million de véhicules électriques au cours des 12 derniers mois. Toutefois, ce chiffre n'a pas répondu aux attentes des analystes et, surtout, aux promesses du patron Elon Musk. Les utilisateurs de l'application Tesla ont exigé mardi des réponses du milliardaire, mais n'ont reçu aucune nouvelle de Musk qui, selon les critiques, était probablement occupé à résoudre ses problèmes de visibilité sur Twitter.Comme l'ont signalé plusieurs utilisateurs de Twitter cette semaine, la visibilité des tweets de Musk semble s'être élargie à l'ensemble de la plateforme, y compris pour les comptes qui ne suivaient pas le propriétaire de Tesla ou qui n'ont aucun lien avec ses abonnés. Lundi après-midi, des journalistes et d'autres utilisateurs de Twitter ont signalé qu'ils voyaient plus de tweets et de réponses de Musk que d'habitude. De nombreux utilisateurs se disent frustrés par ce comportement. Le problème survient quelques jours après que Musk s'est plaint que ses tweets n'étaient pas assez vus. Le milliardaire a même licencié un ingénieur pour cette raison.Tesla est descendu d'un haut piédestal au cours de l'année dernière, après avoir essuyé des vents contraires et souffert de la façon dont Musk a privatisé Twitter. L'action de Tesla a perdu plus de 700 milliards de dollars en valeur, le rachat de Twitter par Musk n'a pas aidé et les investisseurs ont perdu confiance en la capacité du constructeur de véhicules électrique à livrer de véritables voitures autonome. Les investisseurs semblent avoir pris conscience que Tesla est avant tout un constructeur automobile (et non une entreprise technologique) et que son patron n'est pas surhumain. L'année 2023 risque d'être très mouvementée pour Tesla.En effet, Musk a toujours considéré son Tesla comme une société de technologie, un pair des géants du numérique comme Alphabet ou Meta, et non pas comme des poids lourds de la vieille économie comme Toyota ou Volkswagen. Pendant un certain temps, le marché a fait de même, d'abord lorsque les actions technologiques ont grimpé en flèche dans le contexte du boom observé pendant la période de la pandémie de la Covid-19, puis lorsqu'elles se sont effondrées l'année dernière, après que leur croissance a commencé à ralentir et que la hausse des taux d'intérêt a fait perdre de leur valeur aux bénéfices futurs promis.Ces derniers mois, cependant, le cours de l'action Tesla a subi une correction plus marquée que celui des grandes entreprises technologiques telles que Meta, Apple ou Alphabet. Cela a coïncidé avec ses tribulations plus banales en tant qu'entreprise automobile. Après avoir réussi à éviter les pires perturbations de la chaîne d'approvisionnement de la pandémie, Tesla aurait été rattrapée par le retrait chaotique de la Chine de la politique du zéro-Covid ; sa grande usine de Shanghai ayant été touchée par des fermetures liées au virus. Par ailleurs, pendant des années, Tesla a tracé la voie de la transition de l'industrie.Et désormais, il doit faire face à une forte concurrence de la part de rivaux établis et plusieurs nouveaux venus qu'il a inspirés. Quelques jours après la publication des résultats décevants de Tesla cette année, Volkswagen a dévoilé son ID.7 au CES de Las Vegas, un concurrent de la berline d'entrée de gamme Model 3 de Tesla. Les analystes ajoutent que les acheteurs de véhicules électriques, quant à eux, sont moins disposés que les adeptes précoces à faire abstraction de la qualité de construction douteuse de Tesla, de la fiabilité de l'Autopilot et de la version améliorée, le FSD (Full Self-Driving).Quel est votre avis sur le sujet ?