Starlink est un réseau de satellites déployés en orbite terrestre basse par SpaceX d'Elon Musk pour fournir de l'Internet aux régions éloignées ou mal desservies par les télécoms. Un satellite Starlink a une durée de vie d'environ cinq ans et SpaceX espère que cette mégaconstellation comptera à terme jusqu'à 42 000 satellites. D'après les données disponibles sur la constellation, en novembre 2022, il y avait 3 271 satellites Starlink en orbite, dont 3 236 étaient opérationnels. Starlink propose désormais ses services d'Internet par satellite dans au moins 37 pays du monde entier, notamment la France, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Ukraine.Les terminaux Starlink ont été déployés en Ukraine après l'invasion du pays par la Russie le 24 février 2022. Sollicité sur Twitter par les autorités ukrainiennes, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a envoyé des milliers de terminaux Starlink vers l'Ukraine. Très vite, le service Starlink s'est avéré un atout précieux pour l'armée ukrainienne, leur permettant de communiquer dans ce qui était auparavant des zones mortes. Selon les rapports, les faibles besoins en énergie des terminaux Starlink ont permis la connexion à des drones de reconnaissance, fournissant des renseignements en temps réel sur les mouvements des troupes russes et la possibilité de les cibler.Cependant, la rumeur a circulé plus tard, à l'automne dernier, que SpaceX aurait limité les capacités du réseau en Ukraine et empêché ses forces militaires d'utiliser le service en Crimée par crainte que Poutine n'utilise des armes nucléaires. Musk et les siens sont restés évasifs sur la question, même lorsque le PDG s'est embrouillé avec les autorités ukrainiennes pour avoir proposé un plan de paix controversé. Toutefois, lors d'une récente conférence à Washington, Gwynne Shotwell, présidente et directrice des opérations de SpaceX, a confirmé que l'entreprise a limité les capacités de Starlink pour empêcher l'Ukraine de l'utiliser pour contrôler ses drones.« Starlink n'a jamais été conçu pour être utilisé comme une arme. Cependant, les Ukrainiens l'ont exploité d'une manière qui n'était pas intentionnelle et qui ne faisait partie d'aucun accord. Il y a des mesures que nous pouvons prendre pour limiter leur capacité à faire cela. Il y a des choses que nous pouvons faire, et que nous avons faites. Nous savons que les militaires les utilisent pour les communications, et c'est correct. Mais notre intention n'a jamais été qu'ils l'utilisent à des fins offensives », a déclaré Shotwell en faisant référence aux multiples selon lesquels l'armée ukrainienne a utilisé Starlink avec les drones pour cibler et larguer des bombes.Selon Shotwell, l'utilisation de Starlink avec des drones allait au-delà de la portée de l'accord que SpaceX a passé avec le gouvernement ukrainien. Elle a ajouté que le contrat était destiné à des fins humanitaires telles que la fourniture d'Internet à large bande aux hôpitaux, aux banques et aux familles touchées par l'invasion de la Russie. « Nous savons que les militaires les utilisent pour les communications, et c'est correct. Cependant, notre intention n'a jamais été que les Ukrainiens l'utilisent à des fins offensives », a-t-elle déclaré. L'année dernière, la Chine et la Russie ont dénoncé l'utilisation de Starlink par l'Ukraine comme une arme militaire.La Russie a tenté de brouiller les signaux Starlink dans la région, mais Musk a déclaré que SpaceX a riposté en renforçant le logiciel du service. En outre, à la question de savoir si SpaceX avait anticipé l'utilisation de Starlink à des fins offensives en Ukraine lorsqu'elle a décidé d'expédier des terminaux dans les zones de conflit, Shotwell a répondu : « nous n'y avons pas pensé. Je n'y ai pas pensé. Notre équipe Starlink l'a peut-être fait, je ne sais pas. Mais nous l'avons constaté assez rapidement ». Le service Starlink avait subi des pannes de services en Ukraine à la fin de l'année dernière, pour des raisons que SpaceX n'a toujours pas expliquées.À la question de savoir si ces pannes étaient liées aux efforts de SpaceX pour limiter l'utilisation offensive de Starlink, Shotwell a répondu : « je ne veux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas sûr de connaître la réponse ». En octobre dernier, un haut responsable du gouvernement ukrainien a déclaré que le système Starlink subissait des pannes « catastrophiques » sur les lignes de front, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles il aurait été coupé dans les zones contrôlées par la Russie - peut-être pour empêcher le Kremlin d'exploiter le réseau. D'autres ont suggéré que SpaceX l'a fait pour éviter une attaque nucléaire.Sur Twitter, Musk a déclaré qu'il ne pouvait pas commenter les conditions du champ de bataille, en disant : « c'est confidentiel. » Mais l'analyste politique Ian Bremmer, fondateur et président du cabinet de recherche sur les risques politiques Eurasia Group, a déclaré que lors d'une conversation avec Musk fin septembre, le milliardaire semblait confirmer que le service satellitaire était intentionnellement désactivé. Bremmer a déclaré que Musk lui avait dit que le ministère ukrainien de la Défense lui avait demandé d'activer Starlink en Crimée, que la Russie a envahie et annexée en 2014. « Musk a refusé étant donné le potentiel d'escalade », a-t-il déclaré.Selon Bremmer, Musk a affirmé avoir parlé avec le président russe Vladimir Poutine, affirmant qu'il était « prêt à négocier ». Bremmer a déclaré que Musk lui a dit que lors de cette conversation, Poutine a menacé d'utiliser des armes nucléaires si l'Ukraine tentait de reprendre la péninsule de Crimée, qui sert de base aux forces navales russes sur la mer Noire. Musk aurait déclaré à Bremmer que Poutine lui avait explicitement dit qu'il était prêt à négocier à condition que la Crimée reste sous contrôle russe, que l'Ukraine reste neutre et que les annexions russes de Luhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia soient appliquées.Poutine aurait également dit à Musk que c'étaient des objectifs qu'il accomplirait quoiqu'il arrive, sinon il se tournerait vers une escalade majeure. Cependant, Musk a catégoriquement nié sur Twitter avoir eu une conversation récente avec le dirigeant russe, écrivant qu'il n'avait parlé à Poutine qu'une seule fois. Bremmer a été tout aussi catégorique, tweetant que "Musk m'a dit qu'il avait parlé avec Poutine et le Kremlin directement au sujet de l'Ukraine". Après les déclarations de la présidente de SpaceX, les analystes ont suggéré que les perturbations de Starlink observées à l'automne dernier pourraient être aux mesures prises par la société de fusées.SpaceX a expédié à titre privé des camions de terminaux Starlink à l'Ukraine, mais des gouvernements comme les États-Unis et la France ont payé d'autres expéditions de terminaux Starlink en plus de celles financées à titre privé par SpaceX.Quel est votre avis sur le sujet ?