Craig Wright



Craig Wright est un informaticien australien et un expert en cryptomonnaie. En 2016, il a affirmé publiquement être la personne qui se cache derrière le pseudonyme Satoshi Nakamoto, considéré comme étant à l’origine de la création du Bitcoin. Wright, qui affirme avoir rédigé le livre blanc sur le bitcoin en 2008, avait tenté de faire valoir qu'il devrait être en mesure de bloquer l'exploitation du bitcoin et du système qui en est issu, Bitcoin Cash, car ils violent ses droits de propriété intellectuelle. Il faut dire que déjà fin 2015, l’entrepreneur était déjà fortement soupçonné d’être le père du Bitcoin - tout comme Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceX.Alors Wright est-il réellement Satoshi Nakamoto ou a-t-il voulu surfer sur la vague de ces soupçons ? Il est en effet difficile de démêler le vrai du faux et les documents brandis par l'intéressé lui-même pour justifier ses propos font parfois l'objet de controverses. La plainte de Wright a été déposée contre une foule de défendeurs associés à bitcoin, y compris plusieurs unités de la bourse de cryptomonnaies Coinbase. Wright affirme que la blockchain Bitcoin Satoshi Vision qu'il a créée à partir d'un autre fork du Bitcoin est la blockchain authentique derrière la cryptomonnaie bitcoin. Il faut noter que jusqu'ici, il y a eu de nombreux forks du Bitcoin.Mais selon CoinGecko, la plus importante est le Bitcoin Cash, le 28e actif numérique le plus important, avec une capitalisation totale de 2,56 milliards de dollars. Dans une décision rendue mardi, le juge de l'affaire, James Mellor a déclaré que le format de fichier de Bitcoin - la séquence d'un en-tête et d'une liste de transactions qui forment ensemble un bloc - ne peut pas être traité comme une œuvre littéraire parce que Wright n'est pas en mesure de montrer comment ils ont été enregistrés pour la première fois. Ce test est appelé "fixation" - quand quelque chose peut être protégé par le droit d'auteur parce qu'il existe dans sa forme originale.Mardi, le juge Mellor, de la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles, a déclaré : « si je reconnais que la loi sur le droit d'auteur continuera à faire face aux défis posés par les nouvelles technologies numériques, je ne vois aucune perspective de la loi telle qu'elle est actuellement énoncée et comprise dans la jurisprudence permettant la protection par le droit d'auteur d'un objet qui n'est exprimé ou fixé nulle part. Il n'en reste pas moins qu'aucun travail pertinent n'a été identifié comme contenant du contenu définissant la structure du format de fichier Bitcoin, bien que les requérants aient eu toute latitude pour le faire ».Le juge Mellor a ajouté que les revendications concernant les droits d'auteur sur le livre blanc de 2008 et la question de savoir si Craig Wright en est le véritable auteur feront l'objet de décisions ultérieures. Malgré ses nombreuses tentatives, l'informaticien australien n'a jamais été capable de prouver qu'il est Satoshi Nakamoto. La manière la plus définitive de le faire serait de démontrer qu'il possède les clés privées de l'adresse Bitcoin de Satoshi, mais les avocats de Wright ont déclaré en 2020 qu'il ne les avait pas. L'Australien a laissé entendre en décembre qu'il ne souhaitait peut-être pas que les gens croient qu'il était le véritable créateur de Bitcoin.Une déclaration qui a créé la confusion sur ses véritables intentions. Wright est actuellement en train de poursuivre 15 développeurs de bitcoins pour récupérer environ 111 000 bitcoins. Il a déclaré avoir perdu les clés de déchiffrement permettant d'y accéder lorsque le réseau informatique de son domicile aurait été piraté. Un tribunal londonien a décidé la semaine dernière que l'affaire pouvait être jugée. La Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles a ordonné à Wright de payer la caution du tribunal pour les frais en cas de perte, le jugement qui en a résulté faisant la lumière sur encore plus de litiges anglais impliquant Wright et Bitcoin.Le juge chargé de l'affaire l'a résumé comme suit : « le demandeur prétend être le propriétaire d'environ 4,5 milliards de dollars d'actifs numériques (notamment le Bitcoin), qui ont été consultés et contrôlés par le Dr Wright à partir de son ordinateur et de son réseau en Angleterre. Pour ce faire, le Dr Wright a utilisé des "clés privées" sécurisées. Ces clés privées ont été supprimées (vraisemblablement après avoir été copiées) par des pirates qui ont accédé à l'ordinateur du Dr Wright en février 2020 ». Wright affirme que les défendeurs ont des obligations fiduciaires et délictuelles pour réécrire ou modifier le code logiciel sous-jacent.Cela permettrait à Tulip Trading Ltd d'accéder aux bitcoins qu'il revendique. Les 15 accusés incluent le vlogger Bitcoin Roger Ver, la société suisse Bitcoin Association for BSV, et une liste d'autres passionnés de cryptomonnaies, qui, selon Wright, sont tous des développeurs impliqués dans Bitcoin Core et Bitcoin Cash ABC. Ils ont tous refusé les demandes de Wright. Cependant, l'année dernière, l'autre société de Wright, nChain, a développé un gestionnaire de liste noire pour le réseau Bitcoin SV (BSV). L'outil permet aux utilisateurs de geler et de confisquer les jetons BSV tant qu'ils fournissent des documents juridiques prouvant la propriété légitime.Beaucoup voient cela comme un affront à la philosophie Bitcoin de la décentralisation et de la résistance à la censure. Le juge a rejeté l'argument selon lequel l'incapacité de Wright à accéder à certains des bitcoins qu'il revendique est le résultat des actions du défendeur. Une offre de Wright de transférer une partie des bitcoins à un tiers de confiance en attendant l'issue du procès obligerait les accusés à écrire un nouveau logiciel. Selon le juge, même si cela pouvait être réalisé, il n'y a aucune base légale pour exiger qu'un défendeur dépense son temps et son argent afin de produire lui-même ses frais en toute sécurité.Dans une affaire entendue à Oslo l'année dernière, de nombreux témoins ont présenté des preuves médico-légales selon lesquelles les documents fournis par Wright, censés étayer sa revendication d'être Satoshi Nakomoto, contiennent des anomalies, telles que des polices de caractères qui n'étaient pas disponibles à l'époque.Source : Décision de la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que Craig Wright est l'inventeur du bitcoin ?