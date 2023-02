La monnaie numérique de banque centrale (MNBC) est une monnaie que la banque centrale d'un pays peut émettre. Les MNBC diffèrent des cryptomonnaies à plusieurs égards importants. Tout d'abord, les cryptomonnaies sont émises de manière privée. En cas de problème avec une cryptomonnaie, il n'y a pas une banque centrale ou un gouvernement qui peut intervenir. Deuxièmement, la valeur d'une cryptomonnaie est volatile. Elle peut monter ou descendre rapidement dans un laps de temps très court, ce qui n'est pas idéal pour effectuer des paiements. De nombreux projets de MNBC ont vu le jour ces dernières années dans plusieurs pays et dans l'UE.La Banque d'Angleterre (qui est la Banque centrale du Royaume-Uni) et le Trésor britannique étudient de près l'idée d'une MNBC pour le Royaume-Uni. Selon les autorités britanniques, la livre numérique serait stable et conserverait sa valeur au fil du temps, contrairement aux cryptomonnaies des entreprises privées avec une valeur volatile. Les responsables des deux institutions ont publié cette semaine un rapport selon lequel la livre numérique, officieusement baptisée "Britcoin", pourrait présenter des opportunités importantes pour les consommateurs et les entreprises britanniques après son déploiement dès la seconde moitié de cette décennie.Avec le déclin de l'argent liquide, de plus en plus de gouvernements pensent qu'il y aura probablement un besoin pour une monnaie numérique soutenue par l'État qui se trouverait dans les portefeuilles des smartphones et pourrait être utilisée pour faire des achats comme les billets et les pièces. Les consommateurs déjà habitués aux paiements numériques rapides ne verraient que peu de différences évidentes, mais l'infrastructure de base ferait partie de la banque centrale et son utilisation par tous pourrait être garantie. Les responsables des deux institutions ont déclaré que la décision définitive d'introduire une livre numérique sera prise vers 2025.Cette décision sera prise si le Trésor décide que les avantages potentiels de la mise en œuvre d'une nouvelle infrastructure de paiement l'emportent sur les coûts et les risque. « Si l'argent liquide est là pour rester, une livre numérique émise et soutenue par la Banque d'Angleterre pourrait être une nouvelle façon de payer qui est fiable, accessible et facile à utiliser. C'est pourquoi nous voulons d'abord étudier ce qui est possible, tout en veillant toujours à protéger la stabilité financière », a déclaré le ministre britannique des Finances Jeremy Hunt dans un communiqué. Les analystes soulignent qu'il existe des risques liés l'introduction d'une livre numérique.Un danger potentiel, signalé précédemment par la Chambre des Lords et la Banque d'Angleterre, est qu'une nouvelle MNBC pourrait accroître l'instabilité financière si les ménages et les entreprises retiraient tous en même temps leur argent des banques commerciales pour les convertir en livre numérique. Pour se prémunir contre ce risque, le Trésor a déclaré qu'il limiterait initialement les montants pouvant être détenus dans les nouveaux portefeuilles, même si de telles contraintes réduiraient l'utilité de la monnaie numérique en tant que système de paiement. Selon certaines sources, la limite initiale prévue serait comprise entre 10 000 à 20 000 livres.Selon les analystes, les MNBC pourraient rendre les dépenses en ligne plus pratiques, faciliter les transactions transfrontalières et stimuler la concurrence entre les fournisseurs d'actifs financiers numériques. Sir Jon Cunliffe, gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre chargé de la stabilité financière, a déclaré que, sans la livre numérique, quelques grands acteurs pourraient "dominer et peut-être contrôler l'innovation dans les services de paiement". Une autre crainte concerne la protection de la vie privée, car les monnaies numériques donneraient aux gouvernements de nouvelles informations sur la façon dont les gens dépensent leur argent.Les responsables de la Banque d'Angleterre et du Trésor britannique ont reconnu que l'utilisation de la livre numérique ne pourrait pas être anonyme, compte tenu de la nécessité de se prémunir contre la criminalité financière et de maintenir la confiance du public. Selon l'Atlantic Council, plus de 100 pays ont étudié l'idée de MNBC au cours des cinq dernières années. La Suède a travaillé avec Accenture sur une MNBC appelée "e-krona", tandis que le Ghana pilote une MNBC appelée "e-cedi" et que l'Indonésie développe un prototype de rupiah numérique. Onze pays, dont les Bahamas et la Jamaïque, ont déjà lancé leurs propres MNBC.En outre, l'UE étudie depuis quelques années les possibilités de mise en circulation d'un euro numérique au sein du bloc. En août dernier, Olli Rehn, un responsable de la politique de la Banque centrale européenne (BCE) en Finlande, a déclaré que la phase d'étude de l'euro numérique devrait s'achever en octobre 2023. À ce moment, la BCE décidera alors de commencer ou non la construction d'une telle MNBC. Un éventuel euro numérique pourrait présenter des avantages, notamment en facilitant les paiements transfrontaliers. Cependant, les critiques estiment qu'un euro numérique présente également des risques en matière de vie privée.La BCE a déclaré que l'euro numérique serait sans risque et respecterait la vie privée et la protection des données. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Selon des critiques, les MNBC sont une initiative effrayante, car chaque instance de la monnaie a un identifiant, de sorte que le gouvernement peut suivre et contrôler la façon dont elles sont dépensées. Certains craignent que la monnaie numérique ne soit détournée à des fins de discrimination des prix ou d'abus de surveillance. Selon eux, l'exploitation des données de transaction sensibles associées à la monnaie numérique aurait un effet paralysant sur la liberté individuelle et la vie publique.Lorsqu'elle décidera d'introduire un euro numérique, la BCE devra examiner des considérations juridiques, telles que la base juridique de l'émission d'un euro numérique, la question de savoir si un euro euro euro numérique peut avoir cours légal, les questions de droit privé, le risque cybernétique, l'application des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les aspects liés à la protection de la vie privée et des données. Outre les pays susmentionnés qui utilisent déjà une MNBC, la Chine est en tête, avec plus de 260 millions de personnes utilisant déjà le yuan numérique dans le cadre d'un programme pilote.Les motivations derrière ces projets varient. Les analystes considèrent le yuan numérique de la Chine comme un moyen de renforcer la surveillance et comme une alternative aux systèmes de paiement nationaux et internationaux. La Banque centrale des Bahamas justifie le lancement de sa MNBC appelée "Sand dollar" par l'inclusion financière et le renforcement des systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent. Aux États-Unis, les banques fédérales de réserve de Boston et de New York ont étudié les utilisations de détail et de gros des CBDC, respectivement. Mais très peu de détails ont fuité sur l'introduction potentielle d'un dollar numérique.En novembre dernier, les principales banques mondiales ont donné le coup d'envoi d'un projet pilote de 12 semaines visant à tester les transferts en dollars américains numériques avec la Federal Reserve Bank of New York. Ces projets ne semblent pas être affectés par l'effondrement récent de la principale bourse de cryptomonnaies FTX ni par les énormes fluctuations du prix des cryptomonnaies au cours de l'année écoulée. Le bitcoin a vu sa valeur plonger de 64 % au cours de l'année dernière. Il est en hausse d'environ 38 % depuis le début de l'année, les investisseurs se montrant plus disposés à parquer leur argent dans des actifs risqués.Source : Banque d'Angleterre Quel est votre avis sur le sujet ?