Netflix says their anti-password sharing measures were posted as an error and have removed the rule of subscribers having to verify their home devices every month from their website. pic.twitter.com/qHWRrQOSt7 — Pop Base (@PopBase) February 3, 2023

Netflix a passé de longues années à dire que le partage des mots de passe ne représentait pas un problème pour son activité, mais que cela s'apparentait plutôt à de la publicité gratuite. Mais au cours de ces dernières, Netflix a fait un virage à cent quatre-vingts degrés, indiquant clairement qu'elle entend s'attaquer au problème du partage des mots de passe entre plusieurs personnes, une situation qui a suscité la colère des utilisateurs. Ainsi, en 2022, l'entreprise américaine a commencé à tester une fonctionnalité "Ajouter un membre supplémentaire" qui facturait des frais supplémentaires pour les membres au Chili, au Costa Rica et au Pérou.Dans le cadre de cette option, les abonnés aux forfaits Standard et Premium peuvent ajouter des sous-comptes pour un maximum de deux personnes avec lesquelles ils ne vivent pas. Les deux "sous-comptes" étaient accompagnés de leur propre profil, de recommandations personnalisées, d'un identifiant et d'un mot de passe. En outre, les utilisateurs des niveaux De base, Standard et Premium pouvaient autoriser les personnes qui partagent leur compte à transférer des informations de profil vers un nouveau compte ou un sous-compte de membre supplémentaire. Mercredi, Netflix a ajouté de nouvelles règles plus strictes pour tout le monde.Dans le cadre des nouvelles règles, les identifiants pourront toujours être partagés au sein d'une même maison. Cependant, le géant de la diffusion en continu a défini de nouvelles mesures pour garantir que tout appareil qui utilise un compte est associé à l'emplacement principal du titulaire du compte. Plus précisément, l'entreprise estime que toute personne se trouvant à l'adresse physique d'un abonné pourrait continuer à utiliser le service de diffusion en continu. Mais l'abonné payant (c'est-à-dire le propriétaire du compte) devra confirmer tous les 31 jours qu'un utilisateur absent de son domicile - par exemple à l'université - fait bien partie du foyer.Le samedi, cependant, ces nouvelles règles ont été supprimées de la page d'aide de Netflix, mais le retour de bâton a déjà commencé avec des clients en colère. Mais encore, Netflix a justifié ce rétropédalage par le fait que les informations avaient été publiées par erreur. « Pendant un bref moment hier, un article du centre d'aide contenant des informations uniquement applicables au Chili, au Costa Rica et au Pérou, a été mis en ligne dans d'autres pays. Nous l'avons depuis mis à jour », a déclaré un porte-parole de Netflix à The Streamable. Selon cette déclaration, ces règles sont bien en place, mais uniquement au Chili, au Costa Rica et au Pérou.Mais Netflix estime que 100 millions d'utilisateurs ne paient pas, ce qui constitue un manque à gagner énorme pour la société de diffusion en continu. En outre, Netflix a déclaré qu'elle perd des abonnés, à hauteur de 200 000 rien qu'au premier trimestre 2022. La société a alors déclaré qu'elle mettrait fin au partage des mots de passe au début de 2023. Par conséquent, qu'il s'agisse d'une erreur ou d'un test de la réaction du public, il est probable que ces règles ou des règles similaires seront bientôt appliquées dans le monde entier. Il y a une forte protestation sur les réseaux sociaux et certains analystes estiment que cela pourrait ouvrir la porte aux concurrents.Les nouvelles règles précisent que les mots de passe ne pourront être partagés qu'au sein d'un seul foyer et que Netflix demandera aux utilisateurs de se connecter au Wi-Fi de leur domicile afin que l'application puisse reconnaître l'emplacement principal de l'utilisateur payant. Les personnes qui n'habitent pas à cet endroit ne pourront plus se connecter à ce compte. De nombreux utilisateurs se sont rendus sur Twitter après la fuite pour exprimer leur colère, estimant que ces conditions sont injustes pour les personnes qui ont payé un abonnement spécifiquement pour partager leurs comptes avec des membres de leur famille pendant plusieurs années.De plus, pour tenter d'enrayer la perte d'abonnés non payants, Netflix a lancé en novembre 2022 un nouveau service de base à 6,99 $ par mois, avec des publicités. Les responsables de la société savaient que la décision serait impopulaire et semblent s'être préparés au tollé que cela susciterait. Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de la société, la direction a déclaré aux investisseurs que le fait de se débarrasser du partage de mot de passe "ne sera pas un geste populaire, et qu'il y aura donc des membres actuels qui ne seront pas satisfaits de cette mesure". « Nous verrons une certaine réaction d'annulation à ce sujet », ont-ils déclaré.L'entreprise a ajouté : « nous verrons des gens devenir de nouveaux abonnés, essentiellement des emprunteurs créant leurs propres comptes ou une monétisation supplémentaire grâce au membre supplémentaire ». Les analystes de Wall Street voient aussi l'avantage de supprimer le partage de mot de passe. « Nous pensons que le partage du mot de passe, ainsi que le déploiement continu de son service AVOD [vidéo à la demande basée sur la publicité], entraînera une accélération de la croissance tout au long de 2023 en termes de revenus/abonnés et au-delà », a écrit Jessica Reif Ehrlich, analyste de BofA Securities.Quel est votre avis sur le sujet ?