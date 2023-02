La réaction du CTO de Tether Holdings

Tether to WSJ pic.twitter.com/ESGblkrO7b — Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) February 2, 2023

comment fonctionnent les stablecoins ;

les stablecoins algorithmiques contre les stablecoins traditionnels ;

la saga du deppeging TerraUSD ;

des cas d'utilisation des stablecoins dans les économies en développement ;

Tether Peso et Tether Gold ;

« la guerre des stablecoins » : Tether contre USD Coin contre Binance USD ;

la Réglementation Stablecoin ;

les monnaies numériques de la banque centrale contre les stablecoins.

Celcius, Tether et deux milliards de dollars

Les enquêtes menées par le bureau du procureur général de New York et la Commodity Futures Trading Commission sur Tether Holdings en 2021 ont révélé sa structure de propriété jusque-là inconnue. La société est l'émetteur de Tether, le plus grand stablecoin au monde avec 68 milliards de dollars en circulation, selon CoinMarketCap.Selon les documents, Tether a été construit grâce aux efforts conjoints de l'ancien chirurgien plasticien Giancarlo Devasini et de l'ancien enfant acteur et entrepreneur en crypto Brock Pierce. En septembre 2014, Tether Holdings a été constituée dans les îles Vierges britanniques.Quatre ans plus tard, Pierce avait quitté l'entreprise et Devasini possédait environ 43 % de Tether. Devasini a également aidé à construire la bourse crypto Bitfinex, dont il est actuellement le directeur financier. Le PDG de Bitfinex, Jean-Louis van Der Velde, et l'avocat en chef Stuart Hoegner détenaient chacun environ 15 % de Tether en 2018, selon des documents.Le quatrième actionnaire de Tether en 2018 était un double citoyen connu sous le nom de Christopher Harborne au Royaume-Uni et Chakrit Sakunkrit en Thaïlande, qui en possédait 13 %.Par le biais de leurs propres participations et d'une autre société liée, les quatre hommes contrôlaient environ 86 % de Tether, selon le rapport.Les plaintes ont été émises dans un contexte d'opacité qui caractérisait Tether à l'époque, puisque la société avait plusieurs procédures judiciaires en raison des prétendues irrégularités concernant la gestion des réserves de jetons en circulation. Ces plaintes sont devenues beaucoup plus pertinentes compte tenu des soupçons selon lesquels la société avait émis de l'USDT et ainsi manipulé le prix du Bitcoin en 2017 lorsqu'il a atteint 20 000 USD par unité pour la première fois.Malgré le fait qu'il n'y ait pour le moment aucune réponse officielle de Tether, qui a été évoqué dans l'article du WSJ, c'est le CTO de la société, Paolo Ardoino, qui a rejeté ces accusations et leurs implications possibles pour discréditer la société. Dans un message publié via son compte Twitter, il a décrit la publication comme étant « une blague » et a souligné que « les gens comprennent que Tether est synonyme de liberté et d'inclusion ».Selon un porte-parole de Tether, les messages d'Ardoino étaient la réponse officielle de l'entreprise à l'article. En novembre, un autre article affirmait que Tether pourrait être considéré comme « techniquement insolvable » si ses actifs chutaient de 0,3 %. La société a qualifié cet article de « fake news ».Un règlement entre Tether et le bureau du procureur général de New York a été conclu en 2021 après que la société aurait déformé le montant de la garantie fiduciaire soutenant son stablecoin. En plus de payer 18,5 millions de dollars de dommages et intérêts à l'État de New York, la société a été tenue de soumettre des informations périodiques sur ses réserves.Il faut garder à l'esprit que Tether a fait des efforts importants pour transmettre une plus grande transparence concernant la gestion de ses finances. Le jeton USDT est actuellement répertorié comme le stablecoin avec la capitalisation boursière la plus élevée, avec un total de 67,815 millions de dollars américains actuellement en circulation.Les stablecoins ont peut-être subi une crise d'identité en 2022, mais le directeur de la technologie de Tether, Paolo Ardoino, est optimiste quant à l'utilité que le secteur fournit.Les stablecoins ont fait l'objet d'un examen minutieux depuis l'implosion du troisième plus grand stablecoin par capitalisation boursière, TerraUSD (UST), en mai 2022. La saga UST a suscité beaucoup de scepticisme qui a amené les consommateurs à remettre en question la sécurité des stablecoins.Dans le septième épisode de, Elisha Owusu Akyaw interroge Paolo Ardoino sur le fonctionnement des stablecoins, et les deux discutent des questions fréquemment posées sur les stablecoins.La peur, l'incertitude et le doute (FUD -) ont secoué les bateaux des émetteurs de stablecoins après le retrait de TerraUSD en 2022. Tether était l'une des cibles de ce FUD. Ardoino a affirmé qu'une partie du FUD était diffusée de manière privée et publique par des concurrents. Néanmoins, le directeur de la technologie de Tether a déclaré que le FUD ne servait qu'à améliorer la confiance entre les consommateurs et l'entreprise.« J'aime tellement le FUD parce que nous pouvons y répondre avec des faits », a-t-il déclaré.L'un de ces faits était la capacité de l'entreprise à résister à la pression résultant de la panique sur le marché. Ardoino a souligné que Tether était en mesure de traiter 7 milliards de dollars de rachats en 48 heures, soit 10 % des réserves de la société. Selon lui, c'est un exploit qui sera inscrit dans les livres d'histoire de la finance mondiale.Sur la manière de garantir que l'industrie ne se retrouve pas à nouveau dans une situation similaire à ce qui s'est passé avec TerraUSD, Ardoino a fait valoir que les développeurs devraient s'en tenir à la fabrication de stablecoins de manière traditionnelle et éviter la méthode plus expérimentale basée sur des algorithmes. Il pense que les stablecoins algorithmiques sont inefficaces et dangereux.En outre, Ardoino a mentionné que les stablecoins algorithmiques pourraient ne fonctionner que dans les cas où le stablecoin est fortement garanti par des cryptomonnaies plus éprouvées comme Bitcoin au lieu de cryptomonnaies émises par les mêmes développeurs qui construisent le stablecoin.« Le problème avec Terra était que leur soutien était un jeton qu'ils avaient également créé. Le soutien de Tether, ce sont les bons du Trésor américain, c'est l'économie américaine, donc vous ne pouvez pas avoir des commerçants qui nous attaquent parce que nous avons toutes les réserves ».Dans l'épisode, les deux discutent également de :Celsius est un réseau de prêt peer-to-peer dans lequel les clients déposent des cryptomonnaies qui sont ensuite prêtées à d'autres. Les intérêts payés sur les prêts sont répartis entre Celsius et les prêteurs, jusqu'à 18,6 % APY avec des versements hebdomadaires. APY est l'abréviation du terme anglais « Annual Percentage Yield » qu'on peut traduire en français par « pourcentage annuel de rendement ». On utilise ce terme lorsqu'on décide de bloquer ses cryptoactifs pour une certaine période de temps en échange d'intérêts.Les cryptobanques comme Celsius s’inspirent du modèle des banques traditionnelles. Elles mettent en commun les dépôts de cryptomonnaies comme le bitcoin et offrent des prêts et des intérêts, souvent supérieurs à 10 %, aux déposants. Le hic, c’est que ces nouveaux acteurs ne sont pas réglementés et que rien ne protège l’argent des déposants. De plus, ils ne sont pas assujettis à un seuil minimal de capital dans leurs réserves, contrairement aux institutions financières traditionnelles.En juillet, Celsius a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11, laissant les utilisateurs se demander s'ils reverront un jour l'argent qu'ils ont investi dans la cryptobanque.Celsius répertorie 5,5 milliards de dollars de dettes dans son dossier de mise en faillite, dont 4,7 milliards de dollars sont dus aux utilisateurs de Celsius. Le problème est que Celsius ne répertorie que 4,3 milliards de dollars d'actifs, dont beaucoup sont illiquides, et cela en supposant même que ceux-ci ont été calculés correctement. Une grande partie des avoirs de Celsius se trouve dans son propre jeton cryptographique, également connu sous le nom de Celsius, qui a piqué du nez au cours de la dernière année. Et environ 1 milliard de dollars d'actifs sont immobilisés dans le centre de minage de bitcoins de la société.« Une partie de la crypto de Celsius est liée à des activités de déploiement de crypto à long terme et illiquides; certains des actifs crypto de Celsius ont été prêtés à des tiers ; et certains des actifs crypto de Celsius ont été promis à l'appui d'emprunts ou vendus pour générer des liquidités utilisées pour acquérir de l'équipement de minage de Bitcoin et l'activité de stockage GK8 », indique le dossier.C'est dans ce contexte que l'auditeur Shoba Pillay, nommé par le tribunal, a soumis à celui-ci un rapport de près de 700 pages ce mardi. Le rapport s’inscrit dans le cadre de la procédure de faillite du prêteur de cryptos Celsius. Le rapport déposé auprès du tribunal indique que Tether a emprunté plus de 2 milliards de dollars auprès de Celsius. Mais, l’émetteur de l’USDT nie avoir jamais obtenu un emprunt du prêteur crypto en faillite. Il soutient qu’il s’agit d’une « fausse interprétation » du document interne de Celsius qui est cité dans le rapport. Le document en question date de 2021 et mentionne le risque de surendettement que Tether représentait pour le prêteur crypto.Paolo Ardoino a commenté le contenu du rapport de près de 700 pages : « Le document contient une erreur ou une coquille, probablement due à la charge de travail et à la pression qu’exigeait la préparation de ce dossier, ce qui a entraîné une mauvaise interprétation », a-t-il déclaré.Le directeur technique de Tether a expliqué : « En réalité, dans le document, Celsius est désigné comme la contrepartie qui a dû déposer une marge supplémentaire, une activité qui est en fait réalisée par l’emprunteur, afin de rester dans les paramètres de risque convenus ».Quoi qu'il en soit, le rapport de l’examinateur Shoba Pillay est accablant pour le prêteur de cryptos Celsius. En effet, il indique que l’entreprise crypto en faillite avait outrepassé ses propres garanties pour faire des prêts à Tether. Elle a ainsi ignoré le risque de surendettement que cela représenterait pour elle. De plus, le document interne que cite le rapport mentionne qu’il était possible que Tether ne respecte pas ses obligations. L’examinateur a expliqué dans son rapport : « Les prêts de Celsius à Tether étaient deux fois supérieurs à sa limite de crédit ».Dans son rapport, Pillay a expliqué : « L’exposition à Tether a fini par dépasser les 2 milliards de dollars ». Ce montant était si important que fin septembre 2021, « cette exposition a été décrite au comité des risques comme “présentant un risque existentiel pour Celsius” ». Il se trouve que « le capital de Celsius est insuffisant pour survivre à un défaut de Tether ».Sources : Wall Street Journal, podcast Google Podcasts , ou TuneIn ), Paolo Ardoino