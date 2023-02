Starting February 9, we will no longer support free access to the Twitter API, both v2 and v1.1. A paid basic tier will be available instead 🧵 — Twitter Dev (@TwitterDev) February 2, 2023

Wow....a whole week's notice. For a whole bunch of people who use your service, developers who have built products that support your service, you gave them a week's notice. This is just straight terrible leadership. — Doug Black Jr ☘️🎈🌙 (@dougblackjr) February 2, 2023

“we cut everyone off with no notice but now we would like you to pay us instead” 😂 https://t.co/VMtTAJYxNY — Owen Williams ⚡ (@ow) February 2, 2023

L'API de Twitter permet à des tiers de récupérer et d'analyser les données publiques de Twitter, qui peuvent ensuite être utilisées pour créer des bots programmables et des applications distinctes qui se connectent à la plateforme, comme Pikaso, Thread Reader et RemindMe_OfThis. Twitter fournit actuellement un accès gratuit limité à son API, ainsi que des niveaux premium et évolutifs pour les développeurs qui ont besoin de lever les restrictions d'accès aux points de terminaison et de débloquer des fonctionnalités d'entreprise supplémentaires. Cependant, Twitter a fait savoir aujourd'hui que ce niveau gratuit ne sera plus disponible à partir du 9 février.Dans une série de tweets, le compte officiel Twitter Dev a indiqué que l'entreprise mettrait fin à la prise en charge de l'ancienne version v1.1 et de la nouvelle v2 de ses API Twitter. L'entreprise n'a pas précisé dans l'immédiat combien elle prévoyait de facturer l'utilisation des API. Cette décision fait suite à la modification abrupte par la société de médias sociaux des conditions d'utilisation de son API, qui était utilisée par de nombreux clients tiers populaires tels que Tweetbot et Twitterrific. Twitter a tout bonnement interdit les clients tiers, et maintenant, c'est peut-être au tour d'un certain nombre d'outils qui enrichissent l'expérience des gens de disparaître.« Les données Twitter font partie des ensembles de données les plus puissants au monde. Nous nous engageons à permettre un accès rapide et complet pour que vous puissiez continuer à construire avec nous nous. Au fil des ans, des centaines de millions de personnes ont envoyé plus d'un trillion de Tweets, et des milliards d'autres chaque semaine », a déclaré le compte Twitter Dev. Le but d'engranger le plus de revenus possible, par tous les moyens possibles. Les applications professionnelles les plus populaires sur la plateforme, dont Hootsuite et Sprout Social, paient déjà pour un accès complet à l'API et ne seront probablement pas affectées.Mais cela pourrait les empêcher de proposer des plans gratuits, ce qui aurait un impact important sur leurs modèles économiques. Twitter ne divulgue pas publiquement le prix de ses niveaux professionnels de l'API, bien qu'il ait été signalé en février de l'année dernière que les frais commencent à 99 dollars par mois et augmentent en fonction du niveau d'accès requis. En outre, des milliers de développeurs utilisent l'API de Twitter pour créer des outils amusants et des bots utiles - tels que des outils de suivi de la météo ou pour colorier des images en noir et blanc - qui ne sont pas destinés à générer des revenus ou à réaliser des bénéfices.Il s'agit en effet de projets secondaires amusants pour des personnes qui ne sont peut-être pas prêtes à payer des frais pour quelque chose qu'elles ne monétisent pas elles-mêmes. Par conséquent, il est probable que de nombreux bots et outils utilisant l'accès gratuit à l'API de Twitter deviendront payants ou seront dans l'obligation de fermer. Enfin, il existe également une autre base d'utilisateurs spécifiques de l'API Twitter : les étudiants et les scientifiques (chercheurs). La nouvelle annonce de Twitter pourrait avoir un impact considérable sur la recherche dans différents domaines, notamment les discours de haine et la promotion du terrorisme en ligne.Les universités utilisent souvent Twitter pour étudier le comportement humain dans différentes régions. La limitation de l'utilisation gratuite de l'API pourrait également empêcher les entreprises de détecter la diffusion de fausses informations sur Twitter. Leur disparition de ces différents outils, si c'est ce qui se produit, aura un impact important sur l'activité globale de Twitter. D'un autre côté, certains y verront un autre élément de la répression de Twitter contre les bots. Elon Musk s'est donné pour mission d'éradiquer les bots de Twitter après avoir racheté la plateforme pour la modique somme de 44 milliards de dollars à la fin du mois d'octobre 2022.Depuis, Musk a pris des mesures drastiques pour éliminer les bots, dont certaines ont un impact, mais Musk lui-même a également admis que ces efforts réduisent l'engagement global de la plateforme. Cela pourrait également ouvrir la porte aux concurrents, car de nombreuses applications de mise à jour automatisée pourraient passer à d'autres plateformes. Cela concerne des choses comme les mises à jour sur les temps d'arrêt des jeux vidéo, les applications météo, etc. Il y a aussi d(autres outils comme les générateurs de GIF et les répondeurs automatiques. Plusieurs outils pourraient chercher une nouvelle maison sur Mastodon ou un autre rival.À cet égard, les analystes affirment qu'il s'agit d'une manœuvre défectueuse, qui ignore largement comment la communauté des développeurs a facilité la croissance de Twitter. Mais Elon et les siens vont faire les choses à leur manière, que les commentateurs extérieurs soient d'accord ou non. Il s'agit peut-être d'un moyen de gagner de nouveaux clients pour les données Twitter, et d'augmenter les revenus de l'entreprise. Le prix de l'accès au niveau de base n'ayant pas encore été révélé, il est difficile de dire combien d'applications, d'outils et de services seront supprimés par cette dernière initiative de Twitter pour gagner de l'argent.Ce qui est clair, en revanche, c'est que depuis l'arrivée de Musk, l'entreprise a réussi à fâcher, agacer et perdre un grand nombre d'utilisateurs et de partenaires. Musk a déployé des efforts pour augmenter les revenus et stimuler la monétisation de Twitter depuis le rachat, afin de rembourser des prêts et d'effacer une montagne de dettes. Il a notamment licencié près des deux tiers du personnel, verrouillé la vérification des utilisateurs derrière un abonnement mensuel de 8 dollars à Twitter Blue , et même vendu des actifs de l'entreprise après la fermeture des bureaux de Twitter , prétendument après avoir également omis de payer les loyers.Depuis sa création, Twitter entretient une relation étrange avec les développeurs. Mais cette relation, aussi gênante soit-elle, était bénigne pour les deux parties. Les entreprises tierces étaient souvent celles qui fournissaient de nouveaux produits et fonctionnalités à Twitter et le réseau social faisait sa part en ne leur facturant pas l'utilisation de l'API. Ces dernières années, Twitter a même tenté de rétablir les relations avec les développeurs en lançant de nouveaux programmes tels que la boîte à outils Twitter pour la découverte d'applications. Plusieurs de ces initiatives ont été abandonnées par la nouvelle direction que Musk a mise en place.Sous la direction de Musk, Twitter s'efforce de contrôler la façon dont les utilisateurs du monde entier accèdent à la plateforme, tout en élargissant ses tentatives de monétisation du service. En effet, pour maintenir en vie Twitter, un service qui n'est pas rentable, Musk doit payer 1,5 milliard de dollars supplémentaires par an, rien qu'en intérêts, ce qui explique ces changements. Twitter a réorganisé - et rendu plus cher - Twitter Blue et modifié la façon dont les tweets apparaissent dans le fil d'actualités d'un utilisateur afin de rendre la plateforme plus attrayante et plus lucrative pour une base d'annonceurs de plus en plus réduite.Source : Twitter