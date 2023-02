Mercredi, l'administration Biden s'en est prise de nouveau à Apple et Google, les accusant d'avoir exploité des magasins d'applications mobiles qui, selon elle, étouffent la concurrence. Cette conclusion figure dans un rapport du ministère du Commerce publié par l'administration mercredi, alors que le président Joe Biden réunissait son conseil de la concurrence pour faire le point sur les efforts déployés pour promouvoir la concurrence équitable et faire baisser les prix. « Vous m'avez entendu dire que le capitalisme sans concurrence n'est pas du capitalisme. C'est tout simplement de l'exploitation », a déclaré Joe Biden mercredi.Le rapport accuse Apple et Google de gérer des marchés d'applications en ligne qui nuisent aux développeurs et aux consommateurs. Les responsables ont notamment souligné la façon dont les entreprises limitent les téléchargements d'applications à leurs propres magasins et offrent aux développeurs peu de transparence dans leurs processus d'évaluation. Alan Davidson, secrétaire adjoint au Commerce et administrateur de la NTIA (National Telecommunications and Information Administration) des États-Unis, a déclaré que la façon dont Apple et Google gèrent leurs magasins d'applications présente "un réel préjudice potentiel pour les consommateurs".« Qu'il s'agisse de trouver un itinéraire ou de dialoguer avec ses proches, les applications sont un outil essentiel pour les consommateurs et un élément indispensable pour faire des affaires en ligne. Il est plus important que jamais que le marché des applications mobiles reste compétitif », a déclaré Davidson. Le rapport demande au Congrès d'introduire une nouvelle législation et aux agences telles que le ministère de la Justice et la Commission fédérale du commerce de renforcer l'application de la loi afin de stimuler la concurrence sur le marché des applications en ligne. Le rapport recommande également d'interdire des choses comme l'autoréférencement.Il appelle en outre le Congrès à voter une législation pour contraindre les entreprises, en particulier Apple, à permettre aux consommateurs de télécharger des logiciels à partir de plateformes alternatives. Dans le cas où elles seraient suivies, bon nombre des recommandations du département américain du Commerce apporteraient des solutions que des parties telles que le développeur de la franchise Fortnite, Epic Games, réclament depuis de nombreuses années. Epic a poursuivi Apple et Google pour avoir violé les lois antitrust américaines en 2020, faisant beaucoup des mêmes revendications que le département du Commerce décrit dans son rapport.L'une des plus grandes demandes d'Epic à Apple et Google était de permettre aux utilisateurs de télécharger ses applications à partir d'un magasin tiers, soulignant les frais parfois de 30 % que les entreprises facturent aux développeurs pour les transactions. Bien que la décision de justice de septembre 2021 ait donné raison à Apple, les responsables du ministère américain du Commerce ont également exhorté le Congrès à interdire aux responsables des magasins d'applications, notamment Apple et Google, d'exiger des développeurs qu'ils utilisent leurs propres systèmes de paiement in-app - un point de discorde entre les développeurs et Apple et Google.Le rapport conclut que les consommateurs ne peuvent généralement accéder aux applications que par le Play Store de Google et l'App Store d'Apple, et que les deux entreprises "créent des obstacles pour les développeurs" avec des limites techniques, des processus "opaques" et des frais qui sont répercutés sur les utilisateurs. « Les politiques mises en place par Apple et Google dans leurs propres magasins d'applications mobiles ont créé des obstacles et des coûts inutiles pour les développeurs d'applications, allant des frais d'accès aux restrictions fonctionnelles qui favorisent certaines applications par rapport à d'autres », indique le rapport.Des responsables de l'administration Biden ont déclaré lors d'un appel aux journalistes que le rapport devait être considéré comme une analyse politique et un conseil pour informer le travail d'application en cours au ministère de la Justice et à la Commission fédérale du commerce. En outre, bon nombre de ces solutions préconisées par le rapport du département américain du Commerce ne sont pas nouvelles pour les législateurs. Ces dernières années, les membres des sous-commissions antitrust de la Chambre et du Sénat américains ont mené de longues enquêtes sur des entreprises technologiques dominantes telles qu'Amazon, Apple, Meta et Google.Ils ont introduit des mesures telles que l'Open App Markets Act, dirigé par la sénatrice Amy Klobuchar (D-MN), qui mettrait en œuvre un grand nombre des politiques préconisées mercredi par le département du Commerce. Le projet de loi, qui interdirait à Apple et à Google d'exiger des développeurs qu'ils utilisent leurs boutiques, a bénéficié d'un soutien bipartite à la Chambre et au Sénat, mais les dirigeants n'ont jamais soumis la législation à un vote. L'annonce faite mercredi par l'administration Biden pourrait relancer le projet de loi, surtout au moment où le nouveau Congrès commence à élaborer ses plans pour les deux prochaines années.En août dernier, Apple a tenté de résoudre un recours collectif intenté par des développeurs américains en révisant certaines de ses politiques controversées concernant l'App Store. Ces changements ont permis aux développeurs d'applications de contacter les consommateurs par courrier électronique pour les avertir de l'existence de méthodes de paiement extérieures, mais les consommateurs doivent accepter ces communications avant de les recevoir. Apple estime que les règles et les limites de l'App Store protègent les utilisateurs contre les applications dangereuses et le spam, et que les commissions soutiennent sa capacité à assurer cette protection.Cependant, de plus en plus de développeurs se rebellent, et ce, dans plusieurs pays. Un représentant d'Apple a déclaré que l'entreprise était en désaccord avec un certain nombre de conclusions tirées dans le rapport. Selon lui, ces conclusions ignorent les investissements qu'Apple fait dans l'innovation, la confidentialité et la sécurité - qui contribuent tous à la raison pour laquelle les utilisateurs aiment l'iPhone et créent un terrain de jeu équitable pour les petits développeurs afin qu'ils puissent rivaliser sur une plateforme sûre et fiable. Un porte-parole de Google a également déclaré que l'entreprise n'était pas non plus d'accord avec le rapport.Il rejette notamment "la façon dont ce rapport caractérise Android", qui selon lui, "offre plus de choix et de concurrence que tout autre système d'exploitation mobile". Par ailleurs, il s'agit du second appel de Joe Biden au Congrès américain depuis le début de l'année. Dans une tribune publiée le mois dernier dans le Wall Street Journal, Joe Biden a mis en garde contre le fait que certains acteurs du secteur technologique entravent la concurrence loyale, violent les droits à la vie privée et encouragent les discours extrémistes.Il a appelé les républicains et les démocrates du Congrès à travailler ensemble pour adopter une loi bipartisane forte afin de responsabiliser les Big Tech et les mettre au pas. L'appel est intervenu quelques jours après que la Chambre, dominée par les républicains, a annoncé une enquête sur une collusion présumée entre la Maison-Blanche et les Big Tech.Source : Rapport du département américain du Commerce