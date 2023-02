Un rétropédalage rapide

Comment l'entreprise compte-t-elle s'y prendre pour mettre fin au partage de mots de passe ?

Il est facile de s'inscrire à Netflix et nous offrons une variété de forfaits. Comme toujours, les membres peuvent changer de plan ou annuler à tout moment.



Lorsqu'un appareil extérieur à votre foyer se connecte à un compte ou est utilisé de manière persistante, nous pouvons vous demander de vérifier cet appareil avant de pouvoir l'utiliser pour regarder Netflix ou changer de foyer Netflix. Nous le faisons pour confirmer que l'appareil utilisant le compte est autorisé à le faire.



Netflix ne vous facturera pas automatiquement si vous partagez votre compte avec quelqu'un qui ne vit pas avec vous.

Pour vérifier un appareil :

Netflix envoie un lien vers l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone associé au propriétaire principal du compte ; Le lien ouvre une page avec un code de vérification à 4 chiffres ; Le code doit être saisi sur l'appareil qui l'a demandé dans les 15 minutes

Si le code a expiré, vous devrez demander un nouveau code de vérification à l'appareil ; Une fois réussi, cet appareil peut être utilisé pour regarder Netflix ; La vérification de l'appareil peut être requise périodiquement.

Si vous vivez hors de votre foyer Netflix pendant un certain temps, vous serez peut-être invité de temps en temps à vérifier votre appareil. Nous confirmons ainsi que l’appareil utilisant le compte est autorisé à le faire. La vérification d'un appareil s'effectue rapidement et facilement. Consultez la section "Vérifier un appareil" ci-dessus, pour plus d'informations.

Si un compte Netflix est utilisé par un appareil qui n'est pas associé au foyer du titulaire du compte principal, l'appareil devra être vérifié avant de pouvoir servir à regarder Netflix. Cette vérification nous permet de confirmer que l'appareil qui utilise le compte est bien autorisé à le faire.



Pour rappel, il est facile de s'abonner à Netflix et de nombreuses offres sont proposées. Comme toujours, les abonnés peuvent changer d'offre ou annuler leur abonnement à tout moment.

Cependant, des observateurs notent de nombreux problèmes à cette approche

Après des années à dire que le partage de mot de passe n'était pas vraiment un gros problème et s'apparentait à de la publicité gratuite, Netflix a récemment annoncé qu'il réprimerait le partage de mot de passe. Ainsi, en 2022, Netflix a commencé à tester une fonctionnalité "Ajouter un membre supplémentaire" qui facturait des frais supplémentaires pour les membres au Chili, au Costa Rica et au Pérou. Dans le cadre de cette option, les abonnés aux forfaits Standard et Premium peuvent ajouter des sous-comptes pour un maximum de deux personnes avec lesquelles ils ne vivent pas. Les deux "sous-comptes" étaient accompagnés de leur propre profil, de recommandations personnalisées, d'un identifiant et d'un mot de passe.Toujours dans le cadre de cette expérience, les membres des niveaux De base, Standard et Premium pouvaient autoriser les personnes qui partagent leur compte à transférer des informations de profil vers un nouveau compte ou un sous-compte de membre supplémentaire. L'historique de visionnage, Ma liste et les recommandations personnalisées pouvaient être transférés avec lui, afin que rien ne soit perdu.Netflix prévient qu'il va bientôt s'attaquer au mots de passe dans le monde, plus précisément en mars, selon le site Web de Netflix. Le co-PDG de la société, Greg Peters, a reconnu lors d'une conférence téléphonique que cette décision ne serait probablement pas populaire auprès des consommateurs, qui ont déjà été confrontés à plusieurs cas de hausses de prix fixes :« Ce ne sera pas une décision universellement populaire, il y aura donc des membres actuels qui ne seront pas satisfaits de cette décision. Nous verrons quelques annulation ça et là suite à l'application de cette mesure », a déclaré Greg Peters, co-PDG récemment promu de Neflix, aux investisseurs lors d'un appel la semaine dernière.La plateforme a modifié sa foire aux questions en y indiquant ce qu'elle allait faire pour s'attaquer aux partages de mots de passe. Très vite, Netflix a affirmé que l'une de ses sections était une erreur et qu'elle ne concernait que les pays d’Amérique du Sud.Les nouvelles règles publiées par Netflix indiquait notamment qu’il faudrait vérifier les appareils tous les 31 jours et qu’au delà de cette période, il faudrait rentrer un code pour débloquer les appareils hors du foyer toutes les semaines. Toutefois, Netflix a modifié ce 1sa foire aux questions et ce qui était indiqué sur le site de Netflix, comme la limite de 31 jours, a disparu.L'entreprise a indiqué que les règles qui ont été mises en ligne cette semaine ne concernaient que le Chili, le Costa Rica ainsi que le Pérou et que si elle devait apporter autant de changements, elle informerait les clients auparavant. Pourtant, les changements à venir ont été indiqués dans de nombreux pays. La France et les États-Unis y ont eu accès (en deux langues différentes au moins donc), ce qui ne laisse pas vraiment planer le doute. Netflix a certainement voulu tâter le terrain pour avoir un retour avant le grand déploiement dans les semaines à venir.La suite est donc la version modifiée de cette FAQ.Une mise à jour de la page d'aide de la grande enseigne de streaming révèle des détails sur la façon dont l'entreprise adoptera enfin une position plus ferme contre la pratique.Alors que les identifiants pourront toujours être partagés au sein d'une même maison, Netflix a défini de nouvelles mesures pour garantir que tout appareil qui utilise le compte est associé à l'emplacement principal du titulaire du compte.Les personnes de votre foyer peuvent toujours utiliser votre compte. Ainsi, si un parent paye et que ses enfants sont toujours à la maison, ils peuvent avoir leur propre profil et regarder Netflix sur leurs propres appareils comme ils le font actuellement. Mais si les enfants sont allés à l'université ou ont déménagé, il sera plus difficile de conserver l'accès au Netflix de leurs parents.En effet, en utilisant des informations telles que les adresses IP, les identifiants d'appareils et l'activité du compte, l'entreprise peut détecter d'où les utilisateurs se connectent et peut choisir d'intervenir si elle soupçonne un cas de freeloading.Dans un premier temps, Netflix avait indiqué qu'il allait traiter les appareils qui utilisent votre compte comme fiables s'ils sont connectés régulièrement à votre Wi-Fi domestique. Dans cette configuration, il était alors possible d'emporter son compte Netflix avec soi sur son téléphone, à condition de le ramener chez soi et de se connecter à son Wi-Fi au moins une fois tous les 31 jours.Mais si un appareil extérieur à votre foyer se connecte ou est utilisé de manière persistante, Netflix indique qu'il peut vous demander de vérifier cet appareil avant de pouvoir l'utiliser pour regarder quoi que ce soit.Voici la formulation modifiée de Netflix :Il en va de même pour la formulation durant les déplacements qui a changé :Si un appareil n'est pas vérifié, il ne pourra pas accédé au catalogue Netflix :Premièrement, Netflix a passé des années à conditionner ses utilisateurs à croire que le partage de mot de passe était non seulement bon, mais encouragé. Deuxièmement, Netflix vient de finir d'imposer de nombreuses hausses de prix aux clients existants, tandis que la qualité du service s'est, pour beaucoup, notablement détériorée. Troisièmement, Netflix facture déjà techniquement plus d'argent à ses utilisateurs pour augmenter le nombre de flux simultanés autorisés par compte.Quatrièmement, la mise en œuvre par l'entreprise de la répression du partage de mots de passe dans les pays tests semble ne pas avoir rencontré le succès escompté, si l'on se réfère aux nombres d'abonnés et au chiffre d'affaires. En cinquième position, l'entreprise rend son service plus cher et polémique (suppression en cascade de suites de séries par exemple) à un moment où elle fait face à une concurrence accrue.Bien sûr, ça ne sera certainement pas la fin de Netflix s'il commence de plus en plus à surfacturer ses clients, mais les observateurs gagent que cela n'aidera certainement pas de manière significative une entreprise qui fait face à une concurrence accrue de la part de services de streaming qui tentent de plus en plus de faire la différence.Netflix est clairement passé d'un perturbateur de marché innovant à une protection du territoire au cours des dernières années. L'entreprise le fait parce que la croissance mondiale de l'entreprise est devenue saturée et que Wall Street exige sa croissance d'un trimestre à l'autre à tout prix. Netflix est clairement passé d'un perturbateur de marché innovant à une protection du territoire au cours des dernières années. L'entreprise le fait parce que la croissance mondiale de l'entreprise est devenue saturée et que Wall Street exige sa croissance d'un trimestre à l'autre à tout prix. Ce coût, comme d'habitude, sera payé par l'utilisateur final, qu'il le veuille ou non.